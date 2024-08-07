เราทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้ดี: คุณได้ทุ่มเทเวลา เงิน และความพยายามในการตั้งค่าแคมเปญ Google Ads ของคุณอย่างใจจดใจจ่อเพื่อคาดหวังว่าจะมีการสร้างลูกค้าจำนวนมาก แต่กลับต้องพบกับอุปสรรคมากมาย หรือบางทีโฆษณาของคุณอาจเคยทำงานได้ดี แต่ตอนนี้การสร้างลูกค้ากลับหายไป มันน่าหงุดหงิดใช่ไหม เชื่อเราเถอะว่าเราทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้
ข่าวดีก็คือ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว และยังมีอีกหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณเพื่อให้การสร้างลูกค้ากลับมาดีขึ้นอีกครั้ง บทความนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าอะไรคือข้อผิดพลาดและจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เราจะแนะนำ 10 สาเหตุหลักที่อาจทำให้ Google Ads ของคุณไม่เกิดการสร้างลูกค้า และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดำเนินการได้เพื่อให้กลยุทธ์ PPC ของคุณกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง
เอาฃ่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องราวความสำเร็จของคุณจาก Google Ads อยู่ห่างออกไปแค่เพียงการปรับแต่งเล็กน้อยเท่านั้น!
1. เร็วเกินไปที่จะเห็นผล
คุณเพิ่งเปิดตัวแคมเปญ Google Ads และยังไม่เห็นผลลัพธ์ใช่หรือไม่ อย่าเพิ่งตกใจ! หากโฆษณาของคุณเป็นโฆษณาใหม่ อาจต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อคุณเริ่มแคมเปญใหม่ Google Ads จะเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนรู้อัลกอริทึม ในช่วงเวลานี้ แพลตฟอร์มจะเรียนรู้ว่าใครมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาของคุณมากที่สุดโดยจะวิเคราะห์ว่าผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาอย่างไร กระบวนการนี้ต้องการข้อมูลจำนวนหนึ่งจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างลูกค้าของโฆษณาที่อาจช้าในช่วงแรกจึงเป็นเรื่องปกติ
วิธีการแก้ไข:
- อดทนหน่อย — บางครั้ง แคมเปญของคุณต้องการเวลาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในการรวบรวมข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
- เพิ่มงบประมาณ — เพิ่มงบประมาณเพื่อเร่งกระบวนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ Google เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
- ขยายการกำหนดเป้าหมาย — ขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้โฆษณาของคุณเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เลยเร่งขั้นตอนการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น
2. การรับรู้ถึงแบรนด์ต่ำ
สาเหตุหนึ่งที่โฆษณา Google ของคุณอาจไม่เกิดการสร้างลูกค้าเป็นเพราะขาดการรับรู้ถึงแบรนด์ แม้ว่าโฆษณาของคุณจะปรากฏที่ด้านบนของผลการค้นหา แต่ผู้ใช้ก็มีแนวโน้มที่จะคลิกน้อยลงหากพวกเขาไม่รู้จักแบรนด์ของคุณ การรับรู้ถึงแบรนด์มีบทบาทสำคัญในการมีอิทธิพลต่ออัตราการคลิกผ่านและการสร้างลูกค้า เมื่อผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกคู่แข่งที่พวกเขารู้จักและไว้วางใจมากกว่า
การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับโฆษณาของคุณ หากไม่มีสิ่งนี้ แม้แต่โฆษณาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดก็อาจประสบปัญหาในการสร้างลูกค้าได้
วิธีการแก้ไข:
- ใช้ประโยชน์จากการตลาดหลาย ๆ ช่องทาง — เผยแพร่แบรนด์ของคุณให้ผู้ชมทราบผ่านโซเชียลมีเดีย โฆษณาเครือข่ายแสดงผลของ Google และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ควบคู่ไปกับโฆษณาในเครื่องมือค้นหา เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์
- ลงทุนในโฆษณาแบบแสดงผล — ใช้โฆษณาแบบแสดงผลที่ดึงดูดสายตาเพื่อสร้างการรับรู้เบื้องต้น เพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาในเครื่องมือค้นหาที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้า
