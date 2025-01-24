Quý vị có biết rằng gần một nửa Gen Z thích mừng ngày Valentine với bạn bè hay thậm chí là chỉ riêng mình họ không? Đúng vậy, ngày lễ này không còn chỉ dành cho các cặp đôi nữa. Trong những năm qua, Valentine đã vượt ra khỏi khuôn mẫu truyền thống, không còn chỉ xoay quanh hoa hồng, sô cô la và bữa tối dưới ánh nến. Giờ đây, dịp lễ này là ngày tôn vinh muôn kiểu tình yêu — tình bạn, tình yêu đối với bản thân và tình cảm gia đình.

Đối với Gen Z, đây là ngày của sự hòa nhập, sự cá nhân và thậm chí là sự bền vững. Họ đang định nghĩa lại cách nghĩ về tình yêu và cách thể hiện tình yêu, để cho khái niệm này ít rập khuôn hơn và tập trung vào ý nghĩa nhiều hơn.

Vậy, điều này ảnh hưởng như thế nào đến các thương hiệu? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem Gen Z mừng ngày Valentine như thế nào và tìm hiểu các nhà quảng cáo cần biết những gì để luôn được thế hệ này chú ý.

Quan điểm riêng của Gen Z về ngày Valentine

Thực tế là, Gen Z có khả năng biến mọi thứ thành của riêng mình, và ngày Valentine cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhiều người vẫn mừng ngày lễ này nhưng họ lại tiếp cận nó bằng một góc nhìn mới, ít liên quan đến truyền thống mà thiên về sự sáng tạo, ý nghĩa và tính hội nhập.

Đối với Gen Z, Valentine không phải chỉ là ngày của tình yêu dành cho người khác mà còn là ngày thể hiện con người thật của họ. Thế hệ này rất chú trọng tính cá nhân, và đây là lý do tại sao họ thích những trải nghiệm được cá nhân hóa hơn là những thứ đại trà. Hãy quên những món quà rập khuôn đi — nếu thứ gì đó không mang lại cảm giác độc đáo hoặc chân thực thì thứ ấy không đáng để họ dành thời gian.

Quý vị đã từng nghe Ngày Galentine chưa? Đây là ví dụ hoàn hảo về cách Gen Z biến Valentine thành ngày của riêng mình. Đây là ngày để tôn vinh tình bạn thông qua những bữa ăn trưa, những buổi tối xem phim hoặc đơn thuần là đi chơi với hội bạn gái. Và đối với những người thích đi đây đó một mình thì tình yêu bản thân là điều quan trọng nhất. Gen Z biết cách đối xử đúng mực với bản thân thông qua những chuyến đi spa hay liệu pháp mua sắm.

Và điều mà các thương hiệu cần hiểu là đây: đừng chỉ đặt tình yêu lãng mạn làm trọng tâm duy nhất. Gen Z tôn vinh tình yêu dưới mọi hình thức, dù đó có phải là tình yêu lãng mạn hay không. Cho dù đó là tình yêu bản thân, tình yêu đôi lứa hay tình yêu gia đình, họ luôn coi trọng những sự kết nối quan trọng nhất.

Điều gì thu hút được thế hệ này trong Ngày Valentine?

Tính bền vững: Nhiều người thuộc Gen Z đang dần từ bỏ những món quà chóng vánh chỉ dùng một lần. Thay vào đó, họ chọn những món đồ second-hand, thân thiện với môi trường hoặc độc lạ. Những khoảnh khắc ý nghĩa: Một thông điệp chân thành, một playlist nhạc độc đáo hoặc món đồ sáng tạo tự làm thường có ý nghĩa hơn là những món đồ trang sức đắt tiền. Không áp lực: Valentine không nhất thiết phải là ngày trọng đại. Đối với một số người, đó có thể là một đêm ấm cúng với Netflix, pizza và playlist nhạc hay — không áp lực, chỉ cần sự rung cảm.

Những thương hiệu muốn kết nối với Gen Z cần phải suy nghĩ vượt khỏi khuôn khổ thông thường về Valentine. Hãy tôn vinh tính cá nhân, đón nhận sự đa dạng và quan trọng nhất là phải thực hiện theo cách chân thực. Như thế, ta sẽ chiếm được cảm tình và sự chú ý của họ.

