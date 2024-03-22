Trong thế giới sức khỏe và làm đẹp năng động với các xu hướng và sự ưu tiên của người tiêu dùng liên tục thay đổi, chúng ta cần phải theo kịp xu hướng để tạo ra những quảng cáo thực sự sáng tạo và chất lượng cao. Chất lượng càng cao thì quảng cáo càng hấp dẫn và thu hút sự gắn kết, nhờ đó người xem nhớ đến thương hiệu nhiều hơn và lưu giữ thông điệp tốt hơn.

Hơn nữa, những quảng cáo hay sẽ phản ánh tích cực về thương hiệu, nâng cao danh tiếng và uy tín của thương hiệu trong mắt người tiêu dùng. MGID luôn cố gắng đảm bảo quảng cáo trông thật nổi bật, thu hút nhiều khách hàng và thúc đẩy khả năng bán hàng, đồng thời luôn nỗ lực cải thiện chất lượng hình ảnh và nội dung quảng cáo.

Vì lý do này, chúng tôi đang xây dựng cơ sở kiến thức chuyên về những gợi ý tạo hình ảnh từ chữ thật sáng tạo. Nền tảng kiến thức này sẽ giúp ta không phải sử dụng lại những khái niệm cũ nhiều lần, giúp ta nắm bắt những điều mới mẻ và thú vị trong thế giới sức khỏe và làm đẹp. Các phương pháp truyền thống có thể đã hiệu quả trong quá khứ, nhưng trong thời đại kỹ thuật số luôn đổi mới ngày nay, chìa khóa thành công cho chúng ta chính là áp dụng các phương pháp tiếp cận mới.

Nắm bắt những điều chưa biết

Người ta nói rằng “Những gì có thể phát minh đều đã được phát minh” nhưng chúng ta cần sự khác biệt. Nếu ta mất phương hướng hoặc không biết phải làm gì tiếp theo với phương pháp sáng tạo của mình, hãy tìm đến AI: AI có thể tạo ra những điều thực sự ngoạn mục và hoàn toàn mới lạ. Hãy nắm bắt những điều chưa biết trong lời gợi ý bằng chính bản thân từ đó.

Trái cây lạ có màu hồng được đặt trên bàn, phông nền màu hồng, hình ảnh cực kỳ chi tiết

Sự thu hút đối lập

Sẽ thế nào nếu ta có thể hợp nhất dung nham và nước, băng và lửa, thạch và cà phê? Việc kết hợp hình ảnh đối lập trong một gợi ý thường dẫn đến điều gì đó đặc biệt không theo khuôn mẫu. Đừng bỏ lỡ cơ hội tạo ra những cách tiếp cận mới và sáng tạo với những thứ có vẻ tương phản.

Những viên đá nóng và những trái tim rực lửa trên đường. Con đường ướt sau cơn mưa. Trời nhiều mây

Có rỉ nước không?

Bằng cách trang bị cho mình động từ hiệu quả này, ta có thể thiết kế những hình ảnh trông vô cùng thực tế. Chất lỏng màu hồng kem rỉ ra từ trái dừa? Mật ong tím rỉ ra từ hai bàn tay một người phụ nữ? Dầu màu xanh neon rỉ ra từ chai? Chỉ từ này thôi cũng làm cho các chất lỏng và kem trông cực kỳ thực và hình ảnh thật bắt mắt:

Mật ong tím rỉ ra từ hai bàn tay người phụ nữ, người phụ nữ sơn móng tay màu tím

Cái gì phát sáng?

Bằng cách tích hợp từ "phát sáng" vào những gợi ý cho AI, ta có thể nâng cao tác động cảm xúc của hình ảnh, khiến hình ảnh trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn đối với người xem. Người xem có thể bỏ qua hình ảnh một ly nước trong, nhưng khi nước phát sáng thì tất cả sẽ thay đổi.

Nước cam phát sáng trong ly, những miếng cam nổi trong nước

Lắc lư-Lắc lư

Khi không có cơ hội thử nghiệm với màu sắc hoặc hình dạng, hãy tưởng tượng xem một vật được tạo bằng chất liệu gì. Ví dụ như một chiếc túi xách làm bằng đường hoặc bồn tắm làm bằng thạch. Với AI, ta có thể biến những điều tầm thường thành điều gì đó kỳ diệu và vượt xa thế giới này.

Bồn tắm bằng thạch màu vàng và hồng trong căn phòng có ánh sáng trắng

Kết cấu rất quan trọng

Hãy thêm chút điên rồ vào lời gợi ý, giống như thêm gia vị vào toàn bộ ý tưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu các vật dụng hàng ngày có thể trở nên bông xốp, có tàn nhang hoặc thậm chí nổi mụn? Chúng tôi gợi ý thử cách này cho lời nhắc tiếp theo.

Chai thủy tinh với các khối có lông và đầy mụn

Kết luận

Sở dĩ các danh mục sức khỏe và làm đẹp đang trải qua quá trình phát triển mang tính biến đổi là do sự đổi mới, công nghệ và những kỳ vọng cũng như nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng đang thay đổi. Khi nắm bắt những sự đổi mới này, ta có thể bắt tay vào hành trình hoạt động hiệu quả, thể hiện chính mình và thành công với sự hỗ trợ của AI.

Trên thực tế, các chiến lược sáng tạo nâng cao được triển khai trên nền tảng của chúng tôi đã cho ra những kết quả đáng kể trong danh mục làm đẹp và sức khỏe. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi trung bình tăng đáng kể là 1,6 lần, chưa kể đạt được trong khung thời gian ngắn hơn 1,5 lần so với cách tuần hoàn quảng cáo truyền thống.

MGID luôn dốc sức nâng hoạt động sáng tạo lên tầm cao mới để chúng ta luôn có khả năng:

chọn từ vô số hình ảnh bắt mắt thông qua thư viện Getty Images được tích hợp;

tận dụng khả năng của AI để tạo các quảng cáo hấp dẫn và gây được tiếng vang với khán giả;

nâng cao và đa dạng hóa các phương pháp tiếp cận hiện tại với các hiệu ứng AI để đạt tác động tối đa.

Cần điều gì đó thực sự độc đáo? Đội ngũ sáng tạo của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và cung cấp miễn phí các mẫu sáng tạo dành riêng cho quý vị. Đã đến lúc làm mới các chiến lược, thổi sức sống mới vào các chiến dịch và cùng nhau phát huy hết tiềm năng sáng tạo của mình!