Ta có cảm thấy như thể đang bị bóp nghẹt trong bối cảnh kỹ thuật số không ngừng phát triển ngày nay không? Đối với nhiều nhà phát hành, các trình chặn quảng cáo và tình trạng nội dung quá bão hòa trên Internet – chủ yếu do AI tạo ra – đã khiến họ khó nổi bật hơn giữa hằng hà sa số nội dung, cũng như khó kiếm tiền từ nền tảng của mình một cách hiệu quả.

Nhưng đừng sợ! Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược kiếm tiền đổi mới, được thiết kế riêng cho nhà phát hành vào năm 2024. Từ tận dụng công nghệ cho đến đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa doanh thu và trải nghiệm người dùng, chúng tôi luôn có thể hỗ trợ quý vị. Vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình khám phá cách tối đa hóa doanh thu và luôn dẫn đầu cuộc chơi.

Vượt qua thử thách trong mê cung kiếm tiền của nhà phát hành

Thông tin thú vị: theo eMarketer, người ta dự đoán rằng tính năng chặn quảng cáo sẽ khiến các nhà phát hành tổn thất 54 tỷ USD doanh thu quảng cáo vào năm 2024. Đây là khoảng 8% tổng chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu, ước tính lên tới 695 tỷ USD. Thống kê này khiến ta mở mang tầm mắt, và cũng nêu bật những thử thách đáng kể mà các nhà phát hành phải đối mặt trong bối cảnh kỹ thuật số ngày nay.

Chặn quảng cáo: Với 30% người dùng internet sử dụng trình chặn quảng cáo, các nhà phát hành đang phải vật lộn với việc bị mất một khoản đáng kể doanh thu quảng cáo tiềm năng khi các phần mềm chặn quảng cáo ngày càng phổ biến.

Với 30% người dùng internet sử dụng trình chặn quảng cáo, các nhà phát hành đang phải vật lộn với việc bị mất một khoản đáng kể doanh thu quảng cáo tiềm năng khi các phần mềm chặn quảng cáo ngày càng phổ biến. CPM giảm: Các nhà phát hành đang gặp tình trạng giảm CPM (chi phí mỗi ngàn lượt hiển thị) do các yếu tố như mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Các nhà phát hành đang gặp tình trạng giảm CPM (chi phí mỗi ngàn lượt hiển thị) do các yếu tố như mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Phân mảnh đối tượng khán giả: Tính phân mảnh đối tượng khán giả trực tuyến trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau khiến nhà phát hành khó tiếp cận và thu hút đối tượng khán giả mục tiêu một cách hiệu quả.

Tính phân mảnh đối tượng khán giả trực tuyến trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau khiến nhà phát hành khó tiếp cận và thu hút đối tượng khán giả mục tiêu một cách hiệu quả. Quy định về quyền riêng tư dữ liệu: Các quy định ngày càng nghiêm ngặt về quyền riêng tư dữ liệu làm ảnh hưởng đến khả năng thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng của nhà phát hành cho các quảng cáo được nhắm mục tiêu, từ đó làm ảnh hưởng đến doanh thu. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, Google bắt buộc các nhà phát hành và nhà phát triển sử dụng AdSense, Ad Manager hoặc AdMob ở Liên minh Châu Âu, hoặc nếu ở Vương quốc Anh thì phải sử dụng CMP được chứng nhận được tích hợp với TCF của IAB.

Các quy định ngày càng nghiêm ngặt về quyền riêng tư dữ liệu làm ảnh hưởng đến khả năng thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng của nhà phát hành cho các quảng cáo được nhắm mục tiêu, từ đó làm ảnh hưởng đến doanh thu. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, Google bắt buộc các nhà phát hành và nhà phát triển sử dụng AdSense, Ad Manager hoặc AdMob ở Liên minh Châu Âu, hoặc nếu ở Vương quốc Anh thì phải sử dụng CMP được chứng nhận được tích hợp với TCF của IAB. Quá bão hòa nội dung: Sự bùng nổ của nội dung do AI tạo ra đã diễn ra khắp các nền tảng trực tuyến, làm cho khán giả càng phân tâm hơn và khiến các nhà phát hành khó có thể nổi bật giữa vô số nội dung này.