Những xu hướng cộng hưởng với Gen Z

Gen Z không chỉ định nghĩa lại Ngày Valentine mà còn đang thiết lập các xu hướng phản ánh những giá trị và lối sống của họ. Các thương hiệu muốn kết nối với thế hệ này cần chú ý đến những yếu tố quan trọng nhất đối với họ và điều chỉnh thông điệp của thương hiệu theo đó. Chúng ta cùng khám phá các xu hướng đang định hình cách Gen Z tôn vinh tình yêu vào năm 2025.

1. Tình yêu bản thân trở thành tâm điểm

Đối với Gen Z, yêu bản thân là một lối sống. Thế hệ này xem Valentine là dịp hoàn hảo để ưu ái bản thân. Chăm sóc bản thân là cách ăn mừng ngày lễ tuyệt vời nhất thông qua những hoạt động từ chăm sóc da đến chi tiêu xả láng cho những món ăn vặt yêu thích. Những thương hiệu chú trọng tình yêu bản thân trong thông điệp của họ hoặc cung cấp các sản phẩm hướng đến việc chiều chuộng và chăm sóc bản thân ắt sẽ thắng lớn.

Ví dụ về một thương hiệu chăm sóc da: Tung ra gói chăm sóc bản thân nhân ngày Valentine với các sản phẩm Love Yourself hay Glow for You. Tạo bài hướng dẫn về cách chăm sóc bản thân để có một buổi tối ấm cúng tại nhà. Hãy quảng bá sản phẩm với thông điệp: “Valentine năm nay, hãy biến bản thân thành người mình yêu thích nhất.”

2. Thân thiện với môi trường

Đối với Gen Z, tính bền vững là điều tất yếu. Họ từ chối những món quà sản xuất hàng loạt và hướng đến những lựa chọn có ý thức về môi trường, chẳng hạn như những món đồ second-hand độc lạ, đồ thủ công hoặc những trải nghiệm không để lại dấu chân carbon. Nếu thương hiệu của ta thúc đẩy tính bền vững thì Valentine là thời điểm để khuếch đại thông điệp này.

Ví dụ về một thương hiệu thời trang bền vững: Quảng bá trang phục Valentine second-hand hoặc tái chế. Nêu bật các thông điệp như: “Hãy lãng mạn hóa hành tinh này bằng phong cách bền vững” và giảm giá cho các mẫu thời trang lấy cảm hứng từ phong cách vintage. Hãy bao gồm những nội dung do người dùng tạo ra xoay quanh những món quà Valentine sáng tạo, thân thiện với môi trường.

3. Tình bạn hơn cả tình yêu

Đối với nhiều người thuộc Gen Z, tình bạn là tâm điểm của Ngày Valentine. Galentine và những buổi tụ tập nhỏ cùng bạn bè đang là một xu hướng ngày càng phát triển. Các thương hiệu có thể khai thác xu hướng này bằng cách quảng bá những trải nghiệm nhóm, những món quà có thể dùng chung hoặc những chiến dịch tôn vinh tình yêu trong sáng.

Ví dụ về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh: Giới thiệu khuyến mãi Galentine’s Feast trong thời gian giới hạn dành cho nhóm bạn. Hãy kết hợp những món được nhiều người yêu thích vào một phần ăn chung và quảng bá cùng khẩu hiệu: “Tôn vinh tình yêu, khoai tây chiên và tình bạn.” Hãy kết hợp ý tưởng này với chiến dịch truyền thông xã hội khuyến khích bạn bè tag nhau để có cơ hội nhận được bữa ăn miễn phí.

4. Tính hài hước và chân thực trong thông điệp

Gen Z thích tính hài hước và chân thực. Hãy quên đi những chiến dịch quá bóng bẩy, hoàn hảo về hình ảnh, bởi thế hệ này muốn nội dung dễ hiểu, hài hước và không quá trau chuốt. Những quảng cáo sử dụng tính hài hước thay cho những câu nói rập khuôn về ngày Valentine hoặc làm nổi bật những câu chuyện tình yêu trong đời thực sẽ là những quảng cáo được đón nhận nhiều nhất.

