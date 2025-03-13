Nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID hôm nay thông báo ra mắt CTR Guard, một công cụ AI sáng tạo được thiết kế để đối phó với tình trạng chán quảng cáo và chủ động nâng cao hiệu suất của quảng cáo kỹ thuật số. Tận dụng công nghệ học máy (machine learning - ML) và AI tạo sinh (GenAI), CTR Guard giúp dự đoán và ngăn chặn tình trạng giảm tỷ lệ nhấp chuột (CTR), đảm bảo các nhà quảng cáo có thể tối đa hóa tác động chiến dịch với nỗ lực thủ công tối thiểu.

41% nhà tiếp thị cho biết tình trạng chán quảng cáo là một trong những điều mà họ quan tâm nhất. Khi người tiêu dùng thấy một quảng cáo nhiều lần, hiệu quả của chiến dịch giảm nhanh, với CTR giảm trung bình 15%* trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt chiến dịch. Các phương pháp thử nghiệm A/B truyền thống giúp ứng phó với tình trạng chán quảng cáo, nhưng thông thường khi chúng xuất hiện thì đã quá muộn và hiệu suất đã bị ảnh hưởng.

MGID nhận ra điểm yếu này của toàn ngành và đã phát triển CTR Guard, một giải pháp chủ động theo dõi hiệu suất chiến dịch, dự đoán tình trạng giảm CTR trước khi tình trạng này xảy ra, và tự động đề xuất các nội dung sáng tạo do AI tạo để duy trì sự gắn kết.

Không như các công cụ tối ưu hóa quảng cáo thông thường, CTR Guard tích hợp tính năng phân tích dự đoán tiên tiến và phát triển sáng tạo bởi AI để đảm bảo các chiến dịch luôn mới lạ và gắn kết. Quy trình này đơn giản nhưng rất hiệu quả:

Phát hiện sớm – Các thuật toán độc quyền do ML điều khiển giúp phân tích dữ liệu chiến dịch trước đây và hiện tại để phát hiện sớm các dấu hiệu của tình trạng chán quảng cáo. Cảnh báo tự động – Khi CTR có nguy cơ giảm xuống dưới một ngưỡng quan trọng, các nhà quảng cáo sẽ được thông báo lập tức qua email và cảnh báo trên bảng điều khiển. Tối ưu hóa sáng tạo bởi AI – CTR Guard đề xuất ba sáng tạo quảng cáo bởi AI, được tối ưu hóa bằng hình ảnh và tiêu đề phù hợp với mục tiêu của chiến dịch. Triển khai bằng một cú click – Nhà quảng cáo có thể chấp thuận, sửa đổi hoặc từ chối các nội dung sáng tạo của AI, qua đó đảm bảo hoàn toàn kiểm soát việc thực hiện chiến dịch, đồng thời giảm đáng kể nỗ lực thủ công.

Dựa trên phân tích ban đầu, mô hình dự đoán của CTR Guard chính xác 90%+ trong việc xác định mức giảm CTR sắp xảy ra trước khi tình trạng giảm này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất. Thông qua liên kết các nội dung sáng tạo của AI với xu hướng gắn kết của khán giả theo thời gian thực, CTR Guard cải thiện viewable CTR (vCTR) trung bình 29%.

Kenneth López Triquell, Phó Chủ tịch Sales tại MGID cho biết:

"Các nhà quảng cáo đang phải liên tục chiến đấu để duy trì sự gắn kết, trong khi các phương pháp truyền thống để đối phó với tình trạng chán quảng cáo lại không đủ nhanh hoặc hiệu quả. CTR Guard đại diện cho sự thay đổi mô hình trong việc tối ưu hóa quảng cáo, tự động hóa các tác vụ tẻ nhạt và thiên về dữ liệu, đồng thời vẫn giúp các nhà quảng cáo kiểm soát hoàn toàn hướng sáng tạo của họ".

Mặc dù AI là cốt lõi giải pháp mới của MGID nhưng sự giám sát của con người vẫn là điều tối quan trọng. Không giống như các giải pháp AI hộp đen, CTR Guard đảm bảo các nhà quảng cáo vẫn có toàn quyền kiểm soát khâu ra quyết định, cung cấp phương pháp minh bạch và do người dùng kiểm soát để nâng cao hiệu suất quảng cáo dựa trên AI.

CTR Guard hiện có cho các nhà quảng cáo MGID trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.