Những thử thách này nêu bật tầm quan trọng của việc triển khai các chiến lược kiếm tiền sáng tạo của nhà phát hành, nhằm vượt qua những trở ngại và thúc đẩy tăng doanh thu. Chúng ta cùng khám phá một số phương pháp hiệu quả để ứng phó với những thử thách này và tăng khả năng kiếm tiền.

Các chiến lược kiếm tiền chính yếu dành cho nhà phát hành

Nói đến khả năng kiếm tiền, chúng ta thường nghe những thuật ngữ như: tường phí, đăng ký theo dõi, nội dung cao cấp... Và dĩ nhiên, cả thuật ngữ quảng cáo – phương pháp kiếm tiền đã được thử nghiệm và kiểm chứng dành cho các nhà phát hành.

Chúng ta muốn tìm hiểu sâu và chi tiết hơn về các chiến lược và chiến thuật kiếm tiền khác của nhà phát hành, chủ yếu liên quan đến quảng cáo tự nhiên và đa dạng hóa doanh thu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chuyên sâu và đề xuất khả thi dựa trên chuyên môn trong ngành của chúng tôi, cũng như các phương pháp hay nhất mà chúng ta đã quan sát thấy trên nhiều bối cảnh phát hành kỹ thuật số.

Quảng cáo tự nhiên: Ngôi sao kiếm tiền cho nhà phát hành

Quảng cáo tự nhiên vẫn tiếp tục là một chiến lược kiếm tiền nổi bật, phổ biến và hiệu quả cho các nhà phát hành. Sự phổ biến lâu dài của dạng quảng cáo này có thể là do một số lợi thế chính.

Tích hợp liền mạch: quảng cáo tự nhiên kết hợp liền mạch với nội dung trên nền tảng của nhà phát hành. Quảng cáo sẽ có dạng đề xuất tự nhiên và giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

quảng cáo tự nhiên kết hợp liền mạch với nội dung trên nền tảng của nhà phát hành. Quảng cáo sẽ có dạng đề xuất tự nhiên và giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Mức độ gắn kết cao hơn: Bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với giao diện của nội dung xung quanh, quảng cáo tự nhiên có xu hướng thu hút sự chú ý của người dùng nhiều hơn, thúc đẩy tăng tỷ lệ gắn kết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quảng cáo tự nhiên thường tạo ra tỷ lệ click cao hơn và thời lượng phiên trung bình dài hơn so với quảng cáo hiển thị truyền thống.

Bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với giao diện của nội dung xung quanh, quảng cáo tự nhiên có xu hướng thu hút sự chú ý của người dùng nhiều hơn, thúc đẩy tăng tỷ lệ gắn kết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quảng cáo tự nhiên thường tạo ra tỷ lệ click cao hơn và thời lượng phiên trung bình dài hơn so với quảng cáo hiển thị truyền thống. Tính phù hợp của quảng cáo được cải thiện: Thông qua quảng cáo tự nhiên, nhà phát hành cung cấp trải nghiệm quảng cáo được cá nhân hóa và rất phù hợp cho khán giả mà không gây gián đoạn. Bằng cách thiết kế nội dung quảng cáo sao cho phù hợp với sở thích và ưu tiên của người dùng, nhà phát hành có thể nâng cao hiệu quả quảng cáo chung và tăng tiềm năng kiếm tiền.

