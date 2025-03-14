Quý vị có sử dụng ngân sách chiến dịch theo cách hiệu quả không? Cách nhanh nhất để biết có hiệu quả hay không chính là thông qua ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) của chiến dịch. Đây là một trong những số liệu thiết yếu và quan trọng nhất đối với mọi nhà quảng cáo; tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta có thể đơn thuần dựa vào ROAS để đánh giá thành công trong các chiến dịch. Chúng ta cần diễn giải con số này dựa trên bối cảnh chiến dịch để đảm bảo không vô tình làm chệch hướng các hoạt động quảng cáo. Khi hiểu sâu hơn về ROAS, ta sẽ có thể tác động đến kết quả, do đó với bài viết này, quý vị sẽ được trang bị đầy đủ nhằm áp dụng kiến ​​thức về ROAS để đạt mục tiêu quảng cáo.

ROAS trong tiếp thị kỹ thuật số là gì?

ROAS là chỉ số hiệu suất mà chúng ta thường xem xét để đánh giá thành công của các hoạt động quảng cáo. Trong bất kỳ bối cảnh nào, ROAS đều chỉ rõ doanh thu tạo ra cho mỗi đô la chi cho một chiến dịch. Chỉ số này có thể được sử dụng cho các hoạt động tiếp thị ngắn hạn, chẳng hạn như một đợt giảm giá Black Friday hoặc hoạt động dài hạn cho một loạt chiến dịch toàn diện. Return on Advertising Spend có thể được áp dụng trong nhiều ngành khác nhau, miễn là ta có thể tự tin liên kết lợi nhuận với chi tiêu.

CPA, ROI & ROAS khác nhau như thế nào?

Mặc dù cả hai đều là những chỉ số cần thiết và có liên quan mật thiết với tiếp thị kỹ thuật số nhưng CPA và ROAS lại đại diện cho những yếu tố rất khác nhau. Chúng ta bắt đầu khám phá CPA và ROAS bằng cách xác định tổng chi tiêu; sau đó, hai chỉ số này sẽ khác nhau.

Ý nghĩa của tiếp thị ROAS chính là KPI liên quan đến lợi nhuận, cho chúng ta biết lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình vào một chiến dịch quảng cáo. Trong khi đó, Cost Per Action (CPA) thì đo kết quả của khoản chi cho quảng cáo, nhưng kết quả không nhất thiết liên quan đến lợi nhuận. Sau hết, ROI liên quan chặt chẽ đến ROAS vì ROI cũng đánh giá lợi nhuận. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta không biết rõ khoản đầu tư đó đã đi đâu.

Cách tính ROAS

Chúng ta cần biết cách tính số liệu này, không phải chỉ để tạo ra các con số mà còn để diễn giải kết quả ROAS. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với câu hỏi cơ bản nhất: ROAS được tính như thế nào? Để giúp quý vị hiểu sâu hơn về chủ đề này, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài ví dụ. Khi đã hiểu đầy đủ về ROAS, quý vị sẽ sẵn sàng sử dụng các công cụ theo dõi số liệu có thể thực hiện các phép tính này. Chúng tôi cũng sẽ nói về các công cụ yêu thích của chúng tôi!

Công thức tính Return on Ad Spend

Để tính ROAS, ta dùng công thức này:

ROAS = Tổng doanh thu từ x / Tổng chi quảng cáo cho x Trong đó: X là quy mô của các hoạt động quảng cáo

Công thức này sẽ cho ta ROAS. Nếu phép tính là số dương thì chứng tỏ chiến dịch đang tạo ra doanh thu, còn số âm thì có nghĩa là ta đang mất tiền khi chạy chiến dịch. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc lại rằng đây là cách giải thích đơn giản nhất về phép tính này và chúng ta nên sử dụng nó làm khởi điểm, thay vì là điểm quyết định duy nhất để hướng dẫn các hoạt động quảng cáo của mình.

