Bài viết này so sánh hệ thống phân tích theo dõi tích hợp của MGID với các công cụ phân tích của bên thứ ba như GA4, đồng thời giải thích sự khác biệt quan trọng giữa bảng điều khiển quan sát thụ động và công cụ tối ưu hóa theo thời gian thực. Chúng ta sẽ hiểu vì sao các hệ thống phân tích dạng “hộp đen” với dữ liệu chậm trễ có thể làm giảm ROI, cách cung cấp tín hiệu chuyển đổi chính xác trực tiếp cho thuật toán AI bidding, và tại sao việc xây dựng một hệ thống theo dõi kết hợp là chiến lược thông minh nhất để mở rộng quy mô các chiến dịch hiệu suất.

Người mua phương tiện truyền thông rất quen thuộc với quy trình này: khởi chạy chiến dịch, quan sát lưu lượng truy cập, sau đó kiểm tra số liệu.

Tuy nhiên, tùy vào nơi mà ta kiểm tra, các con số sẽ khác nhau. Ví dụ như bảng điều khiển của mạng liên kết hiển thị 50 lượt chuyển đổi. Google Analytics cho biết chỉ có 12. Công cụ theo dõi bên ngoài lại báo cáo 45. Vậy ai đúng? Thực tế là không bên nào nói sai cả. Mỗi hệ thống chỉ đang đo lường cùng một thực tế bằng logic khác nhau.

Thế nhưng khi ta chi hàng ngàn đô la mỗi ngày, sự sai lệch này không chỉ gây đau đầu về báo cáo mà còn có thể làm giảm trực tiếp lợi tức đầu tư (ROI). Trong thời đại quảng cáo hiệu suất hiện nay, bidding thủ công gần như đã lỗi thời. Các thuật toán AI đang điều khiển hầu hết mọi thứ. Những hệ thống này không có trực giác — chúng hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu mà ta cung cấp. Nếu dữ liệu quá ít hoặc tín hiệu bị chậm trễ, quá trình tối ưu hóa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng: Ta nên dựa vào các công cụ phân tích bên ngoài để quản lý việc mua phương tiện truyền thông hay nên gửi dữ liệu trực tiếp trở lại nguồn lưu lượng truy cập?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên hãy hiểu điểm khác biệt giữa công cụ quan sát và công cụ tối ưu hóa.

Vấn đề với Chế độ Quan sát (GA4 và các công cụ theo dõi bên ngoài)

Hầu hết mọi trang web đều cài đặt Google Analytics. Điều này gần như đã trở thành mặc định. Tuy nhiên, nếu từng thử sử dụng GA4 để quản lý các chiến dịch lưu lượng truy cập trả phí với tốc độ cao, ta sẽ nhận ra đó có thể là một cái bẫy nguy hiểm.

GA4 hiển thị các xu hướng tổng quan rất tuyệt. Nó nằm ở cuối phễu và ghi nhận dữ liệu. Nó quan sát, báo cáo những gì đã xảy ra. Giả sử hôm nay ta vừa ra mắt một mẫu quảng cáo mới hoặc một vị trí quảng cáo bất ngờ bắt đầu mang lại nhiều chuyển đổi. Nếu ta phải chờ bảng điều khiển của Google tổng hợp dữ liệu đó, đà tăng trưởng của chiến dịch có thể đã mất, và cửa sổ tối ưu hóa có thể đã đóng lại.

Bây giờ hãy nhìn vào các công nghệ mạnh mẽ hơn. Không thể phủ nhận rằng các công cụ theo dõi quảng cáo chuyên dụng — như Voluum và RedTrack — tồn tại là có lý do. Bên mua phương tiện truyền thông cần các giải pháp theo dõi liên kết chuyên nghiệp để định tuyến lượt click, chạy thử nghiệm A/B và quản lý hàng chục nguồn lưu lượng truy cập khác nhau. Điều này là hoàn toàn cần thiết. Những công cụ này tổ chức sự hỗn loạn của hoạt động hằng ngày một cách xuất sắc.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu khi dữ liệu không còn được truyền đi. Việc chỉ nhìn vào các con số tích cực trong một công cụ theo dõi bên ngoài không giúp huấn luyện nguồn lưu lượng truy cập. Quan sát trên bảng điều khiển không đồng nghĩa với tối ưu hóa.

