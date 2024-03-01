Trí tuệ nhân tạo đã cải tiến rất nhiều kể từ khi mới được đưa vào ngành tiếp thị. Lúc đầu, các công cụ AI dành cho tiếp thị chuyên về tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, nhưng ngày nay, chúng có thể thực hiện những chức năng phức tạp hơn như phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch. Các công cụ AI dành cho tiếp thị đã nâng cao tiêu chuẩn trong ngành, giúp những người trong nghề làm việc nhanh hơn và tốt hơn trước. Nếu muốn bắt kịp xu hướng, ta cần có các công cụ AI.

Tìm hiểu sự cần thiết của các công cụ AI trong tiếp thị: AI trong tiếp thị là gì?

Trong tiếp thị cũng giống như trong mọi lĩnh vực khác, trí tuệ nhân tạo chủ yếu được sử dụng để tự động hóa, ủy thác và tối ưu hóa. Bởi vì quảng cáo luôn đi cùng với chi phí nên tất cả các chức năng này rất thu hút các nhà tiếp thị! Tiếc thay, việc áp dụng AI trong hoạt động tiếp thị vẫn rất hạn chế vì nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc học cách sử dụng và tích hợp AI. Tuy nhiên, những người nhận ra được giá trị của các công cụ AI dành cho hoạt động bán hàng và tiếp thị đã và đang sử dụng chúng trong nhiều tác vụ khác nhau, như :

Tự động hóa hoạt động tương tác với khách hàng;

Cá nhân hóa hành trình của khách hàng;

Tự động hóa các quy trình.

Lợi ích của các công cụ AI trong tiếp thị

Nếu vẫn chưa tin chắc về sự cần thiết của các công cụ AI trong ngành tiếp thị, những lợi ích sau đây có thể khiến ta thay đổi suy nghĩ.

Quy trình được tối ưu hóa: Với các công cụ AI phù hợp cho hoạt động tiếp thị, ta có thể hoàn thành công việc nhanh hơn.

Với các công cụ AI phù hợp cho hoạt động tiếp thị, ta có thể hoàn thành công việc nhanh hơn. Giúp tiết kiệm hơn: Các công cụ hiện tại có thể làm được rất nhiều việc, giúp ta dễ dàng giao việc cho AI với chi phí thấp.

Các công cụ hiện tại có thể làm được rất nhiều việc, giúp ta dễ dàng giao việc cho AI với chi phí thấp. Thông tin chuyên sâu công minh: Các công cụ AI dành cho tiếp thị hoạt động hoàn toàn dựa trên những lời gợi ý, dữ liệu và công nghệ học máy, nhờ vậy đây là những công cụ đáng tin cậy và không thiên kiến.

Khi các nhà phát triển tạo ra nhiều công cụ hơn, lợi ích cũng sẽ tăng theo!

Các công cụ AI nào là tốt nhất dành cho tiếp thị?

Giờ đây, khi đã hiểu những lợi ích mà các công cụ AI có thể mang lại, chúng ta cùng xét đến những công cụ nên sử dụng. Quả thật, vì có vô vàn lựa chọn nên sẽ khó sàng lọc và tìm ra các công cụ AI phù hợp nhất. Khi chọn những công cụ muốn sử dụng, ta nên cân nhắc các điểm sau.

Ngân sách: Nếu muốn giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể, ta có thể thử những công cụ AI miễn phí dành cho tiếp thị.

Nếu muốn giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể, ta có thể thử những công cụ AI miễn phí dành cho tiếp thị. Nhu cầu: Xác định xem ta cần trợ giúp ở đâu và rồi xem xét các công cụ có tính năng mà ta cần.

Xác định xem ta cần trợ giúp ở đâu và rồi xem xét các công cụ có tính năng mà ta cần. Mong muốn: Lập danh sách những việc ta muốn AI có thể làm cho mình. Cho dù những việc này có thể không phải là những ưu tiên hàng đầu nhưng việc lập danh sách vẫn hữu ích.

Sau khi cân nhắc tất cả những điểm này, chúng tôi đã tập hợp các công cụ tốt nhất hiện có cho bất kỳ hoạt động tiếp thị nào. Hãy đọc tiếp để tìm ra công cụ phù hợp nhất với mình.

Công cụ AI dành cho tiếp thị nội dung

Tiếp thị nội dung rất quan trọng vì đây là công việc giữ cho thương hiệu năng động. Thông qua nội dung chữ và phương tiện được đăng thường xuyên nhắm đến khán giả của mình, ta có thể nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt giúp dễ dàng chuyển đổi sau này. Các công cụ tiếp thị kỹ thuật số AI có thể làm được rất nhiều việc để giúp chúng ta dễ dàng tạo nội dung phù hợp và hấp dẫn. Có vô số tác vụ liên quan đến tiếp thị nội dung, bao gồm viết nội dung chữ, tối ưu hóa nội dung cho việc tìm kiếm cũng như tạo hình ảnh và video. Để được hỗ trợ thực hiện ít nhất một (hoặc nhiều) tác vụ này, chúng tôi khuyên dùng các công cụ AI dành cho tiếp thị sau đây.

OpenAI GPT

Giá: Miễn phí đến $25 mỗi tháng

Khi chúng ta thỉnh thoảng bị cạn ý tưởng, OpenAI GPT là một công cụ tuyệt vời. Công cụ này trở thành một trong những công cụ AI tiếp thị được yêu thích là nhờ tính đơn giản — giống như Google nhưng có tổ chức hơn! Tất cả những gì ta cần làm là nhập thông điệp càng cụ thể càng tốt rồi đợi vài giây để xem phản hồi. Nếu ta luôn cần những gợi ý thì đây là công cụ AI cần phải có cho hoạt động marketing. Phiên bản miễn phí sử dụng mẫu GPT-3.5, trong khi phiên bản trả phí với giá dao động từ 20 USD đến 25 USD một tháng thì sử dụng GPT-4. Phiên bản này cũng đi kèm với các công cụ OpenAI bổ sung, như DALL-E, phân tích dữ liệu nâng cao...

Grammarly

Giá: Miễn phí đến $15 mỗi tháng

Grammarly có lẽ là một trong những công cụ AI phổ biến nhất dành cho tiếp thị. Nếu không muốn mắc lỗi ngữ pháp trong giao tiếp trực tuyến, ta có thể cho Grammarly duyệt qua nội dung chữ. Vậy, làm sao công cụ này lại lọt vào danh sách các công cụ AI dành cho tiếp thị yêu thích của chúng tôi? Bởi vì công cụ này hỗ trợ tạo nội dung chữ bằng AI! Tính năng này bắt đầu ở mức 100 lời gợi ý mỗi tháng đối với thành viên miễn phí nhưng sẽ tăng lên đối với tài khoản đăng ký có trả phí. Ngoài ra, Grammarly giúp quản lý nội dung dễ dàng hơn với các tính năng đăng ký dành cho doanh nghiệp, chẳng hạn như hướng dẫn về phong cách và giọng điệu của thương hiệu. Do vậy, cho dù ta đang hoạt động một mình hay lãnh đạo một đội nhóm thì dịch vụ này cũng là một trong những công cụ AI tiết kiệm chi phí nhất dành cho tiếp thị.

MarketMuse

Giá: $149 đến $399 mỗi tháng, với thời gian dùng thử miễn phí 7 ngày cùng các tiện ích bổ sung cho gói nhóm

Các nhà tiếp thị nội dung đang muốn hạn chế số lượng công cụ AI mà họ sử dụng sẽ yêu thích MarketMuse. Công cụ này hỗ trợ người dùng một số chức năng thường được thực hiện bởi các công cụ riêng biệt, chẳng hạn như:

Phân tích đối thủ cạnh tranh;

Nghiên cứu từ khóa;

Tạo nội dung bằng AI;

Gợi ý liên kết;

Theo dõi chủ đề được quản lý.

Sở dĩ đây là một trong những công cụ AI tiếp thị yêu thích của chúng tôi là vì công cụ này hoạt động ở mọi cấp độ. Cho dù là blogger xuất bản nội dung vài lần một tháng hay là một đại lý lớn đang quản lý một đội ngũ lớn, MarketMuse vẫn có thể phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng. MarketMuse cung cấp bản dùng thử miễn phí nhưng cũng có bản demo trực tiếp.

Công cụ AI dành cho tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email là một cách tương đối rẻ tiền để giao tiếp với khán giả. Chỉ với một danh sách email, ta có thể gửi tin nhắn cho người nhận bất cứ lúc nào! Với các công cụ AI dành cho tiếp thị, ta cũng có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như:

Phân khúc danh sách email;

Cải thiện khả năng gửi email;

Cá nhân hóa email dựa trên dữ liệu.

Các công cụ AI dành cho tiếp thị có thể làm được nhiều việc khác nữa! Trong các phần phụ dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận xem các công cụ này có thể làm cho chiến dịch tiếp thị qua email hiệu quả hơn theo cách nào.

Mailchimp

Giá: $13 đến $50 mỗi tháng cùng các gói tùy chỉnh

Mailchimp là công ty email dành cho những người áp dụng tiếp thị qua email từ sớm. Tuy nhiên, quý vị có biết rằng kể từ khi bắt đầu phục vụ khách hàng, công cụ này về cơ bản đã trở thành một nền tảng tiếp thị AI? Ngoài việc giúp gửi email hàng loạt, Mailchimp còn có thể:

Tạo email độc lập;

Tạo tác phẩm nghệ thuật có thể được sử dụng cho email;

Tự động hóa các quy trình như email kích hoạt và chiến dịch nhỏ giọt;

Gửi email dựa trên hành vi của khách hàng.

Nếu đang tìm kiếm nhiều công cụ AI dành cho tiếp thị được tích hợp vào một gói nhỏ gọn thì Mailchimp là một nền tảng đáng tin cậy và đang tiếp tục mở rộng dựa trên các xu hướng hiện tại của ngành.

Seventh Sense

Giá: $80 đến $450 mỗi tháng

Nếu ta đã đang sử dụng Hubspot hoặc Marketo thì Seventh Sense là một trong những công cụ AI tốt nhất dành cho tiếp thị mà ta có thể dùng kết hợp với các dịch vụ đó. Khi không có AI, ta thường dùng thông tin từ hồ sơ khách hàng, chẳng hạn như vị trí và một số hành vi nhất định, làm căn cứ để chọn thời gian gửi. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp toàn diện vì hành vi của từng cá nhân (ngay cả những người thuộc cùng một nhóm nhân khẩu học) có thể khác nhau đáng kể. Với Seventh Sense, ta có thể thực hiện một việc rất quan trọng: gửi email đến từng người đăng ký dựa trên thời điểm họ có nhiều khả năng mở email nhất. Với một trong những công cụ AI hiệu quả nhất dành cho tiếp thị, email của ta sẽ được nhìn thấy thay vì bị vùi trong hộp thư đến.

SendGrid

Giá: Dao động từ $15 đến $89,95 mỗi tháng, cộng với thuế quan

Khả năng truyền đạt là một vấn đề thường trực đối với các nhà tiếp thị qua email vì nếu một tin nhắn không được gửi đến hộp thư đến thì không bao giờ có thể dẫn đến sự chuyển đổi. Đây là lý do tại sao SendGrid là một trong những công cụ AI yêu thích của chúng tôi cho việc tiếp thị qua email. Công cụ này thực hiện một loạt tác vụ giúp cải thiện kết quả chiến dịch email, bao gồm:

Kiểm thử phân tách và thông tin chuyên sâu;

Phân khúc;

Tự động hóa nhỏ giọt dựa trên kích hoạt.

Chức năng và tính năng phụ thuộc vào gói mà ta chọn. Tuy nhiên, ngay cả với phiên bản miễn phí thì đây vẫn là một trong những công cụ AI hiệu quả nhất dành cho tiếp thị.

Công cụ AI dành cho chat và nhắn tin

Khi internet giúp việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, kỳ vọng về khả năng tiếp cận cũng tăng lên. Do đó, ngày nay, dịch vụ khách hàng và tương tác với khách hàng càng trở nên quan trọng hơn đối với hoạt động tiếp thị. Và ở đây, các công cụ AI dành cho tiếp thị sẽ rất hữu ích! Khi chọn công cụ để sử dụng, hãy xem xét các yếu tố sau:

Tính dễ tích hợp;

Các tính năng có sẵn;

Các khả năng tùy chỉnh;

Cơ cấu giá;

Khả năng tương thích với nền tảng.

Đừng lo lắng: chúng tôi đã thay quý vị nghiên cứu chi tiết! Sau khi xem xét các công cụ AI khác nhau dành cho tiếp thị, chúng tôi quyết định rằng đây là những lựa chọn hàng đầu hiện nay.

Chatrace

Giá: Miễn phí tới $159 mỗi tháng cho 30.000 liên hệ Quý vị có đang sử dụng bất kỳ kênh nào trong số này để liên lạc với khách hàng không?

SMS

Google Chat

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Nếu có, Chatrace là một trong những công cụ AI dành cho tiếp thị tốt nhất mà chúng tôi có thể đề xuất! Với công cụ này, ta có thể chốt khách hàng tiềm năng và thậm chí upsell với họ — tất cả đều không cần một người đại lý thực tế!

Lợi thế của công cụ này so với các công cụ AI khác dành cho tiếp thị chính là khả năng tích hợp, kết nối liền mạch mọi tài sản để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng mua hàng. Ngoài ra, ta có thể bắt đầu miễn phí nếu có ít hơn 100 người liên hệ. Các công cụ AI khác dành cho tiếp thị sẽ khó có thể vượt qua được lợi thế này!

Dialogflow

Giá: Cung cấp theo yêu cầu

Dialogflow là một nền tảng NLP có thể giúp ta đưa cá tính và sự cá nhân hóa vào hoạt động tương tác của thương hiệu với khách hàng. Vậy điều gì khiến công cụ này trở thành một trong những công cụ AI hàng đầu dành cho hoạt động tiếp thị? Công cụ này cung cấp khả năng phát triển các agent có thể được dùng cho chatbot hoặc trợ lý ảo. Và nếu từng lo lắng về độ tin cậy của các công cụ AI giống như vậy, ta có thể chắc chắn về độ tin cậy của Dialogflow vì công cụ này được hỗ trợ và bán bởi chính Google! Ngoài ra, ta có thể triển khai tất cả các agent mà mình tạo ra ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện kỹ thuật số.

ChatBot.com

Giá: $52 đến $424 mỗi tháng, cộng với các yêu cầu tùy chỉnh

Nếu đang tìm các công cụ AI thân thiện với người dùng dành cho tiếp thị, ta có thể tự tin sử dụng ChatBot ngay cả khi không có kỹ năng viết mã! ChatBot hiện có các mẫu tạo sẵn mà ta có thể thử nghiệm cho trợ lý AI của mình, nhưng vẫn có tùy chọn tạo mẫu độc lập. Các nguồn lực từ ChatBot Academy sẽ giúp ta thực hiện việc này dễ dàng! Giống như mọi công cụ AI tuyệt vời dành cho tiếp thị, công cụ này có thể dễ dàng được tích hợp ở các kênh khác nhau. Công cụ này có thể được sử dụng trên các trang web, Slack, LiveChat và Facebook Messenger.

Các công cụ AI để tối ưu hóa và cá nhân hóa tiếp thị

Làm thế nào để khiến người khác lắng nghe? Tất nhiên là bằng cách nói ngôn ngữ của họ! Mọi chiến dịch tiếp thị thành công cần có nền tảng là sự cá nhân hóa cũng như tối ưu hóa, và với các công cụ AI dành cho tiếp thị, ta sẽ có được mọi sự trợ giúp cần thiết! Khi đánh giá các lựa chọn, ta nên xem xét:

Khả năng khai thác và xử lý dữ liệu;

Các tính năng liên quan đến phân tích và thông tin chuyên sâu;

Khả năng tự động hóa dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Các công cụ AI nghiên cứu thị trường thực sự có thể tạo ra sự khác biệt ở đây, nhưng khi tìm kiếm ba công cụ yêu thích, chúng tôi chỉ xem xét những công cụ có chức năng tối ưu hóa và cá nhân hóa.

Optimizely

Giá: Cung cấp theo yêu cầu

Optimizely tự hào có mọi công cụ AI cần thiết dành cho tiếp thị. Ta có thể thử nghiệm và kiểm tra để mang lại kết quả tối ưu cho chiến dịch của mình như một phần trong hoạt động tiếp thị! Bằng cách sử dụng mọi công cụ AI dành cho tiếp thị mà Optimizely hiện có, ta có thể:

Xác định đối tượng khán giả cụ thể;

Phân khúc dựa trên dữ liệu thời gian thực;

Dễ dàng quản lý mọi khía cạnh cá nhân hóa của chiến dịch. Phần hay nhất chính là các công cụ AI dành cho nghiên cứu thị trường này được tạo ra để cộng tác, nhờ đó dễ dàng tích hợp vào các quy trình làm việc hiện có.

Dynamic Yield

Giá: Cung cấp theo yêu cầu

Dynamic Yield tự hào với khả năng đưa sự cá nhân hóa lên một tầm cao mới, tự tin vượt lên trên các công cụ AI khác dành cho tiếp thị. Công cụ này nhắm đến các doanh nghiệp muốn mang lại trải nghiệm siêu cá nhân hóa cho khách hàng. Dynamic Yield giám sát hành vi của khách truy cập, cung cấp các mẫu tùy chỉnh và cá nhân hóa, cùng nhiều tính năng khác. Người dùng đã liên tục đánh giá dịch vụ này là một trong những công cụ AI tốt nhất dành cho tiếp thị, vì vậy khả năng ta có được trải nghiệm tuyệt vời tương tự là rất cao!

Marketing Cloud Personalization by Salesforce

Giá: $300.000 mỗi năm (Gói cao cấp)

Marketing Cloud Personalization có thể là một trong những công cụ AI dành cho tiếp thị đắt tiền nhất, nhưng chắc chắn đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất. Công cụ này sử dụng dữ liệu từ hồ sơ khách hàng cũng như các hoạt động của họ để tạo ra trải nghiệm tùy chỉnh thực sự. Không giống như các công cụ AI nghiên cứu thị trường thông thường, công cụ này chỉ dựa vào dữ liệu của công ty. Như vậy, ta có thể:

Cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng;

Gắn kết khán giả bằng trình tái kích hoạt theo thời gian thực;

Tạo các phân khúc tốt hơn.

Các công cụ AI để phân tích và dự báo xu hướng tiếp thị

Nếu muốn vượt qua đối thủ, ta cần biết bước tiếp theo cần thực hiện là gì. Các công cụ AI dành cho tiếp thị sẽ trợ giúp ta bằng cách:

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu mà ta có thể đã bỏ lỡ;

Đảm bảo tính khách quan trong quá trình ra quyết định;

Cung cấp các lựa chọn cho bước tiếp theo.

Việc xác định các khuôn mẫu, xu hướng và đưa ra quyết định dựa theo đó bị giới hạn bởi thời gian. Khi có các công cụ AI hiệu quả để tiếp thị, ta có thể dễ dàng bắt kịp các xu hướng mới nổi và điều chỉnh chiến lược của mình khi cần.

Talkwalker

Giá: Cung cấp theo yêu cầu

Là một nhà tiếp thị, ta phải hiểu biết để có thể hành động. Và với Talkwalker, việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dịch vụ này bao gồm nhiều công cụ AI tích hợp dành cho tiếp thị, bao gồm:

Mô hình phân tích tùy chỉnh;

Nhận dạng hình ảnh để tìm các đề cập thương hiệu ẩn;

Phân tích tình cảm.

Với các công cụ AI dành cho tiếp thị, ta có thể tìm hiểu điều gì đang xảy ra và có thể điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp. Điều này cũng tạo điều kiện để ta trở thành người tạo ra xu hướng thay vì người theo sau!

Obviously.ai

Giá: Miễn phí (dành cho học sinh sinh viên và tổ chức phi lợi nhuận) đến $999 mỗi tháng

Nếu đang tìm kiếm các công cụ AI miễn phí dành cho tiếp thị, đừng quên xem xét Obviously.ai. Phần mềm này có khả năng đưa ra những kiến thức chuyên sâu có giá trị dựa trên những mô hình và dự đoán của AI. Nếu ta có nhiều dữ liệu và không biết cách xử lý thì Obviously.ai có thể giúp ích rất nhiều. Mặc dù đây không phải là một công cụ AI đặc biệt dành cho tiếp thị nhưng những kiến thức chuyên sâu mà ta có thể thu thập vẫn sẽ rất hữu ích trong quá trình ra quyết định tiếp thị.

Taskade

Giá: Miễn phí (gói cá nhân) đến $19 (gói doanh nghiệp) mỗi tháng

Taskade là sự kết hợp của các công cụ AI dành cho tiếp thị được thiết kế để giúp chúng ta hoạt động hiệu quả! Trong số rất nhiều khả năng mà Taskade có, khả năng hiệu quả nhất là AI Marketing Trend Analysis Generator bởi nó có thể:

Cải thiện hiệu quả phân tích;

Loại bỏ lỗi của con người trong mọi quy trình;

Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán xu hướng.

Taskade tự hào có một số công cụ AI khác dành cho tiếp thị, giúp mọi phần của quy trình tiếp thị diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.

Các công cụ AI khác dành cho tiếp thị

Còn rất nhiều công cụ khác mà ta có thể sử dụng! Giống như các công cụ mà chúng ta đã thảo luận, thường có các tùy chọn miễn phí và trả phí. Tất nhiên, các dịch vụ cung cấp sẽ khác nhau. Nếu quý vị đang tìm kiếm các công cụ tiếp thị AI tốt nhất cho người dùng là doanh nghiệp nhỏ đang thực hiện các hình thức tiếp thị khác nhau, chúng tôi khuyên nên sử dụng những dịch vụ sau.

Công cụ AI để nghiên cứu người có tầm ảnh hưởng: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash Công cụ AI để quản lý và tiếp thị trên mạng xã hội: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Sprout Social, ContentStudio, Vista Social Công cụ AI để tự động hóa bán hàng: Sales Enablement Software của Gong, Hippo Video, Zia của Zoho

Tiết lộ một trong những công cụ AI tốt nhất cho tiếp thị kỹ thuật số hiện nay: Kho công cụ tiếp thị AI tiên tiến của MGID

MGID tích cực triển khai AI vào nền tảng để luôn làm hài lòng các nhà phát hành và nhà quảng cáo! Các công cụ tiếp thị AI của chúng tôi giúp đẩy nhanh quá trình tạo chiến dịch để quý vị có thể triển khai quảng cáo tự nhiên càng sớm càng tốt. Kể từ khi phát triển tính năng tạo hình ảnh bằng AI, chúng tôi đã triển khai những công cụ AI mới sau đây cho hoạt động tiếp thị.

AI tạo hình ảnh từ nội dung chữ: Tạo hình ảnh thu hút và biến các khái niệm thành hiện thực với hàng loạt tùy chọn tùy chỉnh của chúng tôi.

Tạo hình ảnh thu hút và biến các khái niệm thành hiện thực với hàng loạt tùy chọn tùy chỉnh của chúng tôi. AI tạo hình ảnh từ hình ảnh: Thêm các yếu tố vào hình ảnh hiện có để tạo ra kết quả trực quan ấn tượng hơn nữa bằng cách sử dụng những gợi ý dạng chữ.

Thêm các yếu tố vào hình ảnh hiện có để tạo ra kết quả trực quan ấn tượng hơn nữa bằng cách sử dụng những gợi ý dạng chữ. Ai tạo tiêu đề và mô tả quảng cáo: Tạo nội dung quảng cáo thu hút sự chú ý và hướng người dùng đến nội dung của mình.

Câu hỏi thường gặp về các công cụ AI dành cho tiếp thị

Công cụ AI dành cho tiếp thị là gì?

