Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng nền tảng quảng cáo MGID hiện tuân thủ tuyệt đối Digital Services Act (Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số - DSA), một quy định quan trọng ở EU, được thiết kế để tạo ra môi trường online an toàn và có trách nhiệm hơn cho người dùng. Hoạt động triển khai này nhấn mạnh cam kết của MGID trong việc đặt quyền riêng tư của người dùng lên hàng đầu.

Tuân thủ DSA là gì?

Tuân thủ DSA (Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số) đề cập đến việc tuân thủ một bộ quy định mới do Liên minh châu Âu đưa ra. Mục tiêu chính của bộ quy định này là nâng cao quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của người dùng, đồng thời đảm bảo trách nhiệm và tính minh bạch cao hơn trong bối cảnh kỹ thuật số. Tuân thủ DSA áp dụng cho mọi dịch vụ trung gian hoạt động trong EU, bao gồm những dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các mạng truyền thông, dịch vụ caching và dịch vụ hosting.

Để tuân thủ các yêu cầu của DSA, các nền tảng như MGID phải cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng hơn về các phương pháp thu thập dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo, đồng thời cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu cá nhân của họ.

Tại sao MGID phải tuân thủ DSA

Là nhà cung cấp dịch vụ trung gian hoạt động trong EU, MGID cần phải tuân thủ DSA theo pháp lý. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt về quản lý dữ liệu, kiểm duyệt nội dung và tính minh bạch để đảm bảo cung cấp nền tảng an toàn và có trách nhiệm cho người dùng.

Lợi ích đối với người dùng MGID

Việc triển khai tuân thủ DSA của chúng tôi bao gồm một số tính năng chính được thiết kế để nâng cao trải nghiệm và sự an toàn cho người dùng.

Tính minh bạch được nâng cao: Người dùng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu và nguồn quảng cáo mà họ nhìn thấy, bao gồm thông tin về bên trả tiền cho quảng cáo và việc thanh toán được thực hiện thay mặt cho ai.

Người dùng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu và nguồn quảng cáo mà họ nhìn thấy, bao gồm thông tin về bên trả tiền cho quảng cáo và việc thanh toán được thực hiện thay mặt cho ai. Quản lý sự đồng ý của người dùng: Người dùng có thể dễ dàng quản lý tùy chọn đồng ý (consent) để thu thập dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo từ một vị trí duy nhất, có thể truy cập được. Điều này đảm bảo người dùng có toàn quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình.

Người dùng có thể dễ dàng quản lý tùy chọn đồng ý (consent) để thu thập dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo từ một vị trí duy nhất, có thể truy cập được. Điều này đảm bảo người dùng có toàn quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Kiểm duyệt nội dung, quản lý rủi ro và phòng chống gian lận được cải thiện: Chúng tôi đã củng cố hệ thống Know Your Customer (Nhận biết Khách hàng - KYC) để phát hiện và loại bỏ các bên độc hại một cách hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn tình trạng gian lận, tạo trải nghiệm trực tuyến an toàn hơn cho mọi người dùng.

Bây giờ, chúng ta cùng xem xét kỹ hơn việc tuân thủ DSA mang lại lợi ích như thế nào đối với nhà quảng cáo và nhà phát hành trên nền tảng MGID.

Lợi ích đối với nhà quảng cáo

Sự tín nhiệm và uy tín được nâng cao: Các nhà quảng cáo được người dùng tín nhiệm hơn bởi vì việc tuân thủ các quy định DSA sẽ làm tăng tính minh bạch và quyền riêng tư trong việc sử dụng dữ liệu. Sự tín nhiệm này chuyển thành tỷ lệ tương tác cao hơn và giúp cải thiện nhận thức về thương hiệu.

Các nhà quảng cáo được người dùng tín nhiệm hơn bởi vì việc tuân thủ các quy định DSA sẽ làm tăng tính minh bạch và quyền riêng tư trong việc sử dụng dữ liệu. Sự tín nhiệm này chuyển thành tỷ lệ tương tác cao hơn và giúp cải thiện nhận thức về thương hiệu. Hiệu suất quảng cáo tốt hơn: Với việc quản lý sự đồng ý rõ ràng hơn và tuân thủ các nguyên tắc DSA, nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu chính xác hơn, dẫn đến hiệu suất quảng cáo tốt hơn và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Với việc quản lý sự đồng ý rõ ràng hơn và tuân thủ các nguyên tắc DSA, nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu chính xác hơn, dẫn đến hiệu suất quảng cáo tốt hơn và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Đảm bảo tuân thủ: Khi hợp tác với nền tảng tuân thủ DSA như MGID, nhà quảng cáo giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định của EU, bảo vệ danh tiếng thương hiệu của họ và giảm khả năng bị phạt.

