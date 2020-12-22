Ми додали в MGID можливість оптимізації за допомогою правил, щоб допомогти рекламодавцям управляти нативними кампаніями. Коли задана умова виконується, відповідне джерело трафіку буде блокуватися, або відбудеться підстроювання коефіцієнта CPC.

Оптимізація нативної кампанії вимагає відстеження статистики на постійній основі. Необхідно аналізувати актуальні дані, порівнювати їх з цільовими значеннями і відключати неефективні джерела, або підлаштовувати CPC для досягнення необхідних KPI.

З новою можливістю платформи MGID вам не потрібно буде розбиратись у статистиці по кожному джерелу трафіку, а натомість ви зможете сфокусуватися на даних рівнем вище. Давайте дізнаємося, що це рішення може зробити для вас.

Типи правил що підтримуються

Ми розробили три типи правил з індивідуальним набором функцій для вирішення проблем оптимізації в різних ситуаціях:

Auto-Blocking

Блокує джерело трафіку при виконанні заданої умови. Блокування доступне на рівні віджета і під-джерела.

Auto-Bidding

Змінює коефіцієнт CPC на основі цільового значення заданого параметра. Коефіцієнт задається правилом.

Fixed Bid

При виконанні заданої умови змінює коефіцієнт CPC на вказане вами значення.

Поради щодо оптимізації та стратегії

При створенні правила переконайтеся, що ви правильно задали умову. Тільки в цьому випадку алгоритм може принести потрібні результати. Для аналізу різних варіантів і пошуку кращого шляху оптимізації, у якості умови можна вибрати наступні параметри:

Ціна конверсії

Відсоток конверсій

Кількість конверсій

Дохід

Прибуток

ROI

EPC

Можна задати такі оператори: «між», «більше», «менше» і «не між». Правила оптимізації MGID будуть виконувати одну з трьох перерахованих вище дій при виконанні заданої умови. Наприклад, ви можете створити правило, що додає в чорний список віджет з конверсіями більше $2.

Ви можете вказати період за який система буде аналізувати дані по заданій умові. Таким чином, значення параметру будуть розраховуватися тільки за обраний період часу. За цими даними будуть перевірятися умови і виконуватися подальші дії. Наприклад, коли правило визначає віджети, що перевищили ліміт кліків або заданий бюджет, будуть враховуватися тільки дані за вказаний період, а не за всю кампанію.

Одна з часто використовуваних стратегій оптимізації - встановити поріг автоблокування на рівні х2-х3 від цільової вартості конверсії для віджета і х1-х2 для під-джерела. Також ми додали можливість ручного втручання в правило автоблокування. При бажанні, ви можете виключити деякі джерела трафіку з автоматичного процесу оптимізації.

Крім того, ми дуже рекомендуємо використовувати правило Auto-Bidding у парі з правилом Auto-Blocking. Таким чином, автоблокування може негайно виключити явно неефективні джерела, а автобіддінг контролюватиме коефіцієнт (підвищення або зниження), якщо джерело приносить хоч якийсь результат.

Висновок

Правила оптимізації MGID дозволяють зберегти час і ресурси на оптимізацію кампанії, виключити неефективні джерела трафіку і підлаштувати біддінг для інших. Правила задаються на рівні кампанії, діють безперервно і аналізують нові дані після кожного оновлення статистики. Вам не потрібно нічого оновлювати вручну.

Задавши умови щодо оптимізації, ви автоматично відстежуєте конкретні KPI кампанії: ціна конверсії, відсоток конверсій, кількість конверсій, дохід, прибуток, ROI та EPC. Якщо параметр досягає заданого рівня, правило виконує дію по оптимізації: блокує неефективне джерело трафіку, змінює коефіцієнт CPC на задане вами значення або підлаштовує його відповідно до цільових значень параметру.