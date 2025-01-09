Что за год был, правда, коллеги паблишеры? Постоянные изменения Google в отношении cookie, бум контента с использованием искусственного интеллекта, алгоритмы и трафик, которые постоянно меняются, — вы были в самом эпицентре всего этого. Если кто и понимает, насколько сложно оставаться впереди, то это вы.

И вот, мы встречаем 2025 год, а вызовы не уменьшаются. Но прежде чем начать новый год, давайте сделаем паузу и перегруппируемся. Готовясь к предстоящему году, мы создали руководство по выживанию для паблишеров — оно рассматривает 5 крупнейших вызовов индустрии и предлагает способы их преодоления.

Вызов 1. Постоянное снижение трафика на сайте

Помните времена, когда пользователи просматривали несколько страниц, погружались в длинные статьи и тратили много времени на изучение вашего сайта? Эти дни постепенно уходят в прошлое. Сегодня пользователи хотят короткий, порционный контент — короткие видео, лаконичные обзоры и быстрые ответы. С учетом того, что мобильные устройства доминируют в этой сфере (70% трафика в конце 2023 года, согласно данным Contentsquare), сеансы просмотра становятся короче, часто на 60% меньше, чем на десктопах.

Для паблишеров это изменение — не просто головная боль, это проблема доходов. Меньше трафика означает меньше просмотров страниц, меньше рекламных показов и, в конечном счете, сокращение рекламных доходов. Это серьезный вызов, особенно для тех, кто сильно зависит от традиционных рекламных моделей.

Решение. Улучшение пользовательского опыта через персонализацию

Если трафик снижается, пора переосмыслить, как пользователи взаимодействуют с вашим сайтом. Персонализация может стать ключом к переменам. Когда пользователи видят индивидуально подобранный контент, рекомендации и предложения, они с большей вероятностью задерживаются дольше, активно взаимодействуют и возвращаются снова.

Статистика говорит сама за себя:

91% спотребителей утверждают, что с большей вероятностью купят у брендов, предоставляющих релевантные предложения и рекомендации.

56% онлайн-покупателей чаще возвращаются на сайт, который предлагает персонализированные продукты.

42% потребителей чувствуют разочарование, когда контент не персонализирован.

Персонализация не только улучшает трафик, но и формирует лояльность. Когда пользователи чувствуют себя ценными и понятыми, они с большей вероятностью остаются и возвращаются, предоставляя вашему сайту необходимый импульс для конкурентного преимущества.

Персонализация в действии

Примером может служить VOH, ведущий вьетнамский паблишер. Столкнувшись со снижением трафика из-за перехода пользователей на платформы вроде TikTok и YouTube, VOH сотрудничал с MGID для внедрения стратегий персонализации. С помощью технологий Internal Recirculation и Contextual Targeting от MGID они адаптировали контент и рекламу под интересы пользователей.

Результат? 143% рост трафика и улучшение вовлеченности, поскольку персонализированные рекомендации удерживали пользователей на сайте дольше. Это демонстрирует, насколько эффективной может быть персонализация для улучшения пользовательского опыта и увеличения роста.

Инструменты для усиления персонализации

Как внедрить персонализацию? Вот три ключевых шага:

Используйте аналитические данные. Применяйте инструменты, такие как Google Analytics и MGID’s Contextual Intelligence, чтобы понять предпочтения пользователей и настроить рекомендации. Аналитика на основе ИИ поможет согласовать контент с поведением пользователей.

Применяйте инструменты, такие как Google Analytics и MGID’s Contextual Intelligence, чтобы понять предпочтения пользователей и настроить рекомендации. Аналитика на основе ИИ поможет согласовать контент с поведением пользователей. Оптимизируйте мобильный опыт. С учетом того, что 60% трафика приходится на мобильные устройства, важно обеспечить безупречный просмотр. Адаптивный дизайн, быстрая загрузка страниц и lazy loading значительно улучшают персонализацию для мобильных пользователей.

