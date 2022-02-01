GIF - це невід'ємна частина сучасного інтернет-ландшафту, формат, який існує вже досить давно, про що багато людей навіть не підозрюють або просто не замислюються. Він навіть старший за сам Інтернет, принаймні, у тому вигляді, в якому він нам відомий, оскільки цей формат з'явився ще в автономних мережах.

Ми всі використовуємо GIF файли щодня, але що ми насправді знаємо про них? Адже ми навіть не можемо домовитися про правильну вимову цього терміна (а вимовляється він як гіф, а не джиф). Так що можна з упевненістю припустити, що зараз ви дізнаєтеся багато нового про найпоширеніший формат у мережі Інтернет за всю його історію.

Ранній інтернет-винахід

15 червня 1987 року Стів Уілхайт створив найцінніший формат для всіх майбутніх користувачів Інтернету. Формат GIF (англ. Graphics Interchange Format або "формат для обміну зображеннями") з'явився тому, що CompuServe, роботодавець Уілхайта, потребував створення невеликого графічного файлу, який можна було б легко передавати, зберігаючи при цьому рівень якості зображення.

Використовуючи протокол Lempel-Ziv-Welch, Уілхайт забезпечив стиснення файлів зображень, зменшивши їх розмір та зберігши початкову якість. У 1989 році він оновив формат, дозволивши затримку анімації та один прозорий колір. По суті, це означало, що GIF-файли тепер могли бути і не прямокутними, оскільки прозорість допускала існування різних форм і контурів.

Ось перший GIF файл в історії.

Незважаючи на всю сучасну культурну актуальність, GIF-файли не користувалися особливою популярністю у 80-х. CompuServe та Уілхайт зробили цей формат більш доступним для користувачів, надавши завантажувані утиліти для створення GIF, але тільки з появою Інтернету в 90-х роках та веб-браузера Netscape 2.0 у 1995 році файли GIF стали популярними.

Netscape 2.0 був першим браузером, в якому можна було використовувати анімовані файли GIF і зациклювати їх. Крім того, це був перший браузер, що підтримував JavaScript, що мало досить великий вплив і зробило Інтернет таким, яким ми його знаємо сьогодні.

На жаль, історія GIF затьмарена проблемами з патентами та боротьбою за володіння форматом. Як виявилося, компанія Unysis запатентувала протокол стиснення Lempel-Ziv-Welch, на якому базувалися GIF-файли. Ніхто не знав про це, оскільки GIF файли вже використовувалися всюди в Інтернеті. Компанія Unysis намагалася стягувати плату з компаній та розробників, які використовують GIF, що викликало загальне обурення.

Цікаво, що так з'явився формат PNG. Деякі розробники просто вирішили створити власний формат, щоб обійти залізну хватку, якою Unysis тримала GIF-файли. Формат PNG, спочатку відомий як PING, скорочення від "Ping is not GIF", був майже ідентичним, за кількома винятками.

Інші не виявили такої ж винахідливості у своєму обуренні патентними претензіями, що призвело до сумнозвісного руху «Спалити всі GIF» у 1999 році. Досить сказати, що GIF-файли пережили цю спробу їх знищення, і в 2004 році компанія Unysis втратила свої права на протокол стиснення, і GIF-файли стали частиною громадського надбання.

Еволюція формату

Чесно кажучи, формат GIF не сильно змінився з моменту його появи в 1987 році. Останнє велике оновлення формату було у 1989 році, коли було введено затримку анімації та прозорість. З того часу формат залишався більш-менш однаковим. Проте його значення в Інтернеті то збільшувалося, то зменшувалося з появою інших технологічних розробок. На рубежі тисячоліть з'явилися нові та досконаліші формати зображень, такі як JPEG. JPEG і PNG використовують більш просунуті схеми стиснення і дозволяють використовувати набагато більше, ніж базова палітра з 256 кольорів, яка була у GIF. І це лише деякі з покращень.

Формат Flash теж свого часу наробив багато шуму, оскільки пропонував більш сучасний спосіб створення відео вищої якості. Однак Flash виявився досить ресурсомістким і супроводжувався дуже тривалим завантаженням. Це виявилася зовсім не та революція, на яку чекали, і Інтернет охоче відмовився від цього формату.

