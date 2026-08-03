ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาดิจิทัล ทำให้การสร้างสรรค์งานโฆษณารวดเร็วขึ้น เข้าถึงง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา ความโปร่งใสจึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน
ที่ MGID ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญเบื้องหลังระบบนิเวศ AI สร้างสรรค์ของเรา เราเชื่อว่าผู้ใช้ควรได้รับรู้ว่าเมื่อใดที่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างเนื้อหาและภาพโฆษณา ที่สำคัญกว่านั้น ผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาควรได้รับเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและความปลอดภัยเป็นหลัก
ความโปร่งใสของ AI ในทุกงานโฆษณา
นับตั้งแต่เปิดตัวเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของ MGID เราได้ระบุงานโฆษณาทุกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นหรือแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญโดยใช้ AI โดยอัตโนมัติแล้ว ตอนนี้เรากำลังขยายความโปร่งใสนี้ไปยังผู้ใช้โดยตรง
ขึ้นอยู่กับโฆษณาและข้อกำหนดในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ป้ายกำกับการเปิดเผยข้อมูล AI อาจปรากฏบนโฆษณาโดยตรง โดยการคลิกไอคอน AI ⓘ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนข้อมูล AI ซึ่งจะระบุว่าโฆษณาถูกสร้างขึ้นหรือแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญโดยใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของ MGID สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่เน้นความโปร่งใสเป็นอันดับแรกของเราอย่างต่อเนื่อง และจะขยายไปยังตลาดอื่น ๆ ตามความมุ่งมั่นของเรา
นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้โฆษณาใช้ความสามารถในการสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ MGID โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือติดป้ายกำกับด้วยตนเอง
เราเชื่อว่าความโปร่งใสควรมีความสม่ำเสมอไม่ว่าเนื้อหา AI จะถูกสร้างขึ้นอย่างไร นั่นคือเหตุผลที่นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลอัตโนมัติสำหรับโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย MGID แล้ว เรายังสนับสนุนให้ผู้โฆษณาใช้การเปิดเผยข้อมูล AI ที่ชัดเจนทุกครั้งที่ AI มีบทบาทสำคัญในการสร้างเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการและหลักการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของเรา
ความมุ่งมั่นของเรานั้นเรียบง่าย: ความโปร่งใสที่ราบรื่น สม่ำเสมอ และน่าเชื่อถือ
ความโปร่งใสเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนั้นไปไกลกว่าการเปิดเผยข้อมูล ที่จริงแล้ว เนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วย AI ทุกชิ้นที่ผลิตผ่าน MGID นั้นอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือทำให้เข้าใจผิดก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้
นโยบายของเราห้ามเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่เกี่ยวข้องกับ:
- Deepfakes หรือสื่อสังเคราะห์ที่หลอกลวง
- ภาพเลียนแบบบุคคลสาธารณะ
- ผลิตภัณฑ์สมมติหรือการกล่าวอ้างที่สร้างขึ้น
- ข้อความทางการเมืองหรือการชักจูงทางสังคม
- การดูหมิ่นทางวัฒนธรรม ศาสนา และ/หรือชาติพันธุ์
- ภาพลักษณ์เหมารวมที่เป็นอันตรายหรือเนื้อหาที่เลือกปฏิบัติ
- โฆษณาที่ฉ้อฉลหรือจงใจทำให้เข้าใจผิด
- เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายการโฆษณาของ MGID
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการตรวจสอบเนื้อหาด้วย AI คือ ระบบหลายระบบจะตรวจสอบเนื้อหาหลังจากที่สร้างขึ้นแล้วเท่านั้น ที่ MGID เรามีแนวทางที่แตกต่างออกไป เราเชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AI ควรเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง
โมเดล AI ของเราได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยใช้นโยบายความปลอดภัยภายในที่ลดโอกาสในการสร้างเนื้อหาต้องห้ามตั้งแต่แรก ชิ้นงานโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์ทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีสิทธิ์เผยแพร่ ระบบรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราได้รวมกรณีการตรวจสอบใหม่ ๆ รูปแบบการละเมิดที่เกิดขึ้นใหม่ และการพัฒนาด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เข้าสู่ระบบของเราทุกวัน ทำให้เราสามารถเสริมสร้างการป้องกันได้อย่างเชิงรุก แทนที่จะตอบสนองหลังจากเกิดการละเมิดแล้ว
ทำไมถึงสำคัญสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา AI ที่มีความรับผิดชอบหมายถึงความมั่นใจที่มากขึ้นในโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ของตน ความปลอดภัยของแบรนด์ที่ดีขึ้น และลดการเปิดรับเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นอันตราย ด้วยการผสมผสานการเปิดเผยข้อมูล AI อัตโนมัติ การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเชิงรุก และระบบรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ MGID ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาที่ใช้ AI ได้อย่างมั่นใจโดยไม่กระทบต่อความไว้วางใจของผู้ใช้