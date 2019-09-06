Якщо ви блогер або паблішер, який хоче монетизувати веб-сайт, є ймовірність, що ви вже пробували працювати з Google AdSense. Хоча AdSense дійсно популярніша за більшість інших платформ монетизації, вона, звичайно, не єдиний доступний для вас варіант.

Насправді ви можете досягти ще кращих результатів, об’єднавши AdSense з іншими авторитетними мережами, що дозволить вам показувати рекламу, недоступну в асортименті AdSense. Тут ви можете переглянути вказівки щодо того, як відображають оголошення, які не належать Google, а також оголошення Google.

Що це значить? Це означає, що Google AdSense абсолютно сумісний із MGID, і ви можете використовувати обидві платформи одночасно та приносити користь вашому веб-сайту кількома способами.

Більше доходу . MGID може стати додатковим джерелом доходу до вашого поточного набору оголошень, тим самим підвищуючи вашу загальну ефективність. Крім того, MGID пропонує варіант виплати за запитом, що стане прекрасним доповненням до щомісячних виплат AdSense.

. MGID може стати додатковим джерелом доходу до вашого поточного набору оголошень, тим самим підвищуючи вашу загальну ефективність. Крім того, MGID пропонує варіант виплати за запитом, що стане прекрасним доповненням до щомісячних виплат AdSense. Більше даних про ваш трафік . Ви можете відстежувати всю статистику трафіку своїх веб-сайтів на інформаційній панелі MGID. З її допомогою легко контролювати продуктивність вашого віджета MGID. Якщо ви щось не розумієте в метриках або потребуєте поради, закріплений за вами персональний менеджер завжди прийде вам на допомогу.

. Ви можете відстежувати всю статистику трафіку своїх веб-сайтів на інформаційній панелі MGID. З її допомогою легко контролювати продуктивність вашого віджета MGID. Якщо ви щось не розумієте в метриках або потребуєте поради, закріплений за вами персональний менеджер завжди прийде вам на допомогу. Більше якісних рекламодавців. Навіщо обмежуватися лише рекламодавцями Google, якщо ви також можете отримати доступ до найкращих рекламодавців MGID? Важливою перевагою є те, що додавання нового віджета не зменшить ваші прибутки AdSense — рекламні блоки MGID повністю сумісні з Google AdSense. Насправді багато наших партнерів використовують рекламу від обох постачальників реклами, щоб збільшити свої прибутки.

Важлива примітка: якщо ваш веб-сайт тільки починає працювати, використання лише AdSense може бути неефективним рішенням. Це великий і трудомісткий інструмент, орієнтований на великих видавців. У свою чергу MGID чудово підходить для не дуже великих партнерів і пропонує кожному паблішеру підтримку персонального менеджера. Ваш персональний менеджер підкаже вам найкраще рішення, яке працюватиме як для AdSense, так і для MGID, і забезпечуватиме найкращу продуктивність.

У той час як Google має суворі правила та можливість не лише проводити перевірки та призупиняти обліковий запис клієнта, але й назавжди видаляти його через одноразове порушення правил, MGID пропонує більш гнучкі умови та політику оплати. Наш AMP Smart Widget надає комплексне рішення для паблішерів, яке дозволяє краще контролювати монетизацію контенту. Нещодавно ми також стали першим стороннім партнером, який підтримує Story Ads, надаючи паблішерам прямий доступ до додаткового джерела доходу.

Тож не втрачайте можливість заробити більше! Ми завжди раді допомогти вам створити віджети, які добре працюватимуть на вашому веб-сайті, і оптимізувати їх для вищих показників. Більше того, ми відкриті для експериментів, щоб знайти найвигідніший спосіб використання віджетів на вашому веб-сайті.

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