Giải pháp Rich Media của MGID đã được vinh danh ở hạng mục Prime Solution 2023 cho cả 2 hạng mục Nhóm các doanh nghiệp có giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp B2B và Nhóm các doanh nghiệp có giải pháp cho khách hàng cá nhận B2C tại Lễ trao giải Best Solution Awards 2023!

Best Solution Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh các giải pháp hoặc nhóm giải pháp về tiếp thị và công nghệ số, được yêu thích và có ảnh hưởng tại Việt Nam. Đây là bảng tham chiếu các giải pháp cho các doanh nghiệp với uy tín cao được các chuyên gia khuyên dùng với chất lượng được kiểm chứng từ hội đồng chuyên gia đánh giá và cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp nối thành công năm 2022 với Giải thưởng Best Solution cho giải pháp Contextual Targeting, MGID Việt Nam tiếp tục đạt được chứng nhận Prime Solutions cho cả 2 hạng mục B2B và B2C với Giải pháp Rich Media.

Giải pháp Rich Media MGID đã được vinh danh ở hạng mục Prime Solution 2023 cho cả 2 hạng mục B2B và B2C tại Lễ trao giải Best Solution Awards 2023

Rich Media MGID (Quảng cáo đa phương tiện MGID) giúp nâng cao tương tác người dùng (user engagement) thông qua video, âm thanh và hình ảnh. Thay vì hình ảnh tĩnh, standard ads và nội dung chữ thông thường, rich media sử dụng HTML5 để xây dựng nhiều trải nghiệm quảng cáo, bao gồm expanding, floating, rotate, etc.

Một chiến lược rich media có thể giúp tăng engagement và interactions, mang lại nhiều dữ liệu hơn, nghĩa là có thể hình thành hiểu biết tốt hơn về cách khán giả tương tác với quảng cáo. Điều này có thể bao gồm xem video hoặc nghe audio bao lâu, phần nào được phát lại, và những hình ảnh nào tạo ra impact nhiều nhất — từ đó thu thập thêm thông tin chi tiết để tối ưu hóa quảng cáo và tinh chỉnh chiến lược theo sở thích của người dùng trong thời gian thực.

Alex Ngo, Marketing Manager của MGID, cho biết: “Nhận được giải thưởng này là một thành tựu rất lớn đối với chúng tôi; điều này làm nổi rõ tác động của giải pháp Rich Media và chứng minh những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện đối với các biện pháp an toàn thương hiệu và quảng cáo có đạo đức. Bằng cách tận dụng hình ảnh động, di chuyển, âm thanh, đồ họa thông tin và hoạt ảnh bên cạnh các yếu tố truyền thống như nội dung chữ và hình ảnh, các thương hiệu và nhà quảng cáo có thể mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cơ hội được chú ý đúng cách. Kết hợp với các đối tác cung cấp giải pháp quảng cáo bảo mật như GeoEdge và Pixalate, quảng cáo Rich Media MGID sẽ được đặt bên cạnh nội dung phù hợp, thúc đẩy hiệu suất chiến dịch, đồng thời đảm bảo an toàn thương hiệu cho tất cả đối tác trong hệ sinh thái”.

Lễ trao giải Best Solution Awards 2023 được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến 2023 (Vietnam Online Marketing Forum 2023 – VOMF 2023) vào ngày 29/11 tại TPHCM và ngày 30/11 tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức bởi Chi hội Tiếp thị và Công nghệ số (DTM) dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và cùng với sự tham gia của hàng ngàn khách mời là các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tiếp thị, truyền thông số.