Một bước quan trọng trong việc tạo ra doanh số bán hàng mà không cần đến chi phí chính là phải biết cách bắt đầu làm tiếp thị liên kết. Nhưng ta nên sử dụng nền tảng nào để nói chuyện với khán giả của mình? Tiếp thị liên kết qua email là một phương tiện thường bị bỏ qua vì các nhà quảng cáo thích các tùy chọn mang lại phạm vi tiếp cận rộng nhất. Tuy nhiên, đây là một quan điểm rất thiển cận. Email là một hình thức thân mật hơn và tạo điều kiện cho chúng ta giới thiệu các kênh liên lạc bổ sung.

Đây là lý do tại sao chúng ta cần biết cách nắm vững chuỗi email tiếp thị liên kết. Để tìm hiểu thêm, hãy tiếp tục đọc bài viết chuyên sâu ở đây để nắm vững mọi điều cần biết về chủ đề này.

Tìm hiểu những điều cơ bản: Tiếp thị liên kết qua email là gì?

Tiếp thị liên kết là bán các sản phẩm mà ta không tạo ra hoặc sản xuất. Cách hoạt động này rất có lợi cho cả nhà tiếp thị nhận được hoa hồng theo doanh số bán hàng lẫn các công ty muốn mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng khán giả. Tiếp thị liên kết qua email chỉ sử dụng email làm phương tiện. Tuy các nguyên tắc thực hiện vẫn không đổi nhưng nếu muốn thành công thì có thể chúng ta sẽ phải đầu tư vào các kỹ năng dành riêng cho tiếp thị qua email cũng như một số công cụ liên kết tiếp thị qua email. Để bắt đầu, chúng ta cần những thứ cơ bản như:

Danh sách email Sản phẩm hoặc dịch vụ để bán Khả năng viết email thành thạo Biện pháp đánh giá mức độ thành công của chiến dịch

Khi đã có bốn nguyên liệu này, ta có thể thu hoạch được rất nhiều!

Tính phù hợp của tiếp thị liên kết qua email: Tại sao nên sử dụng email?

Sức hút thuở ban đầu của email đã không còn nữa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng email không còn là phương tiện sinh lợi cho các nhà tiếp thị ở khắp mọi nơi. Tiếp thị liên kết qua email vẫn hiệu quả cho đến ngày nay vì những yếu tố sau đây.

Chi phí phải chăng: Không cần phải đặt bid để có không gian quảng cáo, do đó tổng chi phí sẽ thấp hơn.

Không cần phải đặt bid để có không gian quảng cáo, do đó tổng chi phí sẽ thấp hơn. Mức độ tin cậy cao hơn: Đối tượng khán giả tiếp thị liên kết qua email nằm ở phần thấp hơn của phễu tiếp thị nên có thể dễ dàng chuyển đổi hơn.

Đối tượng khán giả tiếp thị liên kết qua email nằm ở phần thấp hơn của phễu tiếp thị nên có thể dễ dàng chuyển đổi hơn. Giao tiếp trực tiếp: Ngay cả khi sử dụng mẫu email để làm tiếp thị liên kết, cách giao tiếp này vẫn được cá nhân hóa hơn nhiều so với các phương tiện khác.

Ngay cả khi các xu hướng thay đổi, email vẫn có những lợi thế giá trị đối với các nhà tiếp thị liên kết.

Các bước để khởi động chiến dịch tiếp thị liên kết qua email thành công

Sử dụng hình thức tiếp thị qua email để tăng cường nỗ lực tiếp thị liên kết có nghĩa là đang tạo một cơ hội doanh thu mới. Bước tiếp theo là khởi động một chiến dịch. Là một đơn vị tiếp thị qua email, ta cần thực hiện mọi việc một cách hoàn hảo bởi vì có rất nhiều thứ có thể làm thay đổi tỷ lệ chuyển đổi. Để trang bị thông tin cho quý vị, chúng tôi sẽ trình bày toàn bộ quá trình theo từng bước.

Bước 1: Chọn dịch vụ email tốt nhất để làm tiếp thị liên kết

Bước này giống như một người thợ mộc đang chọn những công cụ mà họ sẽ dùng cho công việc. Bởi đang xây dựng một chiến dịch để kiếm tiền nên chúng ta cần phải có phần mềm tiếp thị qua email tốt nhất cho mục đích tiếp thị liên kết. Để tìm loại phù hợp nhất với mình, hãy xét đến những tính năng sau:

Phân tích và tự động hóa;

Công cụ dễ sử dụng;

Khả năng phân khúc;

Tỷ lệ phân phối cao;

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tích cực.

