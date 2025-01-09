Quả là một hành trình đầy thăng trầm, phải không nào các đồng sự phát hành? Google liên tục thay đổi về vấn đề cookie, sự bùng nổ nội dung AI và các thuật toán, lưu lượng truy cập luôn thay đổi — chúng ta đã trải qua đủ mọi chuyện. Chúng ta hiểu việc duy trì vị thế dẫn đầu là khó khăn như thế nào.

Giờ đây, khi chúng ta chào đón năm 2025, những thử thách vẫn chưa hề chậm lại. Tuy nhiên, trước khi bước vào năm mới này, hãy dành chút thời gian tập hợp suy nghĩ. Để chuẩn bị cho năm tới, chúng tôi đã tạo cẩm nang sinh tồn dành cho nhà phát hành — cẩm nang này sẽ nói về 5 thử thách lớn nhất của ngành và khám phá cách vượt qua những thử thách này.

Thử thách 1: Lưu lượng truy cập website liên tục giảm

Đã từng có thời gian, người dùng duyệt nhiều trang, đọc nhiều bài viết dài và dành nhiều thời gian khám phá trang của ta. Khoảng thời gian đó đang nhanh chóng phai nhạt. Giờ đây, người dùng muốn nội dung ngắn gọn, súc tích — những video ngắn, bài đánh giá hấp dẫn, những câu trả lời nhanh. Và với việc thiết bị di động đang thống trị ngành này (chiếm 70% lưu lượng truy cập vào cuối năm 2023, theo Contentsquare), thời gian lướt mạng ngắn hơn bao giờ hết, thường là ít hơn 60% so với máy tính để bàn.

Đối với các nhà phát hành, sự thay đổi này không chỉ là vấn đề đau đầu mà còn liên quan đến doanh thu. Ít lưu lượng truy cập có nghĩa là ít lượt xem trang hơn, ít lượt hiển thị quảng cáo hơn và cuối cùng là doanh thu quảng cáo giảm. Đây là một tình huống nan giải, đặc biệt là đối với những người phụ thuộc nhiều vào các mô hình quảng cáo truyền thống.

Giải pháp: Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng tính năng cá nhân hóa

Nếu lưu lượng truy cập đang giảm, đã đến lúc ta phải xem xét lại cách khách truy cập trải nghiệm trang của mình. Tính năng cá nhân hóa có thể là bí quyết để thay đổi tình hình. Khi người dùng thấy nội dung, đề xuất và sản phẩm, dịch vụ được thiết kế riêng, họ có nhiều khả năng ở lại lâu hơn, gắn kết sâu hơn và quay lại trong tương lai.

Các số liệu thống kê nói lên tất cả:

91% người tiêu dùng cho biết họ có nhiều khả năng mua hàng với các thương hiệu cung cấp sản phẩm, dịch vụ và đề xuất có liên quan.

56% người mua sắm online có nhiều khả năng quay lại website giới thiệu sản phẩm.

42% người tiêu dùng cảm thấy khó chịu khi nội dung không được cá nhân hóa.

Tính năng cá nhân hóa không chỉ cải thiện lưu lượng truy cập mà còn xây dựng lòng trung thành. Khi người dùng cảm thấy được coi trọng và thấu hiểu, họ có nhiều khả năng ở lại và quay lại, nhờ đó trang của ta có được sự thúc đẩy cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh này.

Tính năng cá nhân hóa trong thực tế

Lấy ví dụ như VOH, một nhà phát hành hàng đầu Việt Nam. Khi gặp tình trạng lưu lượng truy cập giảm do người dùng chuyển sang các nền tảng như TikTok và YouTube, VOH đã hợp tác với MGID để triển khai các chiến lược cá nhân hóa. Thông qua sử dụng công nghệ Internal Recirculation (Tái lưu thông nội bộ) và Contextual Targeting (Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh) của MGID, họ đã điều chỉnh nội dung và quảng cáo theo sở thích của người dùng.

Kết quả thế nào? Lưu lượng truy cập tăng 143% và mức độ gắn kết được cải thiện, bởi vì các đề xuất được cá nhân hóa giúp người dùng khám phá thêm nhiều nội dung của VOH. Điều này chứng minh rằng việc cá nhân hóa hiệu quả có thể biến đổi trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng.

Các công cụ để tăng cường nỗ lực cá nhân hóa

Vậy ta làm thế nào để có thể triển khai tính năng cá nhân hóa? Sau đây là ba bước chính.

Tận dụng thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu: Sử dụng các công cụ như Google Analytics và Trí tuệ theo ngữ cảnh của MGID để hiểu sở thích của người dùng và thiết kế các đề xuất theo đó. Thông tin chuyên sâu dựa trên AI đảm bảo nội dung phù hợp với hành vi của người dùng.

Sử dụng các công cụ như Google Analytics và Trí tuệ theo ngữ cảnh của MGID để hiểu sở thích của người dùng và thiết kế các đề xuất theo đó. Thông tin chuyên sâu dựa trên AI đảm bảo nội dung phù hợp với hành vi của người dùng. Tối ưu hóa trải nghiệm trên thiết bị di động: Với 60% lưu lượng truy cập đến từ thiết bị di động, ta cần phải đảm bảo trải nghiệm lướt mạng liền mạch. Các yếu tố như thiết kế phản ứng nhanh, trang tải nhanh và tải chậm có thể cải thiện sự cá nhân hóa trên thiết bị di động.

Với 60% lưu lượng truy cập đến từ thiết bị di động, ta cần phải đảm bảo trải nghiệm lướt mạng liền mạch. Các yếu tố như thiết kế phản ứng nhanh, trang tải nhanh và tải chậm có thể cải thiện sự cá nhân hóa trên thiết bị di động. Mở rộng kênh phân phối nội dung: Sự cá nhân hóa không dừng lại ở website. Hãy sử dụng bản tin, syndication và các giải pháp trao đổi nội dung của MGID để tiếp cận người dùng trên nhiều nền tảng với nội dung phù hợp, khiến họ gắn kết và quay lại để xem thêm.

