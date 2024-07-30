Quý vị đang thắc mắc làm sao để bán quảng cáo trên website? Đây là một trong những chiến lược kiếm tiền tốt nhất vì chiến lược này hoàn toàn không đòi hỏi ta phải dành nhiều công sức. Hãy tưởng tượng ta nhận được hàng ngàn đô la đơn thuần bằng cách dành một không gian nhỏ trên trang của mình cho quảng cáo. Đề xuất này rất thú vị và đáng để khám phá! Nếu quý vị muốn tìm hiểu cách bán quảng cáo và tạo thu nhập thụ động bền vững từ quảng cáo thì xin hãy đọc tiếp. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi điều quý vị cần biết về việc bán quảng cáo để giúp quý vị bắt đầu.

Trước khi khám phá cách bán quảng cáo, hãy tìm hiểu không gian quảng cáo là gì

Không gian quảng cáo là vị trí đặt quảng cáo tiềm năng trên website. Theo nghĩa đen, nếu đó là không gian chuyên dụng được tạo ra để hiển thị quảng cáo thì được coi là không gian quảng cáo đúng nghĩa. Ta rất cần xác định mình muốn sử dụng những gì cho mục đích này khi cân nhắc cách bán quảng cáo, bởi vì điều này có thể quyết định tiềm năng doanh thu của website cũng như các định dạng quảng cáo mà ta có thể hỗ trợ. Do vậy, trong các mục dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ những kiến thức chuyên sâu và thông tin để giúp quý vị biết cách bán quảng cáo.

Những phương pháp hay nhất để định vị quảng cáo trên trang nhằm tối đa hóa khả năng hiển thị và lượt click

Việc đặt quảng cáo theo cách chiến lược liên quan đến các quyết định có chủ đích mà ta đưa ra khi xác định vị trí đặt quảng cáo trên trang. Nếu muốn tối đa hóa khả năng hiển thị và lượt click cho quảng cáo đã đặt, ta nên để quảng cáo banner ở đầu trang. Tuy nhiên, biết cách bán quảng cáo không phải chỉ là xác định quảng cáo nào sẽ tạo ra nhiều thu nhập nhất. Ta cũng nên:

Nghĩ xem quảng cáo sẽ tác động đến giao diện tổng thể của trang như thế nào;

Tìm kích thước quảng cáo vừa phải — không quá lớn, không quá nhỏ;

Quyết định bán quảng cáo như thế nào, đồng thời lưu ý quảng cáo sẽ tác động ra sao đến cách mọi người nhận thức về nền tảng của mình.

Hãy suy nghĩ thế này: nếu ta chỉ tập trung vào khả năng hiển thị, người dùng có thể tắt quảng cáo trên trang và rời khỏi trang ngay lập tức.

Những loại định dạng quảng cáo nào hoạt động tốt nhất ở các vị trí khác nhau?

Để biết cách bán quảng cáo, ta phải biết xác định những gì sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho các đối tác của mình. Do đó, sau đây là thông tin tóm tắt nhanh về các định dạng tối ưu dựa trên vị trí đặt.

Above-the-fold (nửa trên màn hình): banner lớn hoặc quảng cáo video ngắn giúp tối đa hóa lợi ích hiển thị cao.

banner lớn hoặc quảng cáo video ngắn giúp tối đa hóa lợi ích hiển thị cao. Tiêu đề và thanh bên: Các quảng cáo hiển thị nhỏ sẽ hoạt động ở đây bởi vì chúng vẫn có thể được chú ý mà không che mất nội dung.

Các quảng cáo hiển thị nhỏ sẽ hoạt động ở đây bởi vì chúng vẫn có thể được chú ý mà không che mất nội dung. Quảng cáo trong nội dung: Muốn tìm hiểu cách bán những quảng cáo không gây xao lãng trải nghiệm duyệt web của người dùng? Lựa chọn tốt nhất ở đây là quảng cáo tự nhiên!

Trên đây chỉ là khuyến nghị, do đó quý vị cần xem xét thực tế và đưa ra suy luận từ dữ liệu của riêng mình. Theo cách này, quý vị có thể đưa ra quyết định hoàn toàn áp dụng cho website của mình.

Bán không gian quảng cáo: Cách hoạt động như thế nào?

