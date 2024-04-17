Bạn muốn tìm hiểu cách tối ưu hóa blog để kiếm tiền? Tiếc thay, một số blogger – và có thể bạn là một trong số họ – vẫn nghĩ rằng thu nhập nằm trong nội dung được viết. Tuy nhiên, đáng buồn là không phải như vậy – nếu chỉ tạo nội dung hấp dẫn thôi thì chưa đủ để kiếm tiền.

Vậy, nếu không chắc liệu đã sử dụng hết mọi khả năng tạo thu nhập từ trang của mình hay chưa thì bạn đã đến đúng nơi. Chúng tôi sẽ nói về nhiều cách kiếm tiền từ blog, cung cấp những lời khuyên hữu ích, đề cập các trường hợp thành công mà chúng tôi yêu thích và cung cấp thông tin chi tiết về những xu hướng mới nhất. Hãy cùng chuẩn bị cho một năm phá kỷ lục nhé!

Tìm hiểu cách kiếm tiền từ blog vào năm 2024: 9 cách hay nhất

Xin nói rõ rằng không có cách nào là tốt nhất để kiếm tiền từ blog. Cách phù hợp nhất với bạn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như ngành nghề, kỹ năng hiện có và mức độ đầu tư. Vì vậy, dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả những cách hay nhất để kiếm tiền từ blog. Bạn có thể thành công chỉ với một phương pháp trong số này. Tuy nhiên, khi trang của bạn phát triển hơn, chúng tôi hy vọng bạn cân nhắc mở rộng khả năng kiếm tiền bằng các chiến lược khác. Theo chúng tôi, bất kỳ ai có trang blog đều nên thử tiếp thị liên kết (đây là điều đầu tiên nên thử!) Các lựa chọn khác thì chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc.

Tham gia tiếp thị liên kết

Nếu bạn đang suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu viết blog và kiếm tiền từ blog đó bằng tiếp thị liên kết thì đây là một hướng suy nghĩ đúng! Đây là một trong những cách dễ thực hiện và dễ sinh lợi nhất để kiếm tiền từ blog. Ta chỉ việc thiết lập các link liên kết và bắt đầu kiếm tiền từ chúng mãi mãi! Tùy vào từng chương trình liên kết, ta có thể phải đáp ứng các yêu cầu kiếm tiền từ blog. Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia thì miễn phí nên ta có thể thử qua. Bạn chỉ cần ghi nhớ những lời khuyên này khi khám phá cách kiếm tiền từ blog thông qua tiếp thị liên kết:

Tìm hiểu tỷ lệ hoa hồng và thời lượng cookie;

Tìm hiểu uy tín của công ty liên kết;

Đánh giá liệu sản phẩm hay dịch vụ này có phù hợp với khán giả của mình hay không.

Tạo gói đăng ký thành viên

Bạn đang tìm cách kiếm tiền ổn định từ blog? Bán gói đăng ký thành viên cho khán giả là một cách khả thi! Cái hay ở đây là cách này mang lại dòng thu nhập ổn định, đồng thời giúp ta hiểu rõ hơn về hoạt động tài chính của trang blog của mình. Tuy nhiên, khi tìm hiểu cách kiếm tiền từ blog theo phương án này, đừng chỉ chăm chăm tập trung cung cấp gói đăng ký vào trang web. Cùng với gói đăng ký, ta cũng có thể cung cấp những thứ khác không nhất thiết phải được sử dụng trên blog, chẳng hạn như quyền truy cập bản tin độc quyền hoặc tham gia các buổi huấn luyện nhóm. Khi bạn khám phá cách kiếm tiền từ blog thông qua các gói đăng ký, hãy cân nhắc những gợi ý này:

Giảm giá cho các khoản thanh toán hàng năm;

Xác định rõ giá trị mà khán giả sẽ nhận được khi đăng ký;

Cung cấp nội dung mới thường xuyên.

