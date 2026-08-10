แม้ว่าโฆษณาใน ChatGPT ยังอยู่ในช่วงทดลอง แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการโฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อผู้คนหยุดค้นหาและเริ่มสนทนากับ AI
ผู้คนหลายล้านคนใช้ ChatGPT เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อซื้อ และขอคำแนะนำ ดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่การโฆษณาจะตามมา
OpenAI ได้เริ่มทดสอบโฆษณาภายใน ChatGPT แล้ว และผลลัพธ์แรกนั้นผสมผสานไปด้วยความตื่นเต้นและความผิดหวัง ผู้โฆษณาในช่วงแรกพบกับความท้าทาย เช่น พื้นที่โฆษณามีจำกัดและการรายงานขั้นพื้นฐาน แต่พวกเขายังค้นพบว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาระหว่างการสนทนาและการค้นหาแตกต่างกัน
ข้อสังเกตเพียงข้อเดียวนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมโฆษณาใน ChatGPT จึงมีความสำคัญมากกว่าแค่บนแพลตฟอร์มของตัวเอง มันเป็นตัวอย่างล่วงหน้าของการพัฒนาการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในทุกที่
โฆษณาใน ChatGPT ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
สำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่ามาช้ากับการโฆษณาใน ChatGPT คุณไม่ได้มาช้า แพลตฟอร์มนี้มีอายุเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น และมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปหลายครั้งแล้ว
นับตั้งแต่เปิดตัว OpenAI ได้ขยายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องด้วย:
- ตัวจัดการโฆษณาแบบบริการตนเอง
- แคมเปญที่ปรับให้เหมาะสมกับ CPC และการสร้างลูกค้า
- การติดตามการสร้างลูกค้าด้วยการจับคู่ขั้นสูงอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับ AppsFlyer และ Adjust สำหรับการระบุแหล่งที่มาบนมือถือ
- งบประมาณรายวันเฉลี่ยพร้อมการควบคุมงบประมาณอัตโนมัติ
- การยกเว้นทางภูมิศาสตร์
- โฆษณาฟีดสินค้าที่ปรับปรุงใหม่พร้อมราคาและการให้คะแนนดาว
- โฆษณาแบบหมุนของสินค้าที่แสดงหลายรายการในตำแหน่งเดียว
ความเร็วในการพัฒนาสำคัญพอ ๆ กับฟีเจอร์ต่าง ๆ ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนโฆษณา ChatGPT ได้พัฒนาจากตำแหน่งการแสดงผลที่ค่อนข้างง่ายไปสู่รูปแบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยฟีดและการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2026 OpenAI ได้ยกเลิกข้อผูกมัดขั้นต่ำเดิมที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเปิดใช้งานการประมูลแบบ CPA ในเดือนมิถุนายน ทำให้โครงการนำร่องกลายเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้โฆษณากำลังเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่กำลังก่อตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขา
นั่นยังอธิบายได้ว่าทำไมผู้โฆษณากลุ่มแรกจึงมีประสบการณ์ที่หลากหลาย บางรายรายงานผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ ในขณะที่บางรายประสบปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรไว้เพียงเศษเสี้ยวเดียว
สาเหตุของกลุ่มหลังมาจากการมีโอกาสในการลงโฆษณาไม่เพียงพอ
ทำไมผู้โฆษณากลุ่มแรกจึงประสบปัญหา
แบรนด์บางแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของ OpenAI ในช่วงแรกได้ลงทุนไปหลายแสนดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็พบว่าแคมเปญของพวกเขาแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลย
|ความคาดหวัง
|ความเป็นจริง
|พื้นที่โฆษณามีมาก
|โอกาสในการลงโฆษณามีจำกัด
|การใช้จ่ายแคมเปญเป็นไปตามแผน
|การส่งมอบโฆษณาต่ำกว่าที่คาดไว้มาก
|รายงานโดยละเอียด
|เครื่องมือวัดผลพื้นฐาน
|แพลตฟอร์มโฆษณาที่พัฒนาเต็มที่
|ผลิตภัณฑ์เบต้าที่กำลังพัฒนา
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ ตามที่ Digiday รายงาน ผู้ลงโฆษณารายหนึ่งที่ใช้จ่ายเพียง2,500 ดอลลาร์ จากงบประมาณ 250,000 ดอลลาร์ ในช่วงสี่สัปดาห์แรกของการทดลอง ผู้โฆษณารายอื่น ๆ ก็รายงานประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน คือต้องเผชิญกับช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่แทบไม่มีการแสดงโฆษณาเลย ก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้น
