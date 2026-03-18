Nhu cầu trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số luôn thay đổi, và cũng giống như toàn ngành, các chiến dịch quảng cáo trải qua nhiều giai đoạn khác nhau: từ thử nghiệm ban đầu, ổn định, đến mở rộng quy mô và tối ưu hóa tích cực. Mỗi giai đoạn đòi hỏi một phương pháp tối ưu hóa riêng.

Đây chính là lý do CPA Tune của MGID tiếp tục phát triển. Ban đầu chỉ là giải pháp tối ưu hóa dựa trên AI, chuyển trọng tâm từ lượt click sang chuyển đổi, giờ đây CPA Tune đã mở rộng thành một bộ công cụ tối ưu hóa AI toàn diện hơn với sự ra mắt của MaxConversions.

Tại sao chỉ một chiến lược tối ưu hóa thì chưa đủ

Mỗi nhà quảng cáo — cũng như từng giai đoạn tăng trưởng — đều cần logic tối ưu hóa khác nhau.

Một số nhà quảng cáo ưu tiên hiệu quả CPA chặt chẽ: Họ vận hành với mục tiêu chi phí chuyển đổi cố định và cần hiệu suất ổn định, dễ dự đoán.

Họ vận hành với mục tiêu chi phí chuyển đổi cố định và cần hiệu suất ổn định, dễ dự đoán. Những nhà quảng cáo khác ưu tiên khối lượng và quy mô: Họ muốn tăng ngân sách, mở rộng sang thị trường mới hoặc tận dụng nhu cầu theo mùa một cách tối đa.

Họ muốn tăng ngân sách, mở rộng sang thị trường mới hoặc tận dụng nhu cầu theo mùa một cách tối đa. Thị trường luôn biến động: Mức độ cạnh tranh và hành vi người dùng liên tục thay đổi, vì vậy chiến lược chỉ tập trung kiểm soát chi phí có thể bảo vệ lợi nhuận nhưng lại hạn chế cơ hội tăng trưởng.

Sự ổn định và khả năng mở rộng đòi hỏi những ưu tiên tối ưu hóa rất khác nhau. MaxConversions được thiết kế cho giai đoạn mà sự tăng trưởng quan trọng hơn việc kiểm soát chi phí nghiêm ngặt.

Giới thiệu MaxConversions

MaxConversions tập trung tận dụng tối đa ngân sách chiến dịch, đồng thời tối đa hóa tổng số lượt chuyển đổi.

Thay vì tuân thủ CPA một cách cứng nhắc, chiến lược này ưu tiên:

Đạt mức chi tiêu ngân sách hàng ngày;

Nắm bắt tối đa nhu cầu hiện có;

Tăng tốc tăng trưởng;

Mở rộng quy mô hiệu quả.

CPA mục tiêu vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng được sử dụng như một ngưỡng định hướng bidding thay vì một giới hạn cố định. Nhờ đó, thuật toán có thể linh hoạt phản ứng trước các cơ hội tăng trưởng, đồng thời vẫn bám sát các ngưỡng hiệu suất mong muốn.

CPA Tune và MaxConversions: So sánh tổng quan

Mặc dù cả hai đều nằm trong hệ thống CPA Tune nhưng ưu tiên hiệu suất của chúng có sự khác biệt rõ rệt.

Tính năng CPA Tune (truyền thống) MaxConversions Trọng tâm chính Hiệu quả CPA mục tiêu Tối đa hóa chuyển đổi Phù hợp nhất cho Bảo vệ lợi nhuận Mở rộng và tăng trưởng Loại chiến lược Kiểm soát chi phí Tăng tốc khối lượng Giai đoạn lý tưởng Tối ưu hóa Khám phá và mở rộng

MaxConversions mở rộng logic của CPA Tune bằng cách ưu tiên quy mô khi tăng trưởng trở thành mục tiêu chính.

Tình huống áp dụng thực tế

Vậy làm thế nào để chọn chiến lược phù hợp cho chiến dịch? Câu trả lời phụ thuộc vào giai đoạn tăng trưởng và mục tiêu kinh doanh hiện tại.

Sử dụng Target CPA khi:

Ngân sách hạn chế và biên lợi nhuận thấp;

Cần CPA ổn định và có thể dự đoán;

Ưu tiên bảo toàn ngân sách hơn là tăng khối lượng.

Sử dụng MaxConversions khi:

Bắt đầu chiến dịch mới và cần thu thập thêm dữ liệu;

Đang trong giai đoạn mở rộng quy mô;

Chạy các chiến dịch theo mùa;

Sẵn sàng chi trả cao hơn một chút để có thêm khách hàng tiềm năng chất lượng.

CPA Tune như một công cụ tăng trưởng

CPA Tune khởi đầu là một cách thông minh hơn để tối ưu hóa chuyển đổi. Giờ đây, với MaxConversions, CPA Tune đã trở thành một bộ công cụ tối ưu hóa AI toàn diện, có thể hỗ trợ cả giai đoạn ổn định lẫn mở rộng quy mô.

Tiếp thị hiệu suất không phải là một trạng thái cố định — và chiến lược tối ưu hóa cũng vậy. Nếu mục tiêu của quý vị là khai thác tối đa nhu cầu hiện có và mở rộng quy mô một cách hiệu quả, MaxConversions chính là bước tiến tiếp theo của CPA Tune.