Зрештою, відродження GIF сталося з двох причин: соціальні мережі та смартфони, і це також сприяло наступному та найважливішому етапу його еволюції. Поява соціальних мереж, таких як Facebook та Reddit, разом з появою смартфонів, зробила Flash застарілим та надала GIF-файлам можливість знову стати культурно значущими. YouTube, Google, Tumblr і Wikipedia також зробили свій внесок у це. Ніхто з майбутніх технологічних гігантів не хотів мати справу з повільним Flash. Гіфки повернулися, готові стати базовими елементами інтернет-культури.

Надішли мені GIF

GIF-файли дали користувачам все, що не могли дати звичайні текстові повідомлення. Тоді смски вже перетворилися на суцільні «лол» і «рофл» і перестали бути засобом осмисленого спілкування. GIF-файли змінили все це, дозволивши користувачам спілкуватися більш цікавим способом.

GIF-файли стали ідеальним способом персоналізувати відповідь та збагатити її підтекстом, який вони так ефективно передають. До того ж, їх неймовірно легко створювати та ділитися ними у соціальних мережах, що робить їх найкращим інструментом для спілкування, доступним онлайн-масам. Після запуску Tumblr у 2007 році GIF-файли також стали інструментом потужного художнього самовираження. Оскільки Tumblr дозволяв використовувати пакети до 10 GIF-файлів (так звані набори GIF), вони стали чудовим інструментом для сторителлінгу, здатним передавати неймовірно складні меседжі та думки. GIF файли стали ідеальним інструментом самовираження творчих людей.

Однак користувачі Tumblr були не єдиними, хто звернувся за допомогою до GIF-файлів заради мистецтва. Оля Ляліна самовиражається за допомогою GIF-файлів з 1997 року, створюючи глибокі та інтерактивні витвори мистецтва, такі як «Війна» та «Опівніч».

Інші творчі люди, такі як Чак Пойнтер та Роджер фон Бірсборн, також відомі завдяки своєму оригінальному мистецькому самовираженню з використанням GIF-файлів.

Вже протягом багатьох років GIF-файли використовуються переважно для того, щоб реагувати на повідомлення та контент інших людей. Будь-який GIF-файл може стати реакцією на контент, якщо його використати в правильному контексті. Як і меми, GIF-файли мають надприродну здатність змінювати значення і адаптуватися до різних контекстів, що робить їх незамінним соціальним інструментом.

Невід'ємний компонент сучасного маркетингу

Сьогодні бренди щосили намагаються привернути увагу аудиторії, яка постійно бомбардується рекламою. Більшість людей вже виховали в собі механізми виживання в інтернет просторі та навчилися ігнорувати рекламу та банери. Статична реклама та зображення вже не працюють, тим більше тепер, коли є набагато кращий спосіб залучити нових покупців.

GIF-файли виявилися одним із найпотужніших інструментів у розпорядженні будь-якого маркетолога. Це ідеальна золота середина між зображеннями і відео, адже GIF передають більше інформації, ніж зображення, але займають стільки ж простору, при цьому вони більш короткі, ніж відео.

Крім того, вже доведено, що динамічні зображення привертають та утримують увагу користувачів набагато ефективніше, ніж статичні.

Ось як The North Face рекламувала своє спорядження для занять спортом на відкритому повітрі за допомогою GIF.

Однак це не єдиний великий бренд, який використовує GIF. Nike також швидко оцінив культурну значущість та рекламну ефективність цього формату.

Справа в тому, що GIF-файли викликали справжню революцію у світі цифрової реклами. Вони забезпечують більше конверсій, ніж більшість інших форматів реклами, і тому вони навряд чи зникнуть у найближчому майбутньому. А значить, час знайти їм гарне застосування.

Заключна думка

Історія GIF майже така ж довга, як історія всього Інтернету. GIF файли були свідками появи безлічі різних Інтернет технологій, і навіть пережили деякі з них, такі як Flash. GIF-файли не лише стали важливою частиною нашої культури, але й важливим аспектом цифрового маркетингу. Їхня еволюція була досить вражаючою і, швидше за все, вона все ще продовжується, тому нам залишається тільки стежити за новими можливостями їх використання. А поки що додавайте цей формат у свої рекламні кампанії, щоб зробити їх цікавішими та динамічнішими, і ваша аудиторія обов'язково це помітить.