Khả năng xác định được dịch vụ tiếp thị liên kết qua email tốt nhất có thể giúp ích hoặc cản trở sự thành công của chúng ta. Vì vậy, hãy xét đến những gì chúng ta cần rồi từ đó so sánh các tính năng và gói dịch vụ hiện có.

Bước 2: Chọn một trong số tất cả các chương trình liên kết tốt nhất hiện có dành cho tiếp thị qua email

Đúng vậy, ý của chúng tôi là: hãy chốt lại với chọn lựa đầu tiên. Để tối đa hóa tác động của chiến dịch, ta chỉ nên tập trung vào một công ty. Làm như vậy, khán giả có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ mà ta đang bán thông qua tiếp thị liên kết bằng email. Tuy nhiên, chính xác thì làm thế nào để tạo ra những thứ tốt nhất? Bởi điều này mang tính chủ quan cao, hãy xem xét những yếu tố nào là quan trọng đối với mình và bắt đầu từ đó. Tuy nhiên, hãy thoải mái tham gia tất cả các chương trình tiếp thị liên kết qua email hiện có, bởi ta luôn có thể tạo một chiến dịch riêng trong tương lai theo các chương trình đó.

Bước 3: Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ muốn quảng bá

Các chương trình tiếp thị liên kết qua email tính mọi lượt bán hàng được thực hiện bằng link của chúng ta. Vì vậy, ngay cả khi không chứng thực một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, ta vẫn sẽ nhận được hoa hồng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Bước 4: Xây dựng danh sách email

Để làm cho mọi người đồng ý cung cấp địa chỉ email cho chiến dịch tiếp thị liên kết qua email, ta cần cung cấp một hình thức khuyến khích nào đó, ví dụ như:

Cung cấp miễn phí thứ gì đó hấp dẫn để đổi lấy địa chỉ email của họ;

Thông báo rằng sẽ phát hành nội dung độc quyền cho bản tin đang xây dựng;

Yêu cầu địa chỉ email của họ trước khi cấp quyền truy cập vào một cộng đồng nhất định.

Nếu thực hiện đúng, ta sẽ có một danh sách có thể sử dụng để tiếp thị liên kết qua email. Khi đó, ta chỉ cần đảm bảo thực hiện tốt bất cứ lời hứa nào đã đưa ra.

Bước 5: Phân khúc danh sách email

Trong email tiếp thị liên kết cần có một lời kêu gọi hành động (CTA) mạnh mẽ (sẽ nói thêm ở phần sau). Chúng ta cần đảm bảo rằng thông điệp của mình gây được tiếng vang với khán giả. Phân khúc thị trường là một cách hay. Bằng cách phân khúc, ta tạo các danh sách phụ bao gồm những đối tượng khán giả riêng biệt cho hoạt động tiếp thị liên kết qua email. Ta có thể phân khúc danh sách email dựa trên những tiêu chí:

Vị trí

Tuổi

Sở thích

Trình độ học vấn

Ưu tiên

Ta thậm chí có thể căn cứ vào cách nhận được địa chỉ email của họ, bởi vì điều này có thể tiết lộ những gì họ quan tâm! Ta cũng có thể thực hiện phân khúc thị trường theo nhiều cách khác, vì vậy hãy thoải mái khám phá các khả năng.

Bước 6: Tạo nội dung email hấp dẫn

Bây giờ, chúng ta tập trung chú ý vào sự kiện chính: nội dung! Nếu quý vị chưa biết cách viết email để làm tiếp thị liên kết, chúng tôi khuyên nên sử dụng các nguồn lực uy tín hiện có. Các chuyên gia tiếp thị qua email hiểu rất rõ cách tạo email hấp dẫn, vì vậy ta có thể tránh được những sai lầm mà họ nêu ra và kiếm được nhiều tiền hơn trong quá trình này. Nếu cần sử dụng mẫu email ngẫu nhiên để làm tiếp thị liên kết, chúng ta cũng có thể tùy ý thực hiện!