Đi sâu vào quảng cáo tự nhiên

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ blog nhưng không muốn dựa vào quảng cáo truyền thống thì quảng cáo tự nhiên có thể là lựa chọn thích hợp. Quảng cáo tự nhiên cho phép bạn tích hợp nội dung quảng cáo vào nội dung phù hợp trên blog của mình. Cách này không làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web của khán giả. Ngoài ra, đây là cách hay để kiếm tiền ổn định vì các nhà quảng cáo có xu hướng chi nhiều hơn cho quảng cáo tự nhiên. Với MGID, bạn không cần phải là chuyên gia về quảng cáo tự nhiên để kiếm tiền từ blog của mình, bởi vì công nghệ của chúng tôi thực hiện hầu hết mọi việc cho bạn! Chúng tôi cung cấp nhiều native widget — Smart, Under-article, In-article, Sidebar, v.v. — để hoàn toàn phù hợp với phong cách và thiết kế blog của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát đối tượng khán giả, giúp bạn tận dụng tiềm năng của khoảng không quảng cáo, tăng sự kết nối với khán giả và thu hút người dùng mới.

Và trong khi bạn đang cân nhắc xem cách này có phù hợp với mình hay không, dưới đây là một số lời khuyên cần nhớ khi chọn nền tảng quảng cáo tự nhiên:

Đánh giá công nghệ của họ;

Kiểm tra các định dạng quảng cáo được hỗ trợ;

Tìm hiểu về câu chuyện thành công của họ.

Bán các khóa học hoặc hội thảo trực tuyến

Bán các khóa học trực tuyến, ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cách này không tốn nhiều công sức: ta chỉ cần tạo nội dung từ đầu một lần. Bán các buổi hội thảo cũng vậy. Với cơ cấu chung đã có sẵn, giờ đây, ta chỉ cần tập trung điều hành hội thảo và chỉnh sửa tài liệu nếu cần. Nếu bạn muốn tạo và bán khóa học, xin hãy cân nhắc những lời khuyên sau:

Mở rộng cách kiếm tiền từ blog với upsell và downsell;

Nói rõ những gì người dùng sẽ nhận được khi tham gia khóa học;

Chia khóa học thành những phần nội dung ngắn vừa phải, dễ tiếp thu;

Cân nhắc đưa ra các gói thanh toán;

Khuyến khích hành động ngay lập tức bằng bonus.

Tham gia các mối quan hệ đối tác qua nội dung được tài trợ

Nếu bạn muốn tạm nghỉ viết lách hoặc tạo nội dung thì các mối quan hệ đối tác nội dung là một cách tuyệt vời để kiếm tiền từ blog. Bạn sẽ được trả tiền khi đăng nội dung do các bên khác viết trên trang của mình. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm về quan hệ đối tác nội dung được tài trợ, ta sẽ thấy rằng công việc chủ yếu nằm ở giai đoạn trước khi đăng bài. Ta phải liên lạc với các đối tác nội dung để đặt ra những kỳ vọng và thỏa thuận. Hãy cân nhắc những lời khuyên sau đây khi sử dụng nội dung được tài trợ:

Nếu bạn có khả năng, hãy đề xuất viết nội dung có tính phí;

Thống nhất chủ đề trước khi bắt đầu viết;

Gửi hướng dẫn viết nội dung trên trang của mình.

Tạo sản phẩm kỹ thuật số

Bạn đang tìm cách kiếm tiền lâu dài từ blog? Câu trả lời là các sản phẩm kỹ thuật số! Cái hay của loại sản phẩm này là chi phí khá thấp. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp những gì ngoài eBook? Học cách kiếm tiền từ blog bằng sản phẩm kỹ thuật số liên quan đến việc đánh giá xem khán giả của mình có thể quan tâm đến điều gì. Ví dụ như nếu chủ yếu nói về những cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng thì bạn có thể bán các hướng dẫn chi tiết. Một điểm lợi nữa là, nghĩa vụ của bạn đối với người mua sẽ kết thúc khi sản phẩm được giao. Từ quá trình tạo đến quá trình phân phối, việc học cách kiếm tiền từ blog thông qua các sản phẩm kỹ thuật số sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn:

Tiến hành nghiên cứu thị trường;

Chạy quảng cáo;

Hợp tác với các blogger.

