Quý vị còn nhớ thời kỳ mà những người có ảnh hưởng luôn thúc giục “thêm vào giỏ hàng ngay lập tức” và chúng ta thực sự đã làm theo không? Thời kỳ đó đang dần qua đi.

Khán giả ngày nay thông minh hơn, hoài nghi hơn và cũng chán việc bị chào bán liên tục. Kỷ nguyên của giảm ảnh hưởng đang nổi lên – một xu hướng được xây dựng trên sự trung thực thay vì cường điệu. Thay vì thúc ép mọi người mua hàng, những người theo trường phái giảm ảnh hưởng giúp họ nhận ra thứ gì không cần mua và lý do tại sao.

Nghe có vẻ như đây là tin xấu đối với các nhà tiếp thị liên kết nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giữa vô vàn thông điệp quảng bá của thương hiệu và các mối quan hệ hợp tác trả phí, sự chân thực đã trở thành đơn vị tiền tệ mới của lòng tin. Những nhà tiếp thị liên kết nắm vững chiến lược giảm ảnh hưởng có thể biến sự minh bạch thành lượt chuyển đổi thực sự.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hình thành sự giảm ảnh hưởng, vì sao chiến lược này tạo được sự đồng cảm với khán giả hiện đại và cách các nhà tiếp thị liên kết có thể tận dụng nó để xây dựng uy tín cũng như lợi nhuận bền vững — mà không cần đến sự cường điệu giả tạo.

Giảm ảnh hưởng vs. Tăng ảnh hưởng

Trong nhiều năm, tăng ảnh hưởng gắn liền với lối tiếp thị dựa trên khát vọng: những bài đăng được trau chuốt kỹ lưỡng, các danh sách “phải có” và dòng sản phẩm mới liên tục được tung ra. Thông điệp rất rõ ràng: hãy mua sản phẩm này, và bạn sẽ giống tôi.

Giảm ảnh hưởng thì làm điều ngược lại. Thay vì nói cho mọi người biết họ nên mua gì, chiến lược này khuyến khích họ suy nghĩ kỹ về lý do mua. Một người theo trường phái giảm ảnh hưởng có thể nói: “Bạn không cần loại kem dưỡng ẩm 80 đô la này — có một sản phẩm 20 đô la mang lại hiệu quả tương đương.” Đây không phải là phản tiếp thị, mà là một hình thức tiếp thị thông minh hơn.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở mục đích:

Tăng ảnh hưởng Giảm ảnh hưởng Thúc đẩy mong muốn và địa vị Xây dựng sự tin tưởng và khả năng đánh giá Tập trung vào việc bán sản phẩm Tập trung vào việc chia sẻ trải nghiệm Dựa vào sự cường điệu để kích thích mua sắm bốc đồng Dựa vào sự trung thực để hỗ trợ quyết định có hiểu biết Đo lường thành công bằng lượt click và lượt bán Đo lường thành công bằng mức độ tương tác và uy tín

Đối với các nhà tiếp thị liên kết, giảm ảnh hưởng giúp định hình lại hành vi tiêu dùng — từ “mua ngay bây giờ” sang “mua có chủ đích”. Khi ta tiếp cận nội dung với sự trung thực đặt lên hàng đầu, khán giả sẽ xem ta như một người hướng dẫn đáng tin cậy chứ không chỉ là người bán hàng. Chính niềm tin đó biến những lượt click rời rạc thành những lượt chuyển đổi bền vững lâu dài.

