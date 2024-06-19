Раді повідомити, що тепер рекламна платформа MGID повністю відповідає вимогам Закону про цифрові послуги (DSA) — важливому нормативно-правовому акту ЄС, що розроблений для створення безпечнішого й підзвітнішого онлайн-середовища для користувачів. Така реалізація підкреслює прагнення MGID поставити на перше місце конфіденційність користувачів.

Що означає дотримання вимог DSA?

Відповідність Закону про цифрові послуги стосується нового набору правил, запровадженого в Європейському Союзі. Основна мета закону — підсилити приватність користувачів і захист даних, при цьому забезпечуючи вищий рівень підзвітності та прозорості в цифровому середовищі. Вимог DSA має дотримуватися будь-який сервіс-посередник, що працює в ЄС, включно з тими, які надають доступ до комунікаційних мереж, послуг кешування і хостингу.

Щоб відповідати вимогам DSA, такі платформи, як MGID, повинні надавати користувачам чіткішу інформацію про методи збору даних і таргетування реклами, а також забезпечувати користувачам можливість контролювати свої особисті дані.

Чому MGID має дотримуватися DSA

Як проміжний постачальник послуг, що працює в ЄС, MGID юридично зобов'язаний дотримуватися DSA. Це означає, що ми повинні виконувати всі відповідні правила щодо управління даними, модерації контенту та прозорості, щоб надавати нашим користувачам безпечну та відповідальну платформу.

Переваги для користувачів MGID

Процес підлаштування під вимоги DSA у MGID включає кілька ключових функцій, що покликані покращити взаємодію користувачів з платформою та їхню безпеку.

Підвищена прозорість: у користувачів більше контролю над своїми даними та над джерелами реклами, яку вони бачать. Це включає інформацію про те, хто платить за рекламу та від чийого імені проводяться платежі.

у користувачів більше контролю над своїми даними та над джерелами реклами, яку вони бачать. Це включає інформацію про те, хто платить за рекламу та від чийого імені проводяться платежі. Управління згодою користувачів: Користувачі можуть легко керувати своїми вподобаннями щодо збору даних і таргетування реклами з одного легко доступного меню. Завдяки цьому вони повністю контролюють свої персональні дані.

Користувачі можуть легко керувати своїми вподобаннями щодо збору даних і таргетування реклами з одного легко доступного меню. Завдяки цьому вони повністю контролюють свої персональні дані. Покращена модерація контенту, управління ризиками та запобігання шахрайству: ми посилили нашу систему KYC («Знай свого клієнта»), щоб краще ідентифікувати й усувати з платформи недоброчесних суб'єктів. Це допомагає знижувати ризики й запобігати шахрайству, просуваючи безпечне користування платформою для всіх користувачів.

Тепер розгляньмо детальніше, як дотримання положень DSA покращить користування платформою MGID і для рекламодавців, і для паблішерів.

Переваги для рекламодавців

Підвищена довіра та надійність. Рекламодавцям більше довіряють користувачі, оскільки дотримання правил DSA сприяє прозорості та конфіденційності використання даних. Ця довіра сприяє залученості й покращує сприйняття бренду.

Рекламодавцям більше довіряють користувачі, оскільки дотримання правил DSA сприяє прозорості та конфіденційності використання даних. Ця довіра сприяє залученості й покращує сприйняття бренду. Вища ефективність реклами. Завдяки чіткішому управлінню згодою користувачів з дотриманням положень DSA рекламодавці можуть розраховувати на точніше таргетування, що підвищить ефективність реклами і, відповідно, коефіцієнти конверсії.

Завдяки чіткішому управлінню згодою користувачів з дотриманням положень DSA рекламодавці можуть розраховувати на точніше таргетування, що підвищить ефективність реклами і, відповідно, коефіцієнти конверсії. Гарантія дотримання законодавства. Працюючи з такою платформою, як MGID, що виконує вимог DSA, рекламодавці знижують правові ризики й можуть бути впевнені, що діють в рамках європейського законодавства, підтримуючи репутацію бренду й мінімізуючи ризик потенційних стягнень.

