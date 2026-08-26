แหล่งความต้องการที่มากขึ้นมักจะช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดได้ แต่การเปิดใช้งาน Google Demand ภายในวิดเจ็ต MGID อาจหมายถึงการแข่งขันที่มากขึ้น การสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น และผลตอบแทนรวมของหน้าเว็บที่สูงขึ้นโดยที่ไม่ไปรบกวนการตั้งค่าที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีอยู่แล้ว
ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดมักจะทำงานกับแหล่งความต้องการหลายแหล่งในหน้าเว็บเดียวกัน แม้ว่านี่จะทำให้เกิดคำถามว่า หาก Google Ad Manager (GAM) หรือพันธมิตรการสร้างรายได้อื่น ๆ ทำงานอยู่แล้วในเว็บไซต์ การเปิดใช้งาน Google Demand ภายในวิดเจ็ต MGID จะยังคงสมเหตุสมผลหรือไม่
คำตอบสั้น ๆ คือ ใช่ การเพิ่ม Google Demand ลงในวิดเจ็ต MGID จะสร้างการแข่งขันเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่โฆษณาแบบเนทีฟโดยไม่แทนที่หรือแย่งรายได้จากตำแหน่งแบนเนอร์ที่มีอยู่แล้ว
ตำแหน่งโฆษณาที่แยกจากกัน การประมูลที่แยกจากกัน
ข้อกังวลหลักคือการแย่งชิงกันเอง ความกลัวคือหากมี Google Demand อยู่แล้วในส่วนอื่นของหน้าเว็บ ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจคิดว่าการเปิดใช้งานภายใน MGID จะเป็นเพียงแค่โยกย้ายรายได้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆ จะสร้างรายได้แยกจากกัน แบนเนอร์โฆษณา วิดเจ็ตแบบเนทีฟ และการวางวิดีโอ ล้วนเป็นพื้นที่โฆษณาที่แยกจากกัน โดยมีการประมูลสำหรับโอกาสในการโฆษณาแต่ละรายการเกิดขึ้น
ภายในวิดเจ็ต MGID ตัว Google Demand เป็นเพียงการเสนอราคาจากผู้โฆษณาอีกรายหนึ่งที่มาแข่งประมูลของตำแหน่งโฆษณานั้น ๆ ร่วมกับแหล่งความต้องการที่มีอยู่ของ MGID หาก Google Demand ชนะภายในวิดเจ็ต MGID ก็จะชนะการประมูลสำหรับตำแหน่งโฆษณาเนทีฟนั้น ๆ แต่จะไม่เข้ามาแทนที่การประมูลที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับตำแหน่งโฆษณาแบนเนอร์ในส่วนอื่น ๆ ของหน้าเว็บ
นั่นหมายความว่า การเพิ่ม Google Demand ลงในวิดเจ็ต MGID จะสร้างการแข่งขันมากขึ้นสำหรับตำแหน่งโฆษณาเนทีฟนั้น แทนที่จะดึงความต้องการออกจากส่วนอื่น ๆ ของหน้าเว็บ
ด้วยเหตุนี้ ผู้เผยแพร่ดฆษณาจึงสามารถรักษาระบบ GAM หรือการตั้งค่าแบนเนอร์ที่มีอยู่เดิมไว้ได้ ในขณะที่ขยายกลุ่มความต้องการที่แข่งขันกันภายในพื้นที่โฆษณาของ MGID
รูปแบบต่าง ๆ ดึงดูดความต้องการที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ความต้องการเพิ่มเติมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ความต้องการของผู้โฆษณาไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกันในทุกรูปแบบโฆษณา รูปแบบต่าง ๆ ดึงดูดประเภทแคมเปญ วัตถุประสงค์ และงบประมาณของผู้โฆษณาที่แตกต่างกัน โฆษณาแบบเนทีฟมักเน้นที่ประสิทธิภาพและการค้นหาเนื้อหา ในขณะที่โฆษณาแบบดิสเพลย์มักจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายกว่าในด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นั่นหมายความว่าการเปิดใช้งาน Google Demand ภายใน MGID จะทำให้โฆษณาแบบเนทีฟสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้โฆษณาที่อาจไม่ประมูลตำแหน่งโฆษณานั้นเลยหากไม่มีการเปิดใช้งาน
แหล่งความต้องการมากขึ้น → การแข่งขันเพื่อการแสดงผลมากขึ้น → โอกาสที่ดีกว่าในการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
แล้วการโฆษณาซ้ำล่ะ
ข้อกังวลทั่วไปอีกประการหนึ่งคือ การใช้ Google Demand ในตำแหน่งโฆษณาที่แตกต่างกัน อาจทำให้ผู้ใช้คนเดียวกันเห็นโฆษณาซ้ำกันในหน้าเดียวกันหรือไม่
มีสองปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้:
- การควบคุมโฆษณา: Google ใช้การควบคุมเพื่อจัดการวิธีการแสดงโฆษณาในตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆ
- รูปแบบที่แตกต่างกัน: วิดเจ็ตเนทีฟของ MGID และแบนเนอร์ดิสเพลย์มาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในด้านรูปแบบ ขนาด และการนำเสนอ
การแยกความแตกต่างระหว่างวิดเจ็ตแบบเนทีฟกับการจัดวางแสดงผลแบบมาตรฐาน ช่วยรักษาประสบการณ์การใช้งานที่สม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถสร้างรายได้จากทั้งสองรูปแบบในหน้าเดียวกันได้
ความต้องการที่มากขึ้นหมายถึงการโหลดหน้าเว็บที่มากขึ้นหรือไม่
การเพิ่มแหล่งความต้องการอาจฟังดูเหมือนการเพิ่มชั้นอีกชั้นให้กับระบบโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการโหลดหน้าเว็บ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ Google Demand จะแข่งขันภายในตำแหน่งโฆษณาของ MGID ที่มีอยู่แล้วและสร้างรายได้อยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องสร้างช่องโฆษณาเพิ่มเติมหรือแทนที่การตั้งค่า GAM ที่มีอยู่ เนื่องจากไม่มีการเพิ่มตำแหน่งโฆษณาใหม่ จึงไม่มีการเรียกโฆษณา สคริปต์ หรือการแสดงผลเพิ่มเติมที่อาจทำให้หน้าเว็บช้าลง
ผลลัพธ์คือการแข่งขันที่มากขึ้นภายในโอกาสการสร้างรายได้ที่มีอยู่โดยไม่ต้องเพิ่มตำแหน่งโฆษณาอื่นหรือโหลดหน้าเว็บเพิ่มเติม
ทำไมการกระจายความต้องการจึงมีความสำคัญ
ไม่มีพันธมิตรในการสร้างรายได้รายใดที่สามารถเข้าถึงผู้โฆษณาทุกรายได้หรือมีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกรูปแบบ นั่นคือเหตุผลที่การกระจายความต้องการเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา แทนที่จะพึ่งพาแหล่งความต้องการเพียงแหล่งเดียว ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถอนุญาตให้พันธมิตรรายต่าง ๆ แข่งขันกันในที่ที่พวกเขามีประสิทธิภาพมากที่สุดได้
ตัวอย่างเช่น ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถทำได้ดังนี้:
- สร้างรายได้จากแบนเนอร์โฆษณาต่อไปผ่านระบบ GAM ที่มีอยู่แล้ว
- ใช้ MGID สำหรับตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟ
- เปิดใช้งานความต้องการเพิ่มเติม รวมถึง Google Demand ภายในวิดเจ็ต MGID เหล่านั้น
- ช่วยให้ตำแหน่งโฆษณาแต่ละตำแหน่งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้สูงที่สุดได้อย่างอิสระ
เป้าหมายคือการเพิ่มปริมาณความต้องการที่มีคุณภาพที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่โฆษณาที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีอยู่แล้ว
การแข่งขันมากขึ้น แต่ระบบเดิมยังคงเดิม
การเปิดใช้งาน Google Demand ภายในวิดเจ็ต MGID จะเพิ่มแหล่งการแข่งขันอีกแหล่งหนึ่งสำหรับพื้นที่โฆษณาแบบเนทีฟโดยเฉพาะ ในขณะที่ยังคงระบบส่วนที่เหลือไว้เหมือนเดิม
ประโยชน์ที่อาจได้รับนั้นชัดเจน:
- การแข่งขันที่มากขึ้นภายในตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟของ MGID
- เข้าถึงความต้องการของผู้ลงโฆษณาเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่โฆษณาแบบเนทีฟ
- ความหลากหลายของความต้องการที่มากขึ้นทั่วทั้งหน้าเว็บ
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน GAM หรือตำแหน่งแบนเนอร์ที่มีอยู่
- โอกาสที่มากขึ้นในการเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของหน้าเว็บให้สูงที่สุด
สรุปแล้ว การเพิ่ม Google Demand ใน MGID เป็นวิธีหนึ่งในการดึงมูลค่าจากพื้นที่โฆษณาที่ผู้เผยแพร่มีอยู่แล้วออกมาเพิ่มเติม
พร้อมที่จะเพิ่มความต้องการให้กับตำแหน่งโฆษณาเนทีฟของคุณแล้วหรือยัง ติดต่อผู้จัดการบัญชี MGID ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Google Demand ในวิดเจ็ตของคุณ การตั้งค่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง GAM หรือการกำหนดค่าแบนเนอร์ที่มีอยู่แล้วของคุณ