Bất kể ta muốn bán quảng cáo theo con đường nào thì quy trình này cũng đều rất đơn giản. Sau đây là thông tin sơ lược về cách bán quảng cáo.

Quyết định vị trí đặt quảng cáo muốn bán. Thu hút sự chú ý của các nhà quảng cáo. Đặt quảng cáo từ một trong những nhà quảng cáo. Nhận thanh toán theo mô hình định giá được sử dụng.

Tuy nhiên, tùy vào quyết định về cách bán quảng cáo mà sẽ có một số khác biệt. Về cơ bản, ta có hai lựa chọn: bán quảng cáo trực tiếp hoặc mạng quảng cáo. Hãy tìm hiểu thêm về các lựa chọn này bên dưới để xem lựa chọn nào phù hợp hơn với mình.

Bán quảng cáo trực tiếp

Như tên gọi đã thể hiện, bán quảng cáo trực tiếp là mô hình bán quảng cáo không có trung gian giữa ta và nhà quảng cáo. Một số nhà phát hành thích phương pháp này vì những lợi ích sau:

Được toàn quyền kiểm soát vị trí đặt quảng cáo;

Xây dựng mối quan hệ với các nhà quảng cáo có thể là nguồn thu nhập đáng tin cậy;

Kiếm được nhiều tiền hơn vì ta có thể thương lượng giá với các nhà quảng cáo;

Chạy các chiến dịch thiết kế riêng mà ta có thể tính phí nhiều hơn.

Nếu website của quý vị có lưu lượng truy cập cáo thì bán quảng cáo trực tiếp có thể là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt là khi quý vị muốn tự mình quản lý mọi thứ. Quý vị sẽ hoàn toàn phụ trách việc tìm nhà quảng cáo, vì vậy hãy chuẩn bị rèn luyện kỹ năng bán hàng và đàm phán!

Tiếp cận các nhà quảng cáo

Quý vị đang muốn tìm hiểu cách bán quảng cáo theo con đường này? Quy trình được vạch ra bên trên ít nhiều không đổi. Tuy nhiên, giờ đây, quý vị sẽ phải tiếp cận nhà quảng cáo thay vì họ tìm đến quý vị. Để đưa ra lập luận thuyết phục họ mua vị trí quảng cáo trên trang của mình, quý vị sẽ phải:

Tập trung bán quảng cáo cho các nhà quảng cáo có cùng thị trường mục tiêu;

Soạn bài giới thiệu nói về những lợi ích của không gian quảng cáo trên website của mình;

Phản hồi để cho các nhà quảng cáo biết họ có thể kỳ vọng gì ở ta;

Sẵn lòng tạo các gói tùy chỉnh ngay cả khi ta đã không nghĩ đến khi cân nhắc cách bán quảng cáo;

Nêu bật các câu chuyện thành công và giải thích các nhà quảng cáo có thể đạt được kết quả tương tự như thế nào.

Khi tìm hiểu cách bán quảng cáo, cần nhớ là không có "một giải pháp cho tất cả". Hãy cá nhân hóa từng bài giới thiệu để tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn với người nhận.

Sử dụng mạng quảng cáo

Bán quảng cáo trực tiếp là điều đòi hỏi rất nhiều công sức. Ta đảm trách mọi việc, từ tìm kiếm nhà quảng cáo đến chốt giao dịch. Nếu ta không muốn làm tất cả những công việc đó, các mạng quảng cáo như Google AdSense và MGID có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để bán quảng cáo. Bằng cách sử dụng MGID làm mạng quảng cáo, ta sẽ có thể có được những lợi ích sau:

Tiếp cận hàng ngàn nhà quảng cáo;

Tỷ lệ lấp đầy 100% cho nhiều loại quảng cáo khác nhau;

Tiết kiệm rất nhiều thời gian bởi vì không cần phải tìm hiểu cách bán quảng cáo;

Các công cụ phân tích và tối ưu hóa giúp tối đa hóa thu nhập.

Chúng tôi cũng đã thiết kế để cho nền tảng loại bỏ những bất lợi thường gặp khi sử dụng mạng quảng cáo. Khi chọn MGID, quý vị có toàn quyền kiểm soát vị trí đặt và nội dung. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các quảng cáo được đặt trên trang của quý vị luôn có chất lượng cao và phù hợp.