Thử thách 2: Tính độc quyền của hoạt động kiếm tiền

Thị trường quảng cáo số ngày càng bị chi phối bởi những gã khổng lồ như Google, Meta, Amazon và YouTube – tất cả cùng nhau nắm giữ hơn 50% thị phần toàn cầu. Quy mô và quyền kiểm soát tuyệt đối của họ đối với thị trường đã khiến các nhà phát hành nhỏ ít có quyền mặc cả và có số lượng cơ hội ngày càng ít đi.

Tình trạng độc quyền này tạo ra một tình huống bấp bênh cho các nhà phát hành. Các quyết định của những gã khổng lồ công nghệ này — chẳng hạn như thay đổi chính sách hoặc cập nhật thuật toán — có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng doanh thu. Ví dụ như chính sách gần đây của Google - nhắm mục tiêu vào các trang coupon là "lạm dụng danh tiếng trang" - đã dẫn đến việc một số nhà phát hành ở các thị trường chính như Mỹ và Vương quốc Anh có lượng truy cập giảm đáng kể.

Với việc Google và Meta cùng nhau tạo ra hơn 440 tỷ đô la doanh thu quảng cáo vào năm 2023 (của Google là 307.4 tỷ đô la và của Meta là 131,95 tỷ đô la), các nhà phát hành phải đối mặt với một cuộc chiến nan giải để cạnh tranh hoặc duy trì sự độc lập tách khỏi các nền tảng này.

Các nhà phát hành tin tức nói riêng phải đối mặt với những thử thách có một không hai trong môi trường độc quyền này, bởi họ phụ thuộc nhiều vào quảng cáo lập trình và nhu cầu cung cấp nội dung kịp thời, chất lượng cao.

Phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo: Nhiều tòa soạn phụ thuộc nhiều vào quảng cáo hiển thị trên các nền tảng như Google và Meta. Những thay đổi về chính sách hoặc thuật toán có thể dẫn đến tình trạng lưu lượng truy cập và doanh thu giảm đột ngột, khiến các nhà phát hành phải chật vật phục hồi.

Nhiều tòa soạn phụ thuộc nhiều vào quảng cáo hiển thị trên các nền tảng như Google và Meta. Những thay đổi về chính sách hoặc thuật toán có thể dẫn đến tình trạng lưu lượng truy cập và doanh thu giảm đột ngột, khiến các nhà phát hành phải chật vật phục hồi. Tình trạng hạn chế về thuật toán: Khi các thuật toán ngày càng ưu tiên nội dung do người dùng tạo hoặc do AI tạo, các nhà phát hành tin tức truyền thống khó mà duy trì khả năng hiển thị hơn, ngay cả đối với các báo cáo chất lượng cao đã được xác minh.

Khi các thuật toán ngày càng ưu tiên nội dung do người dùng tạo hoặc do AI tạo, các nhà phát hành tin tức truyền thống khó mà duy trì khả năng hiển thị hơn, ngay cả đối với các báo cáo chất lượng cao đã được xác minh. Tình trạng phân mảnh đối tượng: Khi độc giả tiêu thụ tin tức thông qua nhiều kênh khác nhau — phương tiện truyền thông xã hội, công cụ tổng hợp và ứng dụng — các nhà phát hành sẽ khó tập trung khán giả của mình và khó kiếm tiền hiệu quả từ họ hơn.

Những áp lực này cho thấy rõ rằng các nhà phát hành phải thích ứng bằng cách khám phá các nguồn doanh thu thay thế và giảm phụ thuộc vào các mạng quảng cáo độc quyền để tồn tại trong bối cảnh kỹ thuật số đang thay đổi.

Giải pháp: Đa dạng hóa với các nguồn doanh thu ngách, doanh thu gia tăng

Để thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào những ông trùm quảng cáo, các nhà phát hành có thể khai thác những dòng doanh thu ngách, doanh thu gia tăng, mang lại sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.

1. Gói đăng ký và quyền thành viên cao cấp

Nhiều khán giả sẵn sàng chi trả cho nội dung độc quyền, chất lượng cao. Khi sử dụng mô hình đăng ký theo dõi — dù là bài viết cao cấp, nội dung video hay bản tin — chúng ta có thể giúp tạo ra nguồn thu nhập ổn định đồng thời nuôi dưỡng lượng độc giả trung thành.

Các phương pháp hay nhất:

Cung cấp bản dùng thử miễn phí để thu hút người dùng mới.

Cung cấp các lợi ích độc quyền như trải nghiệm không quảng cáo, báo cáo đặc biệt hay nội dung hậu trường.

Sử dụng tin nhắn được cá nhân hóa để chuyển đổi độc giả gắn kết thành thành viên có trả phí.

2. Quan hệ đối tác nội dung thương hiệu

Hợp tác trực tiếp với các thương hiệu để tạo bài viết, video hoặc podcast dạng được tài trợ. Không giống như quảng cáo lập trình, nội dung thương hiệu cho phép nhà phát hành xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với nhà quảng cáo, đồng thời cung cấp cho độc giả tư liệu có giá trị và gắn kết. Thú vị thay, nội dung được tài trợ đã được chứng minh là thúc đẩy khả năng gợi nhớ thương hiệu cao hơn so với quảng cáo hiển thị. Và 70% người tiêu dùng thích tìm hiểu sản phẩm thông qua nội dung hơn là thông qua quảng cáo.

Ví dụ: Một công ty năng lượng có thể tài trợ cho một loạt chương trình về xu hướng năng lượng tái tạo, kết hợp với quảng cáo hiển thị tự nhiên và nội dung tương tác để gắn kết sâu hơn.

3. Bán quảng cáo trực tiếp dạng chiến lược

Đối với các nhà phát hành tin tức, bán quảng cáo trực tiếp mang đến cho họ một cách để giành lại quyền kiểm soát doanh thu quảng cáo và tạo nhiều cơ hội sinh lời, phù hợp hơn.

