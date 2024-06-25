Bạn quan tâm đến khả năng của tiếp thị liên kết? Đối với nhiều người, tiếp thị liên kết là phương pháp cốt yếu để tạo thu nhập thụ động bởi vì:

Các link có thể giúp sinh lời mãi mãi;

Có vô số sản phẩm tiếp thị liên kết để lựa chọn và loại hình này hoạt động rất tốt ở mọi phân khúc thị trường;

Có thể áp dụng nhiều chiến lược đúng đắn đã được thử nghiệm và chứng minh.

Có thể nói rằng triển vọng này có tiềm năng rất lớn nếu ta biết mình đang làm gì. Và những cách nào là tốt nhất để quảng bá các đường link tiếp thị liên kết? Đây là nội dung chúng ta sẽ bàn đến hôm nay. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có thể xác định được chiến lược nào giúp mình có cơ hội tốt nhất để bán hàng liên tục.

Bước đầu tiên để triển khai những lời khuyên và thủ thuật tiếp thị liên kết: Thảo luận cơ bản về tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết là mô hình mà một công ty nhờ đến sự giúp đỡ của các bên liên kết (tức là chúng ta!) để bán sản phẩm và dịch vụ của họ. Sau đó, ta quảng bá sản phẩm với tư cách là bên liên kết và nhận hoa hồng. Đây có thể là một hoạt động tuyệt vời nếu ta:

Muốn tăng thu nhập mà không cần tạo sản phẩm;

Tin rằng mình đã tìm ra cách tốt nhất để tiếp thị sản phẩm liên kết;

Sẵn sàng trở thành bên liên kết và tạo nội dung liên kết.

Nếu bạn mới tham gia ngành tiếp thị liên kết và không biết bắt đầu từ đâu, hãy tìm hiểu những điều cần biết để bắt đầu hành trình tiếp thị liên kết. Trong bài viết đó, chúng tôi đề cập đến mọi điều cần biết để hiểu sâu hơn về tiếp thị liên kết. Hãy trang bị kiến thức để nhận thức rõ hơn về các chiến lược mà chúng tôi sẽ chia sẻ.

Các loại chiến lược tiếp thị liên kết nào dành cho người mới bắt đầu?

Như đã đề cập ở phần trước, cách xếp đặt chung cho tiếp thị liên kết rất đơn giản và có thể áp dụng nhiều hình thức. Để tận dụng những lời khuyên hay nhất cho tiếp thị liên kết, ta cần biết các loại chiến lược mà mình có thể thử. Ta có thể triển khai ba loại.

Tiếp thị liên kết không ràng buộc: Ta quảng bá sản phẩm thông qua quảng cáo tiếp thị liên kết.

Ta quảng bá sản phẩm thông qua quảng cáo tiếp thị liên kết. Tham gia tiếp thị liên kết: Ta trực tiếp quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho các đối tác liên kết. Đây là loại mà ta sẽ gặp nhiều nhất, vì vậy ở đây, ta có thể áp dụng nhiều lời khuyên tiếp thị liên kết.

Ta trực tiếp quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho các đối tác liên kết. Đây là loại mà ta sẽ gặp nhiều nhất, vì vậy ở đây, ta có thể áp dụng nhiều lời khuyên tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết liên quan: Ta chỉ quảng bá loại sản phẩm mà không đề cập đến tên thương hiệu.

Thúc đẩy khả năng bán hàng quanh năm với tư cách là nhà tiếp thị liên kết thông qua những lời khuyên và chiến lược tiếp thị liên kết hàng đầu này

Nhà tiếp thị liên kết cần những yếu tố gì để thành công? Có thể là rất nhiều yếu tố! Những lời khuyên tiếp thị liên kết hành động này hay ở chỗ là chúng liên quan đến nhiều hơn một loại nhà tiếp thị. Có nhiều con đường dẫn đến thành công. Bạn sẽ triển khai (những) lời khuyên tiếp thị liên kết nào? Chúng tôi sẽ để bạn quyết định. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin về các chiến lược hiệu quả hiện nay, chúng tôi sẽ đề cập mọi chiến lược tiếp thị liên kết tiềm năng mà ta có thể sử dụng.

