Глобальна рекламна платформа MGID оголосила про партнерство з Playmaker — цифровою медіакомпанією, присвяченою спорту, яка надає автентичний доступ до контенту за допомогою свого портфоліо брендів у спортивній сфері. Це партнерство передбачає пряму інтеграцію нативної реклами MGID на вебресурсах Playmaker, щоб максимізувати взаємодію та залучення користувачів, а також збільшити трафік і монетизацію.

Мережа рекламодавців MGID у США, Канаді, Бразилії та Мексиці отримає доступ до 101 мільйона вебкористувачів Playmaker на місяць, які користуються портфоліо спортивних медіабрендів, зокрема Futbol Sites, Yardbarker Media і The Nation Network. Якісна нативна реклама MGID дасть можливість медіабрендам Playmaker монетизувати трафік за допомогою ненав'язливих і доречних у контексті нативних рекламних оголошень, водночас збільшуючи кількість переглядів сторінки. Нативні рекламні формати MGID з'являються в найбільш доречних розділах під час перегляду контенту користувачем, щоб забезпечити максимальне залучення.

«Це чудова можливість для провідних рекламодавців отримати доступ до великої аудиторії спортивних уболівальників Playmaker. Саме завдяки ключовим джерелам доходу бренди спортивних медіа можуть надавати шанувальникам якісний контент. Разом з тим, фани хочуть бачити контент і рекламу, завдяки яким їм приємно перебувати на сайті», — сказав Серхіо Вівес, керівник відділу залучення паблішерів у MGID.

«Це чудовий крок на шляху до розширення наших пропозицій та впровадження інновацій в авангарді реклами в цифрових медіа. Ми вже очікуємо на можливість познайомити аудиторію в масштабах Playmaker з доречним, якісним контентом MGID».

«На мінливому цифровому ландшафті, де все складніше організувати якісне таргетування та зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки, співпраця з MGID дасть дам можливість узгодити потреби споживачів і маркетологів за допомогою брендів, яким ми довіряємо», — додав Майкл Беллон, керівник відділу доходів у Playmaker.