Một số đề xuất cơ bản giúp tối đa hóa tiềm năng doanh thu của quảng cáo tự nhiên bao gồm:

Vị trí chiến lược: Đặt quảng cáo tự nhiên trong luồng tự nhiên của nội dung để đảm bảo khả năng hiển thị và gắn kết tối ưu. Hãy thử nghiệm với các vị trí và định dạng khác nhau để xác định những sự kết hợp hiệu quả nhất cho đối tượng khán giả của mình. Phù hợp theo ngữ cảnh: Đảm bảo quảng cáo tự nhiên phù hợp chặt chẽ với chủ đề và chủ điểm của nội dung xung quanh, nhằm duy trì tính phù hợp và tính xác thực. Khi phân phối quảng cáo phù hợp với sở thích của người dùng, nhà phát hành có thể thúc đẩy tỷ lệ gắn kết và chuyển đổi cao hơn. Tính minh bạch và tiết lộ thông tin: Duy trì tính minh bạch với đối tượng khán giả bằng cách ghi rõ rằng quảng cáo tự nhiên là nội dung được tài trợ hoặc được quảng bá. Để xây dựng niềm tin với khán giả và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng thì sự trung thực và xác thực là rất quan trọng.

Lời khuyên chuyên môn: Thay vì chỉ tập trung vào dữ liệu nhân khẩu học, hãy tìm hiểu sâu hơn về tâm lý học của khán giả để hiểu các giá trị, sở thích và mô hình hành vi của họ. Làm như vậy, ta sẽ tạo được những quảng cáo tự nhiên được nhắm mục tiêu cao, gây được tiếng vang hiệu quả hơn, tăng mức gắn kết và tỷ lệ chuyển đổi. Khi có được nhiều thông tin chuyên sâu về đối tượng khán giả, hãy cố gắng tận dụng sức mạnh của việc kể chuyện trong quảng cáo tự nhiên. Hãy tạo ra những câu chuyện xung quanh thương hiệu hoặc sản phẩm của mình để khơi gợi cảm xúc và gây được tiếng vang với khán giả ở cấp độ cá nhân. Những câu chuyện xác thực và hấp dẫn sẽ có nhiều khả năng thu hút sự chú ý và thúc đẩy người dùng hành động hơn so với các thông điệp quảng cáo truyền thống.

Trao đổi và tổ chức đối tượng khán giả: Phân chia và quản lý

Hoạt động trao đổi và tổ chức đối tượng khán giả mang đến cho nhà phát hành những cơ hội quý báu để mở rộng phạm vi tiếp cận, có được lưu lượng truy cập mới và mở ra thêm nhiều kênh kiếm tiền. Những chiến lược này liên quan đến việc hợp tác với các nhà phát hành hoặc các mạng nội dung khác để trao đổi khán giả hoặc phân phối nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau. Chúng ta cùng đi sâu vào những lợi ích và cân nhắc thực tế khi áp dụng những cách thực hành này.

Phạm vi tiếp cận mở rộng: Hoạt động hợp tác và chia sẻ nội dung của các nhà phát hành sẽ mở ra cơ hội cho những nhóm người mới, bởi nếu không thì họ sẽ không tìm đến được website của ta, từ đó nhà phát hành tiếp cận nhiều nhóm người khác nhau từ những nơi và xuất thân khác nhau.

Hoạt động hợp tác và chia sẻ nội dung của các nhà phát hành sẽ mở ra cơ hội cho những nhóm người mới, bởi nếu không thì họ sẽ không tìm đến được website của ta, từ đó nhà phát hành tiếp cận nhiều nhóm người khác nhau từ những nơi và xuất thân khác nhau. Lưu lượng truy cập tăng: Khi ta chia sẻ nội dung với các nhà phát hành khác hoặc hoán đổi khán giả, ta có thể thấy số lượng người truy cập website của mình tăng lên đáng kể. Có nhiều khách truy cập hơn đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội hiển thị quảng cáo hơn, nhiều tương tác với nội dung hơn và sau hết là kiếm được nhiều tiền hơn.

