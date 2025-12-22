Thoạt nhìn, tiếp thị liên kết có vẻ khá đơn giản: chọn một offer, khởi chạy chiến dịch và chờ hoa hồng đổ về. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, biến động nhanh và thường không khoan nhượng. Ngay cả những nhà tiếp thị giàu kinh nghiệm cũng có thể mắc phải những cạm bẫy hoàn toàn có thể tránh được — những sai lầm âm thầm bào mòn ngân sách và làm suy giảm lợi tức đầu tư (ROI).

Từ những sai lầm như bỏ qua khâu thử nghiệm cho đến phớt lờ các tín hiệu hiệu suất ban đầu, bài viết này sẽ phân tích những sai lầm phổ biến nhất trong tiếp thị liên kết — những lỗi liên tục kìm hãm các nhà phát hành và đối tác liên kết. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ lý giải vì sao mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực này khiến những sai lầm đó trở nên tốn kém hơn rất nhiều so với vài năm trước.

Sai lầm #1: Không thử nghiệm offer trước khi mở rộng quy mô

Ngạc nhiên thay, nhiều đối tác liên kết vẫn vội vàng mở rộng quy mô một offer ngay khi nó có vẻ khả quan. Có thể trang đích được thiết kế gọn gàng, mức hoa hồng hấp dẫn, hoặc ai đó trong cộng đồng nói rằng offer đó đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu ta chưa thực sự thử nghiệm với chính đối tượng mục tiêu của mình thì tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán — và những phỏng đoán này thường khiến ta phải trả giá đắt.

Nói đơn giản, một offer có thể hoạt động hiệu quả với nguồn lưu lượng truy cập này nhưng lại thất bại hoàn toàn với nguồn khác. Nếu không tiến hành các thử nghiệm nhỏ, có cấu trúc rõ ràng, ta sẽ không phát hiện được những vấn đề ban đầu như: lượt click không dẫn đến hành động, người dùng lướt qua quảng cáo mà không tương tác, hoặc hiệu suất giữa các loại thiết bị chênh lệch ngoài dự đoán. Chính vì vậy, việc bỏ qua giai đoạn thử nghiệm vẫn là một trong những sai lầm kinh điển trong tiếp thị liên kết mà nhiều người lặp lại hết năm này qua năm khác.

Nếu quý vị đang tự hỏi đâu là những sai lầm phổ biến cần tránh trong tiếp thị liên kết thì sai lầm chắc chắn phải đứng đầu danh sách. Chỉ cần một khoảng thời gian thử nghiệm ngắn — thậm chí chỉ vài ngày — cũng đủ để ta thu thập dữ liệu cần thiết nhằm đánh giá xem offer đó có đáng để mở rộng quy mô hay tốt hơn là nên loại bỏ. Tìm hiểu sớm như vậy, chi phí luôn rẻ hơn rất nhiều so với khi phải sửa chữa một chiến dịch đã bị mở rộng quá nhanh.

Để giảm bớt khó khăn trong bước này, MGID cung cấp CPA Tune, một công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp chuyển trọng tâm từ số lượt click sang các lượt chuyển đổi thực tế. Thay vì mất thời gian điều chỉnh bid hoặc phỏng đoán nguồn lưu lượng nào sẽ hiệu quả, hệ thống sẽ học hỏi từ hành vi thực tế của chiến dịch và tự động ưu tiên các nguồn có khả năng chuyển đổi cao hơn. Trên thực tế, điều này cho phép ta triển khai các thử nghiệm ban đầu với ít thao tác thủ công hơn và tránh việc mở rộng quy mô những chiến dịch chưa sẵn sàng.

Sai lầm #2: Bỏ qua CTR và các tín hiệu hiệu suất ban đầu

Nhiều nhà tiếp thị liên kết chỉ tập trung vào các chỉ số cuối cùng như số lượt chuyển đổi, CPA hay mức hoa hồng, trong khi hoàn toàn bỏ qua những tín hiệu ban đầu — vốn là yếu tố dự báo rất rõ ràng cho khả năng thành công của chiến dịch. Một trong những chỉ số quan trọng nhất chính là CTR. Nếu người dùng không dừng lại để click thì mọi bước tiếp theo trong phễu chuyển đổi gần như không có cơ hội phát huy hiệu quả.

