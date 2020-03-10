Affiliate Summit East 2026
Дата початку: 27 липня 2026 р. о 07:00 EDT • Дата завершення: 28 липня 2026 р. о 15:00 EDT
Місце зустрічі: Marriott Marquis Times Square, Нью-Йорк, США • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
Найбільша подія в сфері афіліатного маркетингу на Східному узбережжі. Affiliate Summit East – це подія з афіліатного маркетингу, де понад 4500 рекламодавців, видавців, продавців ecommerce, афіліатів, контент-паблішерів, медіа-байєрів, мереж і технічних постачальників збираються для створення партнерств, запуску продажів і розвитку бізнесу.
Офіційний сайт: https://www.affiliatesummit.com/east