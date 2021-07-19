MGID, nền tảng tiên phong trên toàn cầu trong lĩnh vực quảng cáo tự nhiên, được vinh danh là người chiến thắng hai giải thưởng trong Lễ trao giải Stevie® Châu Á - Thái Bình Dương hàng năm lần thứ tám. MGID đã nhận được một Giải Đồng Stevie® cho sự đổi mới trong phát triển công nghệ (hạng mục Other Service Industries). Ngoài ra, MGID còn giành được Giải Đồng Stevie® khác trong hạng mục Đổi mới trong Phát triển Công nghệ (hạng mục Other Service Industries).

Hơn 900 đề cử đã được xem xét trong năm nay từ các tổ chức trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong các hạng mục như Giải thưởng cho sự đổi mới xuất sắc trong sản phẩm và dịch vụ, Giải thưởng cho sự đổi mới trong quản lý và Giải thưởng cho sự đổi mới trong trang web của công ty, cùng nhiều giải thưởng khác.

Được công nhận tại Giải thưởng Stevie® Châu Á - Thái Bình Dương, dành cho hạng mục Các ngành dịch vụ khác, thuật toán tối ưu hóa năng suất của MGID đạt được hiệu suất tối ưu giữa quảng cáo tự nhiên, hiển thị và video trong cùng một vị trí và gửi thông điệp được nhắm mục tiêu cao đến người dùng. Điều này đảm bảo doanh thu cho nhà xuất bản và trải nghiệm người dùng tốt.

Một sản phẩm khác của MGID cũng được công nhận tại hạng mục Tất cả các ngành khác là tiện ích in-content impact (nội dung trong trang). Thuật toán dựa trên AI của nó không chỉ xác định vị trí có hiệu suất cao trong bài viết mà còn tự động hiển thị các tiện ích của MGID với nội dung quảng cáo phù hợp với đối tượng đang truy cập.

Giải Stevie Vàng, Bạc và Đồng được xác định bằng điểm số trung bình của hơn 100 giám đốc điều hành trên khắp thế giới. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Giải thưởng Stevie® Châu Á - Thái Bình Dương, cùng với danh sách những người chiến thắng Giải thưởng Stevie® tại http://asia.stevieawards.com/.

“Chúng tôi rất vui mừng được công nhận tại Giải thưởng Stevie® Châu Á - Thái Bình Dương với tư cách là người đi đầu trong lĩnh vực đổi mới công nghệ" - Nickolas Rekeda, Giám đốc Marketing tại MGID, nhận xét: "Liên tục cải tiến sản phẩm của mình là cốt lỗi của MGID, vì chúng tôi đảm bảo các nhà xuất bản và nhà quảng cáo có quyền truy cập vào các công cụ cao cấp nhằm mang lại các chiến dịch quảng cáo hiệu quả, hiệu suất cao nhưng không xâm phạm. Để tiếp tục đạt được điều này, chúng tôi không ngừng cải tiến sự phát triển công nghệ của mình ”.

Giới thiệu về Giải thưởng Stevie®

Giải thưởng Stevie được trao cho tám chương trình: Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương, Giải thưởng Stevie của Đức, Giải thưởng Stevie ở Trung Đông & Bắc Phi, Giải thưởng Doanh nghiệp Mỹ®, Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế®, Giải thưởng Stevie dành cho Phụ nữ trong Doanh nghiệp, Giải thưởng Stevie dành cho Nhà tuyển dụng xuất sắc và Giải thưởng Stevie dành cho Bán hàng & Dịch vụ khách hàng. Giải thưởng Stevie nhận được hơn 12.000 bài dự thi mỗi năm từ các tổ chức ở hơn 70 quốc gia. Tôn vinh các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô và những người đứng sau chúng, Stevies ghi nhận những thành tích xuất sắc tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm về Giải thưởng Stevie tại http://www.stevieawards.com.

Các nhà tài trợ và đối tác của Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 bao gồm Tạp chí Adobo, PR Newswire Châu Á và Hiệp hội các nhà giao tiếp kinh doanh Hàn Quốc.