Ví dụ về dịch vụ phát trực tuyến: Tạo chiến dịch xoay quanh playlist anti-Valentine hoặc các đoạn phim hài về cảnh chia tay. Hãy sử dụng tính hài hước trong quảng cáo với các khẩu hiệu như: “Đã có pizza, mền và đội hình này thì cần gì hẹn hò!”

5. Sự đa dạng của tình yêu

Tính đa dạng là ắt phải có. Ngày Valentine không còn chỉ dành cho các cặp đôi mà dành cho muôn kiểu tình yêu. Khi phản ánh được những mối quan hệ, bản sắc và trải nghiệm đa dạng trong các chiến dịch, các thương hiệu chứng tỏ họ phù hợp với các giá trị của Gen Z.

Ví dụ về một thương hiệu trang sức: Tung ra một chiến dịch mang tên Love in Every Form (Muôn kiểu tình yêu) xoay quanh các cặp đôi, tình bạn và những khoảnh khắc tự yêu bản thân. Hãy đưa vào chiến dịch này các sản phẩm tôn vinh tính cá nhân, với các tùy chọn thiết kế riêng chuyên khắc thông điệp cá nhân hoặc chữ cái viết tắt lên đồ trang sức.

6. Quà tặng giá phải chăng và thiết thực

Gen Z coi trọng những món quà có ý nghĩa mà không quá tốn kém. Những mặt hàng thiết thực, đồ lưu niệm được cá nhân hóa hoặc các món đồ tự làm thường thu hút họ hơn là các sản phẩm xa xỉ. Hãy nêu bật các tùy chọn thân thiện với ngân sách và những ý tưởng độc đáo trong những chiến dịch để thu hút sự chú ý của họ.

Ví dụ về một hiệu sách hoặc thương hiệu văn phòng phẩm: Cung cấp bộ quà tặng Valentine ý nghĩa với nhật ký, viết và sách. Hãy quảng bá đây là những món quà để tự suy ngẫm hoặc chia sẻ với bạn bè. Hãy sử dụng thông điệp như: “Những món quà ý nghĩa cho muôn kiểu chuyện tình.”

Lời khuyên thiết thực từ các chuyên gia MGID: Tạo các chiến dịch Ngày Valentine được Gen Z đón nhận

Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về những kiến thức chuyên sâu từ Đội ngũ Sáng tạo của MGID. Các chuyên gia của chúng tôi đã tuyển chọn những lời khuyên hữu ích để giúp các thương hiệu tạo chiến dịch Ngày Valentine gây được tiếng vang với Gen Z. Sau đây là cách tạo quảng cáo hấp dẫn, gắn kết và truyền cảm hứng.

1. Thông điệp ngắn gọn, ngọt ngào và dễ hiểu

Gen Z thích ngắn gọn và chân thực về mặt cảm xúc. Hãy sử dụng ngôn ngữ súc tích, nồng ấm, dễ hiểu và chân thành. Tất cả những thứ quá trau chuốt hoặc gượng ép đều sẽ không hiệu quả.

Đối với tình yêu lãng mạn:

Chuyện tình của bạn xứng đáng có được điều gì đó thực tế. Hãy ăn mừng theo cách của bạn

Bởi vì tình yêu liên quan đến sự kết nối chứ không phải sự hoàn hảo

Đối với tình bạn:

Hãy tôn vinh những người làm cho cuộc sống ngọt ngào hơn — nhóm bạn vào sinh ra tử của bạn

Valentine là ngày dành cho muôn kiểu tình yêu. Hãy chia sẻ với mọi người

Đối với tình yêu bản thân:

Bạn xứng đáng có được tình yêu, đặc biệt là từ chính mình

Valentine này, hãy là người hẹn hò tuyệt vời nhất của chính mình

💡 Lời khuyên chuyên môn: Thêm chút hài hước hoặc văn hóa meme để tạo sự cộng hưởng nhiều hơn, ví dụ như “Roses are red, violets are blue, this day’s for you — and snacks too!”

2. Thiết kế bắt mắt: Tươi mới, độc lạ và đa dạng

Gen Z thiên về hình ảnh, nhưng họ thích những thiết kế táo bạo, hiện đại và phản ánh sự đa dạng. Trái tim và hoa hồng truyền thống vẫn là những nét hay, nhưng hãy kết hợp chúng với các yếu tố táo bạo và tươi mới để tạo sự thay đổi đương đại.

