MGID vui mừng giới thiệu Engagement Metrics — tính năng mới giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ điều gì diễn ra sau khi người dùng click vào quảng cáo.

Lượt click và chuyển đổi chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Engagement Metrics đi sâu hơn, cho thấy cách người dùng tương tác thực sự với website: họ ở lại bao lâu, mức độ họ tương tác và giá trị của sự chú ý đó.

Engagement Metrics là gì?

Engagement Metrics ghi nhận hành vi thực tế của người dùng ngay khi họ truy cập vào website của bạn. Tính năng này không chỉ đo lường lượng truy cập mà còn đo chất lượng tương tác.

Bạn sẽ nhìn thấy:

Visits (Phiên truy cập): Một phiên được tính mỗi khi người dùng vào landing page sau khi click quảng cáo MGID. Mỗi visit là một phiên truy cập thật, cho thấy số lượng tương tác thực mà chiến dịch tạo ra.

Một phiên được tính mỗi khi người dùng vào landing page sau khi click quảng cáo MGID. Mỗi visit là một phiên truy cập thật, cho thấy số lượng tương tác thực mà chiến dịch tạo ra. Time on Site (Thời gian trên website): Cho biết thời gian trung bình người dùng dành cho trang của bạn. Chỉ tính thời gian thực sự hoạt động, khi tab đang mở và có tiêu điểm.

Cho biết thời gian trung bình người dùng dành cho trang của bạn. Chỉ tính thời gian thực sự hoạt động, khi tab đang mở và có tiêu điểm. CPV (Cost per Visit – Chi phí mỗi visit): Giúp đánh giá hiệu quả: bạn chi bao nhiêu cho mỗi phiên truy cập thực. Chỉ số này giúp so sánh hiệu suất giữa creative, vị trí hiển thị và các nhóm đối tượng.

Giúp đánh giá hiệu quả: bạn chi bao nhiêu cho mỗi phiên truy cập thực. Chỉ số này giúp so sánh hiệu suất giữa creative, vị trí hiển thị và các nhóm đối tượng. Landing Rate (Tỷ lệ tải trang): Cho biết tỷ lệ click dẫn đến việc trang web thực sự được tải. Landing rate thấp có thể do lỗi kỹ thuật, trang tải chậm hoặc không phù hợp audience.

Tại sao Engagement Metrics quan trọng?

Engagement Metrics lấp đầy khoảng trống giữa click và conversion, mang lại giá trị cho nhiều mục đích:

Hiểu rõ hơn về hành vi người dùng: biết họ thật sự làm gì sau khi vào website.

biết họ thật sự làm gì sau khi vào website. Cải thiện tối ưu hoá chiến dịch: hiểu biết sâu sắc hơn dẫn đến những quyết định thông minh hơn và lợi tức đầu tư tốt hơn.

hiểu biết sâu sắc hơn dẫn đến những quyết định thông minh hơn và lợi tức đầu tư tốt hơn. Dữ liệu định tính cho chiến dịch thương hiệu: đo lường mức độ quan tâm, mức độ hiệu quả của nội dung và brand awareness.

Cách thức hoạt động của Engagement Metrics

Pixel MGID mà bạn đã quen thuộc nay được nâng cấp mạnh mẽ hơn. Khi Pixel được cài vào tất cả trang trên website, hệ thống sẽ tự động thu thập toàn bộ dữ liệu tương tác, không cần cấu hình thêm.

Quy trình hoạt động:

Người dùng click quảng cáo MGID và vào website → Pixel tạo một phiên mới. Pixel ghi nhận thời gian người dùng thực sự xem trang (tab ở trạng thái active). Nếu người dùng chuyển sang các trang khác có Pixel, phiên truy cập được tiếp tục. Sau 30 phút không hoạt động hoặc khi có click mới → bắt đầu phiên khác. Tất cả dữ liệu (Time on Site, Visits, Landing Rate, CPV…) được gửi tự động về MGID.

Dữ liệu xuất hiện trực tiếp trong Campaigns, Ads, Sources và Reports. Bạn có thể xem xu hướng theo thời gian, thêm cột dữ liệu engagement hoặc so sánh hiệu suất giữa các creative và nguồn traffic.

Cách kích hoạt Engagement Metrics

Rất đơn giản:

1. Mở phần tạo/chỉnh sửa chiến dịch.

2. Chọn tab Tracking, bấm Get Pixel Code.

3. Sao chép đoạn mã và dán vào tất cả trang trên website, tốt nhất trong (hoặc qua Google Tag Manager).

4. Trong Dashboard, thêm các cột Visits, Time on Site, Landing Rate hoặc CPV để hiển thị dữ liệu.

Không cần bước thiết lập phức tạp. Khi Pixel hoạt động, dữ liệu được thu thập ngay lập tức.

Đo lường những gì thực sự quan trọng

Click chỉ là điểm khởi đầu. Engagement Metrics cho bạn cái nhìn toàn diện hơn: người dùng tương tác như thế nào, mức độ họ tham gia và nội dung của bạn hiệu quả ra sao. Những insight này giúp tối ưu chiến dịch thông minh hơn và đưa ra quyết định dựa trên hành vi người dùng thực.

Engagement Metrics hiện đã có trong bảng điều khiển MGID. Hãy thêm chúng vào báo cáo của bạn và khám phá bức tranh trọn vẹn hơn — vượt xa những lượt click.