Cách thực hiện trong thực tế:

Xây dựng các gói quảng cáo cao cấp

Kết hợp các tính năng giá trị gia tăng, chẳng hạn như nội dung được tài trợ, bản tin và tiếp quản trang chủ, cùng với vị trí đặt quảng cáo hiển thị.

Cung cấp các gói theo mùa tập trung vào các sự kiện tin tức chính yếu như các cuộc bầu cử, các giải vô địch thể thao hoặc những ngày lễ.

Làm nổi bật chất lượng và độ tin cậy với khán giả

Sử dụng dữ liệu bên thứ nhất để thể hiện sự gắn kết của khán giả và nhóm nhân khẩu học, nhấn mạnh các phân khúc có giá trị cao như các chuyên gia hoặc độc giả trung thành.

Định vị nền tảng là nguồn tin tức đáng tin cậy, thu hút các thương hiệu tìm kiếm sự tin cậy và các mối liên kết chất lượng cao.

Tận dụng tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh

Cung cấp cho các nhà quảng cáo những vị trí đặt quảng cáo trên các bài viết phù hợp (ví dụ như quảng cáo về sức khỏe trên các câu chuyện sức khỏe hoặc quảng cáo tài chính trên các trang tin tức kinh tế).

Sử dụng Trí thông minh theo ngữ cảnh của MGID để làm nổi bật các cơ hội quảng cáo phù hợp với những chủ đề nội dung, tăng mức độ gắn kết và chuyển đổi.

Hợp tác về nội dung tùy chỉnh

Làm việc với các nhà quảng cáo để cùng nhau tạo ra các chiến dịch nội dung thương hiệu phù hợp với mục tiêu của họ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của công tác biên tập.

4. Kiếm tiền từ các mục tin tức của ngành

Các ngành dọc về nội dung chuyên biệt, chẳng hạn như sức khỏe, giáo dục hay tài chính, mang đến những cơ hội độc đáo để thu hút các nhà quảng cáo trong ngành.

Các chiến lược khả thi:

Phát triển các gói quảng cáo tùy chỉnh nhắm mục tiêu đến các ngành phù hợp với các ngành dọc cụ thể. Ví dụ như các nhà quảng cáo tập trung vào nội dung sức khỏe cho mục chăm sóc sức khỏe.

Hợp tác với các doanh nghiệp trong vùng để kiếm tiền từ các mục tin tức của khu vực, chú trọng sự gắn kết và kết nối của cộng đồng.

5. Các cơ hội nhỏ để kiếm tiền

Các khoản doanh thu nhỏ, gia tăng có thể cộng gộp lại với nhau. Hãy cân nhắc các bài viết trả tiền cho mỗi lượt xem, hũ tiền tip kỹ thuật số hoặc các khoản quyên góp nhỏ để tạo điều kiện cho độc giả hỗ trợ các nội dung cụ thể mà họ thấy có giá trị.

6. Thử nghiệm với các kênh mới nổi

Khám phá các cơ hội doanh thu trong những lĩnh vực như:

Quảng cáo dạng audio: Do podcast và trợ lý giọng nói đang phát triển, quảng cáo dạng audio là một cơ hội cũng đang nổi lên.

Do podcast và trợ lý giọng nói đang phát triển, quảng cáo dạng audio là một cơ hội cũng đang nổi lên. Sự kiện ảo: Kiếm tiền thông qua bán vé, tài trợ hoặc nội dung độc quyền sau sự kiện.

Kiếm tiền thông qua bán vé, tài trợ hoặc nội dung độc quyền sau sự kiện. Thương mại điện tử trong ngành: Hợp tác với các thương hiệu được tuyển chọn để bán các sản phẩm được tuyển chọn phù hợp với khán giả.

6. Giải pháp cao cấp mà MGID+ dành cho nhà phát hành

MGID+ là nền tảng tất cả trong một, cung cấp cho nhà phát hành các công cụ cần có để thoát khỏi sự kìm kẹp của những ông trùm độc quyền. Nền tảng MGID tích hợp các công cụ kiếm tiền, thu hút khán giả và gắn kết vào một tập hợp toàn diện, cung cấp giải pháp thay thế bền vững hơn, thay vì phụ thuộc vào sự thống trị quảng cáo của Google và Facebook.

MGID+ giúp nhà phát hành cạnh tranh như thế nào?

Đa dạng hóa nguồn kiếm tiền: Tích hợp quảng cáo tự nhiên, quảng cáo hiển thị lập trình, quảng cáo video và nhu cầu của Google, tạo điều kiện cho quý vị tối đa hóa doanh thu từ nhiều kênh.

Tích hợp quảng cáo tự nhiên, quảng cáo hiển thị lập trình, quảng cáo video và nhu cầu của Google, tạo điều kiện cho quý vị tối đa hóa doanh thu từ nhiều kênh. Kiểm soát dữ liệu hoàn toàn: Giữ độc quyền dữ liệu của khán giả với việc nhắm mục tiêu không dùng cookie và không chia sẻ dữ liệu của bên thứ ba.

Giữ độc quyền dữ liệu của khán giả với việc nhắm mục tiêu không dùng cookie và không chia sẻ dữ liệu của bên thứ ba. Tăng lượng khán giả: Mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua phân phối nội dung và trao đổi khán giả bên ngoài, đồng thời thúc đẩy SEO và tối ưu hóa Core Web Vitals.

Mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua phân phối nội dung và trao đổi khán giả bên ngoài, đồng thời thúc đẩy SEO và tối ưu hóa Core Web Vitals. Gắn kết tốt hơn: Cung cấp các đề xuất nội dung được cá nhân hóa và thông báo đẩy để tăng thời gian trên trang và lượt truy cập quay lại.

Cung cấp các đề xuất nội dung được cá nhân hóa và thông báo đẩy để tăng thời gian trên trang và lượt truy cập quay lại. Thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu: Sử dụng Analytics Hub để theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định theo thời gian thực thông minh để tối ưu hóa nội dung và chiến lược quảng cáo.