CTR thấp thường cho thấy nội dung quảng cáo chưa phù hợp với đối tượng mục tiêu, góc tiếp cận chưa đúng hoặc vị trí hiển thị quảng cáo chưa đủ hiệu quả. Khi các nhà tiếp thị liên kết bỏ qua những tín hiệu cảnh báo sớm này, họ vô tình đẩy mạnh những chiến dịch vốn dĩ không có nhiều cơ hội thành công. Trong bối cảnh tiếp thị liên kết biến động nhanh, đây chắc chắn là một trong những sai lầm nghiêm trọng cần tránh.

Khi mức độ cạnh tranh trong tiếp thị liên kết ngày càng gia tăng, ta không thể chờ đợi nhiều ngày với hy vọng tỷ lệ CTR sẽ tự cải thiện. Những chiến dịch hiệu quả thường sớm cho thấy tín hiệu tích cực, trong khi các chiến dịch kém hiệu quả thậm chí còn bộc lộ vấn đề nhanh hơn. Càng hành động sớm dựa trên các tín hiệu này, ta càng tiết kiệm được ngân sách — đồng thời cũng mở rộng quy mô các chiến dịch thành công dễ dàng hơn.

CTR Guard của MGID được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề đó. Thay vì chờ đến khi hiệu suất sụt giảm rõ rệt, công cụ này liên tục theo dõi hoạt động quảng cáo và phát hiện sớm các dấu hiệu chán quảng cáo — những tín hiệu thường rất dễ bị bỏ qua. Khi tỷ lệ click (CTR) bắt đầu giảm, CTR Guard sẽ cảnh báo kịp thời và đề xuất các mẫu quảng cáo mới do AI tạo để ta triển khai ngay lập tức. Đây là một giải pháp thiết thực giúp ta phản ứng nhanh hơn và giữ cho chiến dịch không bị mất đà ngay từ những dấu hiệu suy giảm đầu tiên.

Sai lầm #3: Dựa vào một nguồn hoặc định dạng lưu lượng truy cập duy nhất

Nhiều nhà tiếp thị liên kết chỉ dựa vào một nguồn lưu lượng truy cập duy nhất vì cảm thấy an toàn và dễ kiểm soát. Tuy nhiên, sẽ đến lúc những gì từng hoạt động hiệu quả đột ngột không còn mang lại kết quả. Thuật toán thay đổi, mức độ cạnh tranh gia tăng, chi phí leo thang — và toàn bộ chiến dịch có thể sụp đổ chỉ sau một đêm nếu không có phương án dự phòng. Khi mọi thứ phụ thuộc vào một nguồn lưu lượng duy nhất, ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể gây tác động nghiêm trọng đến doanh thu và hiệu suất tổng thể.

Điều tương tự cũng xảy ra khi ta chỉ dựa vào một định dạng quảng cáo duy nhất. Quảng cáo tự nhiên, quảng cáo đẩy, quảng cáo hiển thị hay video — mỗi định dạng thu hút người dùng theo một cách khác nhau. Đôi khi, góc tiếp cận mang đến chiến thắng lại nằm ở chính định dạng mà ta chưa từng thử nghiệm. Khi tự giới hạn bản thân, ta không chỉ làm chậm quá trình thử nghiệm mà còn khiến việc mở rộng quy mô trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm cho kết quả kém ổn định theo thời gian. Đây rõ ràng là một trong những sai lầm kinh điển trong tiếp thị liên kết khiến tăng trưởng bị chững lại.

Nếu quý vị đang tìm hiểu những lỗi phổ biến cần tránh trong tiếp thị liên kết thì một sai lầm lớn chắc chắn phải cần tránh chính là dồn toàn bộ lưu lượng truy cập vào một kênh duy nhất. Đa dạng hóa không có nghĩa là dàn trải ngân sách một cách thiếu kiểm soát, mà là bảo vệ chiến dịch trước những biến động khó lường và tạo điều kiện để các offer hiệu quả thực sự tỏa sáng.