Chạy các hội thảo web và sự kiện

Bạn có sở hữu một thương hiệu nào khác không liên quan đến trang blog của mình? Tổ chức hội thảo web có thể là một cách hay để kiếm tiền từ blog, đồng thời giúp bạn thể hiện chính mình. Hội thảo web là hội thảo ảo được tổ chức bằng phần mềm. Trong những hội thảo web, bạn có thể trình bày tài liệu của mình. Hội thảo web là nơi những rào cản về vị trí bị loại bỏ, nghĩa là bạn có thể tổ chức hội thảo web ngay tại nhà mình trong khi đối tượng khán giả là cả thế giới. Nếu muốn đi theo con đường này, bạn nên biết rằng hẳn là sẽ có nhiều việc cần làm. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để kiếm tiền từ blog theo cách này, hãy cân nhắc những khuyên sau:

Luyện tập trước khi thuyết trình;

Tạo một bộ tài liệu dễ hiểu;

Gắn kết khán giả bằng cách đặt câu hỏi.

Viết bài đánh giá hoặc bài tích hợp sản phẩm được tài trợ

Cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ luôn tìm thấy rất nhiều cách để biến ước mơ kiếm tiền từ blog thành hiện thực. Và nếu bạn thích gắn bó với công việc viết bài đăng trên blog thì các bài đăng được tài trợ là một trong những lựa chọn phù hợp với bạn. Bởi vì nội dung là yếu tố chủ lực ở đây nên hãy tuân theo những cách viết bài cho web hay nhất để giới thiệu sản phẩm một cách tự nhiên mà không có vẻ như đang cố ép bán hàng. Có thể đây không phải là một bài blog kiếm tiền, nhưng ta vẫn cần áp dụng các nguyên tắc:

Đảm bảo nội dung độc đáo;

Tối ưu hóa nội dung chữ cho mục đích SEO;

Duy trì sự gắn kết của người đọc;

Tổ chức nội dung chặt chẽ;

Điều chỉnh bài viết cho phù hợp với khán giả.

Tạo nội dung hoặc eBook cao cấp

Bạn muốn kiếm tiền từ blog bằng kiến ​​thức chuyên môn của mình? Hãy tạo eBook hoặc nội dung cao cấp! Cái hay của chiến lược này là có rất nhiều bài blog miễn phí giúp ta học cách kiếm tiền từ blog. Nội dung cao cấp giúp ta tiếp cận khán giả thông qua tìm kiếm tự nhiên và khẳng định vị thế của mình trong ngành. Hãy coi đây là một cách quảng bá không rùm beng thông qua việc tìm hiểu cách kiếm tiền từ trang web hoặc blog bằng các quảng cáo. Ta vẫn cần áp dụng những phương pháp viết nội dung web tốt nhất, đồng thời cũng nên ghi nhớ những điều sau:

Tạo góc nhìn hợp lý cho khán giả của mình;

Giới thiệu video và hình ảnh;

Không vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ.

Chiến lược kiếm tiền từ blog: 3 trường hợp kiếm tiền từ blog thành công

Vậy, bạn đã biết cách kiếm tiền từ blog, nhưng có bí kíp nào đặc biệt không? Nói thẳng ra: không có công thức để kiếm tiền thành công theo cách này. Khi bạn xem qua tất cả những lời khuyên về việc kiếm tiền từ blog của chúng tôi, xin nhớ rằng một số lời khuyên trong đó sẽ phù hợp với bạn, và một số lời khuyên thì không. Ví dụ như đối với một blogger du lịch thì nội dung được tài trợ hiệu quả hơn là tạo sản phẩm kỹ thuật số.

Các blogger kiếm tiền bằng cách nào? Mặc dù có nhiều trang blog đã tạo thu nhập từ nội dung thành công, nhưng mỗi trường hợp mỗi khác. Tuy nhiên, những ví dụ sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách tiếp cận khả năng kiếm tiền từ blog của mình.

[Ashton’s Online Story](https://medium.com/@moneymastermindmarketing/from-zero-to-26-310-in-a-month-my-blogging-success-story-unveiled-37e3f7597383): Sự đa dạng hóa đã giúp tạo thu nhập $26.310 mỗi tháng bằng cách nào

Bạn đang cố tìm hiểu cách kiếm tiền từ blog? Blogger này đã chỉ ra rằng hãy thử càng nhiều phương pháp càng tốt. Cho đến hiện tại, anh đã sử dụng những phương pháp sau đây:

Tiếp thị liên kết;

Google Adsense;

Quảng cáo YouTube;

Sản phẩm kỹ thuật số;

Các khóa học;

Dịch vụ 1:1.