Ví dụ về công thức tính ROAS tiếp thị

Giờ đây khi đã có công thức, chúng ta thử đưa một số con số vào đó. Ta có ba kết quả có thể xảy ra khi tính ROAS, nghĩa là ba dấu chỉ riêng biệt. Để giúp quý vị nhận biết thêm, chúng tôi xin chia sẻ những ví dụ sau:

Lợi nhuận: Nếu doanh thu là $15.000 và khoản chi cho quảng cáo là $10.000 thì ROAS là $1,50.

Nếu doanh thu là $15.000 và khoản chi cho quảng cáo là $10.000 thì ROAS là $1,50. Hòa vốn: Hòa vốn có nghĩa là trang trải được chi phí nhưng không tạo ra lợi nhuận. Ví dụ như $10.000 cho cả khoản chi quảng cáo lẫn doanh thu, như vậy ROAS là $1,00 đô la.

Hòa vốn có nghĩa là trang trải được chi phí nhưng không tạo ra lợi nhuận. Ví dụ như $10.000 cho cả khoản chi quảng cáo lẫn doanh thu, như vậy ROAS là $1,00 đô la. Lỗ: Với doanh thu $10.000 và khoản chi cho quảng cáo là $15.000 thì ROAS là $0,50.

Theo dõi số liệu ROAS: Có thể dùng những công cụ nào?

Bởi vì có thể tự động thu thập nhiều dữ liệu nên ta có thể tính số liệu này dễ dàng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập, quý vị không cần phải đích thân thực hiện bất kỳ phép tính nào. Quý vị có thể sử dụng hầu như mọi công cụ quảng cáo có thể thực hiện phân tích, chẳng hạn như:

Google Ads;

Meta Ads Manager;

Ads manager trong các nền tảng thương mại điện tử như Shopify.

Vậy, ta có thể đánh giá ROAS mà không cần sử dụng phần mềm chuyên dụng, chỉ cần sử dụng các công cụ mà ta đang dùng. Khi ấy, ta chỉ cần diễn giải các phép tính ROAS dựa trên những tình huống hiện tại. Giả sử như phần mềm nắm bắt được mọi dữ liệu liên quan thì kết quả đầu ra sẽ đáng tin cậy.

Ý nghĩa của ROAS qua những con số: Thế nào thì được coi là thành công?

Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng số liệu chính yếu này được thiết kế để đo thành công mà ta đạt được thông qua các hoạt động quảng cáo. Vậy, ROAS biểu thị thành công ở điểm nào? Câu trả lời rất đơn giản. Trong các mục sau đây, chúng tôi sẽ đề cập ba yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến ROAS của chiến dịch. Chúng tôi sẽ đề cập các yếu tố cơ bản nhất và khuyến khích quý vị khám phá thêm dựa trên hoàn cảnh cá nhân.

Mục tiêu của Chiến dịch Quảng cáo

Không phải hoạt động quảng cáo nào cũng được thiết kế để thu lợi nhuận bằng tiền tức thời. Ví dụ như hoạt động thu hút lưu lượng truy cập vào trang web có thể có ROAS là $0, nghĩa là chiến dịch không tạo ra bất kỳ khoản tiền nào. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của ta là tăng số lượng khách truy cập web thì $0 có thực sự cho thấy ta thất bại không? ROAS có thể thay đổi tùy theo lý do ta đầu tư vào quảng cáo. Tất nhiên, nếu định nhắm mục tiêu đến cuối phễu thì ta sẽ có những kỳ vọng khác. Trong trường hợp như thế, ROAS với cùng con số đó sẽ bị coi là lỗ, bởi vì mục tiêu là tạo ra tiền từ một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Hiệu suất quảng cáo cơ sở

Nếu nhận thức về thương hiệu của ta vẫn chưa đạt đến mức mong muốn thì có thể sẽ không hiệu quả nếu ta đặt mục tiêu ROAS giống như một thương hiệu đã ổn định hơn. Vậy, giả sử ta đã chạy chiến dịch này trước đây tối thiểu một lần thì tốt nhất là sử dụng những kết quả đó làm chuẩn mực. Trong trường hợp này, sự diễn dịch ROAS đã tính được cá nhân hóa để phản ánh những tình huống cụ thể của doanh nghiệp. Giả sử như ROAS trước đây là $1,05, sau đó tăng lên 1,15 đô la. Tuy con số sau có vẻ không ấn tượng lắm khi so sánh với đối thủ cạnh tranh nhưng khoảng chênh lệch giữa $1,05 và $1,15 đô la thể hiện mức tăng 9,5%!