Và hãy nhớ, đừng ngại yêu cầu mọi người click vào. Nếu chúng ta muốn đạt được sự chuyển đổi thì lời kêu gọi hành động mạnh mẽ là rất quan trọng. Lời kêu gọi có thể được đặt trong các phần khác nhau của email. Nếu thích hợp, ta thậm chí có thể lặp lại CTA một vài lần dựa trên cấu trúc của email.

Bước 7: Viết dòng chủ đề hiệu quả

Bây giờ, chúng ta làm thế nào để đảm bảo rằng email tiếp thị liên kết của mình được chú ý đáng kể? Hãy bắt đầu bằng một dòng chủ đề hấp dẫn và coi dòng chủ đề này như ấn tượng đầu tiên. Chỉ bằng một vài từ, dòng chủ đề sẽ xác định liệu thông điệp (và cơ hội kiếm tiền hoa hồng) có được lắng nghe hay không. Mặc dù chúng ta có những phương pháp hay nhất được thiết lập sẵn nhưng cũng hãy luôn xét đến dữ liệu, chẳng hạn như tỷ lệ mở, để xác định dòng chủ đề tiếp thị liên kết qua email nào được độc giả phản hồi nhiều nhất.

Bước 8: Gửi email và nhận tiền hoa hồng!

Gửi email và đợi tiền hoa hồng được chuyển đến. Phần này của hoạt động tiếp thị liên kết qua email là do chúng ta thiết lập và không cần phải gửi email theo cách thủ công. Hãy xét đến thời gian khán giả đọc email để đảm bảo email của ta nằm ở trên cùng hộp thư đến của họ. Cuối cùng, hãy đọc kỹ email lần cuối để phát hiện bất kỳ lỗi nào có thể còn sót lại trong quá trình chỉnh sửa.

Nếu thực hiện tiếp thị liên kết qua email đúng cách, ta sẽ có thể bán được hàng từ email của mình. Tuy nhiên, nếu không hài lòng với kết quả, hãy xem xét dữ liệu để biết ta cần thực hiện những sự điều chỉnh nào.

Lời khuyên chuyên môn về tiếp thị qua email dành cho nhà tiếp thị liên kết

Ở phần trước, ta đã tìm hiểu cách chạy chiến dịch tiếp thị liên kết qua email thành công, nhưng như thế vẫn chưa đủ để tạo ra khoản doanh thu đáng kể. Nếu muốn đưa hoạt động tiếp thị liên kết qua email lên một tầm cao mới, đừng bỏ qua nội dung trong phần tiểu mục tiếp theo. Những lời khuyên chuyên môn này sẽ giúp tối đa hóa sự thành công cho danh sách email. Nhờ những lời khuyên đã được chuyên gia thử qua cũng như kiểm nghiệm và có thể hiệu quả đối với mọi lĩnh vực, tiếp thị liên kết qua email chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Lời khuyên chuyên môn 1: Gửi nhiều hơn một email cho mục đích tiếp thị liên kết qua email

Điều này đơn thuần tuân theo nguyên tắc nhắm mục tiêu lại. Hãy suy nghĩ về lần mua hàng online gần nhất của mình. Nếu sản phẩm chỉ được quảng cáo một lần thì có lẽ ta đã quên mất! Đây là điều ta nên cố tránh khi tiếp thị liên kết qua email. Sự thật đơn giản là không phải ai cũng chú ý đến sản phẩm của chúng ta. Vì vậy, ta phải tranh giành để được lắng nghe! Điều này có nghĩa là thuyết phục mọi người hành động bằng cách:

Đưa các góc độ khác nhau vào nội dung tiếp thị liên kết qua email;

Bán nhiều sản phẩm khác nhau trong cùng một chương trình

Cung cấp thêm thông tin về sản phẩm.

Lời khuyên chuyên môn 2: Đừng đánh giá thấp hiệu quả của dòng chủ đề trong email tiếp thị liên kết

Trong tiếp thị liên kết qua email, việc đọc thông điệp phụ thuộc vào việc người nhận click vào email. Hành động này có được thực hiện hay không thì còn tùy vào nhiều yếu tố, bao gồm cả tác động của dòng chủ đề. Để tận dụng tối đa từng email tiếp thị liên kết, hãy đảm bảo rằng dòng chủ đề:

Gây tò mò, hấp dẫn;

Phù hợp với nội dung của email;

Nói về một giá trị hoặc lợi ích.