Nếu đang tìm kiếm hướng dẫn về các phương pháp kiếm tiền từ blog, bạn có thể xây dựng lộ trình về những cách tạo thu nhập. Tất cả những kênh kiếm tiền này đều hiệu quả đối với anh ấy, bởi vì anh đã xác nhận mình là chuyên gia SEO trên Pinterest. Tuy nhiên, lời khuyên của anh về việc kiếm tiền từ blog là tập trung vào từng phương án một và xây dựng dần dần.

Một điều khác cần lưu ý: đây là thành phẩm của hành trình kéo dài ba năm. Không có quy tắc hoặc giới hạn về thời gian kiếm tiền từ blog, và thành công không bao giờ đến trong một sớm một chiều.

[The Gentleman Racer](https://www.thegentlemanracer.com/?m=1): Mở rộng từ lĩnh vực ô tô sang các lĩnh vực liên quan

The Gentleman Racer là người đã tham gia lĩnh vực này từ sớm, bắt đầu viết blog vào đầu những năm 2000. Và nếu bạn hỏi họ làm thế nào để kiếm tiền từ blog, họ có thể sẽ khuyên bạn nên bảo chứng thương hiệu (brand endorsements). Đây có thể là cách họ duy trì hoạt động ngay từ đầu, nhưng không phải là cách họ duy trì trang blog trong hơn hai thập kỷ. Họ đã quyết định đúng khi mở rộng sang các chủ đề mà những người đam mê ô tô cũng quan tâm, chẳng hạn như rượu và đồng hồ. Giống như nhiều chủ blog khác, họ đã chuyển từ sử dụng nền tảng blog tốt nhất để kiếm tiền sang sử dụng nội dung video. Điều này cho thấy ta rất cần hiểu rõ khán giả của mình và biết họ thường lấy thông tin từ đâu.

[Simple Programmer](https://simpleprogrammer.com/): Giải quyết vấn đề để kiếm tiền

Người sáng lập Simple Programmer sử dụng blog để nói với mọi người về những giải pháp đơn giản. Đây là cách anh có thể kiếm được 500 ngàn đô la mỗi năm. Khi mới phát hiện ra cách kiếm tiền từ blog, anh đã quyết định phải trở thành cộng tác viên của Amazon. Tuy nhiên, trong hiện tại, anh phân loại thu nhập của blog thành bốn phần: quảng cáo, thu nhập liên kết, bán sản phẩm và cấp phép. Đây là một bài học hay dành cho những ai quan tâm đến cách kiếm tiền từ blog bằng tiếp thị liên kết: hãy phát triển blog thông qua nội dung có giá trị. Với lượng người theo dõi đủ lớn, ta có thể bắt đầu tích hợp các phương án tạo thu nhập khác.

Dự đoán xu hướng trong việc xây dựng chiến lược kiếm tiền từ blog

Một nền tảng vững chắc về cách hoạt động chưa phải là đủ để tồn tại trong một ngành cạnh tranh khốc liệt như thế này. Mọi thứ trên internet sẽ tiếp tục phát triển, vì vậy những cách hay nhất để kiếm tiền từ blog cũng có thể thay đổi. Để đảm bảo website của mình tiếp tục thành công, ta nên hiểu hướng đi hiện tại của ngành. Ngoài thông tin về cách kiếm tiền từ blog, chúng tôi sẽ thảo luận về những thay đổi chiến lược mà bạn có thể muốn thực hiện. Trong bất kỳ hình thức tiếp thị nào, thông tin vừa là sức mạnh VỪA LÀ tiền! Thông tin trong các mục dưới đây sẽ nêu chi tiết những xu hướng mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu cách bắt đầu hình thành một trang blog kiếm tiền.

Tập trung hơn vào các mô hình gói đăng ký

Đã qua rồi cái thời mà chỉ cần mua một lần là có thể sử dụng sản phẩm trọn đời. Sự thay đổi này có nghĩa là ta cần phải tìm hiểu những cách khác nhau để kiếm tiền từ blog. Trong thời đại ngày nay, ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách trở thành đối tác liên kết! Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị nên:

Xem xét chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khi tìm hiểu cách kiếm tiền từ blog;

Xem xét giới hạn hoa hồng;

Kiểm tra xem họ áp dụng hoa hồng cho bạn trong bao lâu;

Xem liệu sản phẩm hay dịch vụ có phù hợp với khán giả của mình hay không;

Kiểm tra xem chi phí thu hút khách hàng có xứng đáng hay không.

