Để thật sự hiểu tại sao quảng cáo tự nhiên programmatic là một cặp đôi gây kinh ngạc , cần phải hiểu cả quảng cáo programmatic và quảng cáo tự nhiên ở cấp độ riêng lẻ.

Thoạt nhìn, có vẻ như quảng cáo programmatic và quảng cáo tự nhiên tương tự nhau; chúng tôi sẽ chỉ ra những ưu và khuyết điểm của cả hai và bạn có thể đưa ra kết luận cái nào tốt hơn. Tuy nhiên, câu chuyện quảng cáo programmatic vs quảng cáo tự nhiên không phải là câu chuyện về những tính năng tương phản hay những lợi ích có thể so sánh.

Quảng cáo tự nhiên programmatic liên quan đến hai mô hình dường như không thể hòa hợp, được kết hợp với nhau để mang lại lợi ích cho cả nhà xuất bản lẫn nhà quảng cáo. Trên thực tế, vẫn có những người nghi ngờ sự hợp nhất này và vẫn bám vào sự an toàn của quảng cáo hiển thị programmatic. Trong thời gian rất dài, sự hoài nghi của họ đã ăn sâu, nhưng giờ thì không còn nữa.

Tại sao chọn quảng cáo tự nhiên?

Quảng cáo tự nhiên mô tả cách quảng cáo được hiển thị trên trang web. Không giống như quảng cáo banner, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo đa phương tiện, quảng cáo tự nhiên tuân theo hình thức và chức năng của trang mà nó được đặt. Nói cách khác, quảng cáo tự nhiên phù hợp với thiết kế của trang web và hoàn toàn phù hợp với nội dung xung quanh.

Đầu tiên và quan trọng nhất, quảng cáo tự nhiên chống lại sự chán ngán quảng cáo. Quảng cáo không hấp dẫn hoặc số lượng quảng cáo quá nhiều có xu hướng đẩy người dùng ra xa, dẫn đến việc giảm tỷ lệ click. Bởi vì quảng cáo tự nhiên xuất hiện dưới dạng nội dung thật sự, kết hợp liền mạch với phần còn lại của trang nên người dùng sẵn sàng click vào chúng hơn.

Thứ hai, tình trạng mù banner dường như trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Mọi người đã quá quen với việc nhìn thấy quảng cáo hiển thị hình ảnh đến nỗi họ thậm chí không còn nhận thấy chúng. Một lần nữa, thiết kế tinh tế và tự nhiên của quảng cáo tự nhiên cho phép chúng thu hút sự chú ý của người dùng thay vì bị lướt qua.

Cuối cùng, quảng cáo tự nhiên là một cách tuyệt vời để tăng sự nhận biết về thương hiệu và có được nhiều sự tin tưởng hơn từ người dùng, miễn là ta minh bạch về nó.

Tại sao chọn quảng cáo programmatic?

Quảng cáo programmatic liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và bid thời gian thực trong quá trình đặt quảng cáo. Thay vì mua vị trí quảng cáo theo cách thủ công, các nhà quảng cáo có thể chuyển tất cả các tác vụ lặp đi lặp lại và tốn thời gian sang các giải pháp phần mềm chuyên dụng.

Việc mua và bán quảng cáo tự động mang lại một số lợi thế. Điều này nhanh hơn nhiều so với mua vị trí theo cách thủ công. Trong một phần nhỏ của giây, các thuật toán có thể thực hiện các phép tính phức tạp nhất liên quan đến các tập dữ liệu mà con người không bao giờ có thể hiểu được. Chúng sử dụng tất cả dữ liệu đã tổng hợp để hỗ trợ quá trình ra quyết định và đặt bid, dẫn đến hiệu quả chi phí cao hơn và nâng cao thông tin chi tiết về khách hàng.

Phần mềm cũng có thể giúp hợp lý hóa quy trình mua hàng và cho phép các đội ngũ nhà tiếp thị tập trung vào việc cân nhắc ngân sách, mô hình phân bổ và mục tiêu.