Khi tín hiệu chuyển đổi bị “kẹt” bên trong giao diện của bên thứ ba, thuật toán bidding của mạng quảng cáo sẽ không nhận được bất kỳ dữ liệu nào. Khi đó, hệ thống chỉ có thể tiếp tục phỏng đoán.

Theo dõi tích hợp của MGID là gì? (Công cụ tối ưu hóa)

Theo dõi tích hợp của MGID không phải là một bảng điều khiển báo cáo thông thường mà hoạt động như một đường truyền dữ liệu trực tiếp đến thuật toán bidding AI (CPA Tune). Khi ta gửi dữ liệu chuyển đổi trực tiếp trở lại mạng quảng cáo, thuật toán sẽ nhìn thấy hiệu suất thực tế và đưa ra các dự đoán chính xác hơn cho chiến dịch, đồng thời học được những mô hình dẫn đến chuyển đổi.

Ta không còn chỉ đơn thuần quan sát dữ liệu nữa. Với tính năng theo dõi tích hợp của MGID, ta cho phép hệ thống bắt đầu hành động.

Vậy làm thế nào để cung cấp dữ liệu cho hệ thống này? Hãy đọc tiếp để khám phá những loại dữ liệu nào giúp vận hành hệ thống phân tích này.

Pixel MGID (Theo dõi bên thứ nhất)

Cookie bên thứ ba gần như đã biến mất khi các trình duyệt chặn chúng mạnh và nhanh hơn. Pixel của chúng tôi giải quyết hoàn toàn vấn đề này bằng cách chỉ hoạt động với cookie bên thứ nhất. Nó ghi lại click ID độc nhất ngay tại thời điểm người dùng truy cập trang — chính xác đến từng mili giây. Vì cookie thuộc về domain của ta, các bộ lọc quyền riêng tư thường sẽ bỏ qua.

Ngoài việc theo dõi chuyển đổi, Pixel MGID còn làm được nhiều điều chứ không chỉ đếm số đơn hàng. Nó tự động đưa các phân tích chuyên sâu của MGID trực tiếp vào bảng điều khiển — chúng ta gọi đây là Số liệu Tương tác (Engagement Metrics). Với các số liệu này — Thời gian trên trang (Time on Site), Chi phí mỗi lượt truy cập (Cost per Visit - CPV) và Tỷ lệ trang đích (Landing Rate) — ta có thể ngay lập tức biết liệu trang đích của mình thực sự thu hút người dùng hay chỉ khiến họ rời đi nhanh chóng.

Postbacks (S2S) và Webhooks

Pixel trên trình duyệt đôi khi có thể gặp lỗi. Người dùng có thể đóng tab quá nhanh hoặc kết nối internet bị gián đoạn. Đây là lý do những bên mua phương tiện truyền thông chuyên nghiệp thường dựa vào Postback hoặc Webhook từ máy chủ đến máy chủ (Server-to-Server - S2S).

Trong mô hình này, server của ta giao tiếp trực tiếp với server MGID. Khi người dùng mua sản phẩm, hệ thống backend của ta sẽ ngay lập tức gửi thông báo đến hệ thống của chúng tôi kèm theo sự kiện chuyển đổi và giá trị doanh thu chính xác. Không có sự can thiệp của trình duyệt và gần như không bị mất dữ liệu. Đây được xem là phương pháp theo dõi đáng tin cậy và bảo mật nhất, và cũng là tiêu chuẩn trong các công cụ theo dõi chuyển đổi hiện đại.

Native Integrations (Tích hợp tự nhiên)

Chúng ta không thích phải cấu hình URL postback tùy chỉnh hoặc chèn các đoạn mã JavaScript phức tạp. Chúng tôi hiểu và đây chính là lý do Native Integrations ra đời.