Vì sao giảm ảnh hưởng lại hiệu quả đối với các nhà tiếp thị liên kết

Thoạt nhìn, việc khuyên mọi người không nên mua hàng có vẻ là chiến lược tệ nhất trong tiếp thị liên kết. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ: về lâu dài, cách tiếp cận này thực sự xây dựng được nhiều niềm tin hơn và mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Giảm ảnh hưởng giúp xây dựng uy tín Khán giả có thể dễ dàng nhận ra một thông điệp quảng cáo gượng ép. Khi thẳng thắn nói về những điểm chưa hiệu quả của sản phẩm hoặc đề xuất một lựa chọn thay thế rẻ hơn, ta sẽ ngay lập tức tạo được sự khác biệt. Chính sự trung thực đó khiến các đề xuất sau này của ta trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Giảm ảnh hưởng giúp thu hút nhóm khán giả đã chán việc bị bán hàng quá mức Mạng xã hội đang bão hòa với các nội dung mang tính chào bán. Giảm ảnh hưởng mang đến một làn gió mới, giúp cắt giảm sự nhiễu loạn quảng cáo. Đây là lý do các video và bài đăng theo hướng giảm ảnh hưởng thường có khả năng lan truyền cao — chúng chân thực, gần gũi và khác biệt. Giảm ảnh hưởng thúc đẩy mức độ tương tác Những so sánh thẳng thắn, chẳng hạn như các bài viết “Tôi hối hận vì đã mua sản phẩm này” hoặc các gợi ý tiết kiệm chi phí, thường khơi gợi thảo luận. Mọi người bình luận, chia sẻ và lưu lại nội dung không phải vì họ bị thuyết phục mua hàng mà vì họ tin tưởng vào góc nhìn được chia sẻ. Giảm ảnh hưởng mang lại tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn theo thời gian Khi người theo dõi tin rằng ta thực sự đang giúp họ đưa ra quyết định thông minh hơn, họ sẽ sẵn sàng mua những sản phẩm mà ta đề xuất — và tiếp tục quay lại trong tương lai. Đây chính là nền tảng của sự tăng trưởng bền vững trong tiếp thị liên kết.

Các nguyên tắc cốt lõi để giảm ảnh hưởng hiệu quả

Chiến lược giảm ảnh hưởng chỉ phát huy tác dụng khi nó mang lại cảm giác chân thực. Khán giả có thể nhanh chóng nhận ra khi “sự trung thực” chẳng qua chỉ là một chiêu thức tiếp thị, vì vậy tính xác thực là yếu tố then chốt. Dưới đây là những nguyên tắc cốt lõi mà mọi nhà tiếp thị liên kết nên tuân thủ:

1. Minh bạch

Luôn công khai mối quan hệ tiếp thị liên kết của mình. Dù là video YouTube hay bài viết trên blog, hãy cho khán giả biết khi quý vị nhận hoa hồng. Sự minh bạch không làm suy giảm lòng tin — ngược lại, sự che giấu mới là điều gây tổn hại.

2. Tính xác thực

Hãy chia sẻ từ trải nghiệm thực tế. Nếu một sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng, hãy nói rõ. Nếu sản phẩm hoạt động tốt hơn mong đợi, hãy giải thích lý do. Khán giả trân trọng sự trung thực hơn là những đánh giá hoàn hảo một cách khiên cưỡng.

3. Giao tiếp lấy giá trị làm trung tâm

Tập trung hỗ trợ khán giả đưa ra quyết định có cân nhắc. Điều này có thể bao gồm đề xuất phương án thay thế, giải thích các trường hợp sử dụng phù hợp hoặc cảnh báo về những sản phẩm bị thổi phồng quá mức. Hãy đặt lợi ích của khán giả làm trọng tâm trong mọi hoạt động tiếp thị liên kết.

4. Sự cân bằng

Không có sản phẩm nào là hoàn hảo. Hãy trình bày cả ưu điểm lẫn hạn chế trong các bài đánh giá. Việc phản ánh đầy đủ hai mặt không chỉ xây dựng uy tín mà — kỳ lạ thay — còn khiến các đề xuất của ta trở nên thuyết phục hơn.

Tóm lại: Giảm ảnh hưởng chỉ thực sự hiệu quả khi được xây dựng trên sự trung thực, thấu cảm và tôn trọng khán giả. Khi người theo dõi tin tưởng vào phán đoán của ta, họ sẽ sẵn sàng làm theo lời khuyên — ngay cả khi điều đó dẫn họ đến một link tiếp thị liên kết khác.

Cách áp dụng giảm ảnh hưởng trong tiếp thị liên kết

Vậy làm thế nào để áp dụng giảm ảnh hưởng vào chiến lược tiếp thị liên kết mà không làm giảm hoa hồng?

Chìa khóa nằm ở việc chuyển từ bán hàng sang tư vấn. Dưới đây là cách thực hiện:

1. Tạo nội dung “vì sao bạn không cần sản phẩm này”

Những bài đánh giá trung thực kiểu “hãy bỏ qua sản phẩm này” thường mang lại hiệu quả cao vì chúng phá vỡ mô-típ bán hàng quen thuộc. Khi giải thích rõ vì sao một sản phẩm không đáng đồng tiền và gợi ý lựa chọn tốt hơn, ta sẽ nhanh chóng xây dựng được uy tín. Và tất nhiên, ta vẫn có thể gắn link tiếp thị liên kết cho phương án thay thế phù hợp hơn.