Tạo bài đăng về sản phẩm

Ưu Nhược Cải thiện độ tin cậy Nhiều bài đăng về sản phẩm cạnh tranh Hầu hết mọi người đều đọc bài đăng Cũng có thể cải thiện SEO nếu được đăng trên trang web

Hẳn phải có lý do để chiến lược tiếp thị liên kết đã được kiểm chứng theo thời gian này là lựa chọn của nhiều nhà tiếp thị. Trên thực tế, 64.48% lưu lượng truy cập của các nhà tiếp thị đến từ blog. Điều này chứng minh khả năng thu hút độc giả của một bài blog hay, và đây là điều mà ta sẽ cần để đạt được mục tiêu cao nhất của bất kỳ kế hoạch tiếp thị liên kết nào: tạo ra doanh số bán hàng.

Triển khai những lời khuyên tiếp thị liên kết: Nerdwallet

Nerdwallet là một công ty nổi tiếng tận tâm xây dựng sự tín nhiệm về tài chính. Họ đã sử dụng uy tín này để tạo lợi thế cho chiến lược tiếp thị liên kết. Trong bài đăng tóm tắt các loại thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, Nerdwallet chỉ ra lý do tại sao các bài đăng về sản phẩm lại là một trong những lời khuyên tiếp thị liên kết được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Điều gì khiến bài đăng của họ hiệu quả?

Lập tức xác định những loại thẻ tốt nhất và cung cấp các đường link.

Nêu rõ từng loại thẻ tín dụng phù hợp nhất với mục đích gì.

Cung cấp link đến những bài đánh giá toàn diện hơn cho từng loại thẻ.

Và cách hay nhất để quảng bá các link tiếp thị liên kết là gì? Làm cho chúng hiển thị rõ ràng. Trong bài viết của Nerdwallet, các nút "Apply Now" được đặt ở vị trí mang tính chiến lược bên dưới phần mô tả sản phẩm, thuyết phục người dùng hành động ngay lập tức.

Tạo nhiều video cho cùng một sản phẩm

Ưu Nhược Giúp tăng mức độ hiển thị Link có thể không hiển thị rõ ràng Video mang tính gắn kết hơn Thị trường khổng lồ vì YouTube là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai

Làm video có vẻ là một trong những lời khuyên tiếp thị liên kết rõ ràng nhất bởi thực tế rằng: ai cũng có thể làm video và tải lên YouTube. Vậy tại sao lại không nâng tầm với những đoạn video ngắn, hấp dẫn? Chúng ta ưa chuộng các phương pháp tiếp thị liên kết như thế này vì không ai muốn xem video dài hàng giờ cả. Tuy nhiên, bằng cách tạo các video ngắn, ta có nhiều khả năng xuất hiện trong các tìm kiếm từ khóa cụ thể hơn với mức độ cạnh tranh ít hơn. Ta chỉ cần nhớ sử dụng các từ khóa cụ thể trong tiêu đề!

Triển khai các lời khuyên tiếp thị liên kết: Pat Flynn

Pat Flynn đã tạo ra một loạt video SwitchPod để giới thiệu sản phẩm mới này đến những người theo dõi mình. Anh đã thực hiện hai lời khuyên tiếp thị liên kết mà chúng ta vừa thảo luận bằng cách tạo video về cách sử dụng sản phẩm, với những thông tin chuyên sâu về cách thức và lý do sản phẩm được tạo ra, cùng nhiều điều nữa. Với loạt video như thế này, anh đã có thể:

Thu hút người ta quan tâm đến sản phẩm;

Cải thiện mức độ hiển thị của sản phẩm;

Tăng doanh số bán hàng sau khi ra mắt sản phẩm.

Sử dụng phần mềm tiếp thị liên kết

Ưu Nhược Tập trung mọi hoạt động của thị trường liên kết, giúp theo dõi các chiến dịch dễ dàng hơn Có thể có chi phí liên quan đến các dịch vụ Giúp phân tích các chiến dịch Cho phép tự động hóa các tác vụ tái lặp

Có khả năng là trong hành trình tiếp thị liên kết, ta sẽ không chỉ quảng bá một sản phẩm. Nhiều chương trình khuyến mãi liên kết khiến ta khó đảm bảo rằng các hoạt động được tối ưu hóa và các chiến lược tiếp thị liên kết đang hoạt động hiệu quả. Đây chính là khi chúng ta cần đến phần mềm tiếp thị liên kết. Khi lựa chọn phần mềm, hãy cân nhắc các yếu tố sau:

Dễ sử dụng;

Các tính năng hiện có;

Mô hình định giá;

Uy tín của sản phẩm;

Mức độ hỗ trợ;

Khả năng phân tích.