ROAS trung bình cho một loại sản phẩm cụ thể

Chúng ta nên tìm hiểu tỷ lệ ROAS trung bình cho ngành của mình. Ví dụ như nếu đang bán các mặt hàng may sẵn giá phải chăng, ta sẽ bán được dễ hơn so với mặt hàng đắt tiền. Ta không thể so sánh ROAS của hai mặt hàng này vì các yếu tố cân nhắc khi mua hàng quá khác nhau. Nếu quý vị muốn đánh giá mức độ thành công, hãy thử tìm một sản phẩm thật tương tự và so sánh ROAS.

Các yếu tố tác động đến ROAS tiếp thị

Hầu như mục tiêu của ta luôn là có được số liệu này càng cao càng tốt. Tuy nhiên, ta có thể không có được số liệu đáng tin cậy nếu không hiểu các yếu tố có thể khiến số liệu dao động. Chúng tôi muốn nói rõ rằng mọi yếu tố đều có tác động, không chỉ đến ROAS tiềm năng mà còn đến các yếu tố khác sẽ được thảo luận ở đây. Vậy, chúng tôi đề xuất gì? Tìm sự cân bằng phù hợp để đạt được lợi nhuận cao nhất trong khi vẫn duy trì mức tối ưu cho ROAS, nghĩa là doanh thu kiếm được cho mỗi đô la chi cho quảng cáo. Làm như vậy, ta sẽ đảm bảo các chiến dịch sử dụng chi phí hiệu quả và bền vững cho sự tăng trưởng lâu dài.

Chất lượng của khán giả mục tiêu

Khi thực sự hiểu các yếu tố tác động đến sự thành công của chiến dịch quảng cáo, ta đảm bảo được rằng đối tượng khán giả mục tiêu cho chiến dịch quảng cáo sẽ là những người có nhiều khả năng hành động nhất. Điều này có thể bao gồm:

Xác định các đặc điểm độc nhất (nhân khẩu học, tâm lý học...) để tinh chỉnh mục tiêu;

(nhân khẩu học, tâm lý học...) để tinh chỉnh mục tiêu; Sử dụng đối tượng khán giả tương tự để tiếp cận những người dùng có khả năng quan tâm;

để tiếp cận những người dùng có khả năng quan tâm; Nhắm mục tiêu lại những người không chuyển đổi ngay từ lần đầu.

ROAS của chiến dịch sẽ là bao nhiêu nếu ta đang nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng khán giả? Nếu mọi thứ khác đều ngang nhau thì chúng ta kỳ vọng ROI sẽ cao, bởi vì ta không lãng phí tiền vào các khách hàng tiềm năng chất lượng thấp.

Hình ảnh và nội dung quảng cáo

Tiếc thay, cho dù biết đối tượng khán giả mục tiêu là ai thì cũng chưa đủ để ta đạt được kết quả tốt. Mức độ hấp dẫn về mặt hình ảnh và mức độ phù hợp của thông điệp cũng có thể có tác động. Vì vậy, hình ảnh và nội dung quảng cáo phải đúng trọng tâm và phải đủ hấp dẫn để thúc đẩy hành động. Khi cân nhắc các yếu tố quảng cáo này, ta không chỉ tác động đến ROAS mà còn thúc đẩy tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi.

