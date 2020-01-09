У міру того, як все більше підприємців, ідейних лідерів та технологічних геніїв відкрито обговорюють Web 3.0, невловима і трохи недозрозуміла концепція висувається на передній план у розмовах про конфіденційність в Інтернеті.

Давно минули ті часи, коли користувачі дозволяли компаніям монополізувати дані користувача і диктувати, як їм дозволено поводитися в мережі. Концентрація великих баз даних у руках небагатьох обраних викликала в багатьох подив і необхідність змін.

Конфіденційність користувачів залишається проблемою і сьогодні. Web 3.0 прагне повернути користувачам повний контроль та децентралізувати Інтернет. Якщо це станеться, що це означатиме для реклами і кому це буде вигідно?

Що таке Web 3.0?

Довгоочікувана поява Web 3.0, також відомого як Web3, звичайно передбачає існування Web 1.0 і Web 2.0. Можливо, ви чули про ці дві віхи в історії Інтернету — це терміни, які описують Інтернет у кожній з його ітерацій і те, як він змінювався та розвивався з часом.

Візьмемо, наприклад, Web 1.0. Це була перша ітерація Інтернету, коли він вперше стаа глобально доступним, і до нього отримали доступ мільйони людей. Напевно, багато хто досі пам'ятає, яким був Інтернет наприкінці 80-х та 90-х. По суті, це був набір статичних сторінок, які пропонували мало взаємодії, крім можливості читати контент, опублікований декількома людьми, які мають ноу-хау.

Інтернет був досить одноманітним та прямолінійним до запуску майбутніх медіа-титанів – YouTube та Facebook. З їхньою появою користувачі змогли публікувати власний контент без особливих зусиль. Але не лише платформи соціальних мереж та потокового відео породили Web 2.0 у 2006 році. Розробка та розміщення веб-сайтів в інтернеті також стала простішою, що дозволило більшій кількості людей брати участь в інтернет-ландшафті, навіть якщо вони не знали HTML і не вміли працювати з серверами.

Ці платформи зробили створення контенту простим і доступним, але також призвели до масової централізації даних, що згодом викликало проблеми з монополією, стеженням та надмірним регулюванням.

Ось де ми зараз знаходимося. Ми надто покладаємося на Google, Facebook (Meta) та інші технологічні гіганти, які забезпечують основу для всього Інтернету. Web 3.0 готовий змінити все це, перемістивши Інтернет із приватної інфраструктури в децентралізовану структуру, що працює на блокчейні.

Публічний реєстр блокчейна у поєднанні з алгоритмами консенсусу та більшою прозорістю – ідеальна основа для наступної великої еволюції інтернету. Web3 буде працювати на блокчейні, використовувати криптографію та покладатися на незмінність даних. Найголовніше, Web3 дасть користувачам повний контроль над своїми особистими даними та надасть кожному доступ до революційних фінансових систем.

Це бачення Web 3.0. Як же він буде реалізований на практиці, поки що невідомо.

Свобода навігації

Мережа за своєю природою є децентралізованою системою комунікації. Реалізації TCP не вимагають, щоб хтось був відповідальним, якщо всі погодяться дотримуватися тих самих правил, тобто протоколів, зберігаючи при цьому терпимість до будь-яких відхилень або потенційних помилок у комунікації. Теоретично це була ідеальна основа для децентралізованої мережі, яка, на жаль, не враховувала можливість зловживань.

Також творці мережі не змогли успішно передбачити, скільки даних з часом накопичиться у деяких учасників. Facebook, Amazon та Google змогли позиціонувати себе у якості лідерів галузі після краху доткомів та накопичити величезну кількість даних, які дозволили їм випередити всіх конкурентів на довгі роки вперед. Централізація в такому великому масштабі досі не була можливою.

Однак, незважаючи на похмурі перспективи інтернету, вільного від монополії та стеження, централізація відбувається не вперше та, ймовірно, не востаннє. Цикл централізації та децентралізації відбувається вже кілька десятиліть.

Так само, як ПК децентралізували володіння комп'ютерами, те саме сталося з Інтернетом та безліччю безкоштовних онлайн-інструментів, які відняли у Microsoft владу над ПК. Потім «вільний» інтернет зник і став централізований великими компаніями. Тепер на нас знову чекає ще один цикл децентралізації, призначений зламати мертву хватку, якою купка впливових людей тримає Інтернет.

Web 3.0 позиціонує себе як вихід із становища, в якому ми зараз перебуваємо. Схоже, це саме той наступний цикл, який позбавить нас від надмірного регулювання та поверне частину контролю користувачам.

Дивний новий світ токенізованих прямих угод

Що це означає для реклами? Ну, по-перше, найголовніше те, що користувачі отримають повний контроль над своїми даними. Web 3.0 позбавиться як від сторонніх даних, а й від власних. На рекламодавців чекає майбутнє, де не буде третіх сторін, і користувачі самі вирішуватимуть, якою інформацією вони хотіли б поділитися і з ким.

По-друге, будь-яка структура, заснована на блокчейні, забезпечує велику чесність та прозорість кожної угоди, яка відбувається в Інтернеті. Те саме стосується реклами. Відносини між рекламодавцями та паблішерами були зіпсовані незліченними посередниками, які спочатку хотіли полегшити купівлю рекламних ресурсів, але у результаті створили марнотратну систему, вразливу для шахрайства. SSP, DSP та рекламні біржі є основними посередниками в галузі рекламних технологій, і тому всі вони отримують вигоду від марнотратства, яке нав'язують як паблішерам, так і рекламодавцям.

З Web3 ми, нарешті, зможемо розраховувати на більшу кількість прямих угод і меншу кількість посередників, які прагнуть розбагатіти з допомогою інших. Візьмемо, наприклад, Brave Ads. Вони пропонують BAT, або основні токени уваги, які рекламодавці можуть купити за фіатну валюту, а потім обміняти паблішерам за унікальну увагу відвідувачів. Компанії, які працюють безпосередньо з паблішерами та рекламодавцями, включаючи MGID, також виграють від цих змін.

Можливо, найбільша зміна полягає в тому, що користувачам платитимуть за перегляд реклами. Оскільки вони повністю контролюватимуть свої дані, рекламодавці отримають більше вигоди, налаштувавши таргетинг на унікальну та зацікавлену аудиторію, яка охоче ділиться своїми даними. Це найкраща аудиторія для будь-якого рекламодавця. Простіше кажучи, з Web3 кожен щось виграє.

Заключна думка

Web 3.0 обов'язково поверне контроль користувачам. Чим більше користувачі зможуть контролювати як і ким обробляються їх дані, тим вище буде їхня безпека та конфіденційність. Рекламодавцям доведеться адаптуватися до цієї нової реальності; однак, враховуючи, наскільки марнотратними є рекламні технології в даний час, Web3 здається кращим варіантом для всіх учасників.