Khi ta chia sẻ nội dung với các nhà phát hành khác hoặc hoán đổi khán giả, ta có thể thấy số lượng người truy cập website của mình tăng lên đáng kể. Có nhiều khách truy cập hơn đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội hiển thị quảng cáo hơn, nhiều tương tác với nội dung hơn và sau hết là kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều kênh kiếm tiền đa dạng: Hoạt động trao đổi và tổ chức đối tượng khán giả không chỉ liên quan đến việc hiển thị quảng cáo trên website của mình. Ta cũng có thể kiếm tiền thông qua các kênh khác như hợp tác với các nhà tài trợ để tạo nội dung đặc biệt, hợp tác với các công ty để quảng bá sản phẩm của họ, hoặc thương lượng với các mạng nội dung để chia sẻ doanh thu.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy khởi động bằng cách tạo hoặc tham gia các mạng trong ngành với các nhà phát hành có chung mối quan tâm hoặc chung đối tượng khán giả theo nhân khẩu học. Khi cộng tác như thế trong một phân khúc cụ thể, ta có thể quảng cáo chéo nội dung theo cách hiệu quả, tiếp cận những đối tượng khán giả mới phù hợp và có mức độ gắn kết cao. Ví dụ như một nhóm blogger du lịch có thể thành lập một mạng lưới để trao đổi và cung cấp nội dung liên quan đến các điểm đến du lịch.

Thử nghiệm A/B như một thông lệ hàng ngày

Chúng ta thường nghe nói về hoạt động thử nghiệm, nhưng thực tế là hoạt động này hầu như luôn bị bỏ qua hoàn toàn vì không có thời gian hoặc vì những lý do khác. Thử nghiệm A/B là phương pháp cơ bản dành cho các nhà phát hành đang muốn tối đa hóa doanh thu và tối ưu hóa mức độ gắn kết của người dùng. Khi liên tục thử nghiệm các định dạng, kích thước và thiết kế quảng cáo mới, nhà phát hành có thể đảm bảo duy trì mức độ phù hợp với khán giả của mình và xác định được các phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất dựa trên dữ liệu thực. Chúng ta cùng khám phá tầm quan trọng của thử nghiệm A/B và cách nhà phát hành có thể tận dụng chiến lược này để kiếm tiền thành công.

Quyết định dựa trên dữ liệu : Thử nghiệm A/B giúp ta đưa ra lựa chọn thông minh dựa trên những con số thực chứ không phải phỏng đoán. Khi so sánh các biến thể khác nhau của định dạng, kích thước hoặc thiết kế quảng cáo, ta có thể biết loại nào phù hợp nhất với đối tượng khán giả và có tiềm năng kiếm tiền nhiều nhất.

: Thử nghiệm A/B giúp ta đưa ra lựa chọn thông minh dựa trên những con số thực chứ không phải phỏng đoán. Khi so sánh các biến thể khác nhau của định dạng, kích thước hoặc thiết kế quảng cáo, ta có thể biết loại nào phù hợp nhất với đối tượng khán giả và có tiềm năng kiếm tiền nhiều nhất. Cải tiến liên tục: Thế giới trực tuyến thay đổi rất nhanh và vì vậy, những gì hiệu quả hôm nay có thể sẽ không hiệu quả vào ngày mai. Thử nghiệm A/B tạo điều kiện cho ta bắt kịp xu hướng và liên tục điều chỉnh chiến lược quảng cáo kiếm tiền để luôn dẫn đầu cuộc chơi.

Thế giới trực tuyến thay đổi rất nhanh và vì vậy, những gì hiệu quả hôm nay có thể sẽ không hiệu quả vào ngày mai. Thử nghiệm A/B tạo điều kiện cho ta bắt kịp xu hướng và liên tục điều chỉnh chiến lược quảng cáo kiếm tiền để luôn dẫn đầu cuộc chơi. Trải nghiệm người dùng được nâng cao: Khi ta tìm được sự cân bằng phù hợp giữa quảng cáo và trải nghiệm người dùng thì mọi người đều có lợi. Thử nghiệm A/B giúp ta tìm ra điểm hấp dẫn nơi quảng cáo được click vào mà không gây khó chịu cho khán giả.

Vậy, thực hiện thử nghiệm A/B chuyên nghiệp như thế nào?