Sai lầm #4: Chạy một nội dung sáng tạo quá lâu

Một trong những cách nhanh nhất khiến chiến dịch tiếp thị liên kết mất đà là để các nội dung sáng tạo tiếp tục chạy quá lâu sau khi khán giả đã không còn hứng thú. Ngay cả những góc tiếp cận hiệu quả nhất cũng sẽ dần bị chai đi. Người dùng lướt qua quảng cáo, tỷ lệ click (CTR) giảm và chiến dịch âm thầm tiêu tốn ngân sách mà không có bất kỳ cú sụp đổ đột ngột nào để cảnh báo.

Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong tiếp thị liên kết, bởi tình trạng chán quảng cáo thường diễn ra rất âm thầm. Nhiều nhà tiếp thị liên kết cho rằng một mẫu quảng cáo từng hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục mang lại kết quả trong nhiều tuần, nhưng thực tế là các thị trường ngách cạnh tranh thay đổi cực kỳ nhanh. Nguồn cấp dữ liệu càng bão hòa, vòng đời của mẫu quảng cáo càng ngắn.

Nếu quý vị đang muốn nhận diện những sai lầm phổ biến cần tránh trong tiếp thị liên kết thì một điểm cần đặc biệt lưu ý chính là bỏ qua chu kỳ làm mới nội dung sáng tạo. Việc cập nhật góc tiếp cận, hình ảnh và thông điệp chính vài ngày một lần — hoặc thậm chí sớm hơn đối với các lĩnh vực đang “nóng” — sẽ giúp chiến dịch duy trì khả năng hiển thị và ngăn suy giảm hiệu suất. Đôi khi, chỉ một nội dung sáng tạo mới cũng đủ để hồi sinh một offer, thậm chí còn hiệu quả hơn so với việc điều chỉnh bid hay thay đổi đối tượng mục tiêu.

Vì CTR Guard liên tục theo dõi các tín hiệu hiệu suất, công cụ này cũng giúp giải quyết tình trạng chán nội dung sáng tạo. Khi một mẫu quảng cáo từng hoạt động hiệu quả bắt đầu mất đà, hệ thống có thể đề xuất nhiều biến thể mới được tạo bằng AI. Nhờ đó, ta không cần phải vội vàng tự tay tạo các mẫu quảng cáo thay thế. Ngoài ra, chúng ta còn có Motion Ad Generation giúp biến một hình ảnh tĩnh đơn giản thành quảng cáo có chuyển động nhẹ chỉ với một cú click. Ngay cả những cập nhật nhỏ về mặt sáng tạo như vậy cũng đủ để thu hút lại sự chú ý của người dùng và ổn định CTR trước khi mức sụt giảm trở nên rõ rệt.

Sai lầm #5: Không theo dõi toàn bộ phễu bán hàng (và đổ lỗi cho sai khâu)

Nhiều chiến dịch tiếp thị liên kết hoạt động kém hiệu quả không phải vì offer kém mà vì đơn vị tiếp thị liên kết chỉ nhìn vào một phần nhỏ của phễu bán hàng. Có thể CTR trông vẫn ổn nhưng trang đích lại làm mất một nửa lượng người dùng; hoặc ngược lại, trang đích có tỷ lệ chuyển đổi cao nhưng quy trình thanh toán lại chậm hoặc rườm rà. Khi chỉ theo dõi hành động cuối cùng, ta rất dễ đổ lỗi sai và “sửa” những thứ vốn dĩ không phải là vấn đề.

Đây là một trong những sai lầm phổ biến trong tiếp thị liên kết — tưởng chừng nhỏ nhưng có thể phá hỏng hàng tuần tối ưu hóa. Nếu không có cái nhìn rõ ràng về từng bước trong phễu như: lượt click, độ sâu cuộn trang, thời gian trên trang, thêm vào giỏ hàng hay hoàn thành biểu mẫu, ta sẽ không biết chính xác người dùng rời bỏ hành trình ở đâu. Và khi không xác định được điểm nghẽn, mọi sự điều chỉnh đều chỉ là phỏng đoán.