Các bước để bắt đầu với mạng quảng cáo

Quý vị muốn bỏ qua công đoạn tìm hiểu cách bán quảng cáo và tập trung vào doanh thu? Đây là cách thực hiện với MGID.

Đảm bảo website của quý vị đáp ứng mọi tiền đề được nêu chi tiết tại đây. Tạo tài khoản với MGID. Thiết lập profile. Thêm website và chờ MGID duyệt. Bắt đầu nhận thanh toán thông qua quảng cáo đặt trên website của mình.

Thay vì đi sâu tìm hiểu cách bán quảng cáo, quý vị có thể tập trung tạo nội dung có giá trị để tăng lưu lượng truy cập và lợi nhuận. Quý vị cũng có thể thiết lập thanh toán tự động để nhận chuyển khoản thu nhập theo phương thức mình muốn khi đạt đến ngưỡng nhất định.

Yêu cầu cơ bản về việc bán quảng cáo

Chúng tôi biết rằng rất nhiều chủ website tạo website vì tiềm năng kiếm tiền. Tuy nhiên, dù có thể rất hào hứng tìm hiểu cách bán quảng cáo, ta cũng cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định thì mới được phép kiếm lợi nhuận thông qua việc cho thuê không gian quảng cáo trên website của mình. Chúng ta sẽ dành thời gian khám phá cách bán quảng cáo sau, còn bây giờ, hãy tập trung biến website của mình thành một sản phẩm hoàn thiện mà nhiều nhà quảng cáo sẽ đấu giá và tranh giành.

Đủ lưu lượng truy cập

Quý vị đang cố gắng tìm hiểu cách bán quảng cáo? Tuy nhiên, bán quảng cáo không phải là chỉ bán không gian quảng cáo. Ta cũng đang cho thuê quyền tiếp cận những người dùng mà ta đã nỗ lực nhiều để có được lòng tin. Đây là lý do tại sao một phần của việc biết cách bán quảng cáo là đảm bảo rằng website tạo ra đủ lưu lượng truy cập. Google Ads không có yêu cầu về lưu lượng truy cập tối thiểu nhưng vì có số tiền thanh toán tối thiểu nên ta có thể mất nhiều thời gian thì mới thấy được thành quả lao động của mình. Tại MGID, chúng tôi yêu cầu tối thiểu 3.000 lượt truy cập độc nhất mỗi ngày để đảm bảo trải nghiệm quảng cáo thỏa đáng cho cả nhà phát hành lẫn nhà quảng cáo của chúng tôi.

Đối tượng khán giả gắn kết

Tuy nhiên, cũng sẽ không ý nghĩa gì nhiều nếu ta có nhiều khách truy cập nhưng về cơ bản, họ chỉ là khách vãng lai. Những ai thực sự biết cách bán quảng cáo đều sẽ tập trung giữ chân khách truy cập. Nếu quý vị muốn tìm hiểu cách bán quảng cáo với giá cao thì giải pháp chính là phải có khách truy cập gắn kết. Ngay cả với đối tượng khán giả quy mô nhỏ, các nhà quảng cáo cũng có thể sẵn sàng chi trả nhiều hơn bởi vì đối tượng khán giả gắn kết sẽ có nhiều khả năng thực hiện hành động hơn. Hãy kiểm tra các tín hiệu tương tác khác như tỷ lệ mở email hoặc phản hồi. Các chỉ báo này sẽ nâng cao giá trị website của quý vị đối với các nhà quảng cáo.

Website thân thiện với người dùng

Trong quá trình tìm hiểu cách bán quảng cáo, ta cũng phải tìm hiểu cách đảm bảo giao diện thân thiện với người dùng. Làm như vậy, ta có thể đảm bảo khách truy cập vào website dễ dàng sử dụng nội dung trên các trang. Tuy nhiên, nói về tính thân thiện của website với người dùng, thiết kế web không phải là yếu tố duy nhất. Vậy, nếu ta muốn thành công với việc bán quảng cáo online, hãy xem qua danh sách kiểm tra ngắn này để tạo trải nghiệm lấy người dùng làm trung tâm:

Tốc độ tải nhanh;

Được tối ưu hóa để sử dụng trên thiết bị di động;

Kiểu trang nhất quán;

Liên kết chức năng;

Điều hướng dễ dàng.