2. Đề xuất các lựa chọn thay thế tốt hơn hoặc tiết kiệm hơn

Hãy hướng khán giả đến những quyết định thông minh hơn. Ví dụ: “Bạn không cần thiết bị 200 đô la đó — lựa chọn 80 đô la này mang lại hiệu quả tương đương.”

Sự thẳng thắn như vậy không chỉ tạo dựng lòng tin mà còn thúc đẩy chuyển đổi lâu dài.

3. Sử dụng đánh giá dựa trên dữ liệu

Hãy củng cố quan điểm của mình bằng các thử nghiệm thực tế, ảnh chụp màn hình, số liệu đo lường hoặc bảng so sánh. Khi ta cho thấy kết quả cụ thể, khán giả sẽ xem ta như một chuyên gia đáng tin cậy chứ không chỉ là người chia sẻ ý kiến cá nhân.

4. Khuyến khích mua sắm có ý thức

Ta không cần thuyết phục mọi người từ bỏ mua sắm — chỉ cần giúp họ chậm lại. Những cụm từ như “chỉ nên mua nếu…” hoặc “phù hợp với nhóm người dùng X” khiến lời khuyên của ta trở nên chân thành và đặt lợi ích của khán giả lên hàng đầu.

5. Lồng ghép kể chuyện cá nhân

Hãy chia sẻ những sai lầm hoặc trải nghiệm mua sắm khiến ta hối tiếc. Câu chuyện thật luôn dễ tạo sự đồng cảm và giúp lời khuyên trở nên gần gũi, thuyết phục hơn.

Các định dạng nội dung phù hợp với chiến lược giảm ảnh hưởng

Điểm khác biệt cốt lõi của giảm ảnh hưởng nằm ở giọng điệu: chân thực thay vì trau chuốt. Ta có thể áp dụng phương pháp này trên hầu hết các nền tảng — từ YouTube, TikTok, blog cho đến email. Điều quan trọng là luôn giữ nội dung hữu ích và trung thực.

Dưới đây là một số định dạng nội dung phù hợp:

YouTube & TikTok: Video đánh giá trung thực

Tạo các video như “Tôi hối tiếc vì đã mua món này” hoặc “Đừng lãng phí tiền vào…”. Những nội dung này thường hoạt động rất tốt vì khán giả luôn tìm kiếm sự thật. Hãy luôn đưa ra một lựa chọn thay thế hợp lý — thông điệp nên tập trung vào việc giúp đỡ chứ không phải chỉ trích.

Blog: So sánh và phân tích thực tế

Viết các bài so sánh song song như “Thổi phồng quá mức vs. Thực sự đáng dùng” hoặc “Tiết kiệm vs. Lãng phí”. Sử dụng các tiêu chí rõ ràng như độ bền, mức độ tiện dụng, giá trị so với chi phí và chỉ chèn link tiếp thị liên kết khi thực sự phù hợp.

Nội dung ngắn trên mạng xã hội (Reels, Shorts, TikTok)

Các video ngắn “bóc trần sự thật” hoặc phá bỏ những lầm tưởng (ví dụ: “Bạn không cần sản phẩm chăm sóc da này”) dễ thu hút sự chú ý nhanh chóng. Giữ thời lượng dưới 30 giây và mở đầu bằng yếu tố tò mò hoặc bất ngờ.

Bản tin email: Thông tin đích thực được tuyển chọn

Gửi các email như “Những lựa chọn được tuyển chọn của tháng” hoặc “3 sản phẩm tôi không khuyên dùng”. Với mức độ minh bạch như vậy, người đăng ký sẽ ngày càng trung thành và mong chờ từng bản tin.

Podcast hoặc phiên phát trực tiếp: Cuộc trò chuyện thực tế

Chia sẻ thẳng thắn về các xu hướng tiếp thị, những sản phẩm bị thổi phồng hoặc tâm lý người tiêu dùng. Khi khán giả nghe được quan điểm chân thực của ta theo thời gian thực, uy tín cá nhân và thương hiệu của ta sẽ được củng cố mạnh mẽ.