Thử thách 3: Cân bằng giữa sự hài lòng của người dùng và việc tạo doanh thu

Các nhà phát hành phải đối mặt với một thử thách nan giải: làm thế nào để cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà, thú vị, trong khi vẫn tạo ra doanh thu thông qua quảng cáo. Khi có quá nhiều quảng cáo, tốc độ tải trang sẽ bị chậm lại và điều này dẫn đến tỷ lệ thoát trang cao. Trên thực tế:

Các trang dành cho thiết bị di động tải trong 5 giây tạo ra doanh thu quảng cáo cao hơn 2x và có lượng xem quảng cáo cao hơn 25%.

và có lượng xem quảng cáo cao hơn 25%. 53% người dùng thiết bị di động sẽ rời khỏi trang nếu thời gian tải dài hơn 3 giây.

sẽ rời khỏi trang nếu thời gian tải dài hơn 3 giây. 71% người dùng đồng ý rằng trải nghiệm quảng cáo gây khó chịu hoặc quảng cáo xâm phạm khiến họ ít có khả năng mua hàng từ thương hiệu đó trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu quá ít quảng cáo thì sao? Doanh thu sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một sự cân bằng khó đạt được và thường khiến các nhà phát hành phải chật vật để cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và lợi nhuận. Để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt, ta cần quan tâm ba yếu tố chính:

Hoạt động trơn tru: Hiệu suất website nhanh, không bị lỗi;

Hiệu suất website nhanh, không bị lỗi; Rõ ràng: Thiết kế dễ đọc và cách điều hướng thân thiện với người dùng;

Thiết kế dễ đọc và cách điều hướng thân thiện với người dùng; Đáng tin cậy: Nội dung chất lượng cao, đáng tin cậy.

Nếu ta bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong số này, cả mức độ gắn kết lẫn doanh thu đều có khả năng giảm đi.

Giải pháp: Ưu tiên trải nghiệm người dùng trong hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo

Để cân bằng tốt giữa trải nghiệm người dùng tích cực với hoạt động kiếm tiền hiệu quả, các nhà phát hành cần thực hiện những bước cụ thể để tích hợp quảng cáo theo cách làm tăng cường thay vì cản trở trải nghiệm duyệt web. Chúng ta rất cần kết hợp Core Web Vitals (CWV) và tối ưu hóa SEO vào các chiến lược quảng cáo để đảm bảo cả hai yếu tố là sự hài lòng của người dùng và sự tăng doanh thu.

1. Triển khai định dạng quảng cáo tải nhanh

Chọn những định dạng quảng cáo nhẹ, tải nhanh như quảng cáo tự nhiên, là định dạng kết hợp liền mạch với nội dung. Những quảng cáo này tải nhanh hơn quảng cáo hiển thị truyền thống và không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng, đồng thời duy trì mức độ gắn kết cao trong khi vẫn duy trì việc kiếm tiền.

2. Tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo

Đảm bảo quảng cáo được đặt ở những khu vực không cản trở nội dung hoặc gây khó điều hướng. Ví dụ như quảng cáo sticky (cố định) ở cuối trang hoặc quảng cáo trong bài viết là dạng hiển thị giữa các khối nội dung, có thể kiếm tiền hiệu quả mà không làm người dùng choáng ngợp.

3. Tận dụng tính năng nhắm mục tiêu để tạo tính liên quan

Sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo hành vi và ngữ cảnh để đảm bảo quảng cáo có liên quan đến sở thích của người dùng. Điều này giúp giảm thiểu yếu tố gây khó chịu và tăng cơ hội gắn kết. Hãy triển khai các công cụ có thể theo dõi sở thích của người dùng và điều chỉnh hiển thị quảng cáo theo thời gian thực.

Quảng cáo nhắm mục tiêu và phù hợp sẽ giúp cải thiện thời gian trên trang và giảm tỷ lệ thoát – cả hai đều góp phần tăng hiệu suất công cụ tìm kiếm.

4. Quản lý lượng quảng cáo

Thay vì sử dụng nhiều định dạng quảng cáo tràn ngập trên trang, hãy giới hạn số lượng quảng cáo để tránh làm thời gian tải chậm đi. Hãy tập trung tối ưu hóa các quảng cáo tạo ra nhiều doanh thu nhất trên mỗi người dùng, cho dù đó là thông qua quảng cáo tự nhiên, nội dung được tài trợ hay quảng cáo hiển thị có lập trình.

5. Tích hợp các công cụ kiểm soát chất lượng quảng cáo

Sử dụng các công cụ xác minh quảng cáo để đảm bảo quảng cáo phù hợp với khán giả của mình. Bởi vì quảng cáo kém chất lượng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người dùng và uy tín của trang, chúng ta cần phải duy trì tiêu chuẩn cao cho các quảng cáo được hiển thị.

MGID+: Hỗ trợ toàn diện cho trải nghiệm người dùng và hoạt động kiếm tiền

Chúng tôi đã rút ra kết luận rằng với kỳ vọng ngày càng tăng về trải nghiệm duyệt web liền mạch và các số liệu hiệu suất chặt chẽ hơn như Core Web Vitals, các nhà phát hành phải xem xét lại cách tích hợp quảng cáo vào website.

Đây chính là lúc chúng ta cần đến MGID+. MGID+ cung cấp cho các nhà phát hành một bộ công cụ toàn diện để ưu tiên trải nghiệm người dùng, đồng thời đảm bảo kiếm tiền hiệu quả. Bằng cách kết hợp hỗ trợ SEO nâng cao, các chiến lược quảng cáo phù hợp và đảm bảo chất lượng thật tốt, MGID+ giúp các nhà phát hành vượt qua những thử thách này và duy trì sự cân bằng có lợi cho cả người dùng lẫn dòng doanh thu. Chúng ta hãy cùng khám phá xem MGID+ có thể chuyển đổi chiến lược kiếm tiền từ quảng cáo như thế nào.