Đây là những công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để mang đến lợi ích cho các nhà tiếp thị. Hiện đã có nhiều dịch vụ có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau để giúp hoạt động tiếp thị trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Các công cụ AI có thể tự động hóa những loại tác vụ nào trong hoạt động tiếp thị?

Thực tế là mọi tác vụ! Đây chỉ là một số trong rất nhiều việc mà các công cụ AI có thể làm:

Nghiên cứu;

Phân tích dữ liệu;

Giao tiếp với khách hàng;

Tự động hóa các nhiệm vụ tiếp thị khác nhau;

Tối ưu hóa chiến dịch.

Các công cụ tiếp thị AI mang lại lợi ích cho nhà tiếp thị như thế nào?

Các công cụ AI có thể hoạt động theo cách mà con người không thể, nhờ vậy ta có được những lợi ích sau:

Có được thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu chính xác 100% do các công cụ AI tiếp thị xử lý;

Hoàn thành tác vụ nhanh hơn;

Tập trung vào những quyết định quan trọng hơn;

Tạo thông tin chuyên sâu và nội dung chữ để giúp tạo nội dung;

Giảm nhân lực cần có để đạt được kết quả chiến dịch tuyệt vời.

Các công cụ AI dành cho tiếp thị có phù hợp với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô không?

Tất nhiên! Có những công cụ phù hợp với mọi nhu cầu và ngân sách để đảm bảo ta có thể tận dụng tối đa công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện có.

Các công cụ AI dành cho tiếp thị đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu như thế nào?

Các công cụ AI cũng phải tuân thủ các quy định hiện hành. Vì vậy, mọi quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu ở quốc gia của ta cũng sẽ áp dụng cho các công cụ AI dùng cho tiếp thị. Vậy, một công cụ tốt sẽ tích hợp sẵn các biện pháp bảo vệ như mã hóa dữ liệu và ẩn danh để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Một số công cụ AI phổ biến dành cho tiếp thị là gì?

ChatBot.com, OpenAI GPT và Grammarly cung cấp nhiều chức năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các chuyên gia làm thế nào để có thể tích hợp các công cụ AI dành cho tiếp thị vào các chiến lược hiện có của mình?

Để xác định trí tuệ nhân tạo có thể mang lại lợi ích cho ta như thế nào, chúng tôi đề xuất phương pháp tiếp cận theo hai hướng.

Tự động hóa: Các tác vụ lặp đi lặp lại có thể được thực hiện bằng cách tự động hóa tiếp thị với AI.

Các tác vụ lặp đi lặp lại có thể được thực hiện bằng cách tự động hóa tiếp thị với AI. Ủy thác: Hãy tự hỏi một nhân viên hoàn hảo trông như thế nào đối với mình, sau đó liệt kê các nhiệm vụ mà ta muốn họ có thể thực hiện và tìm các công cụ phù hợp với nhu cầu đó.

Công cụ AI dành cho tiếp thị: Cách mạng hóa và cải tiến những chiến lược tiếp thị mà chúng ta đã biết

Trí tuệ nhân tạo đã vượt qua ranh giới của những điều máy tính có thể làm. Các công cụ AI dành cho tiếp thị mà chúng ta đã thảo luận hôm nay chỉ là bằng chứng bổ sung cho tiền đề này. Các nhà tiếp thị sẽ luôn cố gắng cải thiện quy trình và kết quả có được từ các chiến dịch. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng rằng việc sử dụng phần mềm và công cụ tiếp thị AI sẽ trở nên phổ biến hơn nữa.

MGID sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng cáo tự nhiên để kết hợp tốt hơn quảng cáo với nội dung có liên quan và cải thiện kết quả cho cả nhà quảng cáo lẫn nhà phát hành. Quý vị sẽ có được lợi ích này khi đăng ký trên nền tảng MGID. Ngoài ra, quý vị cũng có thể sử dụng các công cụ AI tiên tiến nhất của chúng tôi và được người quản lý cá nhân cũng như bộ phận sáng tạo hỗ trợ.