Quảng bá nội dung tiếp thị liên kết chân thực thông qua quảng cáo tự nhiên

Nếu giảm ảnh hưởng xoay quanh giao tiếp trung thực, thì quảng cáo tự nhiên (native advertising) chính là sự kết hợp hoàn hảo. Cả hai đều được xây dựng trên nền tảng của niềm tin, ngữ cảnh và giá trị thực.

Nền tảng quảng cáo tự nhiên của MGID giúp các nhà tiếp thị liên kết mở rộng quy mô nội dung mà không làm mất đi tính chân thực. Thay vì các banner phô trương hoặc lời kêu gọi hành động kiểu “mua ngay”, quảng cáo tự nhiên hòa mình vào luồng nội dung biên tập của website, phù hợp với chủ đề và ý định của người đọc.

Dưới đây là cách MGID hỗ trợ các chiến dịch tiếp thị liên kết theo hướng giảm ảnh hưởng:

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh Trí tuệ nhân tạo của MGID giúp kết nối nội dung của quý vị với những người dùng vốn đã quan tâm đến chủ đề liên quan. Ví dụ, quảng cáo nhấn mạnh “các lựa chọn thay thế tiết kiệm chi phí” có thể được hiển thị cho người đang đọc các bài đánh giá hoặc so sánh sản phẩm. Tích hợp liền mạch với các công cụ theo dõi liên kết Với tính năng theo dõi postback (S2S) và các mẫu postback tích hợp sẵn cho Voluum, Binom và RedTrack, các nhà tiếp thị liên kết có thể đo lường chính xác vị trí quảng cáo nào mang lại chuyển đổi thực sự — dựa trên niềm tin chứ không chỉ lượt click. Giao diện chân thực, tương tác tự nhiên Vì quảng cáo tự nhiên có hình thức giống nội dung biên tập nên người dùng tương tác vì tò mò thật sự. Điều này khiến chúng đặc biệt phù hợp với các chiến dịch giảm ảnh hưởng, nơi độ tin cậy và ngữ cảnh quan trọng hơn sự cường điệu. Đã được chứng minh là hiệu quả với nội dung dài Những bài viết như “5 sản phẩm không đáng tiền (và các lựa chọn thay thế tốt hơn)” hoạt động rất tốt trong mạng lưới của MGID, thu hút nhóm độc giả đang chủ động tìm kiếm lời khuyên hữu ích.

MGID mang đến cho các nhà tiếp thị liên kết lợi ích của cả hai lựa chọn: lưu lượng truy cập có khả năng mở rộng và định dạng quảng cáo được thiết kế để bảo toàn tính chân thực. Nội dung giảm ảnh hưởng phát huy hiệu quả trên nền tảng này vì MGID ưu tiên kể chuyện dựa trên niềm tin, thay vì chạy theo lượt xem bề nổi.

Các chỉ số quan trọng đối với chiến dịch giảm ảnh hưởng

Về bản chất, giảm ảnh hưởng coi trọng niềm tin hơn các chỉ số phù phiếm. Khi nội dung tập trung vào sự trung thực và minh bạch, những KPI truyền thống như lượt hiển thị hay CTR sẽ không phản ánh đầy đủ hiệu quả thực sự. Thay vào đó, hãy chú ý đến các tín hiệu cho thấy sự ảnh hưởng bền vững.

Chất lượng tương tác Bình luận, lượt lưu và lượt chia sẻ có giá trị hơn lượt thích đơn thuần. Khi người dùng dành thời gian thảo luận, tag bạn bè hoặc lưu nội dung để xem lại, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thông điệp đã tạo được sự cộng hưởng thực sự. Chất lượng chuyển đổi Tiếp thị trung thực thường thu hút nhóm khách hàng chất lượng hơn. Hãy theo dõi các chỉ số như giá trị đơn hàng trung bình (average order value - AOV), giá trị vòng đời khách hàng (lifetime value - LTV) và tỷ lệ hoàn tiền. Tỷ lệ hoàn tiền thấp thường phản ánh mức độ tin tưởng và sự hài lòng của khán giả đối với đề xuất. Phân tích cảm xúc Lắng nghe phản hồi trực tiếp từ người dùng. Họ có cảm ơn vì sự thẳng thắn không? Họ có bình luận kiểu “cuối cùng cũng có một đánh giá thực sự” không? Đây là bằng chứng định tính quan trọng cho thấy niềm tin đang được xây dựng — và là tiền đề cho chuyển đổi mạnh mẽ hơn trong tương lai. Lượt click lặp lại và người dùng quay lại Khi người dùng tiếp tục quay lại để xem các đề xuất tiếp theo, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy uy tín cá nhân của ta đang tăng lên, cùng với tiềm năng phát triển dài hạn trong tiếp thị liên kết. Tín hiệu tin cậy từ nền tảng Thuật toán của YouTube, TikTok và các mạng quảng cáo tự nhiên đều ưu tiên sự tương tác chân thực. Khi nội dung của ta nhận được nhiều bình luận tích cực và lượt lưu, phạm vi tiếp cận sẽ được mở rộng một cách tự nhiên.