Quan trọng nhất, email không được chứa bất kỳ yếu tố kích hoạt thư rác nào có thể khiến email không được nhìn thấy!

Lời khuyên chuyên môn 3: Theo dõi tỷ lệ phân phối

Nói về việc email không được nhìn thấy, chúng ta cần tỷ lệ gửi thành công email tiếp thị liên kết thật cao! Tỷ lệ gửi thành công là tỷ lệ phần trăm email được chuyển đến người nhận. Vì vậy, nếu tỷ lệ này giảm đột ngột thì có nghĩa là đã xảy ra sự cố. Dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng gửi chiến dịch tiếp thị liên kết qua email:

Tính nhất quán trong việc gửi email;

Khả năng mở và click từ những người theo dõi;

Các yếu tố kích hoạt thư rác;

Uy tín của nhà cung cấp dịch vụ email;

Chất lượng danh sách.

Tuy còn nhiều yếu tố nữa, nhưng những điều kể trên sẽ cho chúng ta ý tưởng về việc nên tìm hiểu từ đâu nếu những tỷ lệ này bắt đầu giảm.

3 thử thách và giải pháp trong tiếp thị liên kết qua email

Tiếp thị qua email không phải là không có khó khăn. Có nhiều phần động có thể ảnh hưởng đến ROI của chiến dịch. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải làm quen với những thử thách ngay cả khi chưa từng gặp phải chúng trước đây. Tiếp thị liên kết qua email có thể dễ dàng hơn nhiều nếu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những rào cản tiềm ẩn phía trước. Trong các phần phụ sau, chúng tôi sẽ nói về những vấn đề lớn nhất mà tiếp thị liên kết qua email gặp phải cũng như một số giải pháp tiềm năng.

Thử thách 1: Khán giả tiếp thị liên kết qua email không gắn kết

Chúng ta sẽ làm gì nếu ban đầu khán giả có vẻ quan tâm nhưng sau đó lại trở nên ít hào hứng hơn? Với tiếp thị liên kết qua email, ta cần gửi email để truyền đạt ý của mình, nhưng nếu người đăng ký có vẻ không gắn kết thì có thể là do bất kỳ lý do nào trong số này.

Ta đang gửi quá nhiều email, vì vậy có thể cần giảm tần suất gửi.

Nội dung tiếp thị liên kết qua email không liên quan đến họ, vì vậy ta có thể loại họ ra khỏi danh sách.

Thời gian không phù hợp, nghĩa là ta có thể cần điều chỉnh thời điểm gửi tin nhắn.

Ngoài ra, nếu việc không gắn kết chủ yếu đến từ khách truy cập trên thiết bị di động, hãy cân nhắc tối ưu hóa email cho người dùng thiết bị di động!

Thử thách 2: Thiếu tin tưởng và tín nhiệm

Mọi người thường cảnh giác với tiếp thị liên kết qua email và các đơn vị liên kết. Nhiều người tin rằng ta đang lừa họ mua thứ họ không cần! Đây là lý do tại sao ta cần chứng tỏ mình đáng tin cậy và đáng tín thác. Ta nên giúp người đọc hiểu rằng mặc dù mình nhận hoa hồng tiếp thị liên kết qua email nhưng đây không phải là động lực duy nhất. Hãy thể hiện cam kết của mình với những người đăng ký bằng cách:

Chỉ giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mà ta tin tưởng;

Nói rõ rằng ta đang nhận hoa hồng tiếp thị liên kết qua email;

Cung cấp giá trị trong nội dung.

Và nếu ta đang hoạt động với một thương hiệu, hãy tận dụng uy tín của họ để nâng cao uy tín của mình.

Thử thách 3: Tuân thủ các quy định về tiếp thị qua email

Tiếp thị liên kết qua email có ở khắp nơi trên toàn thế giới! Những người đăng ký có thể sống ở những nơi khác nhau trên thế giới và mỗi nơi áp dụng các quy tắc và quy định khác nhau. Vì vậy, ta cần phải:

Am hiểu pháp luật trong phạm vi quản lý của mình;

Luôn cập nhật những thay đổi có thể ảnh hưởng đến cách chạy chiến dịch tiếp thị liên kết qua email;

Tuân thủ tuyệt đối.