С учетом того, что 60% трафика приходится на мобильные устройства, важно обеспечить безупречный просмотр. Адаптивный дизайн, быстрая загрузка страниц и lazy loading значительно улучшают персонализацию для мобильных пользователей. Расширяйте каналы распространения контента. Персонализация не должна ограничиваться вашим сайтом. Используйте email-рассылки, синдикацию и решения MGID для обмена контентом, чтобы охватить пользователей на разных платформах, поддерживая их вовлеченность и возвращение.

Вызов 2. Монополизация монетизации

Рынок цифровой рекламы всё больше контролируется гигантами: Google, Meta, Amazon и YouTube, которые вместе удерживают более 50% мировой доли рынка. Их размер и контроль создают сложные условия для меньших паблишеров, ограничивая их возможности и свободу действий.

Эта монополизация представляет серьёзную угрозу для паблишеров. Решения этих техногигантов, такие как изменения в политике или обновления алгоритмов, могут значительно повлиять на доходы. Например, недавняя политика Google в отношении сайтов с купонами, признанных «злоупотребляющими репутацией сайта», уже привела к значительному снижению трафика для некоторых паблишеров в ключевых регионах, таких как США и Великобритания.

Google и Meta в 2023 году вместе заработали более $440 миллиардов на рекламе ($307.4 миллиарда у Google и $131.95 миллиарда у Meta), оставляя паблишерам всё меньше возможностей конкурировать или сохранять независимость.

Особенно тяжело приходится новостным паблишерам, которые сильно зависят от программатик-рекламы и вынуждены обеспечивать своевременный и качественный контент.

Зависимость от рекламных доходов. Многие редакции зависят от медийной рекламы, размещаемой через Google и Meta. Изменения в их политиках могут резко сократить трафик и доходы.

Многие редакции зависят от медийной рекламы, размещаемой через Google и Meta. Изменения в их политиках могут резко сократить трафик и доходы. Алгоритмическая маргинализация. Алгоритмы всё чаще продвигают контент, созданный пользователями или искусственным интеллектом, снижая видимость качественных новостных материалов.

Алгоритмы всё чаще продвигают контент, созданный пользователями или искусственным интеллектом, снижая видимость качественных новостных материалов. Фрагментация аудитории. Читатели потребляют контент через социальные сети, агрегаторы и приложения, что усложняет централизованную монетизацию.

Эти вызовы четко указывают на необходимость адаптации: исследование альтернативных источников дохода и уменьшение зависимости от монополизированных рекламных сетей критически важны для выживания в условиях изменяющегося цифрового ландшафта.

Рішення. Диверсификация через нишевые источники дохода

Чтобы снизить зависимость от крупных игроков, паблишерам нужно исследовать альтернативные источники дохода, которые обеспечат стабильность и рост.

1. Премиум-подписки и членство

Многие пользователи готовы платить за эксклюзивный, качественный контент. Запуск подписки на премиум-статьи, видео или рассылки может создать устойчивый источник дохода и сформировать лояльную аудиторию.

Лучшие практики:

Предлагайте бесплатные пробные периоды для привлечения новых пользователей.

Давайте эксклюзивные бонусы, такие как просмотр без рекламы, специальные отчёты или «закулисный» контент.

Используйте персонализированные сообщения для конверсии заинтересованных читателей в платных подписчиков.

2. Спонсорский контент и брендовые партнерства

Сотрудничайте с брендами для создания спонсорских статей, видео или подкастов. В отличие от программатик-рекламы, спонсорский контент позволяет установить более крепкие отношения с рекламодателями и предложить ценный материал для аудитории.

Интересно, что спонсорский контент в 2 раза лучше запоминается, чем медийные объявления, и 70% потребителей предпочитают узнавать о продуктах через контент, а не рекламу.

Пример. Энергетическая компания может спонсировать серию статей о возобновляемой энергии с добавлением нативной рекламы и интерактивных элементов.

3. Прямые продажи рекламы

Прямые продажи рекламы помогают паблишерам вернуть контроль над доходами и создавать более выгодные возможности.

Как реализовать:

Создайте премиальные рекламные пакеты

Сочетайте спонсируемый контент, рассылки и размещение на главной странице вместе с медийными объявлениями.

Предлагайте сезонные пакеты, ориентированные на большие новости, например, выборы, спортивные чемпионаты или праздники.