- ใช้กลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ — เสริม PPC ด้วยการตลาดทางอีเมลและ SEO เพื่อให้แบรนด์ของคุณอยู่ในใจเป็นอันดับแรกและรับรองการมองเห็นในผลการค้นหาแบบออร์แกนิก เสริมสร้างข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณและสร้างความไว้วางใจ
3. งบประมาณไม่เพียงพอ
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้ Google Ads ของคุณไม่ประสบผลสำเร็จคืองบประมาณของคุณมีจำกัด แม้จะโฆษณาและกำหนดเป้าหมายอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม หากงบประมาณของคุณไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน คุณอาจพลาดโอกาสอันมีค่าไป
ในโลกของ Google Ads ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เสนอราคาเพื่อช่องทางโฆษณาอันมีค่าเหล่านี้ งบประมาณที่ต่ำอาจไม่สามารถชนะการประมูลได้เพียงพอที่จะทำให้โฆษณาของคุณปรากฏต่อหน้าผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้ ในความเป็นจริง Google อาจลดราคาเสนอราคาของคุณหรือหยุดแสดงโฆษณาของคุณไปเลยเมื่องบประมาณของคุณหมดลง ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับการมองเห็นอย่างที่ต้องการ
- วิธีการแก้ไข:
- เพิ่มงบประมาณ — ประเมินและพิจารณาเพิ่มงบประมาณรายวันหรือรายเดือนเพื่อให้โฆษณาแสดงขึ้นและมีผู้คลิกมากขึ้น
- ตรวจสอบขอบเขตงบประมาณ — เฝ้าระวังการแจ้งเตือน "ถูกจำกัดเพราะงบประมาณ" ใน Google Ads เพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณของคุณไม่ได้จำกัดประสิทธิภาพของโฆษณา
- ใช้ตัวชี้วัดการเสนอราคา — ตรวจสอบค่าประมาณการเสนอราคาที่ด้านบนของหน้าเพื่อทำความเข้าใจการปรับงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการพื้นที่โฆษณาที่มีการแข่งขัน
4. ความคาดหวังสูงเกินไป
โฆษณา Google ของคุณมีการสร้างลูกค้าแต่ไม่สูงเท่าที่คุณคาดหวังไว้ใช่หรือไม่ อาจถึงเวลาต้องประเมินความคาดหวังของคุณใหม่ ผู้โฆษณาหลายรายมักจะคาดหวังว่าจะมีอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงลิ่วตั้งแต่เริ่มต้น แต่ความเป็นจริงมักจะไม่ใช่แบบนั้น
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีอัตราการสร้างลูกค้าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน และอัตราการสร้างลูกค้าที่ดีสำหรับประเภทธุรกิจหนึ่งอาจถือว่าต่ำสำหรับอีกประเภทธุรกิจหนึ่ง ตัวอย่างเช่น อัตราการสร้างลูกค้า 2.53% ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่แคมเปญแพทย์และศัลยแพทย์อาจมีอัตราการสร้างลูกค้าเฉลี่ยที่ 11.08% สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้โดยอิงจากเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของอุตสาหกรรมของคุณมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป
วิธีการแก้ไข:
- ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม — ทำความเข้าใจอัตราการสร้างลูกค้าเฉลี่ย ของอุตสาหกรรมของคุณเพื่อกำหนดความคาดหวังที่สมจริง
- เปรียบเทียบแบบแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ล — โปรดจำไว้ว่าลูกค้าดำเนินการบางอย่าง (เช่น การจองการให้คำปรึกษา) ได้ง่ายกว่าแบบอื่น ๆ (เช่น การซื้อสินค้า) ปรับเป้าหมายของคุณตามความซับซ้อนของการสร้างลูกค้าที่คุณต้องการ
- ปรับแต่งเป้าหมายของคุณ — แทนที่จะอยากพุ่งไปสู่ดวงจันทร์ทันที ให้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อคุณเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ
5. เครื่องมือติดตามการสร้างลูกค้าผิดพลาด
การที่แคมเปญ Google Ads ของคุณไม่มีการสร้างลูกค้าเลยหรือลดลงอย่างกะทันหันอาจชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือติดตามการสร้างลูกค้าของคุณมีปัญหา สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องตั้งค่าเครื่องมือติดตามให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและพลาดโอกาสได้
เครื่องมือติดตามการสร้างลูกค้าช่วยให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณได้โดยบันทึกการดำเนินการของผู้ใช้หลังจากโต้ตอบกับโฆษณาของคุณ หากไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง คุณอาจได้รับการสร้างลูกค้าโดยไม่รู้ตัว ปัญหาในการติดตามอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดตั้งโค้ดติดตามไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณ หรือการอัปเดตการตั้งค่า Google Ads ของคุณ
วิธีการแก้ไข:
- ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงของคุณ — หากคุณเคยมีการสร้างลูกค้ามาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ให้ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงในบัญชี Google Ads ของคุณ แล้วหาการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่อาจขัดขวางการติดตามของคุณ
- ตรวจสอบการติดตั้งโค้ดติดตาม — ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งโค้ดติดตามอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ของคุณแล้ว
- ใช้ Google Tag Assistant — ใช้เครื่องมืออย่าง Google Tag Assistant เพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบว่าแท็กของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง
6. การกำหนดเป้าหมายสถานที่ไม่ถูกต้อง
หาก Google Ads ของคุณไม่เกิดการสร้างลูกค้า อาจเป็นเพราะการกำหนดเป้าหมายสถานที่ของคุณไม่ได้มีการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง การกำหนดเป้าหมายสถานที่ช่วยให้โฆษณาของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้น การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้โฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของคุณ ส่งผลให้เสียค่าโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์และมีอัตราการสร้างลูกค้าที่ต่ำลง
เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายสถานที่ คุณมีสองตัวเลือก:
- สถานะหรือความสนใจ: ตัวเลือกนี้กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่อยู่ในสถานที่เป้าหมายของคุณอยู่เป็นประจำ หรือเคยแสดงความสนใจในสถานที่เป้าหมายของคุณ
- สถานะ: ตัวเลือกนี้กำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลที่อยู่ในสถานที่เป้าหมายของคุณหรืออยู่เป็นประจำ
Google ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "สถานะหรือความสนใจ" ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ค้นหาเมืองของคุณเนื่องจากวางแผนที่จะไปเที่ยวชมอาจไม่สนใจบริการในท้องถิ่น เช่น ร้านทำผมหรือคลินิกสัตวแพทย์
วิธีการแก้ไข:
- ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งของคุณ — ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายตำแหน่งเป็น "สถานะ" หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณระบุเท่านั้น
- ปรับรัศมีการกำหนดเป้าหมาย — ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัศมีที่คุณกำหนดครอบคลุมพื้นที่บริการจริงของคุณโดยที่ไม่กว้างเกินไป
- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณ — ดูข้อมูลแคมเปญของคุณเพื่อดูว่าการคลิกของคุณมาจากที่ใด หากคลิกจำนวนมากอยู่นอกพื้นที่เป้าหมายของคุณ แสดงว่าถึงเวลาปรับการตั้งค่าของคุณแล้ว
7. การลดลงของประสิทธิภาพตามฤดูกาล
การผันผวนของประสิทธิภาพ Google Ads ของคุณไม่ได้เกิดจากปัญหาในแคมเปญเสมอไป บางครั้ง การลดลงของอัตราการสร้างลูกค้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปแบบตามฤดูกาล โฆษณาอาจมีทั้งช่วงพีคและช่วงตกต่ำขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี วันหยุด หรือแม้แต่แนวโน้มรายเดือน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดร้านอีคอมเมิร์ซ คุณอาจสังเกตเห็นอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้นในช่วงวันหยุด และช่วงที่ช้าลงในช่วงหลายเดือนก่อนวันหยุดเหล่านั้น ในทำนองเดียวกัน ธุรกิจในอุตสาหกรรมบางประเภทอาจพบอัตราการสร้างลูกค้าที่ต่ำลงในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงพีคหรือในช่วงเดือนฤดูร้อน
วิธีการแก้ไข:
- ระบุรูปแบบ — ติดตามข้อมูลการสร้างลูกค้าในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อค้นหาแนวโน้มตามฤดูกาล ใช้ข้อมูลในอดีตหรือตรวจสอบแคมเปญเพื่อสร้างฐานข้อมูลอ้างอิง