Để được nhận vào một nền tảng quảng cáo nào đó, website của quý vị cần trải qua quá trình xem duyệt. Vì vậy, hãy cân nhắc mọi điều đã biết về cách bán quảng cáo và những việc có thể làm để giúp website dễ điều hướng cũng như thân thiện với người dùng.

Nội dung chất lượng

Biết cách bán quảng cáo cũng có nghĩa là hiểu cần có những gì để tạo ra nội dung chất lượng cao mà thị trường mục tiêu của ta sẽ quan tâm. Chí ít, nội dung đó cũng phải độc đáo và phù hợp, mang lại giá trị cho người đọc theo cách nào đó. Vậy, nội dung chất lượng trông như thế nào? Nội dung đó phải:

Thu hút sự quan tâm của khán giả;

Cung cấp những thông tin chuyên sâu hoặc quan điểm ​​xác thực;

Được cơ cấu theo cách dễ đọc;

Cung cấp video, hình ảnh hoặc phương tiện truyền thông có liên quan khác để minh họa quan điểm;

Truyền đạt quan điểm thật rõ ràng.

Nội dung chính là yếu tố thúc đẩy khách truy cập. Khi tìm hiểu cách bán quảng cáo, hãy đảm bảo với các nhà quảng cáo rằng người xem sẽ tiếp tục truy cập bằng cách duy trì chất lượng nội dung của mình theo một mức độ nhất định.

Minh bạch

Việc tìm hiểu cách bán quảng cáo cũng liên quan đến suy nghĩ về những cách có thể thúc đẩy tính minh bạch. Điều này có thể bao gồm hai việc:

Tạo bộ phương tiện truyền thông: Bởi vì các nhà quảng cáo sẽ đầu tư vào website của quý vị thông qua việc đặt quảng cáo nên họ sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Về việc này, quý vị có thể phát triển một bộ phương tiện truyền thông cung cấp những thành tựu đã đạt được trên website của mình.

Bởi vì các nhà quảng cáo sẽ đầu tư vào website của quý vị thông qua việc đặt quảng cáo nên họ sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Về việc này, quý vị có thể phát triển một bộ phương tiện truyền thông cung cấp những thành tựu đã đạt được trên website của mình. Công khai các biện pháp bảo mật: Nếu một công ty đặt quảng cáo trên website của quý vị thì quảng cáo đó của họ sẽ được liên kết với quý vị. Đây là lý do tại sao việc tìm hiểu cách bán quảng cáo cũng liên quan đến việc công khai các biện pháp bảo mật được áp dụng để có thể tránh mọi điều gây tổn hại đến danh tiếng của nhà quảng cáo.

Thông qua sự minh bạch, ta xây dựng mối quan hệ với các nhà quảng cáo. Đây là một phần quan trọng trong việc bán quảng cáo, bởi vì mối quan hệ tốt với khách hàng có thể mang lại lợi nhuận lâu dài.

Bước đầu tiên trong quá trình tìm hiểu cách bán quảng cáo: Thiết lập website để bán quảng cáo

Nếu muốn kiếm tiền thông qua quảng cáo, trước tiên quý vị phải làm cho website của mình hấp dẫn đối với các nhà quảng cáo tiềm năng. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về cách bán quảng cáo, quý vị cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Chúng ta đã thảo luận chi tiết về những yêu cầu này trong phần trước, nhưng để tóm tắt nhanh, sau đây là những gì cần có để tiến hành bán quảng cáo:

Mức độ lưu lượng truy cập;

Thiết kế trang thân thiện với người dùng;

Nội dung chất lượng;

Khán giả gắn kết;

Các biện pháp minh bạch;

Các server quảng cáo.

Hãy xác định những lĩnh vực vẫn cần cải thiện. Yếu tố quan trọng nhất khi bán không gian quảng cáo là đưa ra offer hấp dẫn. Do vậy, ngay cả khi ta đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, tại sao lại không thử sức và tiến xa hơn chứ?