[Các lợi thế] của quảng cáo programmatic (https://www.mgid.com/blog/programmatic-native-advertising-explained), chẳng hạn như tự động hóa, hiệu quả chi phí và nâng cao thông tin chi tiết về khách hàng, đã đưa công nghệ này lên vị trí hàng đầu trong ngành truyền thông. Vào năm 2020, quảng cáo programmatic chiếm hơn 89% chi tiêu quảng cáo hiển thị kỹ thuật số của Mỹ.

Giao điểm của các lợi ích

Có những lợi ích không thể phủ nhận đối với cả quảng cáo tự nhiên lẫn quảng cáo programmatic. Mỗi loại đều đại diện cho một sự đổi mới trong tiếp thị số và giá trị kết hợp của chúng là vô cùng lớn.

Quảng cáo tự nhiên là giải pháp hoàn hảo cho tất cả các vấn đề gây khó khăn cho quảng cáo hiện đại. Chúng không gây gián đoạn và mang lại giá trị bổ sung cho người dùng, đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa họ và thương hiệu.

Việc đặt chúng theo programmatic sẽ thay đổi trò chơi tiếp thị số.

Vấn đề nổi lên

Bây giờ, vấn đề có thể được xác định chắc chắn. Một mặt, ta có một hệ thống được thiết kế để hoạt động hiệu quả, nhanh chóng và phân phối quảng cáo trên quy mô lớn. Mặt khác, có một hình thức quảng cáo kỹ thuật số yêu cầu tùy chỉnh, tính toán trước và một cách tiếp cận riêng cho từng quảng cáo.

Những khác biệt giữa quảng cáo programmatic và quảng cáo tự nhiên dường như là điều không thể vượt qua, tuy nhiên các nhà quảng cáo hiểu biết đã và đang tận dụng lợi thế của quảng cáo tự nhiên programmatic với sự thành công không thể phủ nhận.

Câu trả lời nằm ở giao thức OpenRTB 2.3 của IAB ra mắt vào năm 2015. Nó bao gồm Native Ads API Specification (đặc điểm kỹ thuật API quảng cáo tự nhiên) giúp kết hợp quảng cáo programmatic và quảng cáo tự nhiên và tạo ra một thế lực mới của tiếp thị kỹ thuật số.

Chia nhỏ quảng cáo tự nhiên programmatic

Giao thức nói trên đã mang lại một cuộc cách mạng về cách triển khai quảng cáo tự nhiên trên trang web của nhà xuất bản. Giao thức và API chia quảng cáo thành một số thành phần: tiêu đề, URL nội dung, mô tả nội dung, hình ảnh, tên thương hiệu và logo.

Người ta cũng giới thiệu sáu loại đơn vị quảng cáo tự nhiên cùng với nhiều loại bố cục đơn vị quảng cáo trong trang web của nhà xuất bản.

Điều này nghĩa là giờ đây có thể giải mã theo cách có lập trình và tập hợp lại các nội dung nếu cần. Giờ đây, quảng cáo tự nhiên có thể được định hình lại tự động để phù hợp với bố cục của trang web mục tiêu, cho phép ta tận dụng tối đa cả hai thế giới - đặt bid tự động theo thời gian thực với quảng cáo tự nhiên chuyển đổi.

Tương lai gắn kết

Giờ đây khi chúng ta đã thu hẹp khoảng cách giữa hai hình thức tiếp thị khác nhau rất lớn, vấn đề còn lại chỉ là thời gian trước khi quảng cáo tự nhiên programmatic bắt đầu tiếp quản.

Loại hình nhanh chóng trở nên phổ biến (và ngân sách) và thường được xem như một sự thay thế thuận lợi cho các quảng cáo hiển thị hình ảnh ngày càng lỗi thời. Mặc dù các banner sẽ không sớm biến mất hoàn toàn nhưng có thể sẽ là ý hay nếu ta bắt đầu chuyển trọng tâm sang quảng cáo tự nhiên bền vững và dễ chấp nhận hơn.