Tốc độ tải trang

Nói về ROAS, nhiều người có xu hướng tập trung vào những yếu tố được xác định bởi chuyên môn tiếp thị. Tuy nhiên, hiệu suất của website, chẳng hạn như tốc độ tải trang, cũng có thể quyết định liệu ai đó có mua sản phẩm hoặc dịch vụ hay không. Tốc độ tải trang phản ánh mức độ đáng tin cậy của thương hiệu hoặc sản phẩm. Hơn nữa, ngay cả những người muốn mua hàng nhất cũng sẽ không đợi mãi để nội dung tải lên, đặc biệt là khi họ có các lựa chọn thay thế.

Tối ưu hóa ROAS: Quảng cáo và Chiến lược

Giờ đây, khi đã biết về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến dịch, chúng ta hãy nói về chiến lược. Ở đây, quan trọng là phải hiểu ngoài phạm vi ROAS và xem xét kỹ hơn những điều có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chúng tôi thấy rằng khởi điểm tốt nhất là sử dụng kiến ​​thức về các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. Xem xét ROAS nói chung có thể là việc nan giải, nhưng bằng cách tập trung vào các khía cạnh nhỏ hơn, ta sẽ quản lý việc này dễ hơn. Hãy thoải mái kết hợp bất kỳ hoặc tất cả các yếu tố cân nhắc này vào chiến lược khi phù hợp.

Phân khúc khán giả

Ở phần trước, chúng tôi đã đề cập đến nhu cầu phải có đối tượng khán giả phù hợp với offer. Tuy nhiên, đối với chiến lược thì ta cần phải vượt ra ngoài phạm vi này. Đối tượng khán giả mục tiêu có thể rất đa dạng, do đó bằng cách phân khúc họ dựa trên các đặc điểm phù hợp, ta sẽ có thể truyền tải thông điệp có tác động hơn, có nhiều khả năng thúc đẩy họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Giờ đây khi đã hiểu rõ hơn về ROAS, ta biết rằng nếu nhắm mục tiêu kém thì ngay cả nội dung hay nhất cũng sẽ trở nên kém hiệu quả. Vì vậy, hãy cứ từ từ quyết định cách tiếp cận vấn đề này!

Kiểm tra phân tách nội dung quảng cáo

Các nhà tiếp thị quen với ROAS đều hiểu rằng đảm bảo tối ưu hóa liên tục là một phần của chiến lược. Vậy, hãy không ngừng thử nghiệm cho đến khi ta tìm thấy sự kết hợp tốt nhất giữa nội dung và thiết kế sáng tạo cho chiến dịch của mình. Nếu muốn đưa chiến dịch lên một tầm cao mới, ta sẽ vui khi biết rằng mình có thể thực hiện thử nghiệm phân tách không chỉ với nội dung quảng cáo. Thực tế là, tại sao lại không sử dụng các loại quảng cáo khác nhau? Video có thể hiệu quả hơn nhiều so với hình ảnh và nội dung chữ đơn thuần. Ta cần phải xem xét lại các kỹ thuật có thể áp dụng. Nếu ta nghĩ rằng một yếu tố nhất định của quảng cáo có thể tác động đến doanh thu, hãy thoải mái thử nghiệm các phiên bản của quảng cáo đó.

Đảm bảo trang đích hoạt động tốt

Nếu ta không đang sử dụng nền tảng thương mại điện tử thì giao dịch mua thực tế rất có thể sẽ diễn ra trên website của ta. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng hoạt động và cách hiển thị thông tin của trang đích có tác động rất lớn đến tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ như nếu trang trông không chuyên nghiệp hoặc không phù hợp với thương hiệu thì người dùng có thể nghĩ rằng đó là lừa đảo. Nếu mất quá nhiều thời gian để tải trang sau khi click vào một quảng cáo thì họ có thể không thực hiện giao dịch. Vậy, từ thời điểm vào website cho đến khi mua hàng, người dùng cần phải có trải nghiệm trang web chạy mượt mà.

