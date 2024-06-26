Hôm nay, nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID đã ra mắt giải pháp dự đoán hiệu suất chiến dịch trước khi triển khai, được phát triển với sự phối hợp của đối tác chiến lược Memorable — công cụ phân tích nội dung sáng tạo thông minh hàng đầu.

Hoạt động trên nền tảng MGID, tính năng Performance Prediction (Dự đoán Hiệu suất) sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Memorable để ước tính mức tác động của quảng cáo. Giải pháp này cung cấp thông tin chi tiết về tính hiệu quả, giúp nhà quảng cáo tối đa hóa kết quả và giảm thiểu lãng phí.

Hoạt động ra mắt này là một phần trong sứ mệnh của MGID, giúp các thương hiệu duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua quảng cáo tự nhiên. Sau sự phát triển công nghệ tạo hình ảnh AI tái sinh, giải pháp dự đoán này sẽ tạo điều kiện cho các nhà thiếp thị dễ dàng phân tích các chiến dịch, xác định các mẫu quảng cáo nào sẽ hoạt động hiệu quả, đồng thời giúp nhận biết những thay đổi về nội dung và dòng tiêu đề sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hiệu suất.

Dựa trên dữ liệu chuyên sâu của MGID, các đánh giá sẽ xét đến hàng trăm thông số — bao gồm thành phần nội dung quảng cáo, đối tượng khán giả mục tiêu, vị trí địa lý và loại thiết bị — để dự đoán liệu tác động của quảng cáo sẽ là kém, trung bình, tốt hay xuất sắc. Độ chính xác của các dự đoán quảng cáo hiệu suất cao là trên 90%. Khi chạy phân tích toàn diện này trong quá trình thử nghiệm, nhà quảng cáo có thể chủ động xác định các ý tưởng sáng tạo tốt nhất, triển khai hoạt động tối ưu hóa dựa trên thông tin chuyên sâu và kiểm tra lại thông điệp bằng cách sử dụng dữ liệu được cập nhật động.

Phó Giám đốc Sản phẩm tại MGID, Oleksii Borysov, cho biết: “Sản phẩm mới nhất này trong hộp công cụ quảng cáo của chúng tôi là minh chứng cho thấy MGID tập trung vào việc không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng. Khi vai trò của các công cụ AI ngày càng trở nên không thể thiếu trong quá trình tạo quảng cáo, chúng ta thấy rõ rằng cần phải có thử nghiệm chính xác, thông minh và có quy mô lớn hơn để đảm bảo duy trì hiệu quả đạt được ở mọi giai đoạn — với khả năng đánh giá nhanh giúp các nhãn hàng xác định những quảng cáo không hiệu quả trước khi triển khai. Sau hoạt động phát triển chuyên sâu với Memorable, chúng tôi tự hào về sản phẩm chung này và mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác.”