1. Hỗ trợ SEO nâng cao

MGID+ cung cấp các phân tích và báo cáo SEO chuyên sâu để giúp các nhà phát hành hiểu vị trí quảng cáo ảnh hưởng đến hiệu suất của công cụ tìm kiếm như thế nào. Bằng cách liên kết các chiến lược quảng cáo với những phương pháp SEO hay nhất, các nhà phát hành có thể duy trì thứ hạng tìm kiếm tốt đồng thời tối ưu hóa doanh thu.

Thông tin chuyên sâu và khuyến nghị: Báo cáo chi tiết nêu bật các lĩnh vực cần cải thiện về thời gian tải trang, vị trí đặt quảng cáo và hiệu suất chung của trang.

Báo cáo chi tiết nêu bật các lĩnh vực cần cải thiện về thời gian tải trang, vị trí đặt quảng cáo và hiệu suất chung của trang. Tối ưu hóa lập chỉ mục: MGID+ đảm bảo quảng cáo không làm gián đoạn quá trình lập chỉ mục những nội dung quan trọng, bảo vệ luồng lưu lượng truy cập tự nhiên.

2. Tối ưu hóa Core Web Vitals

Khi Core Web Vitals ngày càng trở nên quan trọng đối với thứ hạng tìm kiếm, MGID+ giúp các nhà phát hành cải thiện những số liệu này.

Thời gian tải nhanh hơn: MGID+ tận dụng khả năng tải không đồng bộ, tải chậm và Content Delivery Networks (Mạng phân phối nội dung - CDN) để giảm thiểu độ trễ khi hiển thị cả quảng cáo lẫn nội dung thiết yếu.

MGID+ tận dụng khả năng tải không đồng bộ, tải chậm và Content Delivery Networks (Mạng phân phối nội dung - CDN) để giảm thiểu độ trễ khi hiển thị cả quảng cáo lẫn nội dung thiết yếu. Tương tác nâng cao: Các tập lệnh và khuôn khổ quảng cáo được tối ưu hóa giúp giảm First Input Delay (Độ trễ đầu vào đầu tiên - FID), đảm bảo tương tác của người dùng với trang luôn liền mạch và phản hồi nhanh.

Các tập lệnh và khuôn khổ quảng cáo được tối ưu hóa giúp giảm First Input Delay (Độ trễ đầu vào đầu tiên - FID), đảm bảo tương tác của người dùng với trang luôn liền mạch và phản hồi nhanh. Layout ổn định: Vị trí quảng cáo thích ứng giúp ngăn sự thay đổi trong bố cục trang, cải thiện điểm Cumulative Layout Shift (Chuyển đổi bố cục tích lũy - CLS) và duy trì trải nghiệm duyệt web mượt mà.

3. Chiến lược quảng cáo tùy chỉnh

MGID+ hợp tác với các nhà phát hành để phát triển các chiến lược quảng cáo tùy chỉnh phù hợp với khán giả và mục tiêu kinh doanh riêng của họ.

Định dạng thích ứng: Quảng cáo được lựa chọn và tối ưu hóa dựa trên thiết kế trang và sở thích của khán giả của nhà phát hành.

Quảng cáo được lựa chọn và tối ưu hóa dựa trên thiết kế trang và sở thích của khán giả của nhà phát hành. Kiểm tra động: Các công cụ kiểm tra theo thời gian thực đánh giá hiệu suất quảng cáo, đảm bảo nhà phát hành đạt được kết quả doanh thu tốt nhất mà không làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng.

4. Đảm bảo chất lượng nội dung quảng cáo

MGID+ sử dụng các công cụ kiểm soát chất lượng quảng cáo hiệu quả để đảm bảo chỉ hiển thị các quảng cáo có chất lượng cao và phù hợp. Điều này giúp bảo vệ uy tín của trang và giảm nguy cơ khiến người dùng xa lánh.

Xác minh quảng cáo: Lọc các quảng cáo không phù hợp hoặc có chất lượng thấp để duy trì tiêu chuẩn cao cho người dùng.

Lọc các quảng cáo không phù hợp hoặc có chất lượng thấp để duy trì tiêu chuẩn cao cho người dùng. Tính liên quan của nội dung: Đảm bảo quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của người dùng, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết và hài lòng thông qua việc nhắm mục tiêu theo hành vi và ngữ cảnh.

5. Tối ưu hóa doanh thu bằng cách giảm thiểu việc gây gián đoạn trải nghiệm người dùng

MGID+ tập trung tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa việc tạo doanh thu và trải nghiệm người dùng.

Quản lý lượng quảng cáo thông minh: Giới hạn số lượng quảng cáo trên một trang, tối ưu hóa hiệu suất mà không làm người dùng quá tải.

Giới hạn số lượng quảng cáo trên một trang, tối ưu hóa hiệu suất mà không làm người dùng quá tải. Định dạng quảng cáo hiệu suất cao: Các đề xuất quảng cáo tự nhiên, nội dung được tài trợ hoặc các định dạng lập trình tạo ra doanh thu cao nhất với tác động tối thiểu đến hiệu suất của trang.

Điểm cần nhớ: MGID+ không đơn thuần là một nền tảng quảng cáo mà còn là đối tác trong việc đạt được trải nghiệm người dùng liền mạch, hiệu suất SEO cao và khả năng kiếm tiền bền vững. Khi tích hợp MGID+ vào những chiến lược, các nhà phát hành có thể vượt qua những thử thách của năm 2025 một cách tự tin và thành công.

Thử thách 4: Cuộc chiến cam go với Nội dung do AI tạo

Lượng nội dung do AI tạo đã tràn ngập không gian kỹ thuật số. Nhiều nhà phát hành bị thu hút bởi tốc độ và khối lượng nội dung mà AI có thể cung cấp, nhưng điều này thường dẫn đến thông tin sai, các bài viết được biên soạn kém và thông tin lệch lạc hàng loạt. Một số nhân vật ít thận trọng lợi dụng điều này bằng cách cố tình phát tán tin tức giật gân hoặc gây hiểu lầm, đánh đổi uy tín để lấy lượt click.

Tình trạng nội dung kém chất lượng gia tăng có hai tác động đáng kể.

Làm giảm lòng tin: Người dùng ngày càng hoài nghi về tính xác thực của nội dung. Nhiều người đặt câu hỏi về tính chính xác của tư liệu do AI tạo.

Người dùng ngày càng hoài nghi về tính xác thực của nội dung. Nhiều người đặt câu hỏi về tính chính xác của tư liệu do AI tạo. Thông tin quá bão hòa: Khán giả bị choáng ngợp bởi khối lượng các bài viết được sàng lọc kém, khiến những nội dung có giá trị và đáng tin cậy khó có thể nổi bật.

Tuy nhiên, tình trạng này cũng cho chúng ta một lợi thế. Khi những thứ linh tinh do AI tạo chiếm ưu thế thì nội dung chất lượng cao và được nghiên cứu kỹ lưỡng đang được đánh giá cao trở lại. Các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google, đang ưu tiên các trang đáng tin cậy bằng cách ưu tiên những trang thể hiện kinh nghiệm, chuyên môn, thẩm quyền và độ tin cậy (experience, expertise, authority, trustworthiness - E-E-A-T). Điều này mở ra cơ hội cho các nhà phát hành coi trọng giá trị và uy tín được tỏa sáng giữa đám đông.

Việc để cho AI tạo nội dung vô tội vạ có thể mang lại sự gia tăng lượt click đột biến trong ngắn hạn, nhưng lại có nguy cơ gây tổn hại lâu dài đến danh tiếng của nhà phát hành. Do đó, thử thách ở đây không phải là cạnh tranh với AI mà là tận dụng AI một cách có trách nhiệm, đồng thời vẫn duy trì được tính nhân văn mà độc giả tin tưởng.

Giải pháp: Sử dụng nội dung chất lượng cao trong thời đại AI

Tuy lời khuyên này có vẻ quá đơn giản và hiển nhiên nhưng cái khó quả thực ở đây. Do thường mặc nhiên về vấn đề chất lượng, chúng ta hay quên khuấy điều này.

Hãy xem nội dung như tiếng nói của thương hiệu. Tính nhân văn — thông tin chuyên sâu, khả năng kể chuyện và sắc thái — giúp thổi hồn vào nội dung. Ngày nay, độc giả khao khát giá trị, và giá trị đến từ các bài viết đáng tin cậy, được nghiên cứu kỹ lưỡng và hấp dẫn, giúp giải đáp thắc mắc hoặc giải quyết vấn đề của họ.

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải cực đoan đến mức hoàn toàn không chịu sử dụng AI. Lấy tờ The New York Times làm ví dụ. Mặc dù dùng AI để tăng hiệu quả hoạt động — chẳng hạn như tag bài viết hoặc tạo tiêu đề — nhưng ấn phẩm này vẫn đảm bảo mọi bài viết đều đáp ứng các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt. Họ kết hợp công nghệ với quy trình đánh giá của con người, giữ vững danh tiếng là nguồn tin đáng tin cậy, đồng thời tận dụng các lợi ích của AI.

Thay vì sợ AI, các nhà phát hành nên coi AI như đối tác. Cách thực hiện như sau:

Liền mạch hóa các nhiệm vụ tầm thường: Sử dụng AI cho các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tạo chủ đề hoặc phân tích xu hướng. Làm như vậy, người sáng tạo có thêm thời gian tập trung vào chiều sâu và tính sáng tạo của nội dung.

Sử dụng AI cho các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tạo chủ đề hoặc phân tích xu hướng. Làm như vậy, người sáng tạo có thêm thời gian tập trung vào chiều sâu và tính sáng tạo của nội dung. Hỗ trợ sự sáng tạo của con người: AI có thể cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu hoặc đề cương ban đầu, nhưng những nét chấm phá cuối cùng — giọng điệu, sự đồng cảm và chuyên môn — luôn phải do con người thực hiện.

AI có thể cung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu hoặc đề cương ban đầu, nhưng những nét chấm phá cuối cùng — giọng điệu, sự đồng cảm và chuyên môn — luôn phải do con người thực hiện. Duy trì tính minh bạch: Hãy cho độc giả biết khi AI góp phần tạo nội dung. Tính minh bạch sẽ giúp tạo dựng lòng tin.

Ví dụ, các công ty như BuzzFeed sử dụng AI để cá nhân hóa các bài trắc nghiệm và đề xuất nội dung nhưng vẫn sử dụng khả năng của con người để tạo ra những câu chuyện hấp dẫn và sự hài hước phù hợp với khán giả của họ.

Quay lại với E-E-A-T, chúng ta cần nhớ là Google hiện khá giỏi trong việc phân biệt nội dung do AI tạo và có thể dễ dàng loại bỏ ta khỏi kết quả tìm kiếm nếu ta lạm dụng dạng nội dung này. Để tránh tình trạng này và duy trì vị trí nổi trội, các nhà phát hành cần áp dụng:

Mức độ liên quan cao: Điều chỉnh nội dung theo nhu cầu của khán giả thông qua nhắm mục tiêu chính xác.

Điều chỉnh nội dung theo nhu cầu của khán giả thông qua nhắm mục tiêu chính xác. Độ chính xác nhất quán: Kiểm tra thực tế thật nghiêm ngặt, đảm bảo nội dung thật đáng tin cậy.

Kiểm tra thực tế thật nghiêm ngặt, đảm bảo nội dung thật đáng tin cậy. Các định dạng hấp dẫn: Thử nghiệm với nội dung tương tác, video và hình ảnh để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Danh sách kiểm tra: Làm thế nào để nổi bật trong kỷ nguyên AI

Kiểm tra nội dung thường xuyên: Xác định những lỗ hổng cần cải thiện về chất lượng hoặc mức độ tương tác.

Xác định những lỗ hổng cần cải thiện về chất lượng hoặc mức độ tương tác. Kết hợp AI với sự giám sát của con người: Sử dụng AI để tăng tính hiệu quả nhưng đừng bao giờ đăng nội dung chưa qua đánh giá của con người.