Biến kiến thức về ROAS thành hành động: Cách sử dụng kiến thức này để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo

ROAS cực kỳ hiệu quả trong các chiến dịch quảng cáo. (Lưu ý: chúng ta đang nói về chiến dịch!) Khi hiểu những hoạt động của mình đang đi được bao xa, ta sẽ có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để thúc đẩy hơn nữa. Trước tiên, ta cần đảm bảo hiểu hoàn toàn ý nghĩa của ROAS. Chỉ khi đó, ta mới có thể tận dụng sự hiểu biết hoàn toàn cho các nỗ lực quảng cáo của mình.

Đặt mục tiêu cho ROAS

Đặt mục tiêu như thế nào là tùy ở ta. Sau đây là một số phương pháp mà ta có thể thực hiện, nhưng hầu hết đều đòi hỏi nhiều hiểu biết chứ không chỉ đơn thuần là hiểu biết về ROAS:

Xem xét đối thủ cạnh tranh có thể đạt được những gì;

Xác định lợi nhuận mà ta muốn nhận được từ chiến dịch quảng cáo;

Đặt ROAS tối thiểu có thể chấp nhận được để duy trì chiến dịch.

Tuy nhiên, xin cảnh báo rằng chúng ta cần đặt mục tiêu thực tế. Có như vậy, ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để tối ưu hóa một chiến dịch vốn đã đang hoạt động tốt.

Đánh giá ROAS trên các chiến dịch khác nhau

Giả sử ROAS cho Chiến dịch 1 là $2,00, trong khi Chiến dịch 2 là $2,20. Với kiến thức về ROAS, ta biết rằng chiến dịch sau có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn. Dựa trên thông tin này, ta có thể xem xét kỹ hơn Chiến dịch 1. Ta có thể tối ưu hóa những gì để thu hẹp khoảng cách hiệu suất hiện tại? Chúng tôi không nói rằng đây là hành động duy nhất mà ta có thể thực hiện. Nếu các chiến dịch giả định này liên quan đến những sản phẩm khác nhau thì có thể là chiến dịch này sẽ dễ bán hơn chiến dịch kia. Tuy nhiên, nếu không hiểu đầy đủ về ROAS và tác động của nó, ta có thể không tối đa hóa được tiềm năng của từng đồng mà mình chi ra.

Điều chỉnh ngân sách dựa trên ROAS

ROAS có thể cho biết chiến dịch đang hoạt động tốt như thế nào. Vậy, ta chỉ nên tập trung nguồn lực vào các chiến dịch có ROAS cao nhất. Nói như vậy có nghĩa là, phân bổ lại ngân sách để đầu tư nhiều hơn vào các chiến dịch tạo ra lợi nhuận tốt hơn. Theo cách này, ta có thể tăng số tiền nhận được từ ngân sách mà không phải chi nhiều hơn. Với các nền tảng hỗ trợ bidding theo thời gian thực, ta có thể tự động hóa cả quy trình này.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi đánh giá chỉ số ROAS

Đối với nhiều người, ROAS là một chỉ số rất đơn giản cho ta biết về mức độ hiệu quả của một chiến dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý về tác động thực sự của ROAS trong lĩnh vực tiếp thị. Một số người tin rằng khi có quá nhiều yếu tố bên ngoài tác động thì chỉ số này không thể mô tả chính xác tình hình chiến dịch. Và họ đã đúng! Chúng ta đừng bao giờ chỉ dựa trên chỉ số ROAS. Vậy, hãy tránh những sai lầm này để đảm bảo không hiểu sai thông tin hiện có.

Giả sử ROAS cho ta biết lợi nhuận

Giờ đây, chúng ta quay lại với ý nghĩa của ROAS. R ở đây có nghĩa là revenue. Để tính lợi nhuận, ta vẫn phải trừ:

Chi phí quảng cáo;

Chi phí sản xuất/giao sản phẩm/dịch vụ;

Mọi chi phí nhân lực có liên quan.

