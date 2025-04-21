Quản lý chiến dịch quảng cáo là một hành động cân bằng, đặc biệt là khi ta có ngân sách và thời gian hạn hẹp. Đối với các thương hiệu và đại lý đang chạy những chiến dịch tập trung vào mục tiêu, vấn đề không chỉ liên quan đến hiệu suất mà còn liên quan đến việc đảm bảo sử dụng ngân sách thật hiệu quả.

Chính vì sự cân bằng tinh tế giữa hiệu suất và ngân sách này mà MGID có cải tiến mới nhất: Delivery Indicators, một tính năng đơn giản nhưng hiệu quả, được thiết kế để giúp duy trì tốc độ chiến dịch theo cách hợp lý.

Delivery Indicators là gì?

Delivery Indicators là một cột mới trong bảng điều khiển MGID, cung cấp cho ta trạng thái tốc độ chiến dịch theo cách rõ ràng, nhanh chóng. Cột này so sánh việc sử dụng ngân sách với tiến trình thời gian, cho ta biết mọi việc đang diễn ra suôn sẻ hay đã đến lúc cần can thiệp.

Hãy xem đây như một bài kiểm tra sức khỏe chiến dịch, được cập nhật theo thời gian thực. Ta sẽ thấy các chỉ báo nhiều màu, cho biết chiến dịch đang đi đúng hướng hay đang chậm tiến độ.

🟢 Đi đúng hướng

🟡 Hơi chậm tiến độ / Chi tiêu quá mức

🟠 Cần chú ý

🔴 Rất chậm tiến độ

Lợi ích của Delivery Indicators

Tính năng này trực tiếp giúp các nhà quảng cáo:

Chi tiêu ngân sách hiệu quả hơn

Nhiều đại lý và thương hiệu làm việc với ngân sách chiến dịch cố định và kỳ vọng phân phối rõ ràng. Tính năng Delivery Indicators cho ta biết khi nào thì chiến dịch có nguy cơ phân phối quá ít hoặc chi tiêu quá mức, để ta có thể can thiệp và phân bổ lại, tối ưu hóa hoặc điều chỉnh tốc độ kịp thời.

Tiết kiệm thời gian kiểm tra thủ công

Chúng ta không còn phải tạo báo cáo ngân sách và lịch trình riêng biệt nữa, không còn phải đắn đo về hiệu suất của chiến dịch nữa. Giờ đây, mọi dữ liệu đều ở cùng một nơi, được tính toán tự động và dễ đọc.

Tiêu chuẩn hóa việc giám sát chiến dịch

Khi ta chạy nhiều chiến dịch cùng lúc, trên nhiều khu vực hoặc sản phẩm thì tính nhất quán là rất quan trọng. Delivery Indicators áp dụng logic chuẩn cho tất cả các chiến dịch, loại bỏ tình trạng phỏng đoán và tạo điều kiện cho ta giám sát mọi thứ với cùng một khuôn khổ.

Cải thiện kết quả chiến dịch

Bằng cách xác định sớm các vấn đề về tốc độ, ta có thể ngăn tình trạng phải chạy đua vào phút chót hoặc tình trạng hiệu suất kém. Như vậy có nghĩa là nhiều chiến dịch đạt được mục tiêu hơn và ta ít lãng phí tiền hơn.

Cách hoạt động

Để hiểu tốc độ chiến dịch, chúng ta so sánh thời gian đã qua với ngân sách đã chi. Khoản chênh lệch giữa hai chỉ số này cho biết ta đang đi đúng hướng, đang chi tiêu quá mức hay chậm tiến độ.

Chênh lệch = Tiến độ thời gian – Tiến độ ngân sách

Trạng thái Chênh lệch % Ý nghĩa 🟢 Đúng tiến độ ≤ 2% Tất cả đều đi đúng hướng 🟡 Hơi chậm tiến độ 2%–5% Hơi trễ, có thể cần chú ý 🟠 Cần chú ý 5%–10% Đi chệch hướng đáng kể 🔴 Rất chậm tiến độ > 10% Khẩn cấp — chiến dịch đang gặp rủi ro 🟡 Vượt tiến độ ≤ -2% Chi tiêu quá nhanh so với kế hoạch

Vị trí & cách sử dụng Delivery Indicators

Ta sẽ thấy Delivery Indicators dưới dạng một cột mới trong bảng điều khiển chiến dịch MGID.

Rê chuột qua biểu tượng trạng thái để xem chú giải công cụ:

Ngân sách đã chi;

Thời gian đã qua;

Giải thích trạng thái.

Sau đó, dùng những thông tin chuyên sâu ấy để:

Điều chỉnh tốc độ ngân sách;

Sửa đổi bid;

Tối ưu hóa hiệu suất nguồn;

Hoặc cấu hình lại cài đặt chiến dịch để tiếp cận tốt hơn.

Thông tin bổ sung hữu ích

Nếu một chiến dịch đang bị chậm tiến độ, chúng tôi khuyên nên:

Xem lại Source Optimization để tìm các vị trí quảng cáo hiệu suất thấp;

để tìm các vị trí quảng cáo hiệu suất thấp; Kiểm tra Reach Meter để đảm bảo có đủ lưu lượng truy cập;

để đảm bảo có đủ lưu lượng truy cập; Đánh giá lại danh sách đen/danh sách trắng để tránh hạn chế quá mức;

để tránh hạn chế quá mức; Liên hệ người quản lý tài khoản để được gợi ý tùy chỉnh.

Tóm lược

Các nhà quảng cáo có thể nhìn thấy toàn bộ tiến độ chiến dịch với Delivery Indicators — không còn điểm mù, không còn phỏng đoán.

Đối với các đại lý hoạt động trên nhiều chiến dịch hoặc các thương hiệu với thời hạn ngân sách sát sao, tính năng này giúp:

Quyết định nhanh hơn;

Tối ưu hóa thông minh hơn;

Có được các chiến dịch thực sự mang lại hiệu quả.

Để xem tính năng này hoạt động thực tế như thế nào, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển MGID và kiểm tra cột Delivery Indicators mới. Ngân sách của quý vị sẽ được cải thiện đáng kể.