Đặt ra mục tiêu: Trước khi bắt đầu thử nghiệm, hãy biết mình muốn đạt được những gì. Cho dù ta mong muốn có nhiều lượt click hơn, doanh thu cao hơn hay mức độ gắn kết tốt hơn thì khi đặt ra mục tiêu rõ ràng, ta sẽ tập trung tốt hơn. Thực hiện từng thay đổi một: Hãy đơn giản hóa bằng cách thử nghiệm từng thứ một. Làm như vậy, ta sẽ biết chính xác điều gì tạo nên sự khác biệt và điều gì không. Sử dụng công cụ phù hợp: Có rất nhiều công cụ để giúp ta thử nghiệm A/B. Hãy tìm một công cụ dễ sử dụng và cung cấp cho mình mọi dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy dành riêng một khu vực trên website để thử nghiệm các giải pháp và offer mới từ đối tác. Hãy coi đây như một hộp cát — một không gian an toàn nơi ta có thể thử nghiệm các định dạng quảng cáo, chương trình liên kết hoặc nội dung được tài trợ mà không ảnh hưởng đến nội dung chính hay trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, khu vực này có thể được dùng như một công cụ đàm phán khi thương lượng với các đối tác tiềm năng. Ta có thể cung cấp cho họ bản dùng thử trong khu vực thử nghiệm để chứng minh giá trị tiềm năng của offer của họ. Điều này có thể củng cố vị thế của ta khi thảo luận về các điều khoản cũng như mức giá, và sau hết là mang lại lợi ích cho hoạt động kiếm tiền của nhà phát hành.

Các luồng doanh thu bổ sung từ những đối tác hiện tại

Khám phá các luồng doanh thu bổ sung từ những đối tác hiện tại có thể là một chiến lược thông minh dành cho các nhà phát hành muốn tối đa hóa thu nhập. Chúng ta cùng tìm hiểu cách tận dụng tối đa tiềm năng từ các mối quan hệ đối tác hiện có.

Khám phá nhu cầu video bằng VAST Tags

VAST tags là gì : VAST tags (Video Ad Serving Template) là những đoạn mã hướng dẫn trình phát video tìm quảng cáo video. Khi tích hợp VAST tags từ các đối tác, ta có thể khai thác khoảng không quảng cáo video khổng lồ của họ và có được doanh thu từ các quảng cáo video được hiển thị trên trang của mình.

: VAST tags (Video Ad Serving Template) là những đoạn mã hướng dẫn trình phát video tìm quảng cáo video. Khi tích hợp VAST tags từ các đối tác, ta có thể khai thác khoảng không quảng cáo video khổng lồ của họ và có được doanh thu từ các quảng cáo video được hiển thị trên trang của mình. Tại sao nên có VAST tags: Quảng cáo video đang là trào lưu trong giới quảng cáo. Chúng thu hút sự chú ý, thu hút người xem và thường có CPM cao hơn quảng cáo hiển thị truyền thống. Khi kết hợp VAST tags vào nội dung video của mình, ta có thể khai mở luồng doanh thu sinh lợi thật dễ dàng.

Nhà phát hành có thể làm việc với các đối tác hiện tại, chẳng hạn như các mạng quảng cáo hoặc DSP, để truy cập khoảng không quảng cáo video chất lượng cao thông qua VAST tags. Khi tích hợp các tag này vào trình phát video, nhà phát hành có thể kiếm tiền từ nội dung video của họ bằng quảng cáo video đầu video, giữa video hoặc cuối video ( pre-roll, mid-roll, post-roll). Điều này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tăng tiềm năng doanh thu thông qua CPM (chi phí mỗi ngàn lượt hiển thị) cao hơn cho quảng cáo video so với quảng cáo hiển thị truyền thống.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy thử dùng VAST wrapper tags để quản lý nhiều nguồn quảng cáo video thật hiệu quả. Hãy tổ chức các tag theo cách có chiến lược để tăng tính cạnh tranh giữa các nhà quảng cáo và tăng doanh thu quảng cáo. Ngoài ra, hãy cân nhắc dùng quảng cáo đồng hành VAST để gắn kết người dùng và tạo thêm doanh thu cùng với nội dung video của mình.