Cách bán quảng cáo và tối đa hóa thu nhập: Chiến lược định giá không gian quảng cáo

Khi bán quảng cáo trên website — hay bán bất kỳ thứ gì — có thể ta khó mà tìm được sự cân bằng giữa lợi nhuận và mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu muốn kiếm tiền từ việc bán quảng cáo online, ta sẽ cần đưa ra một chiến lược định giá tốt. Ta nên thu phí bao nhiêu cho một công ty hoặc nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên website của mình? Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu quý vị muốn nắm rõ hơn về cách bán quảng cáo có lời thì theo kinh tế học cơ bản, cung và cầu phải tương ứng nhau. Nhưng nói như vậy có nghĩa là gì? Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về một số yếu tố cân nhắc chính để giúp quý vị tạo ra giá trị tài chính cao nhất từ ​​website của mình.

Nên cân nhắc điều gì khi đặt mức giá?

Quý vị muốn tìm hiểu cách bán quảng cáo với mức giá cạnh tranh? Trước tiên, quý vị cần đảm bảo website của mình đáp ứng các điều kiện tiên quyết về quảng cáo: không chủ website nào thành công nếu không có server quảng cáo và tính minh bạch. Tuy nhiên, dựa trên các tiêu chí sau, có thể có sự khác biệt về cách bán quảng cáo.

Lưu lượng truy cập: Không chỉ là số lượng khách truy cập website, chất lượng lưu lượng truy cập cũng cần được xem xét.

Không chỉ là số lượng khách truy cập website, chất lượng lưu lượng truy cập cũng cần được xem xét. Sự gắn kết của khán giả: Khán giả có mức độ gắn kết cao có thể bù đắp cho lưu lượng truy cập thấp, và hơn thế nữa. Nói như vậy có nghĩa là ta sẽ có thể tính phí cao hơn.

Khán giả có mức độ gắn kết cao có thể bù đắp cho lưu lượng truy cập thấp, và hơn thế nữa. Nói như vậy có nghĩa là ta sẽ có thể tính phí cao hơn. Vị trí đặt quảng cáo: Không khó để bán quảng cáo above the fold vì nhu cầu đối với những vị trí này là rất lớn.

Để tham khảo cách bán quảng cáo, hãy thử tìm đối thủ cạnh tranh trong phân khúc của minh với mức lưu lượng truy cập và mức độ gắn kết tương tự để đảm bảo offer của mình có tính cạnh tranh.

Cách bán quảng cáo trên website để có lợi nhuận tối đa: đặt mức giá cạnh tranh cho vị trí đặt quảng cáo

Đặt ra mức giá dễ bán dựa trên vị trí đặt quảng cáo là điều rất dễ! Ta chỉ cần xác định mức độ liên quan và nhu cầu. Vì vậy, trong công đoạn tìm hiểu cách bán quảng cáo, xin hãy tham khảo thông tin bên dưới.

Above-the-fold: Above-the-fold là những quảng cáo ta có thể thấy mà không cần cuộn xuống.

Above-the-fold là những quảng cáo ta có thể thấy mà không cần cuộn xuống. Below-the-fold: Đây là các quảng cáo mà ta cần cuộn xuống thì mới xem được. Đối với loại này, ta sẽ khó tìm được cách bán quảng cáo hơn vì nhu cầu ở đây không nhiều như đối với loại đầu tiên.

Đây là các quảng cáo mà ta cần cuộn xuống thì mới xem được. Đối với loại này, ta sẽ khó tìm được cách bán quảng cáo hơn vì nhu cầu ở đây không nhiều như đối với loại đầu tiên. Vị trí đặc biệt: Quảng cáo pop-up và quảng cáo video không phù hợp với hai loại đầu tiên.

Ngoài việc để mắt đến đối thủ cạnh tranh để xác định cách bán quảng cáo bằng những vị trí khác nhau, hãy kiểm tra các nền tảng chính để xem họ cung cấp những gì. Hãy xem cả các mô hình định giá được sử dụng.

Tận dụng công nghệ để bán không gian quảng cáo

Server quảng cáo là cần thiết để tạo điều kiện cho quảng cáo online. Tuy nhiên, ta có thể bắt đầu tìm hiểu cách bán quảng cáo mà không cần server. Server là nơi nhà quảng cáo sẽ:

Lưu trữ mọi dữ liệu về chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn như số lượt hiển thị và số lượt click;

Quản lý phương tiện sáng tạo được dùng cho quảng cáo;

Đưa ra quyết định về cách tối ưu hóa chiến dịch thêm nữa.