ปัญหาที่แท้จริงคือความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน นักการตลาดคาดหวังว่าจะมีพื้นที่โฆษณาในระดับเดียวกับ Google หรือ Meta ซึ่งการแสดงโฆษณาจะเริ่มต้นเกือบจะทันที OpenAI ซึ่งมีผู้ใช้งานรายสัปดาห์มากกว่าครึ่งพันล้านคน ทำให้ความคาดหวังนั้นสมเหตุสมผล แต่ในความเป็นจริง มีเพียงส่วนน้อยของการสนทนาเท่านั้นที่มีสิทธิ์แสดงโฆษณา ดังนั้นจำนวนการแสดงผลโฆษณาจึงน้อยกว่าที่จำนวนผู้ใช้งานบ่งบอกไว้มาก
แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผู้โฆษณารายงานอัตราการแสดงโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และภายในเดือนเมษายน 2026 โฆษณาปรากฏในข้อความตอบกลับประมาณ 26.5% ทั่วโลก และ 49% ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเริ่มต้นของโครงการนำร่อง
mew, ChatGPT จึงไม่สามารถแสดงโฆษณาได้ทุกที่
เมื่อมองแว๊บแรก วิธีแก้ปัญหาอาจดูชัดเจนมาก อันที่จริง คุณอาจสงสัยว่า หากผู้โฆษณาต้องการการแสดงผลมากขึ้น ทำไมไม่แสดงโฆษณามากขึ้นไปเลยล่ะ เพราะนั่นเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำลายประสบการณ์ของผู้ใช้
ChatGPT ไม่ใช่ฟีดหรือหน้าผลการค้นหา ผู้คนเข้าไปที่นั่นเพื่อถามคำถามส่วนตัวและสนทนาที่อาจกินเวลานานหลายนาที ซึ่งทำให้มาตรฐานของโฆษณาทุกชิ้นที่แสดงสูงขึ้น ก่อนที่โฆษณาจะปรากฏ OpenAI จะตรวจสอบว่าบทสนทนานั้นปลอดภัยสำหรับการโฆษณาหรือไม่ โฆษณาเข้ากับหัวข้อหรือไม่ และนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะแสดงโฆษณาหรือไม่ โฆษณาจะเข้าสู่การประมูลก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งสามข้อแล้วเท่านั้น
การตรวจสอบแต่ละอย่างนั้นช่วยปกป้องประสบการณ์การใช้งานและลดจำนวนพื้นที่โฆษณาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้โฆษณาประสบปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ลองพิจารณาบทสนทนาสัมภาษณ์งานเป็นตัวอย่าง คอร์สสอนเขียนเรซูเม่จะเข้ากันได้ดี ในขณะที่โฆษณาผงโปรตีนนั้นไม่เหมาะสม
นโยบายโฆษณาของ OpenAI เองก็สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่โฆษณาที่ลดลง โดยไม่รวมการวางโฆษณาใกล้กับหัวข้อการเมืองและสุขภาพจิต และห้ามการวางโฆษณาในหมวดหมู่การหาคู่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการพนันโดยสิ้นเชิง
ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ OpenAI สูญเสียพื้นที่โฆษณาในปัจจุบัน ในระยะยาว อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ยังคงเชื่อมั่นในคำแนะนำของ AI มากพอที่จะทำให้โฆษณาทำงานได้
บทสนทนาของ AI สร้างความตั้งใจที่แตกต่างออกไป
นี่คือจุดที่โฆษณาของ ChatGPT น่าสนใจอย่างแท้จริง ลองคิดดูว่าโดยปกติแล้วผู้คนค้นหาสินค้าอย่างไร
การค้นหาใน Google อาจมีลักษณะเช่นนี้:
หูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด
บทสนทนาใน ChatGPT มักจะมีลักษณะเช่นนี้:
ฉันทำงานที่ร้านกาแฟสองสามวันต่อสัปดาห์ มีงบประมาณประมาณ 300 ดอลลาร์ และฉันต้องการหูฟังที่มีไมโครโฟนคุณภาพดีสำหรับการสนทนาทางวิดีโอ คุณจะแนะนำอะไรได้บ้าง
มันเป็นหมวดหมู่เดียวกัน แต่บริบทแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เมื่อผู้ช่วย AI แนะนำผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ได้แบ่งปันงบประมาณ ความสำคัญ ความกังวล และสิ่งที่พวกเขาพยายามจะทำให้สำเร็จแล้ว นั่นคือบริบทที่สมบูรณ์กว่าคำค้นหาแบบสั้น ๆ มาก
บริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี้ยังทำให้การกำหนดเป้าหมายมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น ต่างจากคำสำคัญในการค้นหา บทสนทนามักจะเปิดเผยปัญหาเฉพาะที่ใครบางคนพยายามแก้ไข ผู้ใช้สองคนที่ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เดียวกันอาจมีความตั้งใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สำหรับผู้โฆษณา การทำความเข้าใจความตั้งใจในการสนทนาหมายถึงการมองข้ามคำสำคัญและพิจารณาว่าผู้ใช้อยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง AI เข้าใจว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรและทำไม
แม้จะมีกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่ามาก แต่แคมเปญ ChatGPT บางแคมเปญก็ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการค้นหาแบบไม่ระบุแบรนด์ของ Google มีคนเห็นโฆษณาน้อยลง แต่คนที่เห็นนั้นอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่ค่อนข้างก้าวหน้ากว่า
แน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าโฆษณา AI จะมาแทนที่การค้นหาในเร็ว ๆ นี้ การค้นหายