Gần đây, mỗi khi nói về quảng cáo kỹ thuật số, ta lại nghe từ "curation". Từ xuất hiện ở khắp mọi nơi này thực sự có nghĩa là gì? Và tại sao curation lại trở thành chủ đề nóng như vậy?

Curation được nhiều người chú ý khi giới quảng cáo phải chật vật với tình trạng lãng phí chi tiêu cho quảng cáo, các quy định về quyền riêng tư được thắt chặt và những quan ngại ngày càng tăng về sự an toàn của thương hiệu. Curation hứa hẹn mang đến một cách tiếp cận tinh tế hơn, có mục tiêu hơn cho quảng cáo lập trình — hiệu quả hơn đối với cả nhà quảng cáo, nhà phát hành lẫn nền tảng.

Vậy thì điều gì thúc đẩy sự thay đổi này và curation phù hợp với bối cảnh của ngành như thế nào? Chúng ta cùng phân tích.

Curation là gì và đã phát triển như thế nào?

Về bản chất, curation trong AdTech là quá trình cẩn thận lựa chọn và sắp xếp kho quảng cáo, dữ liệu và chiến lược nhắm mục tiêu để mang đến những quảng cáo chính xác, phù hợp và hiệu quả hơn. Chúng ta có thể xem hoạt động này giống như lọc bỏ tạp âm và tập trung vào các cơ hội chất lượng cao có lợi cho nhà quảng cáo, nhà phát hành và nền tảng.

Tuy nhiên, curation không phải chỉ là một thuật ngữ mới – đây là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài trong quảng cáo kỹ thuật số. Chúng ta cùng xem mọi thứ bắt đầu như thế nào và chúng ta đã đến được vị trí này ra sao.

Từ Ad Networks đến Curated Marketplaces

Vào buổi đầu, ad networks (mạng quảng cáo) là giải pháp phù hợp cho quảng cáo kỹ thuật số. Các mạng này quy tụ những nhà phát hành lại với nhau, cung cấp cho các nhà quảng cáo những nhóm được chuẩn bị sẵn. Mặc dù hiệu quả trong một thời gian nhưng cách này lại thiếu độ chính xác dựa trên dữ liệu mà chúng ta có ngày nay.

Sau đó là đến quảng cáo lập trình hứa hẹn về quy mô và sự tự động hóa. Các nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu khán giả trên khắp web theo thời gian thực, tuy nhiên phương pháp này không phải là không có khiếm khuyết. Những điểm kém hiệu quả chẳng hạn như các trang dành cho quảng cáo (made-for-advertising - MFA) và những mối quan ngại về chất lượng không gian bắt đầu xuất hiện, dẫn đến lãng phí hàng tỷ đô la cho quảng cáo.

Đáp lại, Private Marketplaces (Thị trường tư - PMP) xuất hiện. Các PMP này cho các nhà quảng cáo nhiều quyền kiểm soát hơn thông qua việc tạo điều kiện cho họ làm việc trực tiếp với các nhà phát hành cao cấp. Từ đó, curated marketplaces đã đưa mọi thứ tiến xa hơn bằng cách kết hợp những cái hay nhất của đôi bên: quy mô của lập trình và chất lượng của các giao dịch trực tiếp.

Vai trò của Header Bidding và Signal Loss

Sự nổi lên của header bidding cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của curation. Header bidding đã cân bằng sân chơi cho các nhà phát hành bằng cách tăng cạnh tranh giữa các nguồn nhu cầu, nhưng đồng thời cũng làm cho hệ sinh thái lập trình phức tạp hơn. Các nhà quảng cáo và DSP (demand-side platforms - nền tảng bên cầu) đã phải sàng lọc một số lượng lớn các yêu cầu bid để tìm không gian chất lượng.

Trong khi đó, signal loss — kết quả của các quy định về quyền riêng tư và việc ngừng sử dụng cookie bên thứ ba — khiến ta khó dựa vào các phương pháp nhắm mục tiêu lập trình truyền thống. Điều này tạo ra nhu cầu về các giải pháp thay thế để tiếp cận khán giả chính xác hơn và tuân thủ quyền riêng tư hơn, thúc đẩy ngành này hướng tới giải pháp curation một cách tự nhiên.

Cách curation hoạt động trong quảng cáo lập trình

Curation trong quảng cáo lập trình liên quan đến việc tinh chỉnh quy trình mua và bán không quan quảng cáo để làm cho không gian này có mục tiêu, hiệu quả và chất lượng cao hơn. Thay vì đặt quảng cáo lung tung trên khắp web mở, curation tập trung lựa chọn cẩn thận vị trí và diện mạo quảng cáo.

Các yếu tố cốt lõi của curation

Curation dựa vào một số thành phần chính để mang lại kết quả tốt hơn cho các nhà quảng cáo và nhà phát hành.

Curation dựa vào một số thành phần chính để mang lại kết quả tốt hơn cho các nhà quảng cáo và nhà phát hành.

Dữ liệu khán giả: Curation sử dụng dữ liệu bên thứ nhất, dữ liệu tuân thủ quyền riêng tư để nhắm mục tiêu khán giả thật hiệu quả. Điều này đảm bảo quảng cáo tiếp cận đúng người mà không vi phạm các quy định về quyền riêng tư.

Curation sử dụng dữ liệu bên thứ nhất, dữ liệu tuân thủ quyền riêng tư để nhắm mục tiêu khán giả thật hiệu quả. Điều này đảm bảo quảng cáo tiếp cận đúng người mà không vi phạm các quy định về quyền riêng tư. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh: Quảng cáo phù hợp với nội dung của trang và mối quan tâm của khán giả. Ví dụ như khi cho hiển thị quảng cáo về thể dục trên blog về sức khỏe, ta sẽ tạo ra trải nghiệm phù hợp và gắn kết hơn.

Quảng cáo phù hợp với nội dung của trang và mối quan tâm của khán giả. Ví dụ như khi cho hiển thị quảng cáo về thể dục trên blog về sức khỏe, ta sẽ tạo ra trải nghiệm phù hợp và gắn kết hơn. Tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng: Curation loại bỏ không gian chất lượng thấp như các trang dành cho quảng cáo (MFA) và loại bỏ các bên trung gian không cần thiết, qua đó đảm bảo nhà quảng cáo nhận được những gì họ chi trả.

Những nhân tố chính trong curation

Để curation hiệu quả và thành công, đằng sau hậu trường có một số nhân tố chính.

SSP (Supply-side platforms - Nền tảng bên cung): Các nền tảng như Xandr, OpenX và Index Exchange giúp các nhà phát hành bán không gian quảng cáo được curate bằng cách sắp xếp và sàng lọc nguồn cung.

Các nền tảng như Xandr, OpenX và Index Exchange giúp các nhà phát hành bán không gian quảng cáo được curate bằng cách sắp xếp và sàng lọc nguồn cung. Curator chuyên biệt: Các công ty như Audigent và Multilocal tạo ra các gói curate bằng cách kết hợp dữ liệu khán giả, thông tin chuyên sâu theo ngữ cảnh và chất lượng cung cấp.

Cơ chế của curation

Vậy, ta có thể thắc mắc: curation hoạt động như thế nào?

Nhóm gói hiển thị: Các curator nhóm gói các lượt hiển thị quảng cáo chất lượng cao vào deal ID. Các gói này được thiết kế riêng để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của nhà quảng cáo, chẳng hạn như tiếp cận đối tượng khán giả nhất định hoặc tránh nội dung không an toàn.

Các curator nhóm gói các lượt hiển thị quảng cáo chất lượng cao vào deal ID. Các gói này được thiết kế riêng để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của nhà quảng cáo, chẳng hạn như tiếp cận đối tượng khán giả nhất định hoặc tránh nội dung không an toàn. Hợp tác: Các curator làm việc sát sao với nhà quảng cáo và nhà phát hành để đảm bảo các gói được quản lý phù hợp với mục tiêu của chiến dịch. Nhà phát hành thì cung cấp không gian cao cấp, trong khi nhà quảng cáo thì có quyền tiếp cận nhóm hiển thị đáng tin cậy và có mục tiêu hơn.

Lợi ích của curation là gì?

Chúng ta đã thảo luận curation là gì và cách hoạt động của curation, nhưng câu hỏi thực sự là: tại sao curation lại quan trọng? Curation mang lại những lợi thế cụ thể nào cho nhà quảng cáo, nhà phát hành và toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo?

Đối với nhà quảng cáo:

Tăng tính minh bạch và an toàn cho thương hiệu: Curation đảm bảo rằng quảng cáo chỉ xuất hiện trên các website đáng tin cậy, chất lượng cao, loại bỏ các rủi ro như vị trí đặt quảng cáo gây tổn hại đến thương hiệu trên các trang MFA (dành cho quảng cáo) hay những nội dung gây tranh cãi. Nhà quảng cáo có thể an tâm khi biết rằng các chiến dịch phù hợp với những giá trị của họ.

Curation đảm bảo rằng quảng cáo chỉ xuất hiện trên các website đáng tin cậy, chất lượng cao, loại bỏ các rủi ro như vị trí đặt quảng cáo gây tổn hại đến thương hiệu trên các trang MFA (dành cho quảng cáo) hay những nội dung gây tranh cãi. Nhà quảng cáo có thể an tâm khi biết rằng các chiến dịch phù hợp với những giá trị của họ. ROI cao hơn thông qua không gian được nhắm mục tiêu: Nhờ tập trung vào không gian cao cấp và khán giả phù hợp, curation làm tăng mức độ gắn kết và chuyển đổi. Các nhà quảng cáo chi ít hơn cho các lượt hiển thị bị lãng phí và chi nhiều hơn cho hoạt động tiếp cận những người dùng có khả năng chuyển đổi.

Nhờ tập trung vào không gian cao cấp và khán giả phù hợp, curation làm tăng mức độ gắn kết và chuyển đổi. Các nhà quảng cáo chi ít hơn cho các lượt hiển thị bị lãng phí và chi nhiều hơn cho hoạt động tiếp cận những người dùng có khả năng chuyển đổi. Đảm bảo tương lai trước các quy định về quyền riêng tư: Với các luật về quyền riêng tư ngày càng siết chặt và cookie bên thứ ba sắp kết thúc, curation dựa trên dữ liệu bên thứ nhất và tuân thủ quyền riêng tư. Điều này đảm bảo các chiến dịch vẫn hiệu quả, đồng thời vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các yêu cầu quy định như GDPR và CCPA.

Đối với nhà phát hành:

Kiếm tiền từ không gian ngách và cao cấp : Các nhà phát hành có đối tượng khán giả ngách hoặc lượng khán giả nhỏ hơn sẽ được lợi từ curation bằng cách làm cho không gian của họ dễ thấy hơn đối với các nhà quảng cáo coi trọng chất lượng hơn số lượng. Điều này giúp tạo ra những luồng doanh thu và cơ hội mới.

: Các nhà phát hành có đối tượng khán giả ngách hoặc lượng khán giả nhỏ hơn sẽ được lợi từ curation bằng cách làm cho không gian của họ dễ thấy hơn đối với các nhà quảng cáo coi trọng chất lượng hơn số lượng. Điều này giúp tạo ra những luồng doanh thu và cơ hội mới. Kiểm soát dữ liệu và mức giá tốt hơn: Với curation, các nhà phát hành quyết định cách tạo gói và bán không gian, đồng thời vẫn kiểm soát mức giá và việc chia sẻ dữ liệu. Điều này đảm bảo họ được đền bù xứng đáng cũng như đảm bảo dữ liệu của họ không bị khai thác.

Đối với hệ sinh thái quảng cáo:

Hoạt động liền mạch và hiệu quả tăng: Curation làm giảm sự lộn xộn trong hoạt động lập trình bằng cách lọc trước không gian. Nhờ vậy, việc mua và bán quảng cáo diễn ra suôn sẻ hơn, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho tất cả các bên.

Curation làm giảm sự lộn xộn trong hoạt động lập trình bằng cách lọc trước không gian. Nhờ vậy, việc mua và bán quảng cáo diễn ra suôn sẻ hơn, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho tất cả các bên. Lòng tin và sự hợp tác được cải thiện: Tính minh bạch là cốt lõi của curation. Các nhà quảng cáo biết quảng cáo của họ đang chạy ở đâu, các nhà phát hành thì có thể bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu và các nền tảng thì tạo điều kiện cho sự tin tưởng đôi bên. Sự hợp tác này tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh hơn và hiệu quả hơn.

Những thử thách và lời đồn đoán xung quanh curation

Curation tuy có thể mang lại những lợi thế đáng kể nhưng cũng không phải là không có những thử thách và quan niệm sai lầm. Giống như với mọi chiến lược đang phát triển khác, chúng ta có những rào cản cần vượt qua và những lời đồn đoán cần làm tõ. Tin vui là, khi hiểu rõ những điều này ngay từ đầu, ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để vượt qua những thử thách và tận dụng tối đa những gì curation mang lại.

Những thử thách của curation

Nguy cơ loại trừ các nhà phát hành nhỏ

Mặc dù các curated marketplaces ưu tiên không gian chất lượng cao nhưng có nguy cơ các nhà phát hành nhỏ hoặc thích hợp có thể bị loại khỏi danh sách. Điều này có thể làm hạn chế khả năng họ tiếp cận ngân sách quảng cáo và làm giảm tính đa dạng trong không gian hiện có.

Giải pháp: Tập trung vào curation dựa trên khán giả thay vì quy mô của nhà phát hành. Các nền tảng và curator ưu tiên kết quả của nhà quảng cáo thay vì ưu tiên quy mô có thể bao gồm các nhà phát hành nhỏ và đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất cũng như an toàn thương hiệu. Các nhà phát hành cũng nên nêu bật đối tượng khán giả độc nhất của họ với các curator và tích cực gắn kết trong các quan hệ đối tác để trở thành một phần của các gói curate.

Chi phí cao hơn cho nhà quảng cáo

Bản chất thiết kế riêng của curation thường đi kèm với các khoản phí bổ sung, dù là từ các curator chuyên biệt hay từ mức giá không gian cao cấp.

Giải pháp: Các nhà quảng cáo cần đánh giá ROI của những chiến dịch curate. Mặc dù chi phí trả trước có thể cao hơn nhưng việc nhắm mục tiêu được cải thiện và giảm lãng phí có thể giúp tiết kiệm tiền và cải thiện hiệu suất vào sau hết. Ta cũng có thể được lợi khi sử dụng các nền tảng cung cấp giá minh bạch và tránh các khoản phí không cần thiết.

Thiếu sự liên kết giữa SSP và DSP

Curation thường dựa vào các nền tảng cung cấp (SSP) để lọc trước không gian, nhưng các nền tảng bên cầu (demand-side platform - DSP) vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các quyết định mua hàng. Nếu không có sự tích hợp liền mạch thì sẽ có nguy cơ những gì nhà quảng cáo cần và những gì curator cung cấp không hiệu quả hoặc không liên kết.

Giải pháp: Các nhà quảng cáo nên ưu tiên các nền tảng cung cấp sự tích hợp liền mạch giữa SSP và DSP, đảm bảo các gói curate được tối ưu hóa cho các mục tiêu của chiến dịch. Sự hợp tác giữa hai bên cung và cầu có thể giúp các nỗ lực curation thống nhất hơn nữa và giảm thiểu sự không thống nhất.

Những lời đồn đoán phổ biến về curation

Curation chỉ là một loại thuế khác đối với chủ sở hữu media

Một số người coi curation là một lớp thừa trong chuỗi cung ứng, tạo ra các khoản phí không cần thiết. Thực tế là, curation thường liền mạch hóa hoạt động, loại bỏ lãng phí và tăng doanh thu cho nhà phát hành bằng cách tập trung vào những không gian chất lượng thu hút bid cao hơn.

Curation chỉ có lợi cho những nhà phát hành lớn

Mặc dù đúng là các nhà phát hành cao cấp thường có mặt trong các danh sách curate nhưng curation không phải chỉ dành riêng cho họ. Các nhà phát hành nhỏ với đối tượng khán giả ngách hoặc có hiệu suất cao có thể được lợi khi có mặt trong các gói curate phù hợp với các mục tiêu cụ thể của nhà quảng cáo.

SPO đạt được những kết quả không đổi

SPO và curation không thể thay thế cho nhau. SPO tập trung hợp nhất các đường dẫn cung ứng để giảm phí, trong khi curation thì đi xa hơn bằng cách nâng cao chất lượng không gian, độ chính xác của hoạt động nhắm mục tiêu và mức độ phù hợp của đối tượng khán giả.

Curation chỉ là một mạng quảng cáo cao cấp

Mặc dù có thể giống với các mạng quảng cáo ở việc đóng gói không gian nhưng curation còn vượt xa hơn thế thông qua tận dụng công nghệ tiên tiến như AI và dữ liệu bên thứ nhất. Vấn đề không phải chỉ liên quan đến việc truy cập vào không gian mà còn liên quan đến việc tối ưu hóa mọi lượt hiển thị để mang lại kết quả tốt hơn.

Các danh mục mới nổi của curation

Curation không phải là một phương pháp phù hợp cho tất cả: curation đang phát triển để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhà quảng cáo và nhà phát hành. Tùy vào mục tiêu, ngân sách và đối tượng khán giả mục tiêu mà curation có thể có nhiều dạng thức khác nhau. Các danh mục mới nổi nêu bật việc ta có thể áp dụng khái niệm này theo những cách độc đáo và có tác động như thế nào.

Web cao cấp: Danh mục này tập trung vào các nhà phát hành ưu tú được tuyển chọn kỹ, có được thông qua các giao dịch Programmatic Guaranteed (PG) hay Private Marketplace (PMP). Chúng ta hãy xem đây là phương pháp có chọn lọc không gian kỹ lưỡng, ưu tiên nội dung cao cấp và tính độc quyền. Web mở: Web mở vẫn là nguồn cung thanh khoản thông qua các sàn giao dịch mở, cung cấp khả năng truy cập vào nhiều loại không gian. Tuy nhiên, web mở thường thiếu khả năng nhắm mục tiêu tinh tế và kiểm soát chất lượng mà các phương pháp curate cung cấp. Curated Web: Curated Web là trung gian giữa web cao cấp và web mở, cung cấp không gian tổng hợp được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của nhà quảng cáo. Phương pháp này sử dụng danh sách bao gồm dạng động, kết hợp các yếu tố như quy mô của web mở với chất lượng của web cao cấp, mang lại sự cân bằng giữa phạm vi tiếp cận và mức độ phù hợp.

Các danh mục này chứng minh rằng curation có thể điều chỉnh cho phù hợp với các chiến lược khác nhau, tạo cho nhà quảng cáo sự linh hoạt, đồng thời vẫn đảm bảo tính minh bạch, chất lượng và hiệu quả.

Curation trong thực tế: Ví dụ thực tế

Giờ đây, khi đã khám phá curation là gì và tại sao curation lại quan trọng, chúng ta cùng xem xét kỹ hơn cách curation được triển khai trong đời thực. Từ các sáng kiến ​​đổi mới cho đến những danh mục không gian curate mới, những ví dụ này cho thấy curation đang chuyển đổi quảng cáo lập trình như thế nào.

SP500+ của Trade Desk

Trade Desk đã giới thiệu SP500+, danh sách curate gồm 500 nhà phát hành cao cấp, bao gồm những tên tuổi đáng tin cậy như The New York Times. Sáng kiến ​​này cung cấp cho nhà quảng cáo một không gian tập trung, chất lượng cao, đảm bảo quảng cáo của họ xuất hiện cùng với nội dung uy tín.

Gói "Zero MFA" của OpenX

OpenX cung cấp các gói curate được thiết kế để loại bỏ các trang chất lượng thấp, chuyên dành để quảng cáo (MFA). Các gói này có những domain được kiểm duyệt cẩn thận, đảm bảo không gian của nhà quảng cáo đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thương hiệu.

Coca-Cola tập trung vào không gian curate

Coca-Cola đã dựa vào quảng cáo lập trình curate để đảm bảo các giao dịch mua media của họ đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao. Thông qua ưu tiên không gian được curate, Coca-Cola giảm nguy cơ mất chất lượng, liên kết thương hiệu với nội dung cao cấp tạo được tiếng vang với khán giả.

Tương lai của curation trong AdTech

Giờ đây, ta thấy rõ curation không phải chỉ là một xu hướng nhất thời hay một thuật ngữ khó hiểu trong thế giới AdTech. Đây là một sự thay đổi chiến lược giúp định hình lại cách các nhà quảng cáo, nhà phát hành và nền tảng làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, tương lai của curation sẽ như thế nào? Chúng ta cùng khám phá những sự đổi mới, động lực và sự hợp tác sẽ định hình chương tiếp theo của curation.

Sự đổi mới và tiềm năng thị trường

Curation sẽ được lợi từ những tiến bộ liên tục trong công nghệ.

Các công cụ mới: Những sự đổi mới như Chalice PMP và hệ thống chấm điểm media giúp curation trở nên thông minh hơn và chính xác hơn. Các công cụ này đánh giá những số liệu về sự chú ý, trí tuệ đạo đức và thậm chí mức độ tuân thủ dữ liệu, đảm bảo các gói curate mang lại kết quả chất lượng cao hơn.

Những sự đổi mới như Chalice PMP và hệ thống chấm điểm media giúp curation trở nên thông minh hơn và chính xác hơn. Các công cụ này đánh giá những số liệu về sự chú ý, trí tuệ đạo đức và thậm chí mức độ tuân thủ dữ liệu, đảm bảo các gói curate mang lại kết quả chất lượng cao hơn. Vai trò của AI và học máy: AI và học máy giúp tinh chỉnh các gói curate bằng cách phân tích các tập dữ liệu lớn theo thời gian thực. Các công nghệ này cho phép phân khúc đối tượng khán giả nhanh hơn, chính xác hơn và cải thiện độ chính xác của hoạt động nhắm mục tiêu, giúp các chiến dịch curate có tác động lớn hơn.

Động lực DSP và SSP

Nhờ curation được chú ý mà mối quan hệ giữa DSP và SSP đang phát triển.

Logic nhắm mục tiêu thay đổi: Thông thường, logic nhắm mục tiêu là phạm trù của DSP. Tuy nhiên, curation đang chuyển trách nhiệm này sang cho SSP và curator, bởi vì họ có khả năng truy cập sâu hơn vào dữ liệu và thông tin chuyên sâu bên cung.

Thông thường, logic nhắm mục tiêu là phạm trù của DSP. Tuy nhiên, curation đang chuyển trách nhiệm này sang cho SSP và curator, bởi vì họ có khả năng truy cập sâu hơn vào dữ liệu và thông tin chuyên sâu bên cung. Quan hệ mật thiết lâu dài đối với DSP: Mặc dù vẫn đóng vai trò trung tâm trong việc mua lượt hiển thị quảng cáo hiệu quả nhưng vai trò của DSP có thể thay đổi. Nếu SSP và curator tiếp tục nâng cao khả năng nhắm mục tiêu thì DSP có thể tập trung nhiều hơn vào việc quản lý quy trình làm việc thay vì nhắm mục tiêu khán giả.

Hợp tác trên toàn hệ sinh thái

Thành công của curation phụ thuộc vào sự hợp tác liền mạch giữa những nhân vật nòng cốt.

Nhà quảng cáo và nhà phát hành: Curation nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt hơn giữa nhà quảng cáo và nhà phát hành bằng cách tạo ra các gói phù hợp với mục tiêu của cả hai bên. Nhà quảng cáo có được không gian chất lượng cao, còn nhà phát hành thì được tối đa hóa doanh thu.

Curation nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt hơn giữa nhà quảng cáo và nhà phát hành bằng cách tạo ra các gói phù hợp với mục tiêu của cả hai bên. Nhà quảng cáo có được không gian chất lượng cao, còn nhà phát hành thì được tối đa hóa doanh thu. Curator là bên kết nối: Curator đóng vai trò cầu nối giữa nhà quảng cáo và nhà phát hành, sử dụng dữ liệu và thông tin chuyên sâu để tối ưu hóa chiến dịch và thúc đẩy kết quả.

Curator đóng vai trò cầu nối giữa nhà quảng cáo và nhà phát hành, sử dụng dữ liệu và thông tin chuyên sâu để tối ưu hóa chiến dịch và thúc đẩy kết quả. Kết quả chung: Khi nhà quảng cáo, nhà phát hành và curator liên kết với nhau, toàn bộ hệ sinh thái sẽ trở nên hiệu quả và minh bạch hơn.

Điểm chính cần nhớ: Tương lai của curation rất tươi sáng, với tiềm năng mở rộng vượt xa khỏi các ứng dụng hiện tại. Với những tiến bộ về AI, những sự thay đổi của nền tảng và sự hợp tác chặt chẽ hơn trên khắp hệ sinh thái, curation sẽ trở thành nền tảng của AdTech hiện đại, cung cấp các giải pháp quảng cáo thông minh hơn, bền vững hơn cho tất cả các bên liên quan.

Các phương pháp triển khai curation hay nhất

Vậy, ta đã sẵn sàng áp dụng curation nhưng bước tiếp theo là gì? Sau đây là hướng dẫn rõ ràng, khả thi dành cho các nhà quảng cáo, nhà phát hành và curator để tận dụng tối đa curation.

Đối với nhà quảng cáo:

Điều chỉnh curation theo mục tiêu chiến dịch: Chọn các gói curate phù hợp với mục tiêu cụ thể của mình, dù là thúc đẩy mức chuyển đổi, tăng nhận thức về thương hiệu hay tiếp cận khán giả thuộc lĩnh vực của mình.

Chọn các gói curate phù hợp với mục tiêu cụ thể của mình, dù là thúc đẩy mức chuyển đổi, tăng nhận thức về thương hiệu hay tiếp cận khán giả thuộc lĩnh vực của mình. Tận dụng dữ liệu bên thứ nhất: Dùng dữ liệu của riêng mình để cung cấp thông tin cho các chiến dịch curate và đảm bảo tính chính xác trong việc nhắm mục tiêu, đồng thời vẫn tuân thủ quyền riêng tư.

Dùng dữ liệu của riêng mình để cung cấp thông tin cho các chiến dịch curate và đảm bảo tính chính xác trong việc nhắm mục tiêu, đồng thời vẫn tuân thủ quyền riêng tư. Theo dõi và điều chỉnh theo thời gian thực: Theo dõi các số liệu hiệu suất và điều chỉnh các chiến lược curate dựa trên thông tin chuyên sâu theo thời gian thực để tối đa hóa ROI.

Đối với nhà phát hành:

Tăng CPM bằng không gian chất lượng: Làm nổi bật không gian cao cấp, an toàn cho thương hiệu để thu hút nhu cầu curate và giá bid cao hơn.

Làm nổi bật không gian cao cấp, an toàn cho thương hiệu để thu hút nhu cầu curate và giá bid cao hơn. Duy trì tính minh bạch: Hãy thật rõ ràng về các hoạt động dữ liệu và chất lượng không gian để xây dựng lòng tin với curator và nhà quảng cáo.

Hãy thật rõ ràng về các hoạt động dữ liệu và chất lượng không gian để xây dựng lòng tin với curator và nhà quảng cáo. Xác định các sản phẩm và dịch vụ ngách: Cho hiển thị đối tượng khán giả độc nhất hoặc nội dung chuyên biệt để trở nên nổi bật trong các gói curate.

Đối với curator:

Tập trung vào tính minh bạch: Nói rõ cách xây dựng các gói curate, các dữ liệu được sử dụng và giá trị mà chúng mang lại.

Nói rõ cách xây dựng các gói curate, các dữ liệu được sử dụng và giá trị mà chúng mang lại. Tinh chỉnh theo hướng dữ liệu: Thường xuyên phân tích dữ liệu hiệu suất và thông tin chuyên sâu về khán giả để tối ưu hóa các dịch vụ curate.

Thường xuyên phân tích dữ liệu hiệu suất và thông tin chuyên sâu về khán giả để tối ưu hóa các dịch vụ curate. Cung cấp ROI có thể đo lường: Cung cấp các số liệu và những nghiên cứu tình huống rõ ràng để chứng minh hiệu quả của các chiến dịch curate cho nhà quảng cáo và nhà phát hành.

Vai trò của MGID trong hoạt động curation: Kết nối nhà quảng cáo và nhà phát hành

Là nền tảng quảng cáo hàng đầu, MGID tuyệt đối bắt kịp xu hướng curation đang lên trong AdTech. Thông qua tận dụng dữ liệu bên thứ nhất, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và các công cụ AI, MGID kết nối các nhà quảng cáo với không gian chất lượng cao, an toàn cho thương hiệu, đồng thời giúp các nhà phát hành tối đa hóa doanh thu.

Đối với nhà quảng cáo: MGID cung cấp không gian được tuyển chọn, không có MFA và các giải pháp chiến dịch được thiết kế riêng, đảm bảo tuân thủ quyền riêng tư và tối ưu hóa ROI.

MGID cung cấp không gian được tuyển chọn, không có MFA và các giải pháp chiến dịch được thiết kế riêng, đảm bảo tuân thủ quyền riêng tư và tối ưu hóa ROI. Đối với nhà phát hành: Nền tảng MGID giúp các nhà phát hành nhỏ và ngách thu hút nhu cầu, kiếm tiền hiệu quả và duy trì toàn quyền kiểm soát không gian của họ.

MGID tập trung vào tính minh bạch, quảng cáo tự nhiên cao cấp và thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu. Nền tảng này đang định hình tương lai của hoạt động curation lập trình bằng cách đơn giản hóa quy trình mua quảng cáo, tăng cường sự hợp tác giữa các nhà quảng cáo và nhà phát hành.

Tại sao curation là tương lai của ngành

Curation đang nhanh chóng trở thành hòn đá tảng của quảng cáo hiện đại. Khi quyền riêng tư được siết chặt, khoản chi cho quảng cáo bị giám sát chặt chẽ và khán giả mục tiêu đòi hỏi sự phù hợp, curation mang lại cho chúng ta sự chính xác, minh bạch và kết quả tốt hơn.

Nếu quý vị đang nghiêm túc cân nhắc các chiến dịch thông minh hơn, ROI cao hơn và muốn mở ra những cơ hội mới thì đã đến lúc đón nhận curation. Tương lai của quảng cáo đã được tuyển lọc, vì vậy đừng để mình bị bỏ lại phía sau.