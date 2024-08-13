วันที่ xx กรกฎาคม 2024 ที่เมืองลอสแองเจลิส, MGID แพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลก พบว่าการลงทุนในบุคลากร เทคโนโลยี และพันธมิตรนั้นให้ผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในครึ่งแรกของปีได้สำเร็จ ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติ การเปิดตลาดใหม่ ๆ และโอกาสในการสร้างรายได้ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป และเอเชีย ทำให้ธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยตัวเลขแบบสองหลักต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากการช่วยให้ลูกค้าสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมการโฆษณาดิจิทัลที่ท้าทายในปัจจุบัน
จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น 18% ในช่วงครึ่งปีแรกเป็น 800 คน ทำให้ทีมปฏิบัติการทั่วโลกได้รับประโยชน์จากการเพิ่มกำลังคน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดสำนักงานเป็นแห่งที่ 18 ทั่วโลกในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ทีมผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นทำหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและรับประกันการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ และสามารถสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไปได้ ซึ่งในปีนี้ เราได้คุณ Guillaume Cribier มาร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาความสำเร็จของเว็บไซต์พันธมิตรทั่วโลก
MGID ยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ดีที่สุดและเข้าถึงผู้เข้าชมที่มีมากถึง 1 พันล้านคนต่อเดือนได้ การลงทุนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือทำให้ MGID สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อม AI ที่ทำให้กระบวนการโฆษณาทั้งหมดตั้งแต่การสร้างโฆษณาไปจนถึงการแสดงโฆษณาเป็นแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ สามารถสร้างการ มีส่วนร่วมจากผู้เข้าชมได้มากขึ้น และสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีของแคมเปญให้กับลูกค้าได้
การพัฒนาเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการคลิกโฆษณา (CTR) ดีขึ้นในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินงานอยู่ ควบคู่ไปกับตลาดที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการเติบโตของ CTR ที่ 139% และ 133% ตามลำดับ ส่วนตลาดเดิมก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่เยอรมนีเพิ่มขึ้น 67% และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 74%
Sergii Denysenko ซีอีโอของ MGID ได้ให้ความเห็นว่า
"ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังมีการแข่งขันที่สูงนี้ ผมภูมิใจในผลงานของเราในปี 2024นี้ และความมุ่งมั่นของเราที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างดี แต่เราตระหนักดีว่าไม่สามารถรับประกันอะไรได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ และเราจะไม่หยุดนิ่ง นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของเราและลงทุนต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรของเราต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เว็บไซต์พันธมิตร และลูกค้าของเราในปัจจุบันและอนาคต"