- ปรับราคาเสนอและงบประมาณ — ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับราคาเสนอและงบประมาณ โดยเพิ่มราคาเสนอในช่วงพีคและปรับกลับในช่วงเวลาที่เงียบลง
- วางแผนล่วงหน้า — เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่เงียบลงโดยการใช้โปรโมชันหรือปรับข้อความโฆษณาของคุณให้มีความเกี่ยวข้อง
8. แลนดิ้งเพจที่ไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
หาก Google Ads ของคุณดึงดูดการคลิกได้แต่ไม่สามารถสร้างลูกค้าได้ ปัญหาอาจเกิดจากแลนดิ้งเพจของคุณ หน้าแลนดิ้งเพจที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนการคลิกเหล่านั้นให้เป็นลูกค้าจริง ๆ หากแลนดิ้งเพจของคุณไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออัตราการสร้างลูกค้าของคุณได้
อะไรทำให้แลนดิ้งเพจมีประสิทธิภาพ
- เวลาโหลดที่เร็ว
- เหมาะกับอุปกรณ์มือถือ
- มีการออกแบบที่ชัดเจนและตรงจุด
หน้าแลนดิ้งเพจของคุณควรมี:
- หัวเรื่อง
- หัวเรื่องย่อย
- ปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการ (CTA)
- การเสนอคุณค่า
- รูปภาพหรือวิดีโอที่เป็นจุดเด่น
- ประโยชน์หรือฟีเจอร์
- หลักฐานทางสังคมหรือคำรับรอง
- สัญญาณความน่าเชื่อถือ (เช่น ป้ายความปลอดภัย การรับประกัน)
- แบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- รายละเอียดเพิ่มเติมหรือคำถามที่พบบ่อย
วิธีการแก้ไข:
- ตรวจสอบความเร็วในการโหลด — ตรวจสอบว่าหน้าแลนดิ้งเพจของคุณโหลดได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ทุกชนิดโดยใช้เครื่องมืออย่าง Google PageSpeed Insights เพื่อระบุและแก้ไขปัญหา
- ปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์พกพา — ทดสอบหน้าแลนดิ้งเพจของคุณบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ เพื่อยืนยันว่าการแสดงผลดูดีและทำงานได้ดีบนอุปกรณ์พกพา
- ลดความซับซ้อนของการออกแบบ — เน้นที่การออกแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่าย โดยลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่า CTA ของคุณโดดเด่นและหาได้ง่าย
9. คำโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เหตุผลทั่วไปอีกประการหนึ่งที่โฆษณา Google ของคุณอาจไม่ได้ผลคือคำโฆษณาของคุณไม่ตรงกับเป้าหมาย แม้จะกำหนดเป้าหมายได้ดีที่สุดแล้วก็ตาม หากคำโฆษณาของคุณไม่น่าสนใจ คุณอาจพลาดการคลิกและการการสร้างลูกค้าที่มีคุณค่า
คำโฆษณาเป็นการปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกที่ลูกค้าที่มีศักยภาพมีต่อแบรนด์ของคุณ หากเป็นดูธรรมดาเกินไปหรือไม่ตรงตามความต้องการของพวกเขาโดยตรง พวกเขาอาจเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้ การเขียนคำโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณมีความสำคัญต่อการกระตุ้นการสร้างลูกค้า
วิธีการแก้ไข:
- คัดกรองผู้ชมของคุณก่อน — ทำให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณดึงดูดผู้ใช้ที่สนใจอย่างแท้จริงได้ด้วยการใส่รายละเอียด เช่น ราคาหรือกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง — ใส่คำสำคัญเป้าหมายในข้อความโฆษณาของคุณเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องในการค้นหาและเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
- เขียนหัวเรื่องที่น่าสนใจ — ใช้ภาษาที่เน้นไปที่การดำเนินการำและเน้นประโยชน์หรือปัญหาที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณช่วยแก้ไขได้ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และกระตุ้นให้มีการคลิก
การรวมหัวเรื่องโฆษณาการค้นหาแบบตอบสนอง
|สูตร
|ตัวอย่าง
|คำสำคัญ + ประโยชน์ + ความรู้สึก CTA
|"รองเท้าผ้าใบที่ให้ความรู้สึกเหมือนเมฆสำหรับความสบายขั้นสุด ซื้อเลยตอนนี้!"
|ประโยชน์ + CTA + การส่งข้อความของแบรนด์
|"เพลิดเพลินไปกับการจัดส่งฟรี ช้อปเลยตอนนี้เพื่อรับคุณภาพที่คุณไว้วางใจ"
|ลักษณะเด่น + ราคา CTA + ความแตกต่าง
|"รองเท้าผ้าใบน้ำหนักเบา ราคา 49.99 ดอลลาร์ ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักวิ่ง"
|คำสำคัญ + ข้อเสนอ + CTA ความเร่งด่วน
|"รับส่วนลดรองเท้าวิ่ง 20% ข้อเสนอแบบจำกัดเวลา!"
