У динамічному світі створення цифрового контенту візуальні елементи відіграють ключову роль у приверненні та утриманні уваги аудиторії. Пам’ятаючи про це, MGID із задоволенням повідомляє про значне оновлення нашої функції Generative AI для створення зображень. Ці вдосконалення обіцяють кардинально змінити спосіб створення зображень для ваших кампаній, контенту та творчих проектів.

Давайте детальніше розглянемо, що нового.

1. Покращена якість рендерингу

Одним із найпомітніших покращень є значне підвищення якості відтворених зображень. Рівень деталізації, особливо у зображенні людей і облич, значно підвищився. Це означає, що створювані зображення є не лише візуально вражаючими, але й реалістичними. Незалежно від того, чи йдеться про рекламну кампанію чи оновлення контенту вашого веб-сайту, це покращення гарантує, що ваші креативи виділятимуться серед інших.

2. Спрощені підказки для вражаючих результатів

Створення захоплюючих зображень тепер доступніше, ніж будь-коли. З цим оновленням складні підказки залишилися в минулому. Насправді тепер одне слово здатне згенерувати вражаюче та візуально привабливе зображення. Цей спрощений процес зекономлює час і зусилля, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: створенні захоплюючого та цікавого контенту. Детальніше щодо створення оновлених підказок ви можете прочитати в нашій базі знань.

3. Інтуїтивно зрозумілі підказки

Щоб ще більше спростити процес створення зображень, ми запровадили випадаюче меню з різноманітними прикладами підказок. Ці пропозиції створені для того, щоб надихнути вас та дати поштовх вашій творчості. Ви можете використовувати їх як є або налаштувати відповідно до свого бачення. Ця інтуїтивно зрозуміла функція гарантує, що ви матимете доступ до широкого спектру підказок, адаптованих до ваших потреб.

4. Інтеграція ключових слів для точності

Нове оновлення плавно інтегрує ключові слова в процес створення зображення. Це означає, що тепер ви можете створювати підказки для певних фільтрів, наприклад:

емоція: мирна, спокійна, безтурботна, заспокійлива, розслаблена, яскрава, жива, динамічна, приглушена, похмура, зловісна, загрозлива;

мирна, спокійна, безтурботна, заспокійлива, розслаблена, яскрава, жива, динамічна, приглушена, похмура, зловісна, загрозлива; світло: слабке освітлення, ніжно-рожевий відтінок, ніжно-блакитний відтінок, яскраво-рожевий відтінок, сині тіні, сонячні промені, сутінки, яскраве світло, червоне світло;

слабке освітлення, ніжно-рожевий відтінок, ніжно-блакитний відтінок, яскраво-рожевий відтінок, сині тіні, сонячні промені, сутінки, яскраве світло, червоне світло; ракурс: надзвичайно далекий план, середній план, крупний план, вид зверху, низький кут, знімок через плече, вид з висоти;

надзвичайно далекий план, середній план, крупний план, вид зверху, низький кут, знімок через плече, вид з висоти; стиль: 3D-модель, аналогова плівка, аніме, кінематограф, комікси, цифрове мистецтво, покращення, фентезі, ізометрія, штрихове зображення, лоу-полі, модельний компаунд, неоновий панк, орігамі, фотографія, піксельне мистецтво, плиткова текстура.

Цей рівень точності та контролю дає змогу точно налаштовувати візуальні ефекти, гарантуючи, що вони передають точне повідомлення та тон, які ви бажаєте. Це змінить правила гри для тих, кому потрібен високий ступінь кастомізації візуального контенту.

Покращена функція ШІ в дії

Для прикладу розглянемо підказку "Big fat red cat happy with new cat food can" і спробуємо реалізувати її у двох стилях – в стилі 3D-моделі та фотографії. За допомогою цієї підказки оновлений сервіс ШІ здатний сприймати елементи – стилі 3D-моделі та фотографії; великий щасливий рудий кіт; і нову банку котячого корму. Результатом є візуально вражаючі зображення, які плавно поєднують ці елементи разом, створюючи казковий та захопливий візуальний наратив.

Висновок

Ці покращення є значущим кроком у розвитку сервісу створення зображень за допомогою ШІ від MGID. Ми віримо, що ці вдосконалення не лише спростять ваш творчий процес, але й підвищать якість ваших креативів.

Ми запрошуємо вас особисто випробувати ці захоплюючі нововведення. Перейдіть до MGID зараз і спробуйте. Ми з нетерпінням чекаємо ваших відгуків і прагнемо побачити неймовірні креативи, які ви створили.

Пам’ятайте, що в конкурентному світі цифрового контенту візуальні ефекти є вашою секретною зброєю. Завдяки вдосконаленій функції створення зображень за допомогою ШІ від MGID у вас є можливість зробити ваші креативи справді помітними.

Покращуйте свої креативи сьогодні з MGID!