Yếu tố này không chỉ cần thiết khi tìm hiểu cách bán quảng cáo. Thông qua SSP (Supply-Side Platforms - các nền tảng cung cấp), ta có thể tự động hóa việc bán vị trí quảng cáo. Như vậy, ta có thể kết nối với các thị trường quảng cáo theo chương trình rộng hơn để nền tảng của mình có thể được ghép nối với nội dung phù hợp nhất. Đối với ta, điều này có nghĩa là nhận được khoản thanh toán cao hơn!

Các nghiên cứu tình huống và câu chuyện thành công về việc bán quảng cáo

Có rất nhiều website và nền tảng phát hành thành công. Những ví dụ mà chúng tôi nêu ra là các đơn vị biết cách bán quảng cáo online và kiếm lợi nhuận bền vững từ hoạt động này.

The New York Times: The New York Times đã dùng studio thương hiệu nội bộ để tạo nội dung được tài trợ. Thông qua công nghệ quảng cáo lập trình, họ cho thấy cách bán quảng cáo banner trên website trong khi vẫn duy trì vị thế là một thương hiệu quyền lực trong lĩnh vực xuất bản.

The New York Times đã dùng studio thương hiệu nội bộ để tạo nội dung được tài trợ. Thông qua công nghệ quảng cáo lập trình, họ cho thấy cách bán quảng cáo banner trên website trong khi vẫn duy trì vị thế là một thương hiệu quyền lực trong lĩnh vực xuất bản. Kiplinger: Kiplinger dùng các quảng cáo banner lớn ở trên cùng và bên hông trang. Theo cách này, họ vẫn có được doanh thu ổn định mà không gây gián đoạn nội dung chính bằng quảng cáo.

Kiplinger dùng các quảng cáo banner lớn ở trên cùng và bên hông trang. Theo cách này, họ vẫn có được doanh thu ổn định mà không gây gián đoạn nội dung chính bằng quảng cáo. Buzzfeed: Thắc mắc làm thế nào để bán quảng cáo và duy trì tỷ lệ tương tác cao? Buzzfeed sử dụng quảng cáo tự nhiên để đảm bảo nội dung quảng bá phù hợp với nội dung đã có trên trang.

Chúng ta học hỏi được gì từ các nhà phát hành hàng đầu

Quý vị có nhận thấy những nhà phát hành hàng đầu này có điểm chung gì về chiến lược bán quảng cáo không? Trải nghiệm duyệt của người dùng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Họ có thể duy trì uy tín bằng cách không quảng cáo quá đà. Đây là sự cân bằng tinh tế giữa mong muốn tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo danh tiếng. Khi quyết định cách bán quảng cáo, có vẻ như họ cũng cân nhắc làm cho nội dung phù hợp với nền tảng theo cách tự nhiên. Đối với The New York Times, ta thấy rằng họ không sử dụng vị trí đặt quảng cáo header mặc dù đây là một trong những lựa chọn đạt lợi nhuận cao nhất hiện có. Tất cả họ đều cân nhắc đến những tác động lâu dài của các quyết định bán quảng cáo.

Muốn biết cách bán quảng cáo online doanh thu cao? Hãy phát triển website của mình!

Lưu lượng truy cập, mức độ gắn kết và tính thân thiện với người dùng là những yếu tố làm cho website trở nên hấp dẫn. Khi đã có được các yếu tố này, ta có thể bắt đầu tìm cách bán quảng cáo. Mục tiêu là tối đa hóa thu nhập trong khi vẫn đảm bảo mức giá cạnh tranh trong thị trường.

Tuy nhiên, nếu ta không muốn xâm phạm trải nghiệm duyệt web của người dùng thì sao? Quảng cáo tự nhiên có thể được tích hợp liền mạch với nội dung để duy trì chất lượng duyệt web, đồng thời vẫn kiếm được tiền từ việc quảng bá. Khi quý vị tìm hiểu cách bán quảng cáo, hãy tin rằng đội ngũ MGID của chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho quý vị. Đăng ký ngay hôm nay để sử dụng nhiều loại tích hợp, khả năng tương thích với AMP và các tính năng khác có thể mở rộng cơ hội kiếm tiền.