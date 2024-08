Якщо ви це читаєте, найімовірніше, що ви не використовуєте свій сайт на максимум. Враховуючи, що доводиться працювати над залученням аудиторії, створенням контенту й досягненням бізнес-цілей, виходить, що монетизація дійсно опиняється на периферії.

У динамічному цифровому просторі сьогодення ви, певно, й не думали, що більшість сайтів не досягають своїх повних цілей монетизації. Деякі власники вебсайтів або й не намагаються монетизувати свої сайти, або не мають ефективних тактик монетизації, або мимохіть погіршують взаємодію користувача з сайтом, що заважає монетизації в довгостроковій перспективі.

Отже, проблему ми зрозуміли, але залишається запитання: як оптимізувати свій сайт так, щоб він приносив користь і відвідувачам, і вашому доходу? Для цього вам потрібно знати основні методи монетизації сайту, їхні плюси та мінуси, а також основні кроки реалізації. Будемо розбиратися.

Як монетизувати свій сайт

Монетизуючи сайт, ви маєте розуміти ключові чинники, які мають впливати на ваше рішення щодо моделі монетизації. Ми визначили кілька найважливіших із них:

Цільова аудиторія. Цільова аудиторія — це, мабуть, найважливіший чинник при виборі способу монетизації. Враховуйте демографічні характеристики, вподобання та поведінку відвідувачів, щоб обрати метод монетизації, який відповідає інтересам аудиторії та не заважатиме їй органічно користуватися сайтом.

Обираючи модель монетизації, проаналізуйте контент свого сайту. В монетизації немає універсальних рішень. Наприклад, дисплейна реклама може бути ефективною для новинних сайтів чи блогів, в той час як спонсорований контент чи партнерський маркетинг може підходити для нішевих сайтів або сайтів з відгуками. Взаємодія користувача з сайтом. Обирайте методи монетизації, які не заважають роботі сайту, не сповільнюють завантаження та не погіршують читабельність. Отримання доходу має поєднуватися з позитивними враженнями користувача від перебування на сайті.

А тепер перейдімо до самих методів монетизації. Ми розділили їх на три основні групи:

Дохід, отриманий від читачів (пейволи): цифрові підписки, плата за користування (для читання статей, завантаження електронних книг, ігор або альбомів), внески, товари. Дохід, отриманий від рекламодавців: банери, відеореклама, віджети вмісту, партнерський маркетинг, нативна реклама, спонсорований вміст, дисплейна реклама. Поєднання методів (кілька джерел доходу в майже нескінченних комбінаціях): цифрова підписка + спонсорований контент; оплата за одноразове використання + банери; мерч + партнерський маркетинг.

Не лякайтеся великої кількості методів. Насправді багато з них є досить нішевими (наприклад, мерч і благодійні внески) та працюють лише за певних обставин. Однак є й більш універсальні варіанти: пейвол, партнерський маркетинг чи інша реклама. Їх легко масштабувати, і вони підходять майже для будь-якої сфери. Розгляньмо їх докладніше.

Пейвол

Що це? Пейвол (paywall) — це цифровий бар’єр, який не дає користувачам отримати доступ до певного контенту на сайті без оплати за цей контент чи передплати членства. Щоб пейвол був успішним, вам потрібно забезпечувати цінність для читачів, мати достатньо високий авторитет, а також аудиторію, яка готова за це заплатити.

Пейволи існують у різних формах — є платний доступ з підрахунком (коли користувачі мають доступ до обмеженої кількості безкоштовних статей, перш ніж їм потрібно буде платити), є жорсткий пейвол (де приховується весь контент) чи гібридна модель (у яких користувачам пропонують поєднання безкоштовного і платного контенту).

Кому це підходить? Пейволи часто використовують на новинних сайтах, у журналах, на дослідницьких сайтах і на інших платформах, де розміщено цінний, ексклюзивний контент. Можливо, ви бачили пейвол у The Financial Times або The New York Times.