|ประโยชน์ + แบรนด์ + CTA
|"สัมผัสประสบการณ์ความสบายเหนือระดับ เฉพาะที่[แบรนด์]เท่านั้น ช้อปเลย!"
|ลักษณะเด่น + สัญญาณความน่าเชื่อถือ + CTA
|"รองเท้าผ้าที่ทนทายาทพร้อมรีวิวนับพัน ซื้อเลยตอนนี้"
|คีย์เวิร์ด + การแก้ปัญหา + CTA
|"รองเท้าผ้าใบที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดเท้า สั่งซื้อวันนี้เลย"
|ราคา + ประโยชน์ + CTA
|"รองเท้าผ้าใบในราคาที่เอื้อมถึงที่สบายมากที่สุด ซื้อเลยตอนนี้"
10. เจตนาของคำสำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน
แม้ว่าโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจของคุณจะสอดคล้องกับคำสำคัญที่คุณกำหนดเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ แต่คุณอาจยังพลาดโอกาสในการสร้างลูกค้าได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเจตนาเบื้องหลังคำสำคัญไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โฆษณาของคุณนำเสนอ หากคำสำคัญของคุณดึงดูดการคลิกจากผู้ใช้ที่ไม่พร้อมที่จะเป็นลูกค้า คุณก็กำลังเสียเงินโฆษณาไปโดยเปล่าประโยชน์
การทำความเข้าใจเจตนาของคำสำคัญนั้นมีความจำเป็นมาก ผู้ใช้กำลังค้นหาข้อมูลหรือพร้อมที่จะซื้อหรือไม่ หากโฆษณาของคุณแสดงขึ้นในการค้นหาข้อมูล ในขณะที่คุณต้องการเจตนาในการทำธุรกรรม อัตราการสร้างลูกค้าของคุณก็จะลดลง
วิธีการแก้ไข:
- กำหนดเป้าหมายทางการค้า — เสนอราคาคำสำคัญที่แสดงถึงความพร้อมในการซื้อ เช่น "ซื้อ" "ถูก" และ "เปรียบเทียบ"
- ใช้คำสำคัญแบบยาว — ใช้คำสำคัญแบบยาวที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดึงดูดการเข้าชมที่มีความเกี่ยวข้องและพร้อมสำหรับการซื้อมากขึ้น รวมถึงลดต้นทุน
- เพิ่มคำสำคัญเชิงลบ — ตรวจสอบรายงานคำค้นหาของคุณและเพิ่มคำสำคัญเชิงลบเพื่อแยกคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกและปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณา
ประเภทของเจตนาของคำสำคัญ
เชิงข้อมูล
- สาระสำคัญ: เพื่อรับคำตอบ
- เป้าหมาย: ให้ข้อมูลโดยละเอียดและเป็นประโยชน์
- คำสำคัญที่เหมาะสม: วิธีการ, คืออะไร, เคล็ดลับ, วิธีที่ดีที่สุด, คำแนะนำ
- ตัวอย่าง: วิธีเลือกรองเท้าผ้าใบ
เชิงพาณิชย์
- สาระสำคัญ: เพื่อเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ
- เป้าหมาย: ช่วยให้ผู้ใช้ประเมินผลิตภัณฑ์ได้
- คำสำคัญที่เหมาะสม: ดีที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด, รีวิว, การเปรียบเทียบ, ประโยชน์
- ตัวอย่าง: รองเท้าวิ่งที่ดีที่สุด
เชิงการทำธุรกรรม
- สาระสำคัญ: เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
- เป้าหมาย: อำนวยความสะดวกในการซื้อหรือการดำเนินการเฉพาะ
- คำสำคัญที่เหมาะสม: ซื้อ, การซื้อ, ส่วนลด, ข้อเสนอ, การสั่งซื้อ
- ตัวอย่าง: ซื้อรองเท้าผ้าใบ
เชิงนำทาง
- สาระสำคัญ: เพื่อไปที่เว็บไซต์เฉพาะ
- เป้าหมาย: นำผู้ใช้ไปที่เว็บไซต์หรือเพจเฉพาะ
- คำสำคัญที่เหมาะสม: ชื่อแบรนด์, ชื่อบริษัท, ชื่อเว็บไซต์, ชื่อผลิตภัณฑ์
- ตัวอย่าง: https://sneakers.com/
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