Lợi ích đối với nhà phát hành

Sự tín nhiệm và trung thành của người dùng tăng cao: nhà phát hành được lợi từ sự tin tưởng của người dùng đối với việc tuân thủ DSA của MGID, dẫn đến mức độ tín nhiệm và lòng trung thành của người dùng tăng cao. Sự tín nhiệm này khuyến khích người dùng gắn kết liên tục với nội dung của nhà phát hành và tăng khả năng xem lại.

nhà phát hành được lợi từ sự tin tưởng của người dùng đối với việc tuân thủ DSA của MGID, dẫn đến mức độ tín nhiệm và lòng trung thành của người dùng tăng cao. Sự tín nhiệm này khuyến khích người dùng gắn kết liên tục với nội dung của nhà phát hành và tăng khả năng xem lại. Độ an toàn nội dung được cải thiện: Việc tuân thủ DSA đảm bảo MGID áp dụng các phương pháp hiệu quả về quản lý rủi ro và kiểm duyệt nội dung, cung cấp cho nhà phát hành một môi trường nội dung an toàn hơn. Điều này bảo vệ nhà phát hành đối với việc lưu trữ nội dung có hại hoặc không phù hợp và duy trì tính toàn vẹn thương hiệu của họ.

Việc tuân thủ DSA đảm bảo MGID áp dụng các phương pháp hiệu quả về quản lý rủi ro và kiểm duyệt nội dung, cung cấp cho nhà phát hành một môi trường nội dung an toàn hơn. Điều này bảo vệ nhà phát hành đối với việc lưu trữ nội dung có hại hoặc không phù hợp và duy trì tính toàn vẹn thương hiệu của họ. Khả năng tiếp cận các nhà quảng cáo cao cấp: Việc tuân thủ DSA chứng minh MGID là một nền tảng đáng tin cậy và uy tín, từ đó thu hút các nhà quảng cáo cao cấp đang tìm kiếm môi trường tuân thủ và minh bạch. Điều này mở ra cơ hội cho nhà phát hành tiếp cận quảng cáo chất lượng cao hơn và tăng tiềm năng doanh thu.

Việc tuân thủ DSA chứng minh MGID là một nền tảng đáng tin cậy và uy tín, từ đó thu hút các nhà quảng cáo cao cấp đang tìm kiếm môi trường tuân thủ và minh bạch. Điều này mở ra cơ hội cho nhà phát hành tiếp cận quảng cáo chất lượng cao hơn và tăng tiềm năng doanh thu. Quản lý tuân thủ được đơn giản hóa: Tuân thủ DSA của MGID đơn giản hóa việc quản lý tuân thủ cho nhà phát hành bằng cách cung cấp các nguyên tắc và công cụ rõ ràng để quản lý sự đồng ý của người dùng và việc sử dụng dữ liệu. Điều này làm giảm gánh nặng hành chính và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.

Trải nghiệm các tính năng tuân thủ DSA của chúng tôi

Để xem các tính năng tuân thủ DSA của chúng tôi hoạt động như thế nào, xin hãy thực hiện theo các bước sau:

Truy cập một website EU: Hãy đảm bảo truy cập một website ở EU (hoặc sử dụng VPN để truy cập nội dung như thể ta đang ở EU). Điều này rất cần thiết bởi vì các tính năng tuân thủ DSA được kích hoạt dựa trên vị trí địa lý. Tương tác với các MGID widget: Tìm kiếm các widget quảng cáo MGID trên trang web. Chúng thường được đặt trong các bài viết hoặc bên cạnh nội dung trên các trang khác nhau. Rê chuột và click vào biểu tượng thông tin: Khi nhìn thấy quảng cáo MGID, hãy rê chuột qua biểu tượng (i) nhỏ nằm ở góc trên bên phải của quảng cáo. Click vào biểu tượng này, ta sẽ thấy thông tin chi tiết về quảng cáo.

Theo cách này, ta sẽ biết ai đang trả tiền cho quảng cáo và quảng cáo được hiển thị thay mặt cho ai. Tính minh bạch này đảm bảo ta biết rõ nguồn gốc của nội dung quảng cáo.

Tiếp theo là gì?

Chúng tôi cam kết liên tục theo dõi và cải tiến các biện pháp tuân thủ DSA để đáp ứng các quy định không ngừng phát triển và kỳ vọng của người dùng. Nỗ lực không ngừng này đảm bảo rằng MGID vẫn là một hệ sinh thái quảng cáo minh bạch và đáng tin cậy, trao quyền cho người dùng và góp phần tạo nên một môi trường online lành mạnh hơn.

MGID ưu tiên quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của người dùng, dẫn đầu trong việc tạo ra bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số có trách nhiệm hơn và lấy người dùng làm trung tâm.