*Ми вдячні всім українським героям, які провели останній тиждень у боротьбі з добре озброєними російськими військами. Солідарність та підтримка зараз важливі як ніколи.

Пройшло вже сім днів з того часу, як російська армія жорстоко вторглася в Україну. Ця невиправдана та неспровокована атака порушила та поставила під загрозу безпеку понад 500 співробітників MGID, а також мільйони громадян України.

Людські втрати постійно збільшуються: Комісія ООН з прав людини зафіксувала 536 жертв серед цивільного населення України. Серед них 136 убитих мирних жителів, зокрема 13 дітей. Поранено понад 400 мирних мешканців, у тому числі 26 дітей.

Наразі бомбардують Київ, Харків, Житомир, Маріуполь та десятки інших українських міст. Мільйони українців стали заручниками у власній країні. Ще півмільйона стали біженцями.

Але не думайте, що вплив цієї війни обмежується лише межами України. Жорстокі військові дії Росії підірвали нашу колективну безпеку, і ми маємо дати відповідь.

MGID робить все можливе, щоб протистояти вторгненню та підтримувати українських колег та їхніх близьких. Ось прямі дії, які для цього роблять MGID:

евакуація членів команди MGID та їх сімей у безпечні місця;

підтримка Збройних Сил та рятувальна волонтерська діяльність;

боротьба з фейками та російською пропагандою, допомога українцям у веденні інформаційної війни проти Росії

Ми, як і раніше, прагнемо надавати чудовий сервіс нашим клієнтам та партнерам, як завжди. Ми продовжуємо працювати, незважаючи на ситуацію, що склалася. І у нас у пріоритеті безпека наших людей. Всі співробітники MGID дякують своїм партнерам за довіру та продовження співпраці.

Ось як ви можете допомогти Україні дати відсіч Росії:

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