Tông màu:

Màu neon đậm: Màu hồng neon và xanh lam làm cho các thiết kế trở nên nổi bật và mang tính hiện đại.

Màu hồng neon và xanh lam làm cho các thiết kế trở nên nổi bật và mang tính hiện đại. Hiệu ứng chuyển màu: Sự chuyển đổi mượt mà giữa các màu, chẳng hạn như từ đỏ sang tím hoặc từ xanh ngọc sang màu san hô, mang đến cảm giác của thời đại kỹ thuật số.

Sự chuyển đổi mượt mà giữa các màu, chẳng hạn như từ đỏ sang tím hoặc từ xanh ngọc sang màu san hô, mang đến cảm giác của thời đại kỹ thuật số. Tông màu trung tính với các điểm nhấn sáng: Tạo cảm giác gọn gàng với các tông màu đất được nhấn nhá bằng những biểu tượng sáng.

Các yếu tố hình ảnh:

Tính thẩm mỹ hoài cổ và Y2K: Sử dụng các thiết kế hoài cổ gợi lên cảm giác của thời đại Tumblr hay gu thẩm mỹ của đầu những năm 2000.

Sử dụng các thiết kế hoài cổ gợi lên cảm giác của thời đại Tumblr hay gu thẩm mỹ của đầu những năm 2000. Hình ảnh mang tính đa dạng: Bao gồm các cặp đôi, bạn bè và các cá nhân đa dạng có xuất thân và bản dạng khác nhau.

Bao gồm các cặp đôi, bạn bè và các cá nhân đa dạng có xuất thân và bản dạng khác nhau. Biểu tượng vui tươi: Hãy dùng biểu tượng cảm xúc, biểu tượng kỳ quặc hoặc hình vẽ nguệch ngoạc để Gen Z liên tưởng đến hoạt động giao tiếp kỹ thuật số.

💡 Lời khuyên chuyên môn: Hãy cân nhắc dùng các định dạng thiết kế tương tác như bộ lọc Instagram hay hình ảnh dạng GIF để thu hút thế hệ am hiểu công nghệ này.

3. Tôn vinh các mối quan hệ và trải nghiệm đa dạng

Gen Z coi trọng tính đa dạng và tính đại diện. Các chiến dịch Valentine nên tôn vinh muôn kiểu tình yêu, vượt khỏi những khuôn mẫu lãng mạn để nêu bật tình yêu bản thân, tình bạn và các mối quan hệ đa dạng.

Các chủ đề chính:

Đại diện LGBTQ+: Bao gồm các cặp đôi và cá nhân trong cộng đồng LGBTQ+ ở những bối cảnh chân thực, dễ liên hệ bản thân.

Bao gồm các cặp đôi và cá nhân trong cộng đồng LGBTQ+ ở những bối cảnh chân thực, dễ liên hệ bản thân. Tình yêu trong sáng: Xoay quanh những người bạn cùng nhau ăn mừng hoặc chia sẻ những cử chỉ quan tâm nhỏ.

Xoay quanh những người bạn cùng nhau ăn mừng hoặc chia sẻ những cử chỉ quan tâm nhỏ. Tính đa dạng văn hóa: Sử dụng những hình ảnh và câu chuyện phản ánh nhiều truyền thống và phong cách ăn mừng khác nhau.

💡 Lời khuyên chuyên môn: Tích hợp nội dung do người dùng tạo (UGC) vào các chiến dịch, chẳng hạn như nhờ những người theo dõi chia sẻ về hoạt động mừng Valentine của họ.

4. Các xu hướng thiết kế và chuyển động dạng động

Hình ảnh dạng tĩnh ít có khả năng thu hút sự chú ý của Gen Z. Hãy kết hợp đồ họa dạng động và các yếu tố thiết kế dạng động để tạo ra những quảng cáo hấp dẫn và bắt mắt.

Hiệu ứng động:

Những hình nguệch ngoạc dạng động, biểu tượng cảm xúc dạng nổi hay hiệu ứng lấp lánh.

Những hình ảnh vui nhộn, sống động, chuyển đổi nhanh, đậm nét.

Những video ngắn dạng điện ảnh kể về những câu chuyện tình yêu thực tế, không cần kịch bản.

Sự cá nhân hóa:

Hãy thêm các tính năng động như lời chào được cá nhân hóa (“Chúc mừng Valentine, [Name]!”).