Lời khuyên quan trọng nhất? Đừng chỉ quan tâm đến mức hoa hồng! Hãy đảm bảo khán giả hài lòng với những gì bạn đang quảng bá.

Sự phát triển của quảng cáo tự nhiên

Nếu nghiêm túc với việc tìm hiểu cách kiếm tiền từ blog, bạn không thể chỉ dựa vào quảng cáo banner. Do tình trạng mù banner, các nhà quảng cáo đang hướng tới quảng cáo tự nhiên, là loại được thiết kế liên kết với trải nghiệm duyệt web của người dùng và không gây phân tâm. Vì vậy, bất kỳ ai đang tìm cách bắt đầu kiếm tiền từ trang blog mà không cần quảng cáo đều phải tích hợp quảng cáo tự nhiên. Một số hình thức của loại quảng cáo này, chẳng hạn như bài đăng được tài trợ, sẽ rất phù hợp nếu mục tiêu của bạn là giảm thiểu những hình ảnh quảng cáo lộn xộn trên trang của mình.

Việc kiếm tiền từ nội dung blog có thể cũng dễ dàng như việc duy trì mục đích khiến ta bắt đầu viết blog lúc ban đầu. Ta có thể tối đa hóa khả năng tạo thu nhập thông qua nền tảng kiếm tiền từ blog của MGID.

Kiếm tiền từ nội dung video

Ngày nay, video có vẻ là phương thức phân phối nội dung được ưa thích vì dễ tiếp thu. Tuy nhiên, nếu bạn đang học cách kiếm tiền từ blog, đừng để xu hướng này khiến mình nản chỉ! Bạn không chủ yếu sử dụng video không có nghĩa là bạn bị loại khỏi cuộc chơi. Những người sáng tạo kiếm được nhiều tiền nhất trên YouTube, vậy bạn có nên học cách kiếm tiền từ blog không? Mở rộng dấu ấn kỹ thuật số của mình ra nhiều nền tảng luôn là việc nên làm. Hoạt động kiếm tiền từ blog không chỉ giới hạn trong phạm vi blog. Ví dụ như nếu bạn cũng đang tạo nội dung video, bạn có thể link video vào chiến lược kiếm tiền trên blog để tăng khả năng kiếm tiền.

Chú trọng sự đa dạng hóa

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, việc đa dạng hóa luôn là điều tốt. Đây là lý do tại sao các nhà quảng cáo đang xem xét làm thế nào để phân bổ ngân sách quảng cáo tốt nhất. Về cơ bản, có ba cách để giải thích làm thế nào để kiếm tiền từ blog:

Mở rộng loại nội dung nhằm mục đích thu hút thị trường quảng cáo lớn hơn;

Không chỉ cố gắng tìm ra cách kiếm tiền từ blog mà còn khám phá các phương tiện truyền thông khác;

Khám phá nhiều khả năng kiếm tiền.

Cách thực hiện như thế nào? Giả sử như nếu bạn chủ yếu viết về hoa, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng kiếm tiền từ blog bằng cách viết nội dung về các khu vườn. Hoặc nếu dựa vào tiếp thị liên kết, bạn có thể cân nhắc viết các bài đăng được tài trợ.

Áp dụng các công nghệ đổi mới

Để kiếm tiền lâu dài từ blog, ta phải áp dụng các công nghệ tiên tiến! Nhiều sự cải tiến mới đang đưa những kỳ vọng của khách truy cập lên một tầm cao mới! Do đó, ta cần học cách kiếm tiền từ blog bằng công nghệ mới, chẳng hạn như:

Cá nhân hóa nội dung;

Thực tế tăng cường;

Thực tế ảo;

Trí tuệ nhân tạo;

Theo dõi không cookie.

Các công nghệ này có thể mở ra những cách mới để duy trì lưu lượng truy cập trên trang, đồng thời cải thiện mô hình kiếm tiền từ blog mà ta có thể sử dụng. Ví dụ như trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu theo thời gian thực, tạo điều kiện cho ta thực hiện những thay đổi cho chiến lược của mình dựa trên thông tin chuyên sâu mới nhất.