Подчеркните качество и доверие аудитории

Используйте данные первой стороны для демонстрации вовлеченности аудитории и демографии, подчеркивая ценные сегменты, например профессионалы или лояльные читатели.

Позиционируйте свою платформу как надежный источник новостей, привлекательный для брендов, стремящихся к доверию и высококачественным ассоциациям.

Используйте контекстный таргетинг

Предлагайте рекламодателям размещение на релевантных статьях (например, реклама здоровья на страницах здоровья или финансовая реклама на экономических новостях).

Используйте MGID’s Contextual Intelligence, чтобы подчеркнуть рекламные возможности, соответствующие темам контента, повышая уровень вовлеченности и конверсии.

Сотрудничайте над созданием контента

Работайте с рекламодателями над созданием спонсируемых кампаний, которые согласуются с их целями, сохраняя редакционную независимость.

4. Монетизация нишевых разделов

Тематические секции (здоровье, финансы, образование) предоставляют уникальные возможности для работы с нишевыми рекламодателями.

Стратегии:

Создавайте индивидуальные рекламные предложения для сегментов, связанных с конкретной нишей.

Работайте с локальными бизнесами для монетизации региональных новостей.

5. Микромонетизация

Небольшие источники дохода могут накапливаться. Рассмотрите платный доступ к статьям, цифровые «чаевые» или микропожертвования, которые позволят читателям поддерживать контент, который они ценят.

6. Эксперименты с новыми каналами

Ищите новые способы монетизации:

Аудиореклама. Реклама в подкастах или голосовых помощниках.

Реклама в подкастах или голосовых помощниках. Виртуальные мероприятия. Продажа билетов, спонсорство или эксклюзивный контент после события.

Продажа билетов, спонсорство или эксклюзивный контент после события. Нишевый e-commerce. Продажа релевантных продуктов в партнёрстве с брендами.

6. MGID+: Как выйти из тени монополистов

MGID+ предоставляет комплексную платформу, которая объединяет инструменты монетизации, привлечения аудитории и взаимодействия.

Ключевые преимущества MGID+:

Разнообразие источников дохода. Нативная реклама, видеореклама, программатик и Google Demand.

Нативная реклама, видеореклама, программатик и Google Demand. Контроль над данными. Полное управление данными аудитории без сторонних cookie.

Полное управление данными аудитории без сторонних cookie. Рост аудитории. Синдикация контента и SEO-оптимизация для расширения охвата.

Синдикация контента и SEO-оптимизация для расширения охвата. Улучшение вовлечённости. Персонализированные рекомендации контента и push-уведомления.

Персонализированные рекомендации контента и push-уведомления. Аналитика. Инструменты для отслеживания эффективности и принятия решений в реальном времени.

MGID+ помогает паблишерам адаптироваться, минимизируя зависимость от монополистов и обеспечивая устойчивый рост.

Вызов 3. Гармонизация удовлетворенности пользователей и генерации дохода

Паблишеры сталкиваются со сложной задачей: как обеспечить приятный опыт пользователей, одновременно поддерживая доходы от рекламы. Слишком большое количество объявлений замедляет загрузку страниц и приводит к высокому уровню отказов. Например:

Мобильные сайты, которые загружаются за 5 секунд, генерируют в 2 раза больше дохода от рекламы и имеют на 25% выше видимость объявлений.

от рекламы и имеют на 25% выше видимость объявлений. 53% мобильных пользователей покидают сайт, если его загрузка занимает более 3 секунд.

покидают сайт, если его загрузка занимает более 3 секунд. 71% пользователей считают, что раздражающие или навязчивые рекламные форматы снижают их доверие к бренду и делают их менее склонными покупать у него в будущем.

Но если рекламы будет слишком мало, доходы резко упадут. Это сложный баланс, который часто заставляет паблишеров искать способы сочетания удобства для пользователей с прибылью. Чтобы обеспечить качественный пользовательский опыт, важны три ключевых аспекта:

Быстродействие: сайт должен работать без багов и быстро загружаться.

сайт должен работать без багов и быстро загружаться. Четкость: удобный для чтения дизайн и понятная навигация.