Пейвол підходить не лише для традиційних видань — його можна також використовувати для потокового відео й аудіо, онлайн-ігор, онлайн-курсів та іншого. Користувачі можуть мати обмежену кількість безкоштовного контенту, пробний період, безкоштовні прев'ю курсів чи вступні уроки, після чого їм пропонують повну версію за одноразовий платіж чи передплату.

Плюси Мінуси Передбачуваний потік доходу Нижче охоплення та доступність Лояльна аудиторія Потенційний опір користувачів Ексклюзивний імідж бренду Посилення конкуренції

Партнерський маркетинг

Що це? Партнерський маркетинг — це стратегія на основі ефективності, за якої власники вебсайтів або інші партнери рекламують продукти чи послуги інших компаній і отримують комісію за кожну успішну рекомендацію (реферал) або продаж за їхнім посиланням. Для цього використовуються партнерські програми чи мережі, які надають посилання з відстеженням або унікальні ідентифікатори партнерам, які ці партнери використовують, щоб рекламувати продукти чи послуги на своїх сайтах.

Партнерський маркетинг забезпечує взаємовигідну співпрацю, за якої власники сайтів можуть монетизувати свій трафік, рекламуючи доречні продукти чи послуги, а постачальники можуть збільшити продажі та впізнаваність бренду через мережу партнерських компаній.

**Кому це підходить?**Спектр осіб і компаній, яким був би корисний партнерський маркетинг, — величезний. До них належать власники сайтів і блогери, інфлюенсери з великою кількістю підписників у соцмережах, e-commerce компанії, люди, які створюють цифрові продукти, такі як онлайн-курси чи програмне забезпечення, а також сайти з купонами та знижками.

Загалом партнерський маркетинг підходить для всіх, у кого є онлайн-присутність, незалежно від того, йдеться про сайт, блог, платформу в соцмережах чи спеціалізовану нішу. Головне — вибрати доречну партнерську програму та повністю інтегрувати партнерські посилання у зміст вашого сайту.

Плюси Мінуси Потенціал для пасивного доходу Залежність доходу від когось іншого Різноманітний вибір продукції Акцент на партнерські програми Низький фінансовий ризик Труднощі з конверсією

Нативна реклама

Що це? Нативна реклама — це форма реклами, яка ідеально поєднується з вмістом і дизайном платформи, на якій вона розміщена, що робить її більш природною та менш нав’язливою для користувачів. Вона розроблена таким чином, щоб імітувати вигляд і формат авторського чи органічного контенту на сайті, і таким чином стає природним елементом перегляду сайту для користувача.

Основна мета нативної реклами — показувати користувачам цінний, цікавий контент, який не відволікає від користування платформою і водночас відповідає цілям рекламодавця. Органічно поєднуючись із рештою контенту на платформі, нативна реклама спонукає користувачів до взаємодії та водночас не відволікає їх, що забезпечує вищий рівень залучення користувачів і потенційно вищий відсоток конверсій. Нативну рекламу зазвичай позначають як «спонсорований» чи «рекламний» контент, щоб прозоро донести читачам, що це саме реклама.

Кому це підходить? Якщо у вас досить багато щоденних відвідувачів і достатньо контенту, щоб утримувати їхню увагу, нативна реклама — одне з найнадійніших джерел монетизації з найбільшим потенціалом масштабування. Розумне розміщення нативної реклами — найефективніший, надійний спосіб монетизації сайту. MGID знає це з досвіду — ми вже допомогли численним паблішерам забезпечити стабільний дохід від їхніх сайтів за допомогою нативної реклами — приєднуйтеся до нас і починайте заробляти вже зараз.

Звичайно, щоб відображатися як частина контенту на сайті, нативна реклама має відповідати його естетиці, шрифтам і кольорам. Завдяки узгодженому дизайну нативна реклама бездоганно інтегрується в контент, а отже, користувачі рідше сприймають її як нав'язливу чи неприємну. Також дуже важливо перевірити, чи реклама не сповільнює завантаження сайту та не порушує загальну навігацію.