Cơ bản nhất, ta phải biết GDPR và Đạo luật CAN-SPAM được áp dụng tại Mỹ, Vương quốc Anh và châu u. Và với tiếp thị liên kết qua email, hãy nhớ rằng ngay cả khi thuê người từ bên ngoài (outsource) làm tất cả các phần việc có liên quan, ta vẫn sẽ gặp những khó khăn nhất định! Vì vậy, nếu định thuê ngoài, hãy chọn một người hoặc đại lý đáng tin cậy.

Hiện có chương trình liên kết tiếp thị qua email nào?

Tất cả các công ty đều mong muốn tạo doanh thu càng cao càng tốt và vì vậy, sẽ không khó để tìm chương trình tham gia. Tuy nhiên, ta nên tập trung tìm kiếm các chương trình liên kết tiếp thị qua email tốt nhất hiện có! Chương trình phù hợp nhất chủ yếu được quyết định dựa trên danh sách email. Tuy nhiên, ta vẫn nên cân nhắc những điều sau trước khi tham gia một chương trình tiếp thị liên kết qua email:

Thời hạn sử dụng cookie;

Cơ cấu hoa hồng và mức giá trần;

Lịch thanh toán.

Để cung cấp ý tưởng về các chương trình hiện có, đây là ba chương trình tiếp thị liên kết qua email mà chúng ta có thể tham gia ngay bây giờ.

GetResponse

Với thời hạn sử dụng cookie 120 ngày, ta sẽ được ghi nhận số lượt bán hàng thậm chí vài tháng sau khi người xem click vào link lần đầu tiên! Hoạt động tiếp thị liên kết qua email trở nên thoải mái hơn bao giờ hết với GetResponse. Ta có thể chọn nhận khoản hoa hồng cố định 100 đô la cho mỗi khách hàng mà ta giới thiệu. Tuy nhiên, một trong những điểm khiến chúng tôi yêu thích chương trình tiếp thị liên kết qua email này chính là tùy chọn nhận hoa hồng định kỳ 33% và không giới hạn từ công ty mãi mãi. Đây là cơ hội tuyệt vời nếu ta thích một chương trình liên kết tiếp thị qua email mang lại nguồn thu nhập ổn định.

ConvertKit

ConvertKit cung cấp công cụ phát triển cho các nhà tiếp thị liên kết để giúp họ dễ dàng mở rộng đối tượng khán giả, tự động hóa hoạt động tiếp thị và tăng thu nhập. Tuy nhiên, quý vị có biết rằng họ cũng có chương trình tiếp thị liên kết qua email nơi chúng ta có thể kiếm được 30% hoa hồng định kỳ không? Nếu là người mới với ngân sách rất hạn chế, ConvertKit là một lựa chọn tốt vì bất kỳ ai cũng có thể tham gia tiếp thị liên kết qua email. Ta thậm chí không cần phải mua sản phẩm của họ! Họ cũng có các hội thảo trực tuyến để cung cấp thông tin nhằm giúp ta chuyển đổi khách tiềm năng thành khách thực sự mua hàng.

MailerLite

Vì MailerLite không cho phép sử dụng dịch vụ quảng cáo nên đây là chương trình liên kết tiếp thị qua email tốt nhất dành cho các nhà tiếp thị tập trung vào email. Họ cũng sử dụng PayPal để thanh toán cho các đơn vị liên kết. Điều đáng yêu thích ở họ chính là chúng ta có thể quyết định thời điểm nhận khoản thanh toán từ hoạt động tiếp thị liên kết qua email của mình. Miễn sao còn ít nhất 50 đô la, ta có thể yêu cầu rút tiền. Ta có thể kiếm được số tiền này với chỉ một khách hàng tiềm năng mua gói Advanced hoặc hai khách hàng mua gói Growing Business! Tuy nhiên, nếu khách hàng sử dụng gói miễn phí thì ta sẽ không nhận được hoa hồng.

Câu hỏi thường gặp về tiếp thị liên kết qua email

Tiếp thị liên kết qua email là gì?

Đây đơn thuần là sử dụng email để làm tiếp thị liên kết. Hoạt động này liên quan đến việc viết email và gửi đến danh sách email của mình để thúc đẩy người đọc mua hàng.

Làm cách nào để xây dựng danh sách email hiệu quả cho mục đích tiếp thị liên kết?

Ta có thể cung cấp lợi ích miễn phí hoặc chi phí thấp để đổi lấy địa chỉ email của họ. Lý tưởng nhất, ưu đãi đầu tiên phải là thứ gì đó liên quan đến thứ ta định bán.