Cung cấp các tùy chọn tương tác như tạo thiệp điện tử Valentine riêng hoặc playlist tuyển chọn.

💡 Lời khuyên chuyên môn: Hãy dùng các nền tảng như TikTok để chiếu cảnh hậu trường hoặc các cảnh quay "cắt ghép" dễ liên hệ bản thân để tăng thêm tính xác thực.

5. Quảng cáo tương tác cho trải nghiệm hai chiều

Gen Z không phải chỉ tiêu thụ nội dung mà còn tương tác với nội dung. Quảng cáo đa phương tiện khuyến khích sự tham gia là dạng quảng cáo hoàn hảo cho đối tượng khán giả này.

Các yếu tố tương tác:

Các tính năng vuốt để hiển thị: Tạo nội dung dạng có thể vuốt để xem thông điệp hoặc ý tưởng quà tặng được cá nhân hóa.

Tạo nội dung dạng có thể vuốt để xem thông điệp hoặc ý tưởng quà tặng được cá nhân hóa. Đố vui: “Ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì?” hay “Món quà Valentine nào phù hợp với bạn?”

“Ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì?” hay “Món quà Valentine nào phù hợp với bạn?” Thực tế tăng cường (AR): Tạo điều kiện cho người dùng thử các sản phẩm như phụ kiện hoặc đồ trang điểm dạng ảo.

💡 Lời khuyên chuyên môn: Khuyến khích họ chia sẻ kết quả đố vui hoặc trải nghiệm AR trên mạng xã hội bằng các hashtag có tên thương hiệu.

6. Lời kêu gọi hành động (Call-to-Action - CTA) nói đúng ngôn ngữ của họ

Gen Z phản ứng tốt hơn với các CTA đơn giản, vui tươi, mang tính cá nhân và gắn kết. Hãy tránh các cụm từ quá chung chung hoặc mang tính đại trà.

Ví dụ:

Vuốt sang phải để tự yêu bản thân — mua ngay!

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💡 Lời khuyên chuyên môn: Hãy dùng CTA dành riêng cho nền tảng như "Nhấn vào link trong tiểu sử" trên Instagram hoặc “Click vào bên dưới để cảm nhận cùng chúng tôi" trên TikTok.

7. Thể hiện tính bền vững

Gen Z có ý thức bảo vệ môi trường và trân trọng các thương hiệu đáp ứng được những giá trị của họ. Hãy nêu bật các sáng kiến ​​thân thiện với môi trường và ý tưởng quà tặng bền vững trong các chiến dịch.

Cách thực hiện:

Quảng bá những lựa chọn quà tặng second-hand, tái chế hoặc tự làm.

Nêu bật những bước mà thương hiệu đang thực hiện để giảm lượng khí thải carbon.

Sử dụng thông điệp như “Hãy yêu hành tinh khi chia sẻ tình yêu.”

💡 Lời khuyên chuyên môn: Hãy chia sẻ những câu chuyện thực về cách thương hiệu đóng góp vào tính bền vững, với hình ảnh hoặc dữ liệu thực để chứng minh.

Tình yêu, được tái tạo lại: Cách của Gen Z

Valentine không còn là ngày để người ta tuân theo các quy tắc nữa mà là để viết lại các quy tắc. Gen Z đã biến ngày này thành dịp tôn vinh tình yêu muôn kiểu theo cách táo bạo, độc đáo và không thiên kiến. Đây là lời nhắc nhở rằng tình yêu là thứ tình cảm mà ta nuôi dưỡng trong chính mình, trong tình bạn và thế giới xung quanh.

Vậy, dù chọn hoạt động tự chăm sóc, tặng quà có ý thức bảo vệ môi trường hay ăn mừng cùng nhóm bằng một bữa tối rộn tiếng cười với món pizza, thế hệ này đang chứng minh rằng tình yêu là do chính ta tạo ra. Khi thế giới thích nghi với quan điểm mới của thế hệ này, chúng ta thấy một điều rõ ràng: tương lai của Valentine cũng đa dạng và năng động như chính những người ăn mừng ngày lễ này.

Chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh tình yêu theo định nghĩa của riêng mình, theo cách của riêng mình và theo tất cả những lý do chính đáng.