Đăng ký tham gia các chương trình MCM

MCM là gì: MCM (Multiple Customer Management - Quản lý nhiều khách hàng) là chương trình mà nhà phát hành hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba chuyên thay mặt họ quản lý các phương diện kiếm tiền khác nhau. Các nhà cung cấp này thường đảm trách những nhiệm vụ như tối ưu hóa khoảng không quảng cáo, thương lượng giao dịch với nhà quảng cáo và triển khai công nghệ phân phối quảng cáo để tối đa hóa doanh thu cho nhà phát hành.

MCM (Multiple Customer Management - Quản lý nhiều khách hàng) là chương trình mà nhà phát hành hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba chuyên thay mặt họ quản lý các phương diện kiếm tiền khác nhau. Các nhà cung cấp này thường đảm trách những nhiệm vụ như tối ưu hóa khoảng không quảng cáo, thương lượng giao dịch với nhà quảng cáo và triển khai công nghệ phân phối quảng cáo để tối đa hóa doanh thu cho nhà phát hành. Lợi ích là gì: Lợi thế chính dành cho nhà phát hành nằm ở việc tận dụng kiến thức chuyên môn và những sự kết nối trong ngành của các nhà cung cấp MCM để đảm bảo có những giao dịch quảng cáo tốt hơn. Điều này dẫn đến dòng doanh thu tăng mà nhà phát hành không phải tự mình quản lý hoạt động quảng cáo.

Lời khuyên chuyên môn: Trước khi đi sâu vào chương trình MCM, cần phải đảm bảo rằng các giá trị và mục tiêu của nhà cung cấp phù hợp với giá trị và mục tiêu của chúng ta. Hãy xem phương pháp của họ có minh bạch và linh hoạt không, có cho phép ta điều chỉnh chiến lược kiếm tiền của nhà phát hành để phù hợp với nội dung và đối tượng khán giả không. Khi chọn được người phù hợp, ta có thể xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích lâu dài cho đôi bên.

Chiến lược bổ sung: Kiếm tiền với Google Web Stories

Google Web Stories là một tính năng giúp nhà phát hành tạo những câu chuyện sống động, bắt mắt, được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Những câu chuyện này bao gồm các slideshow hoặc video ngắn mang tính tương tác, tương tự như stories mà ta thường thấy trên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram hoặc Snapchat.

Tại sao Google Web Stories lại là phương pháp kiếm tiền có giá trị cho nhà phát hành?

Nội dung hấp dẫn: Web Stories được thiết kế để thu hút sự chú ý của khán giả bằng hình ảnh hấp dẫn và lối kể chuyện súc tích. Định dạng hấp dẫn này có thể giúp nhà phát hành thu hút và giữ chân khán giả trên website của mình.

Web Stories được thiết kế để thu hút sự chú ý của khán giả bằng hình ảnh hấp dẫn và lối kể chuyện súc tích. Định dạng hấp dẫn này có thể giúp nhà phát hành thu hút và giữ chân khán giả trên website của mình. Lợi ích về SEO: Web Stories được Google lập chỉ mục và có thể xuất hiện nổi bật trong các kết quả tìm kiếm và Google Discover, nghĩa là nhà phát hành có thể tận dụng Web Stories để cải thiện khả năng hiển thị và tăng lưu lượng truy cập gốc vào website của mình.

Web Stories được Google lập chỉ mục và có thể xuất hiện nổi bật trong các kết quả tìm kiếm và Google Discover, nghĩa là nhà phát hành có thể tận dụng Web Stories để cải thiện khả năng hiển thị và tăng lưu lượng truy cập gốc vào website của mình. Cơ hội kiếm tiền: Nhà phát hành có thể kiếm tiền từ Web Stories thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo hiển thị, tiếp thị liên kết hoặc nội dung được tài trợ. Bằng cách tích hợp quảng cáo hoặc nội dung được quảng bá vào câu chuyện của mình, nhà phát hành có thể tạo được doanh thu, đồng thời cung cấp nội dung hấp dẫn cho khán giả.