Mọi khoản khác đã chi trước khi giao sản phẩm đều sẽ làm giảm lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, ROAS chỉ cho biết những gì ta thu lại được dựa trên chi phí quảng cáo. Chúng ta hoàn toàn có thể có ROAS cao trong khi doanh nghiệp vẫn đang thua lỗ.

Quá đặt nặng số liệu này

Có thể quý vị đang nghĩ rằng biết về ROAS để làm gì nếu nó thậm chí không quan trọng? Mặc dù kiến thức về ROAS hầu như luôn cần thiết nhưng đôi khi, kiến thức này sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi chiến dịch của ta. Ví dụ như mục tiêu chiến dịch quảng cáo của ta là nâng cao nhận thức về thương hiệu. Đây có thể là điều cần thiết cho một chiến lược tổng thể nhưng lại không mang đến lợi ích trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, thay vì tập trung vào ROAS, hãy tập trung vào các khía cạnh khác có liên quan hơn, chẳng hạn như tỷ lệ gắn kết.

Sử dụng ROAS đơn thuần như thước đo thành công và cơ sở để lập chiến lược

Thật không may, ngay cả những người hiểu biết kỹ thuật kha khá về ROAS cũng có thể cứng nhắc với con số này. Chúng ta cần nhớ rằng đây chỉ là một phần của bối cảnh. Ta nên sử dụng sự hiểu biết của mình về ROAS để xác định điểm yếu của ROAS. Ở phần trước, chúng ta đã xác định rằng số liệu này không cho ta biết doanh nghiệp thực sự có lợi nhuận như thế nào. Là nhà tiếp thị, hãy xem xét các số liệu liên quan đến quảng cáo giúp ta có thể xác định thông tin này. Ví dụ như tại sao lại không xem xét giá trị trọn đời của khách hàng? Đây là yếu tố mà ta có thể sử dụng cho chiến lược của mình, để nhắm mục tiêu đến những khách hàng mua đi mua lại có giá trị cao nhằm tăng lợi nhuận tiềm năng.

Đo lường và hiểu về ROAS trên các kênh quảng cáo khác nhau

Các kênh quảng cáo khác nhau có cách định dạng và thước đo ROAS riêng. Mặc dù bất kể ta dùng nền tảng nào thì ý nghĩa của ROAS cũng không thay đổi, nhưng cách ta diễn giải con số này thì có thể khác. Ví dụ như quảng cáo trên Amazon được hiển thị cho những người dùng đang tích cực tìm kiếm một sản phẩm cụ thể, do đó ROAS phải cao hơn. Trong khi đó, đối với Google Ads, chúng tôi khuyên nên đánh giá các định dạng quảng cáo khác nhau theo cách riêng lẻ bởi vì hiệu suất của chúng hiếm khi giống nhau. Đối với Meta Ads, ban đầu ta có thể thấy ROAS thấp nếu đối tượng khán giả chưa quen thuộc. Tuy nhiên, quảng cáo nhắm mục tiêu lại thường hiệu quả hơn, do vậy, ta nên điều chỉnh kỳ vọng của mình theo đó.

Thử thách khi đo lường ROAS trong tiếp thị

Như ta có thể thấy, đo lường ROAS trong thực tế hầu như khá đơn giản. Bởi vì các nền tảng hiện đại hỗ trợ những bản cập nhật và phân tích theo thời gian thực nên ta sẽ lập tức nhận thấy liệu những nỗ lực của mình có tác động đến thành công của chiến dịch hay không. Tuy nhiên, các nền tảng hoạt động trơn tru về mặt kỹ thuật không có nghĩa là không có vấn đề gì. Để ngữ cảnh hóa ROAS và con số mà ta nhận được khi sử dụng các kênh quảng cáo khác nhau tốt hơn, chúng ta cùng tìm hiểu về những yếu tố gây cản trở tính chính xác của số liệu này khi được dùng làm cơ sở để ra quyết định.

