Автор

Ольга Суринець

Директорка з управління персоналом

Ольга Суринець є директоркою з управління людським капіталом у MGID Group і має понад 18 років різноманітного досвіду в ІТ, консалтингу, державному секторі та освіті. Вона є сертифікованою фахівчинею Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) у Лондоні, має сертифікат SHRM-SCP від Society for Human Resource Management та є сертифікованою спеціалісткою Global Remuneration Professional від WorldatWork. Ольга також є експерткою з розробки та впровадження управлінських рішень для APT — Української агенції з інвестицій в людський капітал. Окрім своєї корпоративної ролі, вона викладає як запрошена лекторка в Київській школі економіки та бізнес-школі КРОК. Крім того, вона є сертифікованою організаційною коучинею (ACSTH, ICF), ігропрактикинею та NLP-практикинею.