Nếu đang sử dụng các nền tảng được hỗ trợ như Voluum, quý vị có thể kết nối chúng trực tiếp trong bảng điều khiển MGID Ads. Quá trình này không yêu cầu lập trình. Các nền tảng sẽ kết nối thông qua API và dữ liệu được đồng bộ hoàn toàn ở phía hệ thống.

Những điểm khác biệt chính: Tại sao việc quan sát đơn thuần lại hạn chế khả năng tối ưu hóa

Các thuật toán hoạt động dựa trên dữ liệu. Nếu ta không cung cấp đủ dữ liệu cho chúng, ngân sách quảng cáo sẽ dần bị lãng phí.

Tốc độ và ra quyết định

Khi một vị trí quảng cáo cụ thể đột nhiên mang lại lợi nhuận, ta cần biết điều này ngay lập tức. Nếu dựa vào Google Analytics để tổng hợp các số liệu này, ta có thể phải chờ 24–48 giờ mới thấy dữ liệu. Đến lúc đó, cơ hội trong phiên đấu giá có thể đã trôi qua. Việc mua phương tiện truyền thông chuyên nghiệp đòi hỏi phân tích chiến dịch theo thời gian thực. Các postback và webhook của MGID được kích hoạt chính xác tại thời điểm người dùng chuyển đổi. CPA Tune phản ứng ngay lập tức mà không cần chờ hệ thống tổng hợp dữ liệu.

Phân loại ý định người dùng

Việc gửi một tín hiệu “sự kiện” chung chung về nguồn lưu lượng truy cập gần như không cung cấp đủ thông tin cho thuật toán. Người dùng chỉ xem trang đích hay họ đã thực sự thanh toán? Sự khác biệt giữa hai hành động này là rất lớn — và nếu không phân biệt được, ta có thể lãng phí ngân sách. MGID giải quyết vấn đề này bằng Danh mục Chuyển đổi (Conversion Categories).

Với Danh mục Chuyển đổi, ta có thể gắn nhãn chính xác từng bước trong phễu bán hàng. Ta cho hệ thống biết liệu hành động đó là xem trang, thêm vào giỏ hàng hay hoàn tất mua hàng. Nhờ việc gắn nhãn này, mô hình học máy sẽ không còn nhầm lẫn giữa những người chỉ lướt qua và những khách hàng có ý định mua cao. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh chi tiêu quảng cáo để tập trung vào những danh mục thực sự mang lại ROI cao.

Logic phân bổ: Black Box vs. Deterministic

Bây giờ, chúng ta xem xét việc theo dõi doanh số. Điều quan trọng là ta phải liên kết doanh thu với lượt click chính xác để tính toán lợi nhuận. Thật không may, đây chính là điểm mà các giới hạn về phân bổ của GA4 có thể làm sai lệch những phép tính mua phương tiện truyền thông. Google dựa vào các mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu độc quyền của riêng họ. Toàn bộ quá trình này diễn ra bên trong một “hộp đen” mà ta không thể kiểm soát hoặc biết chính xác cách hoạt động chuyển đổi được phân bổ.

MGID không phỏng đoán. Chúng tôi sử dụng hệ thống đối sánh 1-1 đơn giản. Mỗi khi người dùng click vào quảng cáo, hệ thống sẽ tạo một click ID độc nhất cho lần click đó. Khi người dùng thực hiện mua hàng, hệ thống chỉ cần gửi lại chính click đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối sánh lượt click với chuyển đổi. Đây là một phép đối sánh trực tiếp và minh bạch. Không có thuật toán hộp đen nào cố gắng “nhận công trạng” cho những giao dịch ngẫu nhiên. Nếu nghiêm túc theo dõi chuyển đổi trong tiếp thị liên kết, ta cần dựa vào một hệ thống theo dõi chính xác và có thể xác minh.

Chiến lược thông minh: Phương pháp kết hợp

Vậy có nên xóa tài khoản GA4 không? Chắc chắn là không. Tuy nhiên, ta cũng không nên sử dụng nó để quản lý các bidding đang diễn ra.

