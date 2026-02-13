Вже минули часи, коли блокувальники реклами просто приховували банери і пропускали прероли. У 2026 році блокування стало типовим способом, у який користувачі повертають собі контроль над конфіденційністю, швидкістю завантаження і процесом перегляду контенту. Згідно з даними eMarketer та YouGov, майже половина споживачів у США та понад половина користувачів у всьому світі встановили або використовували блокувальники реклами, і ці цифри залишаються стабільними навіть у великих масштабах.

Змінилися причини, з яких люди блокують рекламу. Нав'язливі формати, надмірне відстеження та зменшення довіри до цифрових платформ перетворили блокування реклами на захисну звичку, а не технічне рішення. Через заборону платформ на блокувальники реклами користувачі переходять на розумніші інструменти та браузери з увагою до конфіденційності, які важче виявити та яким ще важче протидіяти.

Все це створює серйозну проблему для рекламодавців. Блокування реклами впливає на охоплення, відстеження та атрибуцію задовго до того, як це відобразиться у звітах про ефективність. У 2026 році питання полягає в тому, чи зможе реклама розвиватися так швидко, щоб відповідати очікуванням користувачів, а не боротися з ними.

У цій статті ми розглядаємо, як розвивається блокування реклами, як це змінює performance-маркетинг, і які стратегії допоможуть брендам залишатися видимими у 2026 році.