Nhà phát hành có thể kiếm tiền từ Web Stories thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo hiển thị, tiếp thị liên kết hoặc nội dung được tài trợ. Bằng cách tích hợp quảng cáo hoặc nội dung được quảng bá vào câu chuyện của mình, nhà phát hành có thể tạo được doanh thu, đồng thời cung cấp nội dung hấp dẫn cho khán giả. Chia sẻ trên mạng xã hội: Web Stories có thể được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội, giúp nhà phát hành tiếp cận đối tượng khán giả rộng hơn và thu hút lưu lượng truy cập vào website của mình. Mỗi câu chuyện bao gồm một đường link đưa người xem đến trang của nhà phát hành, khuyến khích gắn kết và tương tác nhiều hơn.

Web Stories có thể được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội, giúp nhà phát hành tiếp cận đối tượng khán giả rộng hơn và thu hút lưu lượng truy cập vào website của mình. Mỗi câu chuyện bao gồm một đường link đưa người xem đến trang của nhà phát hành, khuyến khích gắn kết và tương tác nhiều hơn. Tích hợp với các nền tảng quảng cáo: MGID là nền tảng quảng cáo đầu tiên tích hợp với Google Web Stories, cung cấp cho nhà phát hành các phương án kiếm tiền liền mạch. Bằng cách hợp tác với MGID, nhà phát hành có thể sử dụng nhiều định dạng quảng cáo và công cụ tối ưu hóa để tối đa hóa tiềm năng doanh thu từ Web Stories.

Quý vị quan tâm đến việc khai thác khả năng của Google Web Stories để gắn kết khán giả và tăng doanh thu? MGID sẵn sàng trợ giúp! Chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn toàn diện để hướng dẫn những điều cần biết về việc tạo lập, kiếm tiền và đánh giá hiệu quả của Web Stories với MGID.

Cảnh báo tiết lộ nội dung: việc kiếm tiền từ Web Stories với MGID dễ dàng như 1-2-3. Quý vị chỉ việc liên hệ với chúng tôi để nhận đoạn mã tùy chỉnh cho trang của mình. Khi quý vị đã thêm đoạn mã này vào mã HTML của trang, chúng tôi sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo phù hợp trong stories của quý vị. Quý vị sẽ kiếm được doanh thu dựa trên số lượt click và số lượt hiển thị, qua đó kiếm tiền từ Web Stories thật dễ dàng.

Câu hỏi thường gặp về hoạt động kiếm tiền của nhà phát hành

Nhà phát hành có thể triển khai một số chiến lược kiếm tiền đổi mới nào vào năm 2024?

Các chiến lược kiếm tiền đổi mới dành cho nhà phát hành vào năm 2024 bao gồm tận dụng hoạt động trao đổi và tổ chức đối tượng khán giả, tiến hành thử nghiệm A/B nghiêm ngặt để tối ưu hóa các định dạng quảng cáo, khám phá các luồng doanh thu bổ sung từ các đối tác hiện tại, chẳng hạn như video demand thông qua VAST tags và áp dụng các định dạng mới nổi như Google Web Stories

Nhà phát hành làm thế nào để có thể thích nghi với hành vi và sở thích không ngừng thay đổi của người tiêu dùng để tối đa hóa doanh thu?

Nhà phát hành có thể thích nghi với hành vi không ngừng thay đổi của người tiêu dùng bằng cách đầu tư vào nghiên cứu đối tượng khán giả, đa dạng hóa nguồn doanh thu, tối ưu hóa nội dung cho thiết bị di động, ưu tiên các chiến lược gắn kết và giữ chân người dùng.

Các công nghệ mới nổi như AI và học máy đóng vai trò gì trong việc tối ưu hóa chiến lược kiếm tiền cho nhà phát hành?