Mất bao lâu để kiếm tiền từ blog? Những yếu tố này có thể đóng vai trò quan trọng

Chúng tôi từng thấy nhiều người sáng lập và người viết blog bỏ cuộc quá sớm. Ngay cả khi bạn có kế hoạch chắc chắn nhất về cách kiếm tiền từ blog, đừng kỳ vọng nhận được kết quả đáng kinh ngạc ngay lập tức. Có thể cần phải mất một thời gian thì lưu lượng truy cập vào blog của bạn mới tăng lên, và từ đó bạn mới có thể xây dựng lượng người theo dõi trung thành. Tuy nhiên, cùng một phương pháp kiếm tiền từ blog có thể cho ra những kết quả khác nhau rất nhiều. Suy cho cùng, mỗi website mỗi khác. Các yếu tố chính yếu này sẽ quyết định ta phải mất bao lâu mới có thể thấy được lợi nhuận kha khá từ nỗ lực kiếm tiền từ blog của mình.

Dấu chân kỹ thuật số hiện tại

Việc sử dụng nội dung kỹ thuật số để tăng lưu lượng truy cập có thể có tác động đến thành công tài chính khi bạn trau dồi cách kiếm tiền từ blog. Có nhiều nội dung đồng nghĩa với việc có nhiều cách quảng cáo offer hiện có trên trang. Nếu không phải là người mới bắt đầu, chắc chắn ta sẽ dễ dàng thấy những nỗ lực của mình mang lại kết quả. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn đừng nên chỉ tập trung vào website mà cũng hãy xem qua mình có thể sử dụng những nền tảng truyền thông xã hội nào.

Khán giả mục tiêu

Đối tượng khán giả mục tiêu sẽ quyết định tiềm năng thu nhập của bạn. Giả sử bạn quyết định kiếm tiền từ blog bằng cách quảng cáo một sản phẩm, nhưng nhu cầu đối với sản phẩm này lại rất thấp. Trong trường hợp này, có thể sẽ mất một thời gian dài thì mới kiếm được lợi nhuận từ việc viết blog. Nếu có nhiều sự cạnh tranh nhắm đến khán giả mục tiêu của bạn, bạn sẽ cần phải chiến đấu hết mình để thu hút sự chú ý của họ. Nội dung bạn đang tạo có phù hợp với sở thích của họ không? Những yếu tố cân nhắc này cùng nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thời gian bạn cần phải trải qua để kiếm được tiền.

Phương pháp kiếm tiền được chọn

Ta có thể tìm ra cách kiếm tiền từ blog theo nhiều cách khác nhau. Các phương pháp bạn đã chọn có phù hợp không? Một số phương pháp sẽ có vẻ khả thi hơn dựa trên đối tượng khán giả mục tiêu và ngân sách của bạn. Ví dụ: sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi cân nhắc kiếm tiền từ blog thông qua hội thảo web nếu khán giả chủ yếu vào trang của bạn để đọc bài đánh giá. Một số phương pháp thường tạo ra lợi nhuận nhanh hơn nếu được thực hiện đúng. Với nội dung được tài trợ, bạn được trả tiền ngay lập tức, trong khi đối với hoạt động tiếp thị liên kết thì bạn cần đợi những cú click tạo ra lợi nhuận cho mình.

Học cách tối ưu hóa blog để kiếm tiền? Nhìn vào hiện tại và nhìn về tương lai!

Có nhiều cách kiếm tiền từ website có thể áp dụng được cho tương lai, quan trọng là ta phải tích hợp chúng khi tìm hiểu các chiến lược kiếm tiền từ blog. Tuy nhiên, để tối đa hóa tác động mà những nỗ lực của mình sẽ mang lại, hãy xem qua các xu hướng ngày nay để biết hướng đi của ngành, từ đó đảm bảo mình đang thích ứng với các phương pháp kiếm tiền tốt nhất dành cho chủ blog.

Như đã đề cập, quảng cáo tự nhiên được cho là có tác động tích cực đến các blogger muốn kiếm tiền trực tuyến. Hãy nhờ đội ngũ giỏi nhất giúp bạn tìm những nhà quảng cáo phù hợp nhất và tạo tài khoản trên MGID. Hãy tìm hiểu cách bắt đầu viết blog và kiếm tiền. Chúng tôi sẽ giúp bạn tối đa hóa tiềm năng thu nhập từ blog.