Triển khai lời khuyên tiếp thị liên kết: Skyscanner

Skyscanner là một website chuyên hiển thị các chuyến bay rẻ nhất, nhanh nhất và tốt nhất cho bất kỳ điểm đến nào. Sử dụng Skimlinks, công ty này đã có thể tự động đặt các link liên kết trên tất cả các trang của họ. Vì mỗi trang có nhiều đề xuất và link liên kết nên động thái này đã giúp Skyscanner tiết kiệm được thời gian quý báu, từ đó có nhiều thời gian hơn để xem xét và triển khai các lời khuyên và chiến lược tiếp thị liên kết khác.

Cũng giống như SkyScanner tìm ra được các tùy chọn giúp tiết kiệm thời gian, ta cũng có thể tìm ra tùy chọn phù hợp để tối ưu hóa các quy trình của mình. Ngoài ra, điều này còn cho ta cơ hội kiểm tra hiệu quả của các công cụ tiếp thị liên kết tốt nhất đối với mình.

Đừng chỉ gắn bó với một nền tảng hoặc mô hình tiếp thị

Ưu Nhược Thúc đẩy đa dạng hóa tài sản kỹ thuật số Có thể khó duy trì Cho phép người dùng tiếp cận nhiều người hơn Cho phép ta xem phương pháp quảng cáo nào hiệu quả nhất với mình

Bắt đầu với một chiến lược có thể là điều sáng suốt, nhưng đừng dừng lại ở đó. Khi đã hoàn tất thiết lập một phương pháp, ta nên bắt đầu thiết lập ít nhất một phương pháp nữa. Khi khám phá được nhiều con đường hơn, ta sẽ mở ra nhiều khả năng hơn. Vậy, ta chọn phương pháp quảng bá tiếp theo như thế nào? Hãy cân nhắc những yếu tố sau:

Ta có cần tư liệu học tập để kiểm tra những lời khuyên tiếp thị liên kết không? (Những cách tiếp thị phổ biến thường có nhiều nguồn lực hơn)

Ta muốn tạo loại nội dung nào?

Thị trường mục tiêu của ta thường tập trung ở đâu?

Triển khai lời khuyên tiếp thị liên kết: Making Sense of Cents

Making Sense of Cents là một blog tài chính chủ yếu dựa vào website để thu thập khách hàng tiềm năng cho các đối tác liên kết. Việc đưa vào sử dụng sự đa dạng hóa tiếp thị đánh dấu sự mở rộng của blog sang tiếp thị qua email. Điều này cho phép chủ trang web phân đoạn danh sách của họ và tuyển chọn các offer liên kết phù hợp hơn. Các lời khuyên tiếp thị liên kết khác được triển khai bao gồm có nhiều mạng lưới liên kết đa dạng và đề cập đến các chủ đề liên quan tới tài chính. Cho dù đang nói về phương tiện tạo khách hàng tiềm năng hay mở rộng các chủ đề được đề cập, chúng ta cũng hãy nỗ lực thật nhiều chứ không chỉ dừng lại ở chiến lược để luôn có thể làm tăng khả năng chiến thắng!

Chỉ tham gia các chương trình liên kết có uy tín

Ưu Nhược Đảm bảo ta sẽ được chi trả cho khách hàng tiềm năng Có khả năng bỏ lỡ các chương trình mới tuyệt vời Có hệ thống rõ ràng để quản lý các bên liên kết Có thể cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới hỗ trợ của các bên liên kết

Chúng ta đã đề cập đến rất nhiều lời khuyên và chiến lược tiếp thị liên kết hàng đầu về phía bên liên kết, vậy bây giờ hãy tiếp cận vấn đề này theo một góc nhìn khác: các chương trình liên kết. Để đo mức uy tín của một chương trình, hãy xem xét:

Đánh giá của người dùng;

Chất lượng sản phẩm;

Các nguồn lực hiện có (chẳng hạn như lời khuyên tiếp thị liên kết hoặc hỗ trợ khách hàng);

Khả năng theo dõi và báo cáo chính xác;

Tính công bằng của các điều khoản.

