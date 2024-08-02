ฤดูกาลเปิดเทอมใหม่กำลังมาถึงแล้ว และไม่มีเวลาไหนดีไปกว่านี้อีกแล้วที่จะเจาะลึกด้านที่น่าตื่นเต้นที่สุดด้านหนึ่งของการตลาด นั่นคือ การทำความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายไปที่คนต่างรุ่น สำหรับนักการตลาด ช่วงเวลานี้ของปีถือเป็นโอกาสทองในการเชื่อมต่อกับนักเรียนที่กระตือรือร้นและครอบครัวของพวกเขา ทำให้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการกระตุ้นยอดขายและการมีส่วนร่วม
แต่ประเด็นสำคัญคือ การทำการตลาดกับคนต่างรุ่น ในกรณีนี้คือ นักเรียนรุ่น Gen Z และพ่อแม่รุ่นมิลเลนเนียล นี่ไม่ใช่แนวทางแบใช้วิธีเดียวกันหมด คนแต่ละรุ่นมีลักษณะ ความชอบ และพฤติกรรมเฉพาะตัว
ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจความแตกต่างที่สำคัญในกลยุทธ์การตลาดสำหรับคนรุ่น Gen Z และคนรุ่นมิลเลนเนียล ในช่วงเปิดเทอม การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย สร้างผลกระทบ และมีประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมที่จะยกระดับการตลาดช่วงเปิดเทอมของคุณแล้วหรือยัง มาเริ่มกันเลย!
ความแตกต่างระหว่างคนรุ่น: Gen Z เทียบกับคนรุ่นมิลเลนเนียล
มาเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มหลักสองกลุ่มของเรา:
- Gen Z — คนรุ่น Gen Z เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012 และกำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย
- มิลเลนเนียล — เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996 และกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างอาชีพการงานและการเป็นพ่อแม่ของลูกวัยเรียน
ดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ จะน้อยมาก แต่ถ้าคุณสังเกตดี ๆ จะพบว่ามีคนแต่ละรุ่นจะมีลักษณะเฉพาะและความชอบเฉพาะตัวหลายประการที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม มาดูกัน
การสื่อสาร
คนรุ่น Gen Z ต้องการความจริงใจและการสื่อสารทันที พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok, Instagram และ Snapchat พวกเขาชอบการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และคุ้นเคยกับภาษาที่ไม่เป็นทางการและสั้น ๆ โดยมักใช้อีโมจิ GIF และมีมเพื่อถ่ายทอดข้อความ
คนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีความหมายและเจาะลึก พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและชื่นชอบการโต้ตอบทั้งแบบดิจิทัลและแบบพบหน้ากัน Facebook และ Instagram เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่พวกเขาใช้กัน และพวกเขาตอบสนองต่อเนื้อหาที่มีรายละเอียดและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาได้ดี อีเมลและข้อความยังคงเป็นช่องทางที่พวกเขาชอบใช้สำหรับการโต้ตอบทั้งส่วนตัวและทางอาชีพ
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
การช็อปปิ้งออนไลน์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนรุ่น Gen Z พวกเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเทรนด์โซเชียลมีเดียและคำแนะนำจากอินฟลูเอนเซอร์ พวกเขาชื่นชอบอุปกรณ์เทคโนโลยี แฟชั่นทันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมักจะซื้อของตามกระแสนิยม การช็อปปิ้งผ่านโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Instagram และ TikTok เป็นที่นิยมเป็นพิเศษ
แม้ว่าพวกเขาจะชอบช็อปปิ้งออนไลน์ แต่ คนรุ่นมิลเลนเนียลก็ชื่นชอบประสบการณ์ช็อปปิ้งในร้านค้าด้วย พวกเขาให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความสามารถในการใช้งานจริง โดยมักจะมองหาคุณภาพและความทนทานในการซื้อของ ในฐานะพ่อแม่ พวกเขามักจะซื้อของให้ลูก ๆ โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและสิ่งจำเป็น คนรุ่นนี้มักจะพึ่งพาการรีวิวออนไลน์และการค้นคว้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ
ความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยี
กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลได้เห็นการเติบโตของอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และสมาร์ทโฟน พวกเขามักจะถูกเรียกว่า "ผู้บุกเบิกทางด้านดิจิทัล" เนื่องจากพวกเขาเป็นคนรุ่นแรกที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเปิดรับประสบการณ์ดังกล่าวทำให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดี แต่ก็ระมัดระวังและไตร่ตรองเกี่ยวกับการมีตัวตนทางออนไลน์มากขึ้นด้วย กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับความถูกต้องและมักใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างเครือข่ายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชีพ
ในทางกลับกัน Gen Z ไม่เคยรู้จักโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลย พวกเขาเป็น "คนยุคดิจิทัล" ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตได้อย่างลงตัว Gen Z รู้สึกสบายใจมากกว่ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และชอบการสื่อสารด้วยภาพผ่าน TikTok และ Instagram นอกจากนี้ พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงและแสดงออกถึงตัวตนมากกว่า ซึ่งมักจะทำให้เส้นแบ่งระหว่างตัวตนออนไลน์และออฟไลน์ของพวกเขาเลือนลางลง
ทัศนคติต่อการทำงานและอาชีพ
คนรุ่นมิลเลนเนียลมองหาเป้าหมายและความหมายในชีวิตการทำงาน พวกเขาให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และสนใจบริษัทที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ คนรุ่นมิลเลนเนียลยังเป็นที่รู้จักในเรื่องความภักดีอีกด้วย เมื่อพวกเขาพบสถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทนี้ในระยะยาว
ในทางกลับกัน คนรุ่น Gen Z ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่ผูกมัดตัวเองกับนายจ้างรายเดียว และมีแนวโน้มที่จะหางานแบบชั่วคราว งานอิสระ และกิจการที่เป็นผู้ประกอบการมากกว่า คนรุ่นนี้ให้ความสำคัญกับงานที่เปิดโอกาสให้เติบโตและมีความยืดหยุ่น โดยมักชอบทำงานทางไกลและอาชีพที่ไม่ใช่รูปแบบเดิม ๆ
มุมมองทางสังคมและการเมือง
คนรุ่นมิลเลนเนียลขึ้นชื่อในเรื่องทัศนคติทางสังคมและการเมืองที่ก้าวหน้า พวกเขาเติบโตมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ เช่น การออกกฎหมายให้การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายและกระแสเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นนักรณรงค์และสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนมากขึ้น
คนรุ่น Gen Z มีทัศนคติทางสังคมและการเมืองที่เปิดกว้างและมองโลกในแง่จริงมากกว่า พวกเขาเติบโตมาในโลกที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันทั่วโลกมากขึ้น ทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของการรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ร่วมกัน คนรุ่น Gen Z มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตในฐานะปัญหาสำคัญ
พฤติกรรมผู้บริโภค
คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นที่รู้จักในเรื่องความภักดีต่อแบรนด์และการพึ่งพารีวิวออนไลน์ พวกเขายินดีจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนถึงคุณค่าของพวกเขา เช่น ความยั่งยืนและการผลิตที่ถูกต้องตามจริยธรรม คนรุ่นนี้มักค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและความจริงใจ
อย่างไรก็ตาม Gen Z ให้ความสำคัญกับคุณค่าและได้รับอิทธิพลจากกระแสโซเชียลมีเดียมากกว่า พวกเขาชอบแบรนด์ที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและผู้สนับสนุนจากอินฟลูเอนเซอร์ นอกจากนี้ คนรุ่นนี้ยังมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมากกว่า โดยใช้ Instagram และ TikTok เพื่อค้นหาและซื้อสินค้า
|หมวดหมู่
|Gen Z
|มิลเลนเนียล
|การสื่อสาร
|ต้องการความจริงใจ ใช้การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เช่น อิโมจิ/มีม ชอบ TikTok, Instagram และ Snapchat
|ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงลึก ใช้ Facebook, Instagram, อีเมล และข้อความ
|ความชอบในการช้อปปิ้ง
|ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ ได้รับอิทธิพลจากเทรนด์โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์ ชอบซื้อของตามอารมณ์
|ชอบการผสมผสานการช้อปปิ้งออนไลน์และที่ร้านค้า ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสะดวกสบาย พึ่งพาการรีวิวและการค้นคว้าข้อมูล
|ความตระหนักรู้ทางด้านเทคโนโลยี
|เป็นคนยุคดิจิทัล ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ชอบการสื่อสารด้วยภาพ (TikTok, Instagram)
|เป็นผู้บุกเบิกทางด้านดิจิทัล ปรับตัวได้แต่ก็มีความระมัดระวัง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างเครือข่ายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชีพ
|ทัศนคติต่อการทำงานและอาชีพ
|ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ชอบทำงานแบบชั่วคราวและทำงานจากระยะไกล
|มองหาจุดมุ่งหมายและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ภักดีต่อบริษัทที่มีจริยธรรม ให้ความสำคัญกับการจ้างงานระยะยาว
|มุมมองทางด้านสังคมและการเมือง
|ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและปฏิบัติได้จริง ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต
|ก้าวหน้าและมีใจเป็นนักรณรงค์ สนับสนุนความเท่าเทียมและความยั่งยืน
|พฤติกรรมผู้บริโภค
|ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า ได้รับอิทธิพลจากเทรนด์ในโซเชียลมีเดียและคำแนะนำจากเพื่อน ชอบการช็อปปิ้งบนโซเชียล
|ภักดีต่อแบรนด์ ให้ความสำคัญกับรีวิวออนไลน์ เต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม
การดึงดูดความสนใจของคนรุ่น Gen Z: กลยุทธ์ในการเอาชนะ
อยากรู้เคล็ดลับในการดึงดูดความสนใจของคนรุ่น Gen Z ในโลกที่เต็มไปด้วยเนื้อหาหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องพบปะพวกเขาในสถานที่ที่พวกเขาอยู่และพูดภาษาของพวกเขา คนรุ่นนี้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับคุณค่า และคอยมองหาเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ หากต้องการเชื่อมต่อกับพวกเขา แนวทางของคุณจะต้องสดใหม่ น่าดึงดูด และจริงใจ มาวิเคราะห์และค้นพบวิธีสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมพลังนี้ในขณะที่พวกเขาเตรียมตัวสำหรับปีการศึกษาใหม่กันเถอะ
ทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของคนรุ่น Gen Z
ก่อนอื่น มาสรุปลักษณะสำคัญของผู้บริโภครุ่น Gen Z ที่เรากล่าวถึงข้างต้นกันสั้น ๆ
ความเป็นอิสระและความรู้ด้านเทคโนโลยี
คนรุ่น Gen Z เกิดมาในโลกของการพาณิชย์ดิจิทัล และถูกกำหนดให้ต้องเลือกดู เปรียบเทียบ และตั้งราคาสินค้าด้วยตัวเอง ความเป็นอิสระนี้เมื่อรวมกับอิทธิพลทางเทคโนโลยีจะกำหนดพฤติกรรมการซื้อของพวกเขา พวกเขาเป็นคนมีไหวพริบ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และใส่ใจเรื่องราคา โดย 60% ของคนเหล่านี้เลือกแบรนด์ตามราคา
แนวโน้มการซื้อของตามอารมณ์
แม้ว่าผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z จะชอบดูสินค้า แต่พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะวางแผนการซื้อล่วงหน้าน้อยกว่า ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อของตามอารมณ์มากกว่า ตัวอย่างเช่น 28% ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z มักจะซื้อของที่ต้องการในร้านที่พวกเขาไปซื้อเป็นประจำ ผู้ค้าปลีกควรเตรียมโปรโมชันแบบป๊อปอัปและข้อเสนอแบบเรียลไทม์เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในทันที
ความสนใจในรางวัลระยะยาวที่จำกัด
คนรุ่น Gen Z มีแรงจูงใจต่อโปรแกรมรางวัลระยะยาวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน ๆ น้อยกว่าครึ่งหนึ่งมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอิงจากโปรแกรมรางวัล โดยชอบความพึงพอใจทันทีมากกว่าผลประโยชน์ในระยะยาว แบรนด์ต่าง ๆ ควรพิจารณาเสนอรางวัลที่มีเกณฑ์ต่ำและแลกรับได้ง่ายซึ่งให้คุณค่าทันที
ตอนนี้เรามาดูกลยุทธ์และคำแนะนำบางประการกัน
โฟกัสกับโซเชียลมีเดีย
คนรุ่น Gen Z ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นช่องทางหลักในการมีส่วนร่วม นี่คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณสำหรับแคมเปญต้อนรับเปิดเทอม
1. แพลตฟอร์ม: TikTok, Instagram, Snapchat
- TikTok: เนื้อหาวิดีโอรูปแบบสั้นของแพลตฟอร์มนี้สอดคล้องกับความชอบของ Gen Z ที่มีต่อสื่อที่รวดเร็วและสนุกสนาน เข้าร่วมความท้าทายที่กำลังมาแรง แฮชแท็ก และเพลงยอดนิยมของ TikTok เพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและคลิปไวรัลที่เน้นที่ธีมการกลับสู่โรงเรียน
- Instagram: การเล่าเรื่องด้วยรูปภาพ เรื่องราว และรีลทำให้ Instagram เป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่น Gen Z เน้นที่ภาพคุณภาพสูง เนื้อหาเบื้องหลัง และฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น โพลล์และเซสชันถาม-ตอบที่เน้นการเตรียมตัวกลับสู่โรงเรียน
- Snapchat: Snapchat ขึ้นชื่อในเรื่องเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโปรโมทที่จำกัดเวลา ลุคเบื้องหลังพิเศษ และเนื้อหาแบบโต้ตอบพร้อมเลนส์และฟิลเตอร์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับฤดูกาลกลับสู่โรงเรียน
2. สไตล์เนื้อหา: วิดีโอสั้น เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น มีม
- วิดีโอสั้น: ทำให้วิดีโอของคุณสั้นและน่าสนใจ วิดีโอที่สั้นและสร้างผลกระทบมีแนวโน้มที่จะถูกแชร์และเป็นที่จดจำในกลุ่มคน Gen Z มากกว่า พวกกเขาใช้รีล TikTok และ Instagram เพื่อสร้างเนื้อหาสั้น ๆ แต่ดึงดูดใจซึ่งเน้นถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณ
- เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC): กระตุ้นให้ผู้ชมของคุณสร้างและแชร์เนื้อหาที่นำเสนอแบรนด์ของคุณ UGC สร้างชุมชนและทำหน้าที่เป็นการรับรองที่จริงใจ จัดทำแคมเปญที่เชิญชวนให้ผู้ใช้แสดงวิธีที่พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเปิดเทอม
- มีม: มีมเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มคนรุ่น Gen Z เนื่องจากมีอารมณ์ขันและความเกี่ยวข้อง ใช้มีมที่กำลังเป็นกระแสเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ แต่ต้องแน่ใจว่ามีมเหล่านี้สอดคล้องกับโทนของแบรนด์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการดูล้าสมัย
3. ความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์: ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กและบุคคลที่มีชื่อเสียงบน YouTube
- อินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็ก: อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้อาจมีผู้ติดตามน้อยกว่า แต่ผู้ติดตามของพวกเขามีส่วนร่วมสูง อินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ชมมากกว่า ซึ่งทำให้มีความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากขึ้น การเป็นพันธมิตรกับอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กอาจส่งผลให้เกิดการรับรองที่จริงใจและทรงพลัง
- บุคคลที่มีชื่อเสียงบน YouTube: ร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ที่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ความร่วมมือเหล่านี้อาจรวมถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์ การแกะกล่อง บทช่วยสอน และวิดีโอบล็อกที่ผสานรวมผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็กได้อย่างราบรื่น โดยเน้นย้ำถึงความเกี่ยวข้องกับปีการศึกษาใหม่
4. เนื้อหาแบบโต้ตอบและน่าสนใจ: ใช้แบบสำรวจ แบบทดสอบ และโฆษณาแบบโต้ตอบ
- แบบสำรวจและแบบทดสอบ: เนื้อหาแบบโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจและแบบทดสอบ สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างมาก ใช้สตอรี่ Instagram หรือแบบสำรวจ Twitter เพื่อถามคำถาม รวบรวมความคิดเห็น และสร้างประสบการณ์แบบโต้ตอบที่สนุกสนาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดผู้ชมของคุณเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความชอบของพวกเขาอีกด้วย
- โฆษณาแบบโต้ตอบ: ใช้โฆษณาแบบโต้ตอบที่กระตุ้นให้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ใช้โฆษณาที่เล่นได้บนแพลตฟอร์มเกมหรือโพสต์ที่ซื้อได้บน Instagram โฆษณาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจ แต่ยังกระตุ้นการดำเนินการโดยตรง เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือการซื้อสินค้า ซึ่งเหมาะสำหรับการช้อปปิ้งช่วงเปิดเทอม
โดยสรุปแล้ว นี่คือเคล็ดลับสำคัญสำหรับการโฆษณาให้กับคนรุ่น Gen Z ในช่วงเปิดเทอมและต่อ ๆ ไป
- เน้นที่ความจริงใจ: Gen Z ให้ความสำคัญกับความจริงใจและความโปร่งใส ส่งข้อความของคุณอย่างจริงใจและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ถูกขัดเกลามากจนเกินไปหรือดูเหมือนเป็นขององค์กร เปิดเผยความเป็นมนุษย์ของแบรนด์ของคุณผ่านภาพเบื้องหลังและเรื่องราวในชีวิตจริง
- ยอมรับคนทุกกลุ่ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีความหลากหลายและครอบคลุม Gen Z เป็นกลุ่มคนรุ่นที่มีความหลากหลายมากที่สุด และพวกเขาชื่นชมแบรนด์ที่เป็นตัวแทนของภูมิหลัง วัฒนธรรม และมุมมองที่แตกต่างกัน
- ใช้มือถือ: Gen Z เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ เนื้อหา และโฆษณาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการดูบนมือถือเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น
- ทันสมัย: ความสนใจและเทรนด์ของ Gen Z เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัวและพร้อมที่จะกระโจนเข้าหาเทรนด์ใหม่ ๆ ใช้เครื่องมือรับฟังทางโซเชียลเพื่อติดตามหัวข้อและแฮชแท็กที่เป็นกระแสเพื่อให้เนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและทันสมัย
- เสนอคุณค่าที่แท้จริง: เน้นที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษา ความบันเทิง หรือแรงบันดาลใจ ซึ่งจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และทำให้แบรนด์ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า
การดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล: กลยุทธ์ที่ได้ผล
จะดึงดูดความสนใจของคนรุ่นมิลเลนเนียลได้อย่างไร ไม่ใช่แค่การมีความรู้ทางด้านดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความจริงใจ มีประสบการณ์ และผลกระทบทางสังคม ผู้บุกเบิกเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย เศรษฐกิจชั่วคราว และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หากคุณต้องการดึงดูดกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ คุณจะต้องมีมากกว่าแค่โฆษณาที่ฉูดฉาด นี่คือการเจาะลึกกลยุทธ์ เคล็ดลับ และคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับคนรุ่นมิลเลนเนียลได้ในระดับที่มีความหมาย พร้อมที่จะสร้างผลกระทบที่แท้จริงหรือยัง เริ่มกันเลย!
ทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของคนรุ่นมิลเลนเนียล
เช่นเดียวกับคนรุ่น Gen Z เราจะเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคนรุ่นมิลเลนเนียล
ความภักดีต่อแบรนด์และความอ่อนไหวต่อมูลค่า
คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นที่รู้จักในเรื่องความภักดีต่อแบรนด์ แต่พวกเขาก็ใส่ใจเรื่องราคาด้วยเช่นกัน พวกเขามองหาแบรนด์ที่มอบทั้งคุณค่าและคุณภาพ ความภักดีนี้สร้างขึ้นได้จากประสบการณ์เชิงบวก แนวทางปฏิบัติที่โปร่งใส และการปรับให้สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล คนรุ่นมิลเลนเนียลมักค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการเสนอคุณค่าที่สม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าสำหรับกลับสู่โรงเรียน ซึ่งพวกเขาต้องการทั้งคุณภาพและราคาที่เอื้อมถึง
การซื้อตามแผนและการซื้อตามแรงกระตุ้น
แม้ว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลจะวางแผนการซื้อของ แต่พวกเขาก็ยังมีช่องทางในการซื้อของโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะเมื่อมีข้อเสนอที่น่าสนใจ พวกเขาชื่นชอบข้อเสนอและโปรโมชันที่ตรงกับความสนใจและค่านิยมของพวกเขา การสร้างแคมเปญที่ผสมผสานข้อเสนอที่สร้างสรรค์เข้ากับจังหวะเวลาที่เหมาะสมสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลดราคาช่วงเปิดเทอมและข้อเสนอแบบจำกัดเวลา
ความชอบในการช้อปปิ้งออนไลน์และในร้านค้า
คนรุ่นมิลเลนเนียลสามารถเลือกซื้อสินค้าจากทั้งออนไลน์และในร้านค้าได้อย่างราบรื่น พวกเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่ราบรื่น ซึ่งการค้นคว้าข้อมูลออนไลน์จะช่วยส่งเสริมการไปซื้อที่ร้านค้า การทำให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์และร้านค้าจริงของคุณให้ข้อมูลและรายละเอียดที่สอดคล้องกัน รวมถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สอดประสานกันจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพวกเขาในช่วงเปิดเทอมที่เร่งรีบ
โฟกัสกับโซเชียลมีเดีย
คนรุ่นมิลเลนเนียลเติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของโซเชียลมีเดีย ทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขา หากต้องการสร้างความฮือฮากับพวกเขา คุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาใช้เวลาอยู่ที่ไหนและชอบมีส่วนร่วมอย่างไร
1. แพลตฟอร์ม: Facebook, Instagram, LinkedIn
- Facebook: Facebook ยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลจำนวนมาก และยังเหมาะสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่กลุ่มชุมชนไปจนถึงการโปรโมทงานอีเวนต์ ใช้เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจ ลงโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย และเจาะลึกการสนทนาที่สำคัญสำหรับพวกเขา เน้นกิจกรรมช่วงเปิดเทอม โปรโมชัน และเนื้อหาการศึกษาเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วม
- Instagram: นี่คือจุดที่ภาพมีบทบาทสูงสุด คนรุ่นมิลเลนเนียลชอบรูปภาพคุณภาพสูงและเรื่องราวที่น่าสนใจ ลองนึกถึงภาพเบื้องหลัง โพลแบบโต้ตอบ และเนื้อหาที่เป็นจริงซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณ แบ่งปันเคล็ดลับช่วงเปิดเทอมที่ดึงดูดสายตา การจัดแสดงสินค้า และเคล็ดลับการใช้ชีวิตของนักเรียนเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงได้
- LinkedIn: สำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่มุ่งมั่นในอาชีพการงาน LinkedIn เป็นสิ่งสำคัญ แบ่งปันบทความเชิงลึก เคล็ดลับจากมืออาชีพ และข่าวสารในอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับพวกเขาในระดับที่จริงจังมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตการทำงานของพวกเขา เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสมดุลระหว่างการทำงานและการศึกษาต่อเนื่อง หรือโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่วงเปิดเทอม