Những thử thách và các cân nhắc về đạo đức

Giảm ảnh hưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thu nhập từ tiếp thị liên kết bị tác động trực tiếp, việc cân bằng giữa minh bạch và kiếm tiền không hề dễ dàng. Dưới đây là những thử thách quan trọng cần lưu ý khi xây dựng chiến lược tiếp thị liên kết lấy niềm tin làm trung tâm.

1. Cân bằng giữa sự trung thực và mục tiêu doanh thu

Thật dễ để nói “Tôi chỉ quảng bá những sản phẩm tôi tin tưởng” — thế rồi một offer có hoa hồng cao xuất hiện trong hộp thư. Chọn lọc kỹ lưỡng đôi khi đồng nghĩa với việc từ bỏ lợi nhuận ngắn hạn để bảo toàn uy tín dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh giảm ảnh hưởng, đây là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

2. Duy trì uy tín khi sử dụng link tiếp thị liên kết

Sự minh bạch và hoạt động kiếm tiền không loại trừ lẫn nhau. Chìa khóa nằm ở việc công khai đầy đủ: hãy giải thích rõ cách hoạt động của link tiếp thị liên kết và lý do khiến ta lựa chọn quảng bá những sản phẩm cụ thể. Khi khán giả cảm thấy được cung cấp đầy đủ thông tin, họ thường sẵn sàng chấp nhận — thậm chí ủng hộ — việc ta nhận hoa hồng.

3. Tránh sự “chân thực giả tạo”

Sự chân thực bị dàn dựng rất dễ bị phát hiện. Nếu giảm ảnh hưởng trở thành một chiêu trò tiếp thị — chẳng hạn như thể hiện sự hối tiếc quá mức hoặc than phiền một cách gượng ép — khán giả sẽ nhanh chóng mất niềm tin. Tính xác thực chỉ phát huy giá trị khi nó thực sự xuất phát từ trải nghiệm thật.

4. Cạm bẫy “Anti-Review”

Nội dung phê bình dễ thu hút lượt click, nhưng sự tiêu cực thái quá hoặc giật tít câu view kiểu “Sản phẩm này tệ kinh khủng!” có thể phản tác dụng. Mục tiêu của giảm ảnh hưởng không phải là hạ bệ thương hiệu, mà là làm nổi bật những lựa chọn tốt hơn.

5. Duy trì tính nhất quán

Một khi ta đã xác định mình là tiếng nói của sự trung thực, mọi nội dung trong tương lai đều cần phản ánh đúng tinh thần đó. Sự thiếu nhất quán — ví dụ như đột ngột quảng bá một sản phẩm rõ ràng là kém chất lượng — có thể phá vỡ uy tín mà ta đã xây dựng trong nhiều tháng, chỉ trong thời gian rất ngắn.

Triển vọng tương lai: Tính xác thực là đòn bẩy tăng trưởng mới

Giai đoạn tiếp theo của tiếp thị liên kết sẽ được định hình bởi niềm tin và sự minh bạch. Khi khán giả ngày càng hoài nghi trước hình ảnh người có tầm ảnh hưởng được trau chuốt kỹ lưỡng và những lời khuyên chung chung, tính xác thực đang nhanh chóng chuyển từ yếu tố nên có thành lợi thế tăng trưởng cốt lõi.