Плюси Мінуси Повна інтеграція Труднощі з ідентифікацією реклами Збільшення залучення Обмежена гнучкість у дизайні Підвищена доречність Потенційна втома від реклами

Google AdSense

Що це таке? Google AdSense — рекламна програма від Google, яка дозволяє власникам вебсайтів монетизувати свій онлайн-контент, показуючи оголошення з таргетуванням на певних користувачів. Іншими словами, AdSense — ваш досвідчений провідник у світ реклами, насамперед банерної. Ми докладніше розповідали про функції AdSense у нашому посібнику з порівняння інструментів Google.

Працювати з AdSense дуже просто — вам потрібно лише інтегрувати на свій вебсайт невеликий фрагмент коду, наданий Google. Цей код створює слоти для реклами на сайті, в яких відображаються доречні таргетовані рекламні оголошення. Оголошення, які показуються через AdSense, визначаються на основі контенту на сайті, поведінки користувача під час перегляду та інших факторів.

Кому це підходить? Монетизація AdSense доступна для широкого кола паблішерів, від власників контентних сайтів і форумів до людей, які створюють відео, розробників програм для мобільних пристроїв та e-commerce вебсайтів.

Однак не всі сайти й не всі паблішери можуть користуватися AdSense, оскільки у Google є конкретні політики та вказівки, яких потрібно дотримуватися. Якщо ви розглядаєте використання AdSense, обов’язково ознайомтеся з офіційною документацією сервісу, щоб отримати найновішу та точну інформацію щодо критеріїв відповідності вимогам.

Плюси Мінуси Легкий запуск Нестабільний дохід Широка мережа рекламодавців Обмежений контроль над рекламним вмістом Контекстне таргетування реклами Сувора політика AdSense

Спонсорований контент

Що це таке? Спонсорований (оплачений) контент, який часто прирівнюють до нативної реклами, насправді дещо від неї відрізняється. Це контент, який автор чи паблішер створив й опублікував у співпраці з брендом. Як і нативна реклама, спонсорований контент завжди позначають, щоб аудиторія чітко розуміла, що він оплачений.

На відміну від нативної реклами, спонсорований контент не завжди має імітувати дизайн і формат контенту довкола — навпаки, його часто відокремлюють як рекламний елемент. Він може бути у формі статті, відео, інфографіки чи публікації в соцмережах. Наприклад, страхова компанія може замовити вам розміщення статті «10 речей, які треба зробити перед поїздкою до Греції» на вашому сайті, і окрім класичних рекомендацій, у статті будуть рекламуватися послуги туристичного страхування.

Кому це підходить? Спонсорований контент найкраще розміщувати на сайтах, які регулярно оновлюються: блоги, новинні сайти, сайти з відгуками тощо. Це особливо актуально для нішевих блогерів, які пишуть про певну галузь, для інфлюенсерів у соцмережах, онлайн-журналів, а також авторів відео й аудіоконтенту.

Якщо ви працюєте зі спонсорованим контентом, обирайте бренди та продукти, які відгукнуться вашій аудиторії та природно впишуться у ваш контент. Підтримуйте автентичність спонсорованого вмісту за допомогою чесних, справжніх рекомендацій — не намагайтеся обманути відвідувачів і продати їм те, чим не користувалися б самі. І, звісно ж, не забувайте про творчий елемент — знайдіть свіжий, цікавий спосіб інтегрувати спонсорований контент на вашу платформу.

Плюси Мінуси Швидке отримання доходу Можливий скептицизм відвідувачів Можливість автентичної інтеграції Необхідність вибору доречних продуктів Охоплення цільової аудиторії Ризик втрати аудиторії

Скільки часу потрібно, щоб монетизувати сайт

Монетизації неможливо досягти за один день. Щоб отримати більш-менш об'єктивну картину своїх можливостей монетизації, потрібно набратися терпіння. Описані нами методи потребують різних часових проміжків, щоб зрозуміти, чи вони ефективно працюють.