Nếu quý vị từng tự hỏi những sai lầm phổ biến cần tránh trong tiếp thị liên kết là gì thì việc bỏ qua những tín hiệu “nhỏ” này chắc chắn nằm trong nhóm đầu. Phễu quảng cáo có thể cho ta biết toàn bộ câu chuyện — và khi đọc phễu đúng cách, ta sẽ đưa ra các quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và tiết kiệm ngân sách hơn rất nhiều.

Sai lầm #6: Gửi lưu lượng truy cập không nhắm mục tiêu và hy vọng tối ưu hóa sẽ cứu vãn

Nhiều đơn vị tiếp thị liên kết cho rằng càng nhiều lưu lượng truy cập thì càng có nhiều chuyển đổi. Tuy nhiên, khi lưu lượng truy cập không phù hợp với offer — chẳng hạn như sai nhóm tuổi, sai ý định, sai thiết bị hoặc đơn giản là sai tâm lý người dùng — thì không có mức độ tối ưu hóa nào có thể cứu vãn chiến dịch. Cuối cùng, ta chỉ chi tiền cho những lượt click từ những người vốn dĩ không có khả năng chuyển đổi ngay từ đầu.

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhưng thường bị bỏ qua nhất trong tiếp thị liên kết bởi thoạt nhìn, các chỉ số vẫn có vẻ ổn: có lượt hiển thị, có lượt click, thậm chí một vài chuyển đổi. Tuy nhiên, chi phí mỗi hành động (CPA) ngày càng tăng, trong khi đối tượng mà ta đang chi tiền tiếp cận thì thực chất lại không đủ điều kiện để mang lại kết quả bền vững.

Nếu quý vị đang cố gắng xác định những sai lầm cần tránh trong tiếp thị liên kết, hãy bắt đầu từ nguyên tắc cốt lõi này: sự phù hợp quan trọng hơn số lượng. Việc tinh chỉnh nhắm mục tiêu, cải thiện trang đích và điều chỉnh nội dung quảng cáo sao cho khớp với ý định của người dùng thường mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần tăng lưu lượng truy cập. Nhắm mục tiêu thông minh giúp giảm thiểu lãng phí — và chính sự lãng phí này là nguyên nhân khiến các chiến dịch thất bại nhanh nhất.

Sai lầm #7: Không xem xét đối thủ cạnh tranh và các tín hiệu thị trường

Nhiều nhà tiếp thị liên kết làm việc trong vùng an toàn của riêng mình: tập trung vào các chiến dịch hiện tại, điều chỉnh bid, thử nghiệm góc tiếp cận và chờ đợi hiệu suất cải thiện. Tuy nhiên, thị trường không vận hành trong trạng thái tách biệt. Xu hướng liên tục thay đổi, offer mới xuất hiện dày đặc, mức hoa hồng biến động và hành vi người dùng thay đổi theo mùa. Khi không theo dõi những chuyển động này, ta rất dễ hiểu sai nguyên nhân khiến các chỉ số bắt đầu đi xuống.

Việc bỏ qua đối thủ cạnh tranh cũng tiềm ẩn rủi ro không kém. Trong nhiều lĩnh vực, hàng chục nhà tiếp thị liên kết mới có thể xuất hiện trong tích tắc, đồng loạt đẩy các thông điệp tương tự và nhanh chóng làm bão hòa nguồn hiển thị. Nếu không để mắt đến những gì người khác đang triển khai, ta sẽ phản ứng quá muộn — thường là khi CPM đã tăng vọt hoặc CTR đã sụt giảm rõ rệt. Đây là một trong những sai lầm âm thầm trong tiếp thị liên kết: ta không nhận ra nó cho đến khi doanh thu bắt đầu lao dốc.

Trong một bối cảnh biến động liên tục, việc theo dõi các hoạt động cạnh tranh và những tín hiệu thị trường cần phải trở thành một phần của quá trình tối ưu hóa. Điều này không có nghĩa là bắt chước đối thủ mà là nắm bắt tình hình: góc tiếp cận nào đang bão hòa, định dạng nào đang nổi lên và sự chú ý của người dùng đang dịch chuyển về đâu. Những nhà tiếp thị liên kết nhạy bén với thị trường thường xoay chuyển nhanh hơn, chi tiêu hiệu quả hơn và duy trì khả năng mở rộng trong thời gian dài.

