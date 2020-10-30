Коефіцієнт перегляду реклами (ad viewability) - це найбільш фундаментальний показник якості. Він вимірюється як відношення кількості актуальних переглядів реклами користувачами до всієї згенерованої рекламі. Іншими словами, якщо реклама не з'являлася на екрані користувача (наприклад, вона розташована внизу сторінки, а користувач закриває вкладку до відображення рекламного матеріалу), вона не може вважатися переглянутою.

Стандарти Коефіцієнту перегляду реклами IAB для статичної реклами визначають, що користувач повинен побачити більше 50% всіх пікселів реклами хоча б протягом однієї секунди. Для відеоматеріалів, Коефіцієнт перегляду реклами є достатнім, якщо переглянута хоча б половина пікселів протягом хоча б двох секунд.

У цій статті ми пояснимо, як забезпечити ефективний Коефіцієнт перегляду реклами з боку паблішерів, а також як він впливає на досвід користувача, і які передові функції були додані у віджети MGID.

Як комбінувати рекламу з контентом сайту

Деякі паблішери занадто оптимізують вебсторінки спеціально для підвищення Коефіцієнту перегляду реклами. Іноді це позначається на досвіді користувача. Наприклад, впроваджуються спеціальні модулі коду, що не дають користувачам прокрутити сторінку вниз до моменту завантаження реклами.

Формати, що змушують користувачів переглянути рекламу, такі як спливаючі вікна і закріплені відео, є прикладами, коли пріоритет перегляду реклами ставиться вище, ніж досвід користувача. Таку рекламу пропустити нереально. Надокучливість подібних матеріалів може викликати різко негативну реакцію аудиторії. В результаті падає залученість користувача у вміст сайту. Чим менше лояльних читачів, тим менше стає пропозиція ціни рекламодавця.

В ідеалі, реклама не повинна втручатися у взаємодію читача і контенту, а повинна покращувати процес його споживання. Найкращий спосіб поліпшити Коефіцієнт перегляду реклами без впливу на досвід користувача - впровадити мультиваріативне тестування, яке бере до уваги проведений користувачем час на сторінці, коефіцієнт відмов, перегляди сторінки, проведений на сторінці активний час, кліки на рекламу тощо. Крім цього, зараз можливе використання штучного інтелекту для аналізу історичних даних про найбільш ефективну інтеграцію реклами та контенту і впровадження такої оптимізації на льоту.

Ліниве завантаження віджетів MGID

Нещодавно ми додали функцію лінивого завантаження рекламних віджетів для поліпшення Коефіцієнту перегляду реклами і ефективності сторінки. Це дозволяє завантажувати рекламний контент тоді, коли користувач докрутив сторінку до місця розміщення віджетів.

Ліниве завантаження сприяє покращенню ефективності сторінки, а також зменшує кількість рекламних запитів на сервер, оскільки немає сенсу завантажувати рекламу, якщо користувач ніколи її не побачить. Крім того, ліниве завантаження покращує досвід користувача, тому що читач отримує запитуваний контент швидше. До того ж, ця функція піднімає рейтинг сайту в Google, оскільки алгоритми віддають перевагу сторінкам з подібним функціоналом.

В результаті, на сайті зросте залученість аудиторії, а рекламодавці будуть давати більш високу пропозицію ціни за інвентар з більшою ймовірністю отримання переглядів реклами.

Висновок

Коефіцієнт перегляду реклами є критично важливим аспектом якості реклами, що впливає на рекламні витрати і довіру всієї цифрової екосистеми. Щоб привабити рекламодавців і підвищити прибутковість, паблішери і вендори AdTech повинні докладати більше зусиль для отримання високого Коефіцієнту перегляду реклами без шкоди для користувацького досвіду.

Ліниве завантаження, нова функція, впроваджена для віджетів MGID, не тільки економить системні ресурси і зменшує вагу сторінки, але і ефективно покращує Коефіцієнт перегляду реклами на платформі. У пошуках правильного шляху впровадження рекламних матеріалів у вміст сторінки, паблішери повинні тестувати безліч підходів і брати до уваги коефіцієнт відмов, активний час на сторінці, а також інші метрики залученості користувача разом з Коефіцієнтом перегляду реклами.