Переваги для паблішерів

Підвищена довіра та лояльність користувачів. Паблішери отримують вигоду від впевненості користувачів у тому, що MGID виконує вимоги DSA, що сприяє підвищенню довіри та лояльності користувачів. Така довіра заохочує користувачів взаємодіяти з контентом паблішера й підвищує ймовірність повторних відвідувань сторінки.

Паблішери отримують вигоду від впевненості користувачів у тому, що MGID виконує вимоги DSA, що сприяє підвищенню довіри та лояльності користувачів. Така довіра заохочує користувачів взаємодіяти з контентом паблішера й підвищує ймовірність повторних відвідувань сторінки. Покращення безпеки контенту. Дотримання вимог DSA гарантує, що MGID використовує надійну модерацію контенту й практики управління ризиками, а отже, забезпечує паблішерам безпечніше середовище контенту. Це захищає паблішерів від розміщення шкідливого чи недоречного контенту та підтримує цілісне бачення бренду.

Дотримання вимог DSA гарантує, що MGID використовує надійну модерацію контенту й практики управління ризиками, а отже, забезпечує паблішерам безпечніше середовище контенту. Це захищає паблішерів від розміщення шкідливого чи недоречного контенту та підтримує цілісне бачення бренду. Доступ до рекламодавців преміум-класу. Відповідність вимогам DSA позиціонує MGID як надійну та авторитетну платформу, що дає змогу залучати рекламодавців преміум-класу, які шукають прозоре середовище з дотриманням усіх необхідних вимог. Це відкриває паблішерам доступ до якіснішої реклами та збільшує потенційний дохід.

Відповідність вимогам DSA позиціонує MGID як надійну та авторитетну платформу, що дає змогу залучати рекламодавців преміум-класу, які шукають прозоре середовище з дотриманням усіх необхідних вимог. Це відкриває паблішерам доступ до якіснішої реклами та збільшує потенційний дохід. Спрощене дотримання вимог. Відповідність MGID вимогам DSA означає, що паблішерам буде простіше також дотримуватися цих вимог, оскільки у них буде доступ до чітких інструкцій та інструментів, щоб керувати згодою користувачів і використанням даних. Це зменшує адміністративне навантаження та забезпечує дотримання нормативних вимог.

Як випробувати наші функції виконання вимог DSA

Щоб побачити функції, пов'язані з DSA, на практиці, зробіть наступне:

Зайдіть на сайт, що працює в ЄС. Заходьте на нього з локації всередині ЄС, або скористайтеся VPN з IP-адресою в ЄС. Це важливо, оскільки функції дотримання вимог DSA активуються на основі вашого географічного розташування. Скористайтеся віджетами MGID. Пошукайте на сайті рекламні віджети MGID. Зазвичай вони розміщуються в статтях або поряд із контентом на різних вебсторінках. Наведіть курсор і натисніть на іконку інформації. Коли ви побачите рекламу MGID, наведіть курсор на маленьку іконку (і), розміщену у правому верхньому куті оголошення. Натиснувши цей значок, ви отримаєте детальну інформацію про оголошення.

Таким чином ви дізнаєтеся, хто платить за рекламу і від чийого імені вона розміщена. Така прозорість гарантує, що ви знатимете походження рекламного контенту.

Що далі?

Ми прагнемо постійно відстежувати й покращувати дотримання вимог DSA, щоб йти в ногу наявні правила й очікування користувачів. Такі регулярні заходи гарантують, що MGID залишається авторитетною й прозорою рекламною екосистемою, яка допомагає користувачам та сприяє здоровому середовищу онлайн.

Ставлячи на перше місце конфіденційність і захист даних, MGID стає лідером у створенні більш підзвітного й орієнтованого на користувачів цифрового ландшафту.