Sai lầm #8: Xem tiếp thị liên kết là một hệ thống “thiết lập đó rồi quên”

Một trong những ngộ nhận lớn nhất của người mới bắt đầu là tin rằng các chiến dịch tiếp thị liên kết có thể vận hành hoàn toàn tự động. Khi tung ra một offer và thấy các chỉ số ban đầu trông khá ổn, ta dễ dàng bị cuốn vào suy nghĩ rằng nền tảng sẽ lo phần còn lại. Tuy nhiên, tiếp thị liên kết không hoạt động theo cách đó. Thực tế, đây là một môi trường thay đổi cực kỳ nhanh: hành vi người dùng liên tục biến động, vị trí hiển thị xoay vòng, bid lên xuống và đối thủ liên tục tung ra những góc tiếp cận mới — tất cả đều có thể tác động tức thì đến hiệu suất.

Tư duy “thiết lập đó rồi quên” thường dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng nhất trong tiếp thị liên kết, bởi phản ứng chậm gần như luôn gây tốn kém hơn so với điều chỉnh chủ động. Một chiến dịch có vẻ sinh lời hôm nay hoàn toàn có thể trở nên thua lỗ chỉ sau một đêm nếu ta không thường xuyên kiểm tra dữ liệu. Tối ưu hóa không phải là một nhiệm vụ làm một lần rồi thôi mà là một nhịp vận hành liên tục.

Nếu quý vị đang tìm hiểu những sai lầm phổ biến cần tránh trong tiếp thị liên kết thì đây chính là một trong những lỗi phổ biến đến ngạc nhiên. Ngay cả những nhà tiếp thị liên kết dày dạn kinh nghiệm cũng đôi khi quên rằng trong lĩnh vực này không tồn tại khái niệm “chế độ bảo trì”. Kết quả tốt nhất đến từ sự nhất quán: những điều chỉnh nhỏ mỗi ngày, làm mới nội dung kịp thời và theo dõi sát các chỉ số để vấn đề không bao giờ kịp trở thành tổn thất thực sự.

Kết luận: Khắc phục sai lầm trước khi chúng gây thiệt hại

Điều trớ trêu của tiếp thị liên kết là hầu hết các vấn đề không xuất hiện kèm theo chuông báo hay đèn cảnh báo nhấp nháy. Chúng xâm nhập một cách âm thầm. Tuần này chiến dịch vẫn có vẻ ổn nhưng sang tuần tiếp theo thì lại có gì đó không đúng. Đây là sự trượt dốc chậm rãi — rất dễ bị bỏ qua khi ta đang xoay xở với hàng chục đầu việc khác. Và đây cũng thường là cách tiền bị thất thoát: không phải trong một vụ sụp đổ lớn mà trong những khoảnh khắc nhỏ đến mức ta không kịp để ý.

Khi ý thức rõ những sai lầm cần tránh trong tiếp thị liên kết, ta sẽ dễ nhận ta những khoảnh khắc đó hơn. Ta không cần phải hoàn hảo hay ám ảnh với mọi chỉ số. Thành công đến từ việc quan sát, nhận diện các mô hình, tin vào trực giác khi số liệu bắt đầu lệch nhịp và can thiệp sớm — trước khi chiến dịch đi quá xa theo hướng sai. Phần lớn các vấn đề cần khắc phục thực ra rất nhỏ: một mẫu quảng cáo mới, nhắm mục tiêu chính xác hơn hoặc một trang đích được tối ưu lại.

Thật ra, ai làm trong lĩnh vực này cũng từng mắc sai lầm — điều này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những nhà tiếp thị liên kết phục hồi nhanh nhất chính là những người hiểu rõ các sai lầm phổ biến cần tránh và không để chúng kéo dài suốt nhiều tuần. Họ điều chỉnh, tiếp tục tiến lên và luôn giữ sự linh hoạt. Chỉ riêng điều này thôi cũng thường đủ để duy trì hiệu suất ổn định, ngay cả khi thị trường trở nên biến động.