2. สไตล์เนื้อหา: คุณค่า ความถูกต้อง การสัมผัสส่วนตัว
- เนื้อหาที่เน้นคุณค่า: ให้สิ่งที่พวกเขาสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์ คำแนะนำที่มีประโยชน์ หรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณคุ้มค่ากับเวลาของคนรุ่นมิลเลนเนียล พวกเขาชื่นชมแบรนด์ที่มอบคุณค่าที่แท้จริงและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
- ความจริงใจ: จริงใจกับพวกเขา คนรุ่นมิลเลนเนียลสามารถสังเกตเห็นของปลอมได้จากระยะไกล ดังนั้นจงจริงใจ แบ่งปันเรื่องราวที่จริงใจเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของนักเรียนและการเตรียมตัวกลับสู่โรงเรียน โชว์สีสันที่แท้จริงของแบรนด์ของคุณ และอย่ากลัวที่จะแหวกแนวเล็กน้อย
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับรสนิยมที่หลากหลายของพวกเขา ใช้สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับผู้ชมของคุณเพื่อสร้างข้อความและข้อเสนอที่ให้ความรู้สึกราวกับว่าทำมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ยิ่งเป็นส่วนตัวมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น
การสร้างชุมชน: ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
- เข้าร่วมการสนทนา: คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชมแบรนด์ที่มีส่วนร่วมกับพวกเขาโดยตรง ตอบกลับความคิดเห็น เข้าร่วมการสนทนา และมีส่วนร่วมในพื้นที่โซเชียลมีเดียของพวกเขา การสร้างชุมชนรอบ ๆ แบรนด์ของคุณสามารถส่งเสริมความภักดีและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประสบการณ์และความท้าทายร่วมกันในการเปิดเทอม
- สนับสนุนสาเหตุ: สอดคล้องกับสาเหตุที่สำคัญสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล ไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืน ความยุติธรรมทางสังคม หรือการสนับสนุนชุมชน แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณมีจุดยืนมากกว่าแค่ผลกำไร คนรุ่นนี้เห็นคุณค่าของจุดประสงค์และต้องการสนับสนุนแบรนด์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวก เน้นย้ำถึงโครงการเปิดเทอมของแบรนด์และการมีส่วนสนับสนุนต่อโครงการด้านการศึกษาและชุมชน
ประสบการณ์ของลูกค้า: การบริการและการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยม
- การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม: คนรุ่นมิลเลนเนียลคาดหวังการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบรนด์ของคุณตอบสนองและพร้อมให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่โซเชียลมีเดียไปจนถึงแชทสดบนเว็บไซต์ของคุณ
- โปรแกรมความภักดี: เสนอโปรแกรมความภักดีที่มีมูลค่าที่แท้จริง คนรุ่นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับแบรนด์ที่ให้รางวัลสำหรับความภักดีของพวกเขาด้วยส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ และสิทธิพิเศษส่วนบุคคล
โดยสรุปแล้ว ต่อไปนี้คือเคล็ดลับสำคัญในการเข้าถึงตลาดคนรุ่นมิลเลนเนียล
- แสดงความห่วงใย: คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชอบแบรนด์ที่สร้างความแตกต่าง เน้นย้ำความพยายามของคุณในการรักษาความยั่งยืน การจัดหาแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์กับแนวทางปฏิบัติของคุณและแบ่งปันการเดินทางของคุณเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น
- สร้างชุมชน: สร้างความรู้สึกของชุมชนรอบ ๆ แบรนด์ของคุณ เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณบนโซเชียลมีเดีย เริ่มโปรแกรมความภักดีและจัดงาน (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) ทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและเสียงของพวกเขามีความสำคัญ