удобный для чтения дизайн и понятная навигация. Надежность: качественный и достоверный контент.

Игнорирование любого из этих аспектов может снизить как вовлеченность, так и доходы.

Решение. Приоритет пользовательского опыта в монетизации рекламы

Чтобы успешно совмещать удобство для пользователей с эффективной монетизацией, паблишеры должны предпринять конкретные шаги, чтобы реклама улучшала, а не мешала просмотру контента. Интеграция Core Web Vitals (CWV) и оптимизация SEO в стратегии рекламы теперь являются необходимыми для обеспечения удовлетворенности пользователей и роста доходов.

1. Используйте быстрые форматы рекламы

Выбирайте легкие и быстро загружающиеся форматы, такие как нативная реклама, которая органично вписывается в контент. Эти объявления загружаются быстрее традиционных дисплейных, не нарушают пользовательский опыт и поддерживают высокую вовлеченность.

2. Оптимизация размещения объявлений

Размещайте рекламу там, где она не мешает контенту или навигации:

Sticky-реклама в нижней части страницы, которая остается видимой, не блокируя текст.

в нижней части страницы, которая остается видимой, не блокируя текст. Интегрированная реклама между абзацами контента.

Совет: используйте A/B-тестирование, чтобы определить наиболее эффективные места размещения.

3. Релевантность через таргетинг

Применяйте поведенческий и контекстный таргетинг, чтобы реклама соответствовала интересам пользователей. Это минимизирует раздражение и увеличивает вероятность взаимодействия.

Пример: если пользователь читает статью о путешествиях, показывайте рекламу туристических услуг или аксессуаров.

4. Управление количеством рекламы

Избегайте перегруженности страниц множеством форматов рекламы.

Ограничьте количество объявлений, чтобы не замедлять загрузку сайта.

Фокусируйтесь на наиболее доходных форматах, таких как нативная реклама, спонсорский контент или программатик.

5. Инструменты контроля качества рекламы

Используйте инструменты проверки рекламы, чтобы убедиться, что объявления соответствуют аудитории. Низкокачественная реклама негативно влияет на пользовательский опыт и репутацию сайта.

Пример: удалите навязчивую или нерелевантную рекламу, чтобы повысить доверие пользователей.

MGID+: Комплексная поддержка монетизации и пользовательского опыта

MGID+ предоставляет паблишерам все необходимые инструменты для приоритизации пользовательского опыта при сохранении эффективной монетизации.

Как MGID+ помогает паблишерам:

Расширенная SEO-поддержка

Анализ влияния рекламы на производительность сайта.

Рекомендации по оптимизации индексации и времени загрузки.

Оптимизация Core Web Vitals

Асинхронная загрузка рекламы для ускорения рендеринга.

Стабильные макеты страниц для улучшения показателя Cumulative Layout Shift (CLS).

Индивидуальные рекламные стратегии

Персонализированные форматы рекламы, адаптированные к дизайну сайта и предпочтениям аудитории.

Тестирование в реальном времени для достижения оптимальных результатов.

Контроль качества

Фильтрация низкокачественных объявлений.

Таргетинг, соответствующий интересам пользователей, для повышения вовлеченности.

Оптимизация доходов

Умное управление рекламной нагрузкой, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.

Выбор форматов, которые обеспечивают баланс между доходом и пользовательским опытом.

Вывод: MGID+ — это не просто инструмент для рекламы. Это ваш партнер в создании качественного пользовательского опыта, поддержании SEO-эффективности и увеличении доходов.

Виклик 4. Сложная борьба с контентом, созданным искусственным интеллектом

Рост количества контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), заполонил цифровое пространство. Многие паблишеры соблазняются скоростью и объемом, которые может обеспечить ИИ, но это часто приводит к появлению недостоверной информации, низкокачественных статей и массовой дезинформации. Некоторые менее добросовестные игроки намеренно распространяют сенсационные или вводящие в заблуждение новости, жертвуя доверием ради кликов.

Этот поток некачественного контента имеет два значительных последствия:

Потеря доверия. Пользователи становятся всё более скептичными к подлинности контента, многие ставят под сомнение точность материалов, созданных ИИ.