Nếu bạn nghĩ mình không có thời gian để xem xét tất cả những yếu tố này thì cũng không sao, chỉ cần chọn từ các chương trình mà bạn đã được chấp nhận.

Thực hiện các lời khuyên tiếp thị liên kết: Pat Flynn (Part Deux)

Vâng, lại là anh ấy. Pat Flynn đã có thể xây dựng cũng như duy trì uy tín và danh tiếng trong nhiều năm qua vì anh chọn lựa rất kỹ những gì mình quảng bá. Một nhà tiếp thị liên kết thành công phải như thế nào? Phải giống như Pat! Đây là lý do tại sao anh hợp tác với các mạng lưới liên kết được đánh giá cao như Amazon Associates, ShareASale và CJ Affiliate. Tuy nhiên, không có lời khuyên tiếp thị liên kết nào quy định rằng ta cũng phải sử dụng các mạng lưới này. Ta chỉ cần thực hiện thẩm định vì không có tỷ lệ hoa hồng nào đáng để làm hoen ố danh tiếng mà ta đã gầy dựng.

Bắt kịp xu hướng

Ưu Nhược Đi theo xu hướng gì đó mà mọi người đã quan tâm Quá nhiều thương hiệu đang làm điều tương tự Ít thời gian suy nghĩ về cách duy trì sự thú vị Mức độ gắn kết và chuyển đổi tăng

Trong tất cả các lời khuyên tiếp thị liên kết, đây là điều mà chúng tôi muốn bạn cân nhắc nghiêm túc. Các thương hiệu cần phải luôn mới mẻ và được cập nhật, bất kể phục vụ thị trường nào hoặc ở trong lĩnh vực nào. Để triển khai một trong những lời khuyên tiếp thị liên kết quan trọng nhất, ta có thể thực hiện như sau:

Theo sát tin tức và các câu chuyện thịnh hành;

Xem xét nhiều dữ liệu khác nhau để có thông tin chuyên sâu;

Kiểm tra đối thủ cạnh tranh để xem họ có làm gì mới không.

Triển khai các lời khuyên tiếp thị liên kết: Oreo

Không, Oreo không dừng bán bánh để chuyển qua bán hàng trên Amazon. Tuy nhiên, bài học ở đây cũng áp dụng cho tiếp thị liên kết. Bạn còn nhớ tweet này không? "Mất điện ư? Không sao, vẫn có thể nhúng bánh trong bóng tối". Thông điệp đơn giản này đã giúp Oreo tăng mức gắn kết và tạo ra doanh số bán hàng. Cách làm này hiệu quả là nhờ họ hiểu biết rằng sự gắn kết phù hợp sẽ thu hút khách hàng tiềm năng, từ đó hy vọng sẽ chuyển họ thành khách mua hàng. Hãy tưởng tượng nếu thị trường mục tiêu đột nhiên nói về thương hiệu của ta nhiều hơn gấp mười lần. Tất cả các lời khuyên tiếp thị liên kết mà ta triển khai sẽ hiệu quả hơn rất nhiều bởi vì một số người dùng gắn kết chắc chắn sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo của kênh.

Sử dụng nhiều hơn một chiến lược tiếp thị liên kết

Ưu Nhược Có thể đạt được hiệu ứng hiệp đồng khi thực hiện nhiều hành động dựa trên các lời khuyên Có thể khó đánh giá kết quả riêng lẻ Cho phép ta khám phá những cách làm hiệu quả nhanh hơn Mức độ tương tác và chuyển đổi tăng

Mức độ nỗ lực cần thiết để áp dụng các chiến lược tiếp thị liên kết khác nhau không phải lúc nào cũng giống nhau. Vì vậy, công việc có thể không khó như ta nghĩ. Ở đây, điều quan trọng là phải thực tế về những gì mình thực sự có thể làm. Nếu ta có đủ nguồn lực, hãy thực hiện càng nhiều càng tốt!