- ใช้ประโยชน์จากหลักฐานทางสังคม: คนรุ่นมิลเลนเนียลไว้วางใจบทวิจารณ์ คำรับรอง และคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน โชว์บทวิจารณ์เชิงบวกของลูกค้า นำเสนอเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ และทำงานร่วมกับเสียงที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
- เสนอบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม: การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งจำเป็น พร้อมให้บริการบนหลายช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และแชทสด การตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากและส่งเสริมความภักดี
- เจาะลึกเนื้อหาที่ลึกซึ้ง: ไม่เหมือนกับคนรุ่น Gen Z คนรุ่นมิลเลนเนียลชอบเนื้อหาในรูปแบบยาว ลงทุนในบล็อก พอดแคสต์ และเว็บสัมมนาที่เจาะลึกหัวข้อต่าง ๆ นี่ไม่เพียงแต่ทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกและความรู้อันมีค่าของแบรนด์อีกด้วย
โฆษณาที่แตกต่าง: ตัวอย่างโฆษณาสำหรับคนทั้งสองรุ่น
และตอนนี้ มาดำดิ่งสู่โลกแห่งการโฆษณาที่น่าตื่นเต้นกันเลย! พร้อมที่จะดูหรือยังว่าโฆษณาประเภทไหนที่ดึงดูดใจทั้งคนรุ่น Z และมิลเลนเนียลมากที่สุด มาวิเคราะห์กันด้วยภาพแบบไดนามิกและ CTA ที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของพวกเขาจริง ๆ กันเถอะ
ความชอบของคนรุ่น Z
คนรุ่น Z ชอบเนื้อหาที่กระชับ ดึงดูดสายตา และมีอารมณ์ขัน พวกเขาตอบสนองต่อมีม ความท้าทาย และแคมเปญแบบโต้ตอบที่ให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและแบ่งปันเนื้อหาของตนเองได้
|ภาพ
|โทน
|กระตุ้นการตัดสินใจ
|ใช้สีที่สดใสและการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก ใช้เฉดสีที่สดใสและอนิเมชันที่มีชีวิตชีวาเพื่อดึงดูดสายตา ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาใช้โฆษณา TikTok ที่มีจังหวะรวดเร็วพร้อมอุปกรณ์การเรียนสีนีออนที่ขายหมดอย่างรวดเร็ว
|อารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญ! ใช้มีมและภาษาที่สนุกสนานเพื่อให้พวกเขาเพลิดเพลิน ลองนึกถึงวิดีโอตลก ๆ บน Instagram เกี่ยวกับการ “เอาชีวิตรอดในวันเปิดเรียนวันแรก” โดยมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ของคุณเป็นตัวนำ
|ใช้ CTA ที่ตรงประเด็นและมีพลังเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ วลีเช่น “ปัดขึ้นเพื่อรับอุปกรณ์ที่เจ๋งที่สุด” หรือ “แตะตอนนี้เพื่อลุคกลับสู่โรงเรียนที่ยอดเยี่ยม” นั้นใช้ได้ดี พยายามทำให้รวดเร็วและน่าดึงดูด!
นี่คือตัวอย่างโฆษณาสองสามรายการที่ตรงใจคนรุ่น Gen Z
- ใช้ภาพที่ดูมีชีวิตชีวาด้วยสีสันที่สดใส: ลองนึกภาพวิดีโอ TikTok ที่มีชีวิตชีวาและดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นกลุ่มนักเรียนกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียน พวกเขากำลังใช้กระเป๋าเป้ใบใหม่สุดเก๋และเครื่องเขียนสุดเท่ของคุณในรูปแบบมอนทาจสีสันสดใสและสวยงาม วิดีโอจบลงด้วยป๊อปอัปสนุก ๆ ที่ระบุว่า "เตรียมตัวไปโรงเรียน! ปัดขึ้นเพื่อช้อปลุคนี้!"
- ใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมอารมณ์ขัน: อาจเป็นรีล Instagram ที่แสดงถึงการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในการค้นหาอุปกรณ์การเรียนที่หายไปอย่างมีอารมณ์ขัน วิดีโออาจแสดงช่วงเวลาแห่งความโกลาหลที่ตลกและเกินจริง และจบลงด้วยนักเรียนค้นพบกระเป๋าเป้ของแบรนด์ของคุณที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ CTA อาจเป็นประมาณ "อย่าทำหายล่ะ - แตะเพื่อช้อปอุปกรณ์การเรียนที่ต้องมีของเรา!"