Những bên mua phương tiện truyền thông thông minh sẽ không chọn một trong hai. Họ sử dụng hệ thống theo dõi kết hợp. Họ tích hợp trực tiếp hệ thống theo dõi của MGID vào chiến dịch để cung cấp dữ liệu cho thuật toán CPA Tune. Cho dù đó là Postback, Pixel bên thứ nhất hay Tích hợp tự nhiên, sự kết nối tự nhiên này sẽ xử lý việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực và tối ưu hóa lưu lượng truy cập.

Trong khi đó, GA4 hoạt động âm thầm ở phía sau. Hãy sử dụng đúng thế mạnh của nó: phân tích hành vi người dùng trên website, xác định sự chồng lấn giữa các kênh và lập bản đồ hành trình người dùng dài hạn.

Kết luận: Tối ưu hóa thay vì chỉ quan sát

Thời đại bidding thủ công đã kết thúc. Các thuật toán bidding ngày nay cần dữ liệu bên thứ nhất và phản hồi server tức thì để có thể cạnh tranh trong các phiên đấu giá quảng cáo.

Hệ thống theo dõi của MGID được thiết kế để hành động và tối ưu hóa, trong khi các công cụ phân tích bên ngoài chủ yếu phục vụ mục đích quan sát và báo cáo. Nếu muốn mở rộng ngân sách quảng cáo hàng ngày mà không làm giảm lợi nhuận, ta cần các tín hiệu dữ liệu theo thời gian thực ở cấp độ nền tảng. Hãy ngừng đưa ra quyết định tối ưu hóa dựa trên các bảng điều khiển bị chậm trễ và những suy đoán thuật toán.

Hãy cung cấp cho hệ thống dữ liệu thô mà nó cần, sau đó để thuật toán thực hiện nhiệm vụ của nó.

Câu hỏi thường gặp

1. Hệ thống theo dõi tích hợp của MGID là gì?

Hệ thống theo dõi tích hợp của MGID là một hệ thống phân tích cấp nền tảng giúp đo lường lượt hiển thị, lượt click, CTR và chuyển đổi theo thời gian thực. Quan trọng hơn, nó trực tiếp cung cấp dữ liệu cho các thuật toán tối ưu hóa như CPA Tune, giúp hệ thống điều chỉnh bid gần như ngay lập tức.

2. GA4 có đủ cho các chiến dịch tiếp thị liên kết và quảng cáo hiệu suất không?

Không. Mặc dù GA4 hữu ích cho việc phân tích và báo cáo tổng quan về lưu lượng truy cập trả phí nhưng nó thiếu các tín hiệu tối ưu hóa theo thời gian thực và tự động hóa cấp chiến dịch cần thiết để mở rộng các chiến dịch quảng cáo hiệu suất.

3. Tôi có thể sử dụng theo dõi MGID cùng với GA4 không?

Có, hoàn toàn có thể. Các nhà quảng cáo thông minh thường sử dụng thiết lập kết hợp. Họ dùng hệ thống theo dõi của MGID để tối ưu hóa chiến dịch theo thời gian thực, đồng thời sử dụng GA4 để phân tích hành vi người dùng trên website và theo dõi phễu chuyển đổi dài hạn.

4. Tại sao hệ thống theo dõi của MGID phản hồi nhanh hơn GA4?

Hệ thống theo dõi của MGID hoạt động trực tiếp ở cấp độ nền tảng. Nó xử lý dữ liệu gần như ngay lập tức, bỏ qua hoàn toàn các vấn đề như lấy mẫu dữ liệu, độ trễ 24–48 giờ và mô hình phân bổ thuật toán thường thấy trong các công cụ phân tích bên ngoài.

5. Hệ thống theo dõi của MGID có hỗ trợ quảng cáo ưu tiên quyền riêng tư không?

Có. Hệ thống theo dõi của MGID (thông qua cookie bên thứ nhất và S2S postback) được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường không còn cookie bên thứ ba và có nhiều hạn chế về quyền riêng tư. Điều này giúp ta vẫn nhận được tín hiệu tối ưu hóa chính xác, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về quyền riêng tư.