Xin nói rõ rằng bạn không cần phải tuân theo các mẹo tiếp thị liên kết được đề cập ở đây. Hãy đưa hành trình của mình vượt xa những gì bài đăng này cung cấp. Có nhiều cách lập chiến lược và thực hiện kế hoạch khác có thể giúp cải thiện thu nhập tạo ra.

Triển khai các lời khuyên tiếp thị liên kết: Hãy nói về bạn!

Nếu bạn mới bắt đầu hành trình trở thành nhà tiếp thị liên kết, chúng tôi khuyên nên để cho mọi thứ thật đơn giản. Ví dụ như nếu bạn đã tạo nhiều video ngắn trên YouTube, chúng tôi khuyên bạn nên tránh các lời khuyên tiếp thị liên kết sẽ làm tăng đáng kể khối lượng công việc, chẳng hạn như duy trì một trang blog. Chí ít là trong hiện tại, tại sao lại không khám phá những công cụ nào sẽ giải phóng nhiều thời gian hơn để bạn tìm hiểu thêm các chiến lược tiếp thị liên kết? Khi đạt được một số thành công nhất định từ các chiến lược đã chọn, bạn có thể xem xét lại việc bắt đầu một trang blog.

Lời khuyên và chiến lược tiếp thị liên kết nào sẽ hiệu quả nhất với bạn? Đánh giá bằng các tiêu chí này

Tiếp thị tuyệt vời ở chỗ ta không phải áp dụng một chiến lược tại một thời điểm. Xin nhắc lại rằng chúng tôi thậm chí khuyên bạn nên thử ít nhất hai chiến lược tiếp thị liên kết ngay từ đầu. Vì vậy, công việc ở đây không phải là thu hẹp các tùy chọn xuống chỉ còn một tùy chọn. Tuy nhiên, các giải pháp chọn lọc vẫn là một phần của công việc, và ta nên xếp hạng các nỗ lực tiếp thị liên kết tiềm năng. Khi làm như vậy, ta sẽ có thể:

Xác định các giải pháp phù hợp nhất với mình;

Có các phương án thay thế sẵn sàng nếu các tùy chọn đã chọn không hiệu quả;

Tìm các khuôn mẫu trong những chiến lược mà mình quan tâm để tìm ra các giải pháp tương tự.

Nguồn lực hiện có

Các nguồn lực hiện có sẽ giới hạn hoặc mở rộng các tùy chọn của bạn. Nói đến nguồn lực, ý chúng tôi là:

Tiền: Giả sử như các lời khuyên tiếp thị liên kết mà bạn muốn thử nghiệm sẽ cần chi phí cao gấp đôi thu nhập hàng tháng của bạn. Liệu có hợp lý khi thực hiện bước nhảy vọt đó không?

Giả sử như các lời khuyên tiếp thị liên kết mà bạn muốn thử nghiệm sẽ cần chi phí cao gấp đôi thu nhập hàng tháng của bạn. Liệu có hợp lý khi thực hiện bước nhảy vọt đó không? Thời gian: Một số lời khuyên sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì vậy hãy cân nhắc xem mình có thể dành bao nhiêu thời gian để thực hiện các lời khuyên tiếp thị liên kết.

Một số lời khuyên sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì vậy hãy cân nhắc xem mình có thể dành bao nhiêu thời gian để thực hiện các lời khuyên tiếp thị liên kết. Hỗ trợ: Đây có thể là mạng lưới hỗ trợ hay một đồng nghiệp sẵn sàng chia sẻ chuyên môn. Sau khi xác định các nguồn lực mà mình có thể phân bổ để tìm hiểu cách quảng bá link chương trình liên kết, hãy cân nhắc thu hẹp lựa chọn để chỉ còn những tùy chọn này.

Lợi nhuận tiềm năng

Chỉ có một lý do thực sự khiến các nhà tiếp thị xem xét các lời khuyên tiếp thị liên kết: để tạo thu nhập nhiều hơn! Vậy, dựa trên danh sách và nguồn lực đã chọn lọc, hãy xếp hạng chúng dựa trên lợi nhuận tiềm năng. Để xác định điều này, hãy tìm hiểu những yếu tố sau:

Số tiền mà ta phải đầu tư để thực hiện các lời khuyên tiếp thị liên kết khác nhau;

Thời gian (được chuyển đổi thành giá trị tiền tệ) cần thiết để thực hiện;

Thời gian cần thiết để thấy được ROI.