Thực tế cho thấy xu hướng này đã bắt đầu: các nhà sáng tạo nội dung quy mô nhỏ và những người đánh giá chuyên sâu thường đạt hiệu quả cao hơn những tên tuổi lớn, bởi khán giả của họ thực sự tin tưởng vào quan điểm được chia sẻ. Họ không chỉ định hình dư luận, mà còn tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Trong những năm tới, có thể kỳ vọng:

Các cộng đồng nhỏ nhưng gắn kết hơn , được xây dựng trên những giá trị chung

, được xây dựng trên những giá trị chung Sự kết hợp giữa nội dung tiếp thị liên kết và nội dung do người dùng tạo (UGC) , nơi những người dùng thật chia sẻ trải nghiệm thật

, nơi những người dùng thật chia sẻ trải nghiệm thật Các thương hiệu ưu tiên tính minh bạch , vì uy tín tạo ra tỷ lệ chuyển đổi chất lượng cao hơn

, vì uy tín tạo ra tỷ lệ chuyển đổi chất lượng cao hơn Cá nhân hóa dựa trên dữ liệu, giúp kết nối đúng tiếng nói chân thực với đúng đối tượng — được hỗ trợ bởi hệ thống phân bổ thông minh và theo dõi trực tiếp hiệu quả

Tương lai thuộc về những nhà tiếp thị liên kết giành được sự tin tưởng lâu dài của khán giả. Phương pháp giảm ảnh hưởng đưa tiếp thị quay trở lại giá trị cốt lõi của nó: tôn trọng người tiêu dùng.

Câu hỏi thường gặp

Giảm ảnh hưởng trong tiếp thị là gì?

Giảm ảnh hưởng là cách tiếp cận trái ngược với tiếp thị gây ảnh hưởng truyền thống. Phương pháp này khuyến khích người tiêu dùng suy nghĩ kỹ trước khi mua, tránh những sản phẩm bị thổi phồng quá mức hoặc không thực sự cần thiết.

Người làm tiếp thị liên kết có thể áp dụng giảm ảnh hưởng như thế nào?

Bằng cách tạo ra nội dung trung thực — so sánh sản phẩm, thừa nhận nhược điểm và đề xuất các lựa chọn thay thế phù hợp hơn — người làm tiếp thị liên kết có thể xây dựng lòng tin và sự trung thành lâu dài từ khán giả.

Giảm ảnh hưởng có làm giảm doanh số tiếp thị liên kết không?

Không. Trên thực tế, phương pháp này giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, bởi khán giả có xu hướng mua hàng từ những nguồn mà họ tin tưởng.

Loại nội dung nào phù hợp nhất với chiến lược giảm ảnh hưởng?

Các bài đánh giá thẳng thắn, so sánh sản phẩm, nội dung phê bình trên TikTok/YouTube và những bài viết theo dạng “những thứ không nên mua” thường mang lại hiệu quả cao.

Có thể quảng bá nội dung giảm ảnh hưởng thông qua quảng cáo không?

Có. Các nền tảng quảng cáo tự nhiên như MGID cho phép phân phối nội dung đánh giá chân thực đến những khán giả đang chủ động tìm kiếm sự minh bạch và giá trị thực.

Bước đi quyền lực thực sự: Biến sự trung thực thành lượt chuyển đổi

Trong một thế giới nơi mọi thứ đều bị cường điệu hóa, sự trung thực đã trở thành chiến lược táo bạo nhất. Chiến lược giảm ảnh hưởng đang tái định nghĩa tiếp thị liên kết cho một kỷ nguyên minh bạch hơn. Khi ta ngừng thúc ép mua hàng và bắt đầu đóng vai trò người hướng dẫn, khán giả sẽ ngừng lướt qua nội dung — và bắt đầu tin tưởng ta. Chính niềm tin đó là động lực tạo nên chuyển đổi bền vững, người theo dõi trung thành và ảnh hưởng thực sự.

Thay vì hỏi: “Làm thế nào để tôi bán được nhiều hơn?”, hãy bắt đầu hỏi: “Tôi có thể giúp ích hơn như thế nào?” Thành công trong tiếp thị liên kết ngày nay không còn nằm ở mức giảm giá lớn nhất hay chiến dịch hào nhoáng nhất, mà ở niềm tin — thứ niềm tin khiến người ta lắng nghe, hành động và quay trở lại. Suy cho cùng, ưu đãi có thể hết hạn nhưng niềm tin thì không.