Các công nghệ mới nổi như AI và học máy tạo điều kiện cho nhà phát hành tối ưu hóa chiến lược kiếm tiền bằng cách cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu, mô hình định giá linh hoạt, khả năng cá nhân hóa nội dung và phân tích dự đoán để nâng cao mức độ gắn kết của người dùng và tối đa hóa cơ hội doanh thu.

Nhà phát hành làm thế nào để có thể cân bằng trải nghiệm người dùng với việc tạo doanh thu trên nền tảng của mình một cách hiệu quả?

Nhà phát hành có thể cân bằng trải nghiệm người dùng với việc tạo doanh thu bằng cách tập trung vào các định dạng quảng cáo không xâm phạm, tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải của website, cung cấp nội dung có giá trị và mang đến những tùy chọn đăng ký cao cấp không kèm quảng cáo.

Trong bối cảnh kỹ thuật số, nhà phát hành nên biết xu hướng hoặc sự thay đổi cụ thể nào khi đưa ra chiến lược kiếm tiền?

Các nhà phát hành nên biết các xu hướng chẳng hạn như sự gia tăng tiêu thụ nội dung trên thiết bị di động và nội dung video, tầm quan trọng của các quy định về quyền riêng tư, sự chuyển đổi sang quảng cáo có lập trình, cũng như nhu cầu trải nghiệm nội dung chân thực và minh bạch ngày càng tăng.

Nhà phát hành thường gặp phải một số thử thách gì khi cố gắng tối đa hóa doanh thu, và họ có thể vượt qua bằng cách nào?

Những thử thách mà nhà phát hành thường gặp bao gồm chặn quảng cáo, gian lận quảng cáo, giảm doanh thu quảng cáo, phân mảnh đối tượng khán giả và sự cạnh tranh từ các nền tảng truyền thông xã hội. Nhà phát hành có thể vượt qua những thử thách này bằng cách đầu tư vào chất lượng quảng cáo, đa dạng hóa nguồn doanh thu, xây dựng mối quan hệ trực tiếp với nhà quảng cáo và thực hiện các biện pháp chống gian lận.

Nhà phát hành nên lưu ý những yếu tố đạo đức hay biện pháp hay nhất nào khi triển khai chiến lược kiếm tiền?

Nhà phát hành phải tuân thủ các yếu tố đạo đức bằng cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, cung cấp thông tin minh bạch về nội dung được tài trợ, duy trì tính toàn vẹn trong biên tập và ưu tiên trải nghiệm người dùng thay vì các chiến thuật kiếm tiền vũ bão. Những biện pháp hay nhất bao gồm triển khai các tiêu chuẩn về khả năng xem quảng cáo, tối ưu hóa cho người dùng thiết bị di động và cung cấp nội dung có giá trị phù hợp với sở thích của khán giả.

Tóm lại: Tối đa hóa lợi nhuận cho nhà phát hành

Vậy, chúng ta rút ra được bài học gì từ cuộc trò chuyện hôm nay về các giải pháp kiếm tiền dành cho nhà phát hành?

Để kiếm tiền thành công, nhà phát hành phải luôn năng động, sẵn sàng thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau thay vì cố định với một phương pháp. Với khả năng thích ứng này, họ có thể tối ưu hóa dòng doanh thu và đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trong hành trình kiếm tiền, ta cần lựa chọn đối tác thích hợp thì mới đạt được thành công. Đối với các nhà phát hành đang muốn nâng cao doanh thu, MGID mang lại những lợi thế đặc biệt:

MGID là đối tác chương trình MCM của Google và do đó hỗ trợ tiếp cận các chương trình MCM, trao cho nhà phát hành quyền kiểm soát khả năng tạo doanh thu.

Bằng cách tích hợp liền mạch với Web Stories, MGID giúp nhà phát hành kiếm tiền dễ dàng từ định dạng hấp dẫn này.

Với nhiều định dạng và vị trí quảng cáo đa dạng, MGID giúp nhà phát hành đa dạng hóa nguồn thu nhập đồng thời đảm bảo trải nghiệm dễ chịu cho người dùng.

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