Nếu hiện không có nhiều nguồn lực, ta có thể tập trung vào các lời khuyên tiếp thị liên kết có khả năng tạo ra thu nhập nhanh hơn mặc dù ROI thấp hơn.

Liên quan đến nỗ lực hiện tại

Bạn sẽ dễ dàng kiểm tra các lời khuyên tiếp thị liên kết nếu chúng liên quan đến những chiến lược hiện tại của bạn. Ví dụ như sẽ không quá xa vời để bắt đầu một podcast nếu như bạn đã có kênh YouTube. Các lời khuyên tiếp thị liên kết liên quan đến kinh nghiệm của bạn cũng có thể dễ được thực hiện hơn, bởi vì bạn đã có các kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công.

Vậy, có phải như thế nghĩa là ta nên từ bỏ những lời khuyên tiếp thị liên kết có vẻ xa vời? Không nhất thiết! Chỉ cần biết rằng ta sẽ phải bỏ nhiều công sức hơn vì sẽ có nhiều thứ phải tìm hiểu.

Kỹ năng kỹ thuật

Bởi vì chúng ta đang hoạt động trong không gian kỹ thuật số nên hầu hết (nếu không muốn nói là tất cả) những lời khuyên tiếp thị liên kết đều liên quan đến một số kiến ​​thức kỹ thuật. Ví dụ như nếu quyết định sử dụng một công cụ, ta sẽ phải học cách sử dụng công cụ đó. Vì vậy, khi cân nhắc các kỹ năng kỹ thuật của mình để lựa chọn những lời khuyên tiếp thị liên kết được áp dụng, hãy đặt những câu hỏi sau:

Hiện tại, ta hiểu biết về công nghệ như thế nào?

Ta sẵn lòng và tận tâm học hỏi những điều mới lạ như thế nào?

Công nghệ cần thiết có phải là dạng công nghệ ta đã quen thuộc không?

Có nguồn lực nào trợ giúp học tập không?

Ta có sẵn lòng tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật bên ngoài không?

Nhu cầu về khả năng thích ứng với tương lai

Một số lời khuyên tiếp thị liên kết có thể chỉ hiệu quả ngay bây giờ, theo xu hướng hiện tại. Mặc dù như vậy cũng không có gì không ổn nhưng việc đầu tư vào sự lâu dài cũng rất quan trọng. Vậy tại sao lại không xét đến những lời khuyên tiếp thị liên kết sẽ đặt nền tảng cho ta vượt qua những thay đổi? Chúng ta cần có thể kiếm được thu nhập đáng tin cậy, bất kể điều gì xảy ra với phân khúc thị trường của mình. Giả sử ta đã xác định được những lời khuyên tiếp thị liên kết mở ra phạm vi linh hoạt hơn về mặt nguồn lực cần có và đối tượng khán giả mục tiêu mà ta có thể tiếp cận. Có lẽ ta nên xem xét lại, ngay cả khi đây không phải là lựa chọn yêu thích của mình.

Cách tốt nhất để thực hiện tiếp thị liên kết là gì? Không cần phải chỉ chọn một!

Giống như bất kỳ loại hình tiếp thị nào khác, ta không cần phải gắn với một chiến lược mà thôi. Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp nhiều lời khuyên và chiến lược tiếp thị liên kết, và nếu được, bạn có thể sử dụng tất cả! Tuy nhiên, thành công không chỉ nằm ở việc tìm ra các kỹ thuật phù hợp nhất. Bạn cũng nên đầu tư làm phong phú các tài sản mà mình sẽ sử dụng để thực hiện các ý tưởng tiếp thị liên kết. Cho dù đang cố gắng thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn vào website hay quảng bá sản phẩm liên kết, quảng cáo tự nhiên là một lựa chọn tuyệt vời nhưng lại thường không được chú ý nhiều. MGID có thể làm gì để giúp bạn thành công với các sản phẩm liên kết tốt nhất nhằm quảng bá cho tiếp thị liên kết? Đăng ký ngay để được sử dụng các công cụ nâng cao, có người quản lý cá nhân và tiếp cận các chuyên gia sáng tạo.