Phân bổ doanh thu

Giả sử như người mua lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo trên Facebook. Tuy nhiên, sau khi tra cứu về thương hiệu và click vào quảng cáo tìm kiếm có trả phí thì họ mới mua hàng. Theo ý nghĩa của ROAS, chúng ta biết rằng mình đang đo doanh thu. Nhưng chính xác thì ta nên phân bổ vào đâu? Mặc dù thông qua tìm kiếm có trả phí, cuối cùng thì giao dịch đã được chốt, nhưng việc người mua nhìn thấy quảng cáo lần đầu tiên trên Facebook đã góp phần vào giao dịch mua. May thay, chúng ta có những giải pháp thay thế nên không phải đi chệch nhiều so với ý nghĩa của ROAS khi quyết định phân bổ lượt bán hàng vào đâu. Với phân bổ đa điểm, giờ đây cả hai đều có thể được ghi nhận, để cho lượt bán hàng góp phần vào hai chiến dịch.

Chính sách quyền riêng tư

Mức độ quan tâm về ROAS tăng vọt do tiếp thị kỹ thuật số, bởi vì chúng ta đã có thể xác định dễ dàng hơn hành động nào đã đóng góp vào một kết quả nhất định. Tuy nhiên, khi các luật về quyền riêng tư dữ liệu như GDPR và CCPA đưa ra hạn chế về những thông tin mà ta có thể theo dõi, thì độ chính xác của ROAS có thể bị giảm đi. Ngay lúc này đây, chúng ta cần phải thay thế dữ liệu bên thứ ba mà các doanh nghiệp từng có thể tự do thu thập. Vì lý do này, dữ liệu bên thứ nhất và theo dõi phía server đang ngày càng được chú ý. Với các giải pháp thay thế khả thi này, số liệu ROAS vẫn duy trì mức độ liên quan đối với các nhà tiếp thị muốn chạy chiến dịch tốt hơn.

Chu kỳ mua dài

Trong một số ngành nhất định, việc chốt giao dịch thường mất chút thời gian. Đây có thể là do nhiều yếu tố, chẳng hạn như quy trình ra quyết định trong tổ chức mua hàng hay giá sản phẩm. Trong những trường hợp như vậy, ta có thể thấy ROAS thấp hơn - nghĩa là hiệu quả rõ ràng của chiến dịch rất ảm đạm. Tuy nhiên, ROAS có thể tăng đáng kể khi khách mua hàng. Với chu kỳ bán hàng dài, chúng ta có thể khó xác định liệu số liệu này có thực sự đo lường hiệu suất hay chỉ biểu thị mức độ sẵn sàng mua hàng. Để giúp giải quyết vấn đề này và bám sát ý nghĩa của ROAS, chúng tôi đề xuất theo dõi mức độ chuyển đổi bị trì hoãn. Làm như vậy, ta có thể xem xét doanh số từ 90 đến 180 ngày qua thay vì chỉ từ tuần trước.

ROAS là gì? Cơ sở cơ bản của khả năng tạo doanh thu từ quảng cáo

Suy cho cùng, các nhà quảng cáo nỗ lực cải thiện những gì một sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại cho doanh nghiệp. Do vậy, định nghĩa ROAS trong tiếp thị chỉ là một phần của phương trình. Bước tiếp theo là ta cần phải thúc đẩy ROAS! Để cung cấp các quảng cáo có liên quan theo ngữ cảnh mà đối tượng khán giả có nhiều khả năng phản hồi hơn, hãy kết hợp quảng cáo tự nhiên vào các nỗ lực chiến dịch. Với sự hiểu biết chuyên sâu của MGID về số liệu ROAS, các nguồn lực hàng đầu và các nhà quản lý cá nhân, quý vị sẽ có mọi yếu tố cần thiết để cải thiện lợi nhuận với MGID signup. ROAS có nghĩa gì trong tiếp thị? ROAS trao quyền cho ta tối ưu hóa các chiến dịch để đạt lợi nhuận lớn nhất có thể. Hãy để chúng tôi giúp quý vị thực hiện việc này!