Пейвол. Щоб почати отримувати дохід від платного доступу, може знадобитися кілька місяців, залежно від зростання вашої бази підписників і цінності вашого контенту.

Ви можете почати заробляти партнерські комісійні протягом перших кількох тижнів або місяців після впровадження партнерського маркетингу, залежно від трафіку на вашому сайті та від того, наскільки ефективно ви використовуєте інструмент. Нативна реклама. Ви можете розраховувати на отримання доходу від нативної реклами протягом кількох тижнів або кількох місяців після інтеграції та запуску нативної реклами на вашому сайті. Цей графік може змінюватися залежно від ефективності рекламних оголошень і розміру вашої аудиторії.

Спонсоровані дописи. Часові рамки для отримання доходу від спонсорованих дописів дуже різняться. Це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців залежно від ніші вашого сайту, розміру аудиторії та наявності підхожих можливостей спонсорства.

Звичайно ж, така хронологія дуже приблизна, а індивідуальні результати можуть відрізнятися. Роль у монетизації сайту відіграють різні чинники, такі як якість вашого контенту, трафік і залучення аудиторії. Саме тому ми закликаємо вас пам'ятати, що монетизація сайту не працює за принципом зробили і забули. Ви маєте постійно відстежувати, оптимізувати та вдосконалювати стратегії монетизації, щоб з часом забезпечити максимальні прибутки.

Ключові кроки до монетизації сайту

Ми вже визначили і методи монетизації, і скільки часу їм потрібно, щоб показати перші результати. Тепер час перейти до суті питання — з яких кроків почати монетизацію сайту.

Звичайно, ми вам не зможемо дати універсальний алгоритм, який підходить абсолютно до всіх випадків. Однак ми зібрали перевірені часом рекомендації, які допоможуть вам монетизувати свій сайт і при цьому не зашкодити взаємодії з користувачами.

Знайте свою аудиторію. Потрібно визначити, хто ваші читачі та яку цінність ви можете їм запропонувати. Демографічні показники, галузь і споживчі звички є ключовими для розуміння того, який тип монетизації найкраще працює у вашому випадку. Цінність пропозиції. Високоякісний, унікальний і потрібний контент приваблює кращу аудиторію та рекламних партнерів. Це приносить вам більше трафіку та стимулює кліки та взаємодію з сайтами партнерів. Збільшуйте трафік сайту. Без трафіку ваші зусилля з монетизації ні до чого. Впроваджуйте стратегії SEO, маркетинг у соцмережах, просування контенту та інші методи для залучення трафіку на ваш сайт. Уникайте нечесних практик. Відвідувачі повинні вам довіряти. Зазначайте, що якийсь контент оплачений або партнерський, пояснюйте партнерства з точки зору цінності для користувача. Якщо ви обрали стратегію спонсорованого контенту, перевіряйте, щоб у цих постів була належна експертиза та найкращі наміри. Поставте зручність для користувача на перше місце. Ваше головне завдання — залучати на сайт відвідувачів і підтримувати їхній інтерес. Для цього необхідні оптимізовані сторінки. Організуйте сайт таким чином, щоб користувачі могли швидко й без проблем знайти цінний для себе контент.

Висновок

Не забувайте: для успішної монетизації сайту потрібно поєднати стратегічне планування, підхід, орієнтований на аудиторію, та постійну оптимізацію. Насправді це дуже подібно до загальних правил створення успішного сайту: залучайте потрібну аудиторію та запропонуйте їй те, що для неї цінне, в обмін на увагу та кліки. А оскільки кліки — сфера експертизи MGID, вам може бути вигідно зв'язатися з MGID для розміщення нативної реклами.