Sử dụng AI để tăng tính hiệu quả nhưng đừng bao giờ đăng nội dung chưa qua đánh giá của con người. Đầu tư vào các nguyên tắc E-E-A-T: Chú trọng kinh nghiệm, chuyên môn, thẩm quyền và độ tin cậy trong mọi nội dung.

Chú trọng kinh nghiệm, chuyên môn, thẩm quyền và độ tin cậy trong mọi nội dung. Tận dụng các công cụ phân tích: Hiểu điều gì tạo được tiếng vang với khán giả của mình và tinh chỉnh chiến lược theo đó.

Hiểu điều gì tạo được tiếng vang với khán giả của mình và tinh chỉnh chiến lược theo đó. Luôn minh bạch: Nói rõ khi có sử dụng AI để nuôi dưỡng lòng tin của khán giả.

Nói rõ khi có sử dụng AI để nuôi dưỡng lòng tin của khán giả. Liên tục nâng cao kỹ năng: Đào tạo đội ngũ làm việc hiệu quả với các công cụ AI mà không mất đi tính nhân văn.

Thử thách 5: Cuộc tranh luận không hồi kết về quyền riêng tư của người dùng

Sự thay đổi hướng tới quyền riêng tư của người dùng cao hơn về cơ bản đã làm gián đoạn bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số. Khi các quy định như GDPR và CCPA thắt chặt những quy tắc xung quanh việc thu thập dữ liệu, các nhà phát hành và nhà quảng cáo đã phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình. Trọng tâm của sự chuyển đổi này nằm ở tương lai bất định liên quan đến cookie bên thứ ba - là yếu tố vốn từ lâu đã là nền tảng của quảng cáo kỹ thuật số.

Trong nhiều năm, ngành này đã chuẩn bị cho một thế giới không cookie. Các trình duyệt lớn như Google Chrome còn lên kế hoạch loại bỏ cookie vào năm 2024. Tuy nhiên, thông báo gần đây của Google — rằng người dùng Chrome sẽ có nhiều quyền kiểm soát dữ liệu của họ hơn thay vì loại bỏ cookie — đã khiến nhiều người bất ngờ.

Mặc dù sự thay đổi này làm trì hoãn điều không thể tránh khỏi nhưng tương lai vẫn đã được định sẵn: thời gian của cookie không còn nhiều. Các nhà phát hành hiện phải đối mặt với hai thử thách: tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư và tìm giải pháp thay thế hiệu quả để theo dõi dữ liệu và nhắm mục tiêu người dùng. Sự thay đổi này đòi hỏi chúng ta đổi mới, minh bạch, sẵn sàng áp dụng các công cụ và phương pháp mới.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với các nhà phát hành:

Hạn chế thu thập dữ liệu: Các quy định làm hạn chế phạm vi thu thập và chia sẻ dữ liệu, khiến nhà quảng cáo giảm khả năng nhắm mục tiêu người dùng chính xác.

Các quy định làm hạn chế phạm vi thu thập và chia sẻ dữ liệu, khiến nhà quảng cáo giảm khả năng nhắm mục tiêu người dùng chính xác. Doanh thu giảm: Việc vô hiệu hóa cookie bên thứ ba có thể làm giảm doanh thu quảng cáo của nhà phát hành, trung bình là 52%.

Việc vô hiệu hóa cookie bên thứ ba có thể làm giảm doanh thu quảng cáo của nhà phát hành, trung bình là 52%. Kỳ vọng của người dùng tăng: Với 79% người Mỹ quan tâm đến việc các công ty sử dụng dữ liệu của họ như thế nào thì chúng ta càng cần chứng minh mình đáng tin cậy và minh bạch.

Giải pháp: Áp dụng kỷ nguyên ưu tiên quyền riêng tư

Khi cookie bên thứ ba dần bị loại bỏ, các nhà phát hành phải chuyển sang những chiến lược dữ liệu bên thứ nhất. Sự thay đổi này đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại cách thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin người dùng. Một chiến lược hiệu quả về dữ liệu bên thứ nhất có thể có nhiều công dụng thay vì đơn thuần thay thế cookie bên thứ ba — có thể nâng tầm doanh nghiệp. Các công ty ưu tiên sự tin tưởng của người dùng và tính minh bạch của dữ liệu sẽ xây dựng lòng trung thành và tăng sự gắn kết, dẫn đến giá trị trọn đời cao hơn và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Cách chuyển đổi hiệu quả như sau.

Bước 1: Xây dựng lòng tin thông qua sự minh bạch

Quyền riêng tư bắt đầu bằng giao tiếp cởi mở. Người dùng có nhiều khả năng chia sẻ thông tin hơn nếu họ hiểu tại sao thông tin đó được thu thập và lợi ích của việc thu thập đối với họ.

Cách thực hiện:

Giải thích rõ về các chính sách và cách sử dụng dữ liệu.

Cung cấp các tùy chọn opt-in và opt-out đơn giản.

Sử dụng lời nhắc đồng ý súc tích, thân thiện thay vì làm người dùng choáng ngợp bằng những thuật ngữ pháp lý.

Bước 2: Khuyến khích chia sẻ dữ liệu tự nguyện

Tạo động lực để người dùng tự nguyện cung cấp thông tin. Việc thu thập dữ liệu bên thứ nhất phát triển mạnh là nhờ sự tin tưởng và trao qua đổi lại. Các phương pháp này có thể bao gồm:

Cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa hoặc nội dung cao cấp để đổi lấy dữ liệu.

Giới thiệu các chương trình khách hàng thân thiết để người dùng có thể được hưởng chiết khấu hoặc đặc quyền dành riêng.

Tiến hành khảo sát hoặc thăm dò tương tác giúp gắn kết người dùng đồng thời thu thập thông tin chuyên sâu.