ตอนนี้ เราจะรวมไอเดียสร้างสรรค์บางส่วนจากทีมงาน MGID สำหรับแคมเปญเปิดเทอมของคุณ
เพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่น Gen Z เราจึงนำมีมหนูแฮมสเตอร์เศร้า ๆ อันโด่งดังมาสร้างโฆษณา มีมนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตยุคใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของคนรุ่น Gen Z ได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นต่อโฆษณานี้
สำหรับแคมเปญนี้ เราได้ใช้อินฟลูเอนเซอร์วัยรุ่นที่มีชื่อเสียงซึ่งสะท้อนถึงคนรุ่น Gen Z เนื่องจากคนรุ่นนี้ไว้วางใจไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นและมีส่วนร่วมกับยอดขายและคำแนะนำที่ได้รับการรับรองจากพวกเขา
ความชอบของคนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลตอบสนองได้ดีกับข้อความที่ให้ข้อมูลและชวนคิดถึงซึ่งตอบสนองความต้องการของพวกเขาในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ พวกเขาชื่นชอบอารมณ์ขันและการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา
|ภาพ
|โทน
|กระตุ้นการตัดสินใจ
|เลือกภาพคุณภาพสูงที่เน้นไลฟ์สไตล์ ลองนึกถึงช่วงเวลาของครอบครัวหรือการผจญภัยในแต่ละวัน เช่น ภาพครอบครัวกำลังเก็บของเพื่อไปโรงเรียน
|ให้ข้อมูลและน่าเชื่อถือ ให้ประโยชน์ที่ชัดเจนและข้อมูลเชิงลึกที่จริงใจ ลองนึกถึงโฆษณาแบบสไลด์บน Instagram ที่มีภาพสไลด์แต่ละภาพซึ่งให้รายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยเตรียมความพร้อมให้ครอบครัวสำหรับการกลับมาโรงเรียนได้อย่างไร
|ใช้ CTA ที่มีคุณค่าและบริบท อย่าใช้แค่ "ซื้อเลย" ให้ใช้วลีเช่น "ค้นหาสิ่งจำเป็นสำหรับการกลับสู่โรงเรียนที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ" หรือ "ค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำให้ปีการศึกษาของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร"
นี่คือตัวอย่างโฆษณาสองสามรายการที่สะท้อนถึงคนรุ่นมิลเลนเนียล
- ภาพไลฟ์สไตล์คุณภาพสูง: ลองนึกภาพโฆษณา Facebook ที่ออกแบบมาอย่างดีโดยนำเสนอภาพครอบครัวกำลังซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับกลับไปโรงเรียน ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นพ่อแม่และลูกกำลังเลือกอุปกรณ์การเรียนที่มีสไตล์และใช้งานได้จริงจากหลากหลายแบบ ข้อความโฆษณาอาจระบุว่า "เตรียมพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่มีสไตล์และใช้งานได้จริงที่เราคัดสรรมาให้ ช้อปเลยตอนนี้และเตรียมการกลับไปโรงเรียนให้เป็นเรื่องง่าย!"
- เนื้อหาที่ให้ข้อมูลและมีคุณค่า: สร้างโพสต์แบบสไลด์บน Instagram ที่มีรายละเอียดซึ่งนำเสนอสิ่งจำเป็นต่าง ๆ สำหรับกลับไปโรงเรียน ตั้งแต่อุปกรณ์เทคโนโลยีไปจนถึงเครื่องมือจัดระเบียบ แต่ละสไลด์มีคำแนะนำว่าสิ่งของเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตในโรงเรียนมีระเบียบมากขึ้นได้อย่างไร สไลด์สุดท้ายสามารถมี CTA ได้ เช่น "ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการกลับสู่โรงเรียนของครอบครัวของคุณ คลิกเพื่อดูคำแนะนำที่ดีที่สุดของเรา!"
ลองดูโฆษณาที่สร้างสรรค์เหล่านี้จากทีมงาน MGID ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลสำหรับแคมเปญเปิดเทอมของคุณ
สำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล โฆษณาที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะเรียบง่ายและมองเห็นได้ง่าย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ในระยะใกล้และสื่อสารถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างของเราแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม ความเรียบง่าย และความชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์แบบ แนวทางนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาจะตอบสนองความต้องการของคนรุ่นมิลเลนเนียลได้เป็นอย่างดี
โฆษณานี้เน้นที่ความสะดวกสบายโดยนำเสนอสิ่งของจำเป็นของโรงเรียนทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อทุกสิ่งที่ต้องการได้ในคราวเดียว แนวทางปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังให้คุณค่าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โฆษณานี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล ซึ่งชื่นชอบประสิทธิภาพและความเรียบง่ายในประสบการณ์การจับจ่ายซื้อของ
ช่วงสุดท้าย: สรุป
และแล้วคุณก็จะได้มันมา! เราได้ครอบคลุมพื้นที่มากมายเกี่ยวกับวิธีการดึงดูดความสนใจของทั้งคนรุ่น Gen Z และมิลเลนเนียล เป็นที่ชัดเจนว่าการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่กล้าหาญและเน้นมีมสำหรับ Gen Z หรือสไตล์ที่ดูดีและเน้นคุณค่าสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล การปรับกลยุทธ์ของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
หากคุณพร้อมที่จะนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้จริง โซลูชันโฆษณาแบบเนทีฟของ MGID พร้อมที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงคนทั้งสองรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเปิดเทอม เริ่มต้นใช้งาน MGID และทำให้แคมเปญของคุณโดดเด่นกว่าใคร!