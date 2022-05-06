Нет ничего более привлекательного, чем удачно размещенный визуальный элемент на странице, где преобладает текстовый контент. То же самое можно сказать и о рекламе: если вы хотите, чтобы ваша реклама выделялась, нет лучшего способа добиться этого, чем использовать убедительные визуальные эффекты и уникальные изображения. Реклама, которая очаровывает и вдохновляет зрителя, — это реклама, которая конвертирует.

Узнайте про некоторые из лучших приемов визуального сторителлинга, которые можно использовать в 2022 году.

Что такое визуальный сторителлинг?

Визуальный сторителлинг — это стратегия контент-маркетинга, которая фокусируется на изображениях и видео вместо более традиционных средств, таких как статический текст, и использует их чтобы рассказать историю.

Привлекательность этого метода вполне очевидна — в эпоху перенасыщения контентом и уменьшения объема внимания одного текста уже недостаточно. У рекламодателей есть считанные секунды, чтобы произвести впечатление на свою аудиторию и оставить неизгладимое впечатление, и нет ничего лучше, чем эмоциональные, заставляющие задуматься визуальные эффекты.

Не позволяйте слову "сторителлинг" обмануть вас. Вам больше не нужны слова, чтобы рассказать историю, особенно в Интернете. На самом деле, более эффективно показывать, чем рассказывать аудитории, чем вы занимаетесь.

Что можно и чего нельзя делать при визуальном сторителлинге

Визуальный сторителлинг — идеальный способ вызвать эмоциональный отклик, но это не означает, что нужно втискивать каждое интересное изображение, которое вам попадется, в свою рекламу.

Есть несколько вещей, о которых следует помнить во время использования метода визуального сторителлинга в своей маркетинговой стратегии. Прежде всего, не загромождайте свои креативы большим количеством визуальных элементов. Чем больше деталей в вашей рекламе, тем меньше вероятность того, что зритель их заметит, и ваш основной месседж будет утерян. Все должно быть просто и аккуратно.

Еще одним важным запретом в визуальном сторителлинге является использование стоковых фотографий. Стоковые фото имеют тенденцию объединять аудиторию в одну кучу, рассматривая людей как нечто общее и взаимозаменяемое. Относитесь к своей аудитории как к уникальной группе людей, которой они являются. Только используя конкретные продуманные образы, которые имеют отношение к вашей целевой аудитории, вы сможете установить с ними эмоциональную связь.

Итак, необходимо установить связь с аудиторией и создать у них чувство, что ваш визуальный сторителлинг относится к ним лично. Он должен вызывать чувство доверия, конфиденциальности и близости. Вот почему ваша реклама должна изображать людей, похожих на то, как, по вашему мнению, должна выглядеть ваша аудитория, которые занимаются тем, что соответствует их интересам.

Однако визуальный сторителлинг также должен быть реалистичным, а это значит, что действия и сценарии, которые вы изображаете в своей рекламе могут не всегда быть приятными. Использование конфликта, драмы или дилеммы в качестве приемов повествования может вызвать столь же сильный эмоциональный отклик у ваших зрителей.

Наконец, не забудьте подчеркнуть свое уникальное преимущество. Визуальный сторителлинг не может быть эффективным, если вы забудете указать основные качества вашего продукта или услуги и вывести их на передний план, чтобы подчеркнуть их.

Теперь давайте перейдем к самим визуальным эффектам: вот несколько приемов визуального сторителлинга, которые вы можете использовать в рекламных кампаниях в 2022 году.

1. Цвет vs. контекстный контраст

Чтобы выделить ваши уникальные преимущества, можно использовать самый старый визуальный прием в книге — контраст.

Используя цветовые или контекстные контрасты, вы можете очертить разные части рекламы и выделить их отдельно. Цветовые контрасты работают лучше всего, если вы не используете слишком много цветов в изображении. Чем их меньше, тем лучше контраст.

Источник: webdesignledger.com

Контекстный контраст имеет ту же цель: подчеркнуть месседж рекламы. Однако вместо того, чтобы стратегически использовать цвета, он играет с нашим восприятием изображения.

Источник: twitter.com/ibmeurope

Играть с контрастами не только визуально актуально и полезно, но и довольно интересно!

2. Эмоции

Когда дело доходит до получения эмоционального отклика от вашей аудитории, лучше всего сработает отображение эмоций в рекламе с помощью визуальных эффектов. Продемонстрируйте любовь, сострадание, гнев или любые другие эмоции, которые дополняют основной посыл вашей рекламы.

Источник: blog.emojics.com

3. Композиция

Вы когда-нибудь слышали о правиле одной третей? В нем говорится, что наши глаза обращены к определенным точкам на изображении. Разделив изображение с помощью двух горизонтальных и двух вертикальных линий, вы получите точку композиции, на которой зрители бессознательно фокусируются.

4. Символы и метафоры

Скрытые сообщения, которые прячутся где-то на поверхности, дадут вашей аудитории пищу для размышлений. Большинству людей нравятся хорошие загадки, но только если они могут решить их довольно быстро. Другими словами, дайте вашей аудитории задание, но не слишком сложное.

Источник: creitive.com

5. Иллюстрации персонажей, комиксов и мультфильмов

Иллюстрации и мультяшный дизайн дают вам возможность выделиться среди других. Это отличный способ заполнить пустое пространство, а также продемонстрировать свой уникальный стиль.

Источник: adweek.com

6. Мемы

В наши дни мемы присутствуют везде, поэтому неудивительно, что они часто появляются в рекламе и формируют визуальные эффекты. Визуальные эффекты, созданные с отсылкой на культуру мемов, лучше всего работают на платформах, где много мемов, и интересны более молодой аудитории. Мемы позволяют зрителям почувствовать, что они понимают шутку и, следовательно, ваш продукт или услугу.

Источник: nogood.io

7. Секретные сообщения

Пасхальные яйца часто используются в телешоу, фильмах, видеоиграх и даже в рекламе. Поиск секретных сообщений и скрытых смыслов в любой форме - это полезный процесс, в котором пользователи любят принимать участие.

Источник: cleriti.com

8. Динамические фото

Точно так же, как статичный текст, статичные изображения не вызывают у зрителя особых эмоций, потому что им не хватает динамики.

Предсказуемые изображения не вызывают у пользователей интереса. Взгляните на следующий креатив. Есть большая разница между рекламой, показывающей завершенное действие, и динамичной фотографией, которая показывает совершающееся действие.

Заключение

Картинка стоит тысячи слов — и тысячи долларов дохода от рекламы, если вы все сделаете правильно. Используя приемы визуального сторителлинга, которые мы сегодня изложили для вас, вы сможете создавать рекламные креативы, которые не останутся незамеченными.

Рассказывать историю за кратчайшее время, вызывая эмоции, — это уже искусство. На его освоение потребуется время, но когда вы это сделаете, вы будете создавать рекламные визуальные эффекты, которые будут производить неизгладимое впечатление на зрителя.