Bước 3: Phát triển mối quan hệ trực tiếp bền chặt với người dùng

Tận dụng các nền tảng như bản tin email, tin nhắn trong ứng dụng và các mô hình đăng ký theo dõi để xây dựng sự kết nối sâu sắc hơn với khán giả. Tại sao điều này lại hiệu quả? Những phương pháp này tạo ra cơ hội gắn kết liên tục, khiến người dùng có lý do để quay lại. Bên cạnh đó, những người dùng tự nguyện chia sẻ dữ liệu để đổi lấy các dịch vụ được thiết kế riêng có nhiều khả năng sẽ là người dùng trung thành hơn.

Bước 4: Đầu tư vào hoạt động tổ chức và phân tích dữ liệu

Dữ liệu bên thứ nhất chỉ có giá trị khi ta có khả năng sử dụng chúng một cách hiệu quả. Hãy đầu tư vào các hệ thống tổ chức, phân tích và đưa ra thông tin chuyên sâu khả thi từ các tương tác của người dùng.

Sử dụng các nền tảng dữ liệu khách hàng (customer data platforms - CDP) để hợp nhất dữ liệu người dùng thành một chế độ xem duy nhất.

Sử dụng các công cụ phân tích để phân khúc người dùng và thiết kế trải nghiệm theo nhu cầu của họ.

Cập nhật và thu dọn dữ liệu thường xuyên để duy trì độ chính xác.

Bước 5: Tăng cường các biện pháp về quyền riêng tư và an ninh

Khi hoạt động thu thập dữ liệu bên thứ nhất tăng lên, nhu cầu bảo mật mạnh mẽ cũng tăng theo. Người dùng sẽ chỉ tin tưởng một nền tảng nếu dữ liệu của họ được bảo vệ ở nền tảng đó. Các biện pháp tốt nhất để bảo mật dữ liệu bao gồm:

Đảm bảo mã hóa dữ liệu cả trong khi truyền lẫn trong khi lưu trữ.

Giới hạn chỉ những nhân sự thiết yếu mới có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm.

Tuân thủ các quy định toàn cầu như GDPR và CCPA.

Bước 6: Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng tính năng cá nhân hóa

Sức mạnh thực sự của dữ liệu bên thứ nhất nằm ở việc sử dụng dạng dữ liệu này để cải thiện trải nghiệm người dùng. Vì vậy, hãy sử dụng thông tin chuyên sâu để cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp, đáp ứng sở thích của người dùng. Ví dụ như ta có thể:

Đề xuất sản phẩm dựa trên hành vi mua hàng hay duyệt web trước đây;

Cá nhân hóa nội dung trang chủ dựa trên vị trí hoặc sở thích của người dùng;

Thiết kế các chiến dịch email với nội dung động phản ánh sở thích của người dùng.

Tại sao MGID đưa những thử thách về quyền riêng tư vào dĩ vãng

Hoạt động trong kỷ nguyên coi trọng quyền riêng tư có thể khiến ta cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, khi hợp tác với MGID, quý vị không phải một mình đối mặt với những thử thách này.

Chúng tôi đã xây dựng một bộ giải pháp hiệu quả, tuân thủ quyền riêng tư để quý vị có thể tập trung vào những gì quan trọng: tạo nội dung và phát triển lượng khán giả.

Tối ưu hóa dữ liệu bên thứ nhất: MGID giúp quý vị thu thập và tận dụng dữ liệu người dùng đã đồng ý để cung cấp trải nghiệm quảng cáo phù hợp và được cá nhân hóa.

MGID giúp quý vị thu thập và tận dụng dữ liệu người dùng đã đồng ý để cung cấp trải nghiệm quảng cáo phù hợp và được cá nhân hóa. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh nâng cao: Giải pháp Trí tuệ theo ngữ cảnh bởi AI của chúng tôi đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác mà không cần dựa vào cookie, bảo vệ cả quyền riêng tư của người dùng lẫn hiệu suất quảng cáo.

Giải pháp Trí tuệ theo ngữ cảnh bởi AI của chúng tôi đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác mà không cần dựa vào cookie, bảo vệ cả quyền riêng tư của người dùng lẫn hiệu suất quảng cáo. Phân khúc khán giả tập trung vào quyền riêng tư: Các công cụ của MGID, chẳng hạn như Seller Defined Audiences (SDA), trao quyền cho các nhà phát hành kiếm tiền từ dữ liệu của họ theo cách hoàn toàn tuân thủ.

Các công cụ của MGID, chẳng hạn như Seller Defined Audiences (SDA), trao quyền cho các nhà phát hành kiếm tiền từ dữ liệu của họ theo cách hoàn toàn tuân thủ. Tích hợp sẵn sàng cho tương lai: Với các quan hệ đối tác như LiveRamp và sự hỗ trợ cho các mã định danh thân thiện với quyền riêng tư, chúng tôi đảm bảo nhắm mục tiêu liền mạch mà không làm mất đi sự tin cậy.

Tương lai tươi sáng — và ta đã sẵn sàng chào đón tương lai!

Như vậy, chúng ta đã xét qua một số thử thách lớn nhất mà các nhà phát hành sẽ phải đối mặt vào năm 2025. Con đường phía trước có vẻ gian nan, từ việc hoạt động cùng các cạm bẫy nội dung AI đến việc chuẩn bị cho một thế giới coi trọng quyền riêng tư. Tuy nhiên, chúng ta hãy thực tế — các nhà phát hành sẽ chẳng làm được gì nếu không thể thích nghi.

Khi được trang bị các chiến lược được vạch ra trong cẩm nang sinh tồn này, quý vị đã đi trước một bước. Và điều tuyệt vời nhất là quý vị không phải tự mình giải quyết những thử thách này.

Khi hợp tác với MGID, quý vị được trang bị mọi thứ cần thiết để đáp ứng những thay đổi của tương lai ngay trong hiện tại. Các tính năng của chúng tôi được thiết kế để đơn giản hóa hành trình của quý vị và giữ chân khán giả, bất kể các quy định có thay đổi như thế nào.

Vì vậy, hãy hít thở thật sâu, dựa vào các công cụ cũng như thông tin chuyên sâu có sẵn và nắm bắt những cơ hội phía trước. Với phương pháp thích hợp — và có MGID bên cạnh — quý vị sẽ thực hiện tốt.