Пользователи становятся всё более скептичными к подлинности контента, многие ставят под сомнение точность материалов, созданных ИИ. Перенасыщение информацией. Аудитория перегружена огромным объемом непроверенного контента, что затрудняет выделение ценного и надёжного материала.

Однако есть и позитивный момент. В то время как ИИ-генерированный некачественный контент доминирует, качественные, хорошо проработанные материалы снова начинают цениться. Поисковые системы, такие как Google, отдают предпочтение надёжным страницам, которые демонстрируют опыт, экспертность, авторитетность и надёжность (E-E-A-T). Это создаёт возможности для паблишеров, делающих акцент на ценности и достоверности, чтобы выделиться среди хаоса.

Безответственное использование ИИ для создания контента может обеспечить краткосрочный прирост кликов, но несёт риск долгосрочного ущерба репутации паблишера. Вызов заключается не в конкуренции с ИИ, а в его ответственном использовании при сохранении человеческого подхода, которому доверяют читатели.

Решение. Сосредоточение на высококачественном контенте в эпоху ИИ

На первый взгляд, совет может показаться простым и очевидным. Но именно здесь и заключается сложность. Считая качество само собой разумеющимся, мы часто упускаем его из виду.

Думайте о своём контенте как о голосе вашего бренда. Человеческий подход — это именно то, что наполняет контент душой: аналитика, сторителлинг и нюансы. Сегодня аудитория ищет ценность, а ценность — это достоверные, хорошо исследованные и интересные материалы, которые отвечают на их вопросы или решают их проблемы.

Тем не менее, нет необходимости полностью отказываться от использования ИИ. Например, The New York Times использует ИИ для повышения операционной эффективности, таких как тегирование статей или создание заголовков, но при этом гарантирует, что каждый материал соответствует строгим редакционным стандартам. Они совмещают технологии с процессом человеческой проверки, сохраняя свою репутацию как надёжного источника новостей, одновременно используя преимущества ИИ.

Вместо страха перед ИИ паблишеры должны воспринимать его как партнёра. Вот как это сделать:

Автоматизируйте рутинные задачи. Используйте ИИ для повторяющихся задач, таких как генерация тем или анализ трендов. Это освобождает время для человеческого творчества и глубокой аналитики.

Используйте ИИ для повторяющихся задач, таких как генерация тем или анализ трендов. Это освобождает время для человеческого творчества и глубокой аналитики. Поддерживайте человеческую креативность. ИИ может предоставлять аналитические данные или создавать начальные черновики, но финальные штрихи — тон, эмпатия и экспертность — должны оставаться за людьми.

ИИ может предоставлять аналитические данные или создавать начальные черновики, но финальные штрихи — тон, эмпатия и экспертность — должны оставаться за людьми. Сохраняйте прозрачность. Информируйте аудиторию о том, что ИИ сыграл роль в создании контента. Прозрачность укрепляет доверие.

Например, такие компании, как BuzzFeed, используют ИИ для персонализации викторин и рекомендаций контента, но всё же полагаются на людей для создания увлекательных историй и юмора, который резонирует с их аудиторией.

Возвращаясь к E-E-A-T (Опыт, Экспертность, Авторитетность, Надёжность), важно помнить, что Google стал довольно хорошо распознавать контент, созданный ИИ, и может исключить вас из поисковых результатов за злоупотребление этим инструментом. Чтобы избежать этого и при этом выделиться, паблишерам следует сосредоточиться на следующих аспектах:

Гиперрелевантность. Адаптируйте контент к потребностям аудитории с помощью точного таргетинга.

Адаптируйте контент к потребностям аудитории с помощью точного таргетинга. Последовательная точность. Тщательно проверяйте факты, чтобы контент оставался надёжным.

Тщательно проверяйте факты, чтобы контент оставался надёжным. Увлекательные форматы. Экспериментируйте с интерактивным контентом, видео и визуализацией для улучшения пользовательского опыта.

Чек-лист: как выделиться в эпоху ИИ

Проводите регулярный аудит контента. Определяйте пробелы, где можно улучшить качество или вовлечённость.

Определяйте пробелы, где можно улучшить качество или вовлечённость. Совмещайте ИИ с человеческой проверкой. Используйте ИИ для повышения эффективности, но никогда не публикуйте без проверки человеком.

Используйте ИИ для повышения эффективности, но никогда не публикуйте без проверки человеком. Инвестируйте в принципы E-E-A-T. Сосредоточьтесь на опыте, экспертности, авторитетности и надёжности в каждом материале.

Сосредоточьтесь на опыте, экспертности, авторитетности и надёжности в каждом материале. Используйте аналитические инструменты. Изучайте то, что резонирует с вашей аудиторией, и совершенствуйте стратегию.

Изучайте то, что резонирует с вашей аудиторией, и совершенствуйте стратегию. Сохраняйте прозрачность. Ясно указывайте, где использовался ИИ, чтобы укрепить доверие аудитории.

Ясно указывайте, где использовался ИИ, чтобы укрепить доверие аудитории. Постоянно обучайте команду. Тренируйте сотрудников эффективно работать с ИИ, сохраняя человеческий подход.

Вызов 5. Бесконечная дискуссия о конфиденциальности пользователей

Переход к большей конфиденциальности пользователей кардинально изменил ландшафт цифровой рекламы. Регулирования, такие как GDPR и CCPA, ужесточили правила сбора данных, заставляя паблишеров и рекламодателей пересматривать свои стратегии. В центре этих изменений находится неопределённое будущее сторонних cookie-файлов, которые долгое время были основой цифровой рекламы.

На протяжении многих лет индустрия готовилась к миру без cookie, поскольку основные браузеры, такие как Google Chrome, планировали постепенно отказаться от них к 2024 году. Однако недавнее заявление Google о том, что пользователи Chrome получат больше контроля над своими данными вместо полного удаления cookie, стало неожиданностью для многих.

Хотя это изменение откладывает неизбежное, тенденция очевидна: дни сторонних cookie сочтены. Теперь паблишеры сталкиваются с двойным вызовом: соблюдение строгих правил конфиденциальности и поиск эффективных альтернатив для отслеживания данных и таргетинга пользователей. Этот переход требует инноваций, прозрачности и готовности внедрять новые инструменты и методы.

Почему это важно для паблишеров:

Ограничение сбора данны. Регулирования сокращают объём сбора и обмена данными, уменьшая возможности рекламодателей точно таргетировать пользователей.

Регулирования сокращают объём сбора и обмена данными, уменьшая возможности рекламодателей точно таргетировать пользователей. Снижение доходов. Отключение сторонних cookie может сократить рекламные доходы паблишеров в среднем на 52%.

Отключение сторонних cookie может сократить рекламные доходы паблишеров в среднем на 52%. Рост ожиданий пользователей. 79% американцев обеспокоены тем, как компании используют их данные, что усиливает давление на бренды для демонстрации прозрачности и доверия.

Решение. Принятие эпохи конфиденциальности

С постепенным исчезновением сторонних cookie паблишерам необходимо перейти к стратегиям, основанным на данных первой стороны. Это требует переосмысления подходов к сбору, хранению и использованию пользовательских данных. Сильная стратегия работы с данными первой стороны не только заменит cookie, но и выведет ваш бизнес на новый уровень. Компании, которые ставят на первое место доверие пользователей и прозрачность данных, укрепляют лояльность и повышают вовлечённость, что обеспечивает конкурентное преимущество и долгосрочную ценность.

Как эффективно перейти к новой стратегии:

Шаг 1. Постройте доверие через прозрачность

Конфиденциальность начинается с открытого общения. Пользователи охотнее делятся данными, если понимают, зачем они собираются и какую пользу это приносит.

Как это сделать:

Чётко объясняйте политику сбора данных и их использование.

Предлагайте простые варианты согласия или отказа.

Используйте короткие, дружественные запросы на согласие вместо перегруженных юридических формулировок.

Шаг 2. Поощряйте добровольный обмен данными

Создайте стимулы для пользователей, чтобы они охотно делились информацией. Стратегии, основанные на данных первой стороны, зависят от доверия и взаимности.

Методы:

Предлагайте персонализированные рекомендации или премиальный контент в обмен на данные.

Запускайте программы лояльности, где пользователи получают скидки или бонусы.

Проводите опросы и викторины, которые вовлекают аудиторию и одновременно собирают полезные инсайты.

Шаг 3. Развивайте прямые отношения с пользователями

Используйте платформы, такие как email-рассылки, in-app сообщения и подписные модели, чтобы углубить взаимодействие с аудиторией.

Почему это работает? Такие методы создают постоянные возможности для взаимодействия, возвращая пользователей на платформу. Добровольно предоставленные данные повышают лояльность.

Шаг 4. Инвестируйте в организацию и анализ данных

Данные первой стороны полезны только тогда, когда их можно эффективно использовать. Инвестируйте в системы для организации, анализа и создания инсайтов.

Используйте Customer Data Platforms (CDPs) для объединения данных в единую базу.

для объединения данных в единую базу. Применяйте аналитические инструменты для сегментации аудитории и персонализации опыта.

Регулярно обновляйте и очищайте данные для поддержания их точности.

Шаг 5. Усильте меры безопасности и конфиденциальности

С ростом использования данных первой стороны усиливается необходимость в надёжной защите.

Рекомендации:

Шифруйте данные при передаче и хранении.

Ограничьте доступ к конфиденциальной информации только для ключевых сотрудников.

Соблюдайте международные стандарты, такие как GDPR и CCPA.

Шаг 6. Улучшите пользовательский опыт через персонализацию

Настоящая ценность данных первой стороны заключается в их использовании для улучшения пользовательского опыта.

Примеры:

Рекомендуйте товары на основе истории просмотров или покупок.

Персонализируйте контент на главной странице в зависимости от местоположения или интересов пользователя.

Настраивайте email-кампании с динамическим контентом, отражающим предпочтения пользователей.

Как MGID решает вызовы конфиденциальности

Переход к новой эпохе конфиденциальности может показаться сложным. Но с MGID вы не останетесь один на один с этими вызовами.

Мы создали мощный набор решений, которые отвечают требованиям конфиденциальности, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном: создании контента и росте вашей аудитории.

Наши решения:

Оптимизация данных первой стороны. MGID помогает собирать и использовать данные с согласия пользователей для создания персонализированных рекламных впечатлений.

MGID помогает собирать и использовать данные с согласия пользователей для создания персонализированных рекламных впечатлений. Контекстный таргетинг. Наше решение, основанное на ИИ, обеспечивает точный таргетинг без cookie, сохраняя конфиденциальность пользователей.

Наше решение, основанное на ИИ, обеспечивает точный таргетинг без cookie, сохраняя конфиденциальность пользователей. Сегментация аудитории. Инструменты MGID, такие как Seller Defined Audiences (SDA), позволяют монетизировать данные в полном соответствии с нормами.

Инструменты MGID, такие как Seller Defined Audiences (SDA), позволяют монетизировать данные в полном соответствии с нормами. Интеграция с будущим. Благодаря партнёрствам, таким как LiveRamp, и поддержке идентификаторов, ориентированных на конфиденциальность, мы обеспечиваем безупречный таргетинг без ущерба доверию.

Будущее светло — и вы готовы к нему!

Вот и все основные вызовы, с которыми столкнутся паблишеры в 2025 году. Дорога впереди может показаться сложной: от преград ИИ-контента до подготовки к миру, ориентированному на конфиденциальность. Но, если честно, паблишеры всегда были очень адаптивными.

Благодаря стратегиям, изложенным в данном руководстве по виживанию, вы уже на шаг впереди. И самое приятное то, что вам не нужно преодолевать эти вызовы своими силами.

Когда вы сотрудничаете с MGID, у вас есть все, что вам нужно, чтобы встретить завтрашние изменения уже сегодня. Наши инструменты разработаны, чтобы упростить ваш путь и сохранить вашу аудиторию вовлеченной, независимо от того, как изменяются правила игры.

Итак, глубоко вдохните, воспользуйтесь доступными вам инструментами и инсайтами и примите ожидаемые впереди возможности. С правильным подходом — и MGID рядом — вы сможете справиться со всем!