Lợi ích của tiếp thị liên kết qua email là gì?

Tiếp thị liên kết qua email cung cấp ba lợi thế chính.

Chi phí phải chăng hơn quảng cáo.

Tạo ra một đường dây giao tiếp trực tiếp với khán giả.

Có độ tin cậy cao hơn.

Tiếp thị qua email và tiếp thị liên kết khác nhau thế nào?

Tiếp thị qua email là sử dụng email để lan tỏa nhận thức, khiến mọi người quan tâm và/hoặc khiến họ mua hàng. Trong khi đó, tiếp thị liên kết thì liên quan đến việc sử dụng link hoặc mã để tạo lượt bán hàng cho bên thứ ba.

Tiếp thị liên kết qua email khác với tiếp thị qua email truyền thống như thế nào?

Như đã giải thích ở câu trả lời trước, tiếp thị qua email truyền thống do một công ty sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ. Tiếp thị liên kết qua email thì liên quan đến việc tạo lượt bán hàng cho bên thứ ba và nhận hoa hồng theo lượt bán hàng.

Các phương pháp hay nhất để viết nội dung hấp dẫn cho email tiếp thị liên kết là gì?

Để kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ hoạt động tiếp thị liên kết qua email, ta có thể làm theo một số phương pháp hay nhất như sau:

Sử dụng mẫu thoải mái nhưng hãy cá nhân hóa cho khán giả của mình;

Hãy nhớ rằng tiếp thị liên kết qua email hiệu quả nhất khi đi cùng lời kêu gọi hành động rõ ràng;

Viết email dựa trên phân khúc đối tượng khán giả;

Theo dõi kết quả và thực hiện các thay đổi dựa theo đó;

Dùng dòng tiêu đề hấp dẫn để người đọc mở email.

Làm cách nào để đảm bảo tuân thủ các quy định về tiếp thị qua email khi làm tiếp thị liên kết qua email?

Khi nắm rõ các quy định, ta sẽ hiểu những gì mình có thể và không thể làm. Chí ít, hãy đảm bảo rằng ta đã được những người đăng ký đồng ý cho gửi email. Ngoài ra, hãy tạo một cách để họ dễ dàng hủy đăng ký nhận mọi email mà ta gửi.

Có nên sử dụng các công cụ tiếp thị qua email miễn phí để làm tiếp thị liên kết không?

Chắc chắn rồi, đặc biệt là khi ta mới bắt đầu! Các công cụ miễn phí giúp nâng cao hiệu quả rất tốt và đây là điều cực kỳ quan trọng nếu ta không có một danh sách dài hay một nhóm lớn.

Các mẫu email tiếp thị liên kết có khả năng chuyển đổi tốt không?

Có, các mẫu email có thể hoạt động tốt nếu được sử dụng đúng cách. Điều này có nghĩa là chúng ta phải hiểu được tính chất của email thay vì chỉ điền vào chỗ trống.

Làm cách nào để đánh giá mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị liên kết qua email?

Thu nhập từ danh sách email là cách dễ nhất để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch. Hãy xem xét tỷ lệ mở, tỷ lệ click, tỷ lệ chuyển đổi, ROI và tỷ lệ hủy đăng ký.

Tiếp thị liên kết qua email vẫn hiện hữu và đang phát triển! Hãy tận dụng tối đa cơ hội này

Đối với tiếp thị, nguyên tắc chung là càng có nhiều điểm giao tiếp thì càng tốt! Điều này mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để chốt lượt bán hàng. Tiếp thị liên kết qua email là một trong những cơ hội mà ta không muốn bỏ lỡ. Khi ai đó chủ động chia sẻ địa chỉ email của họ với chúng ta thì có nghĩa là mức độ tin cậy sẽ cao hơn. Do đó, nếu dùng tiếp thị liên kết qua email như một phần trong các nỗ lực bán hàng, ta có thể dễ dàng chốt khách hàng tiềm năng hơn. Chúng ta thậm chí sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa nếu có thể sử dụng quảng cáo tự nhiên và tạo được cảm nhận như một email thông thường. Để làm được như vậy và hơn thế nữa, hãy đăng ký trên nền tảng MGID để có thể sử dụng các công cụ nâng cao và được hỗ trợ bởi người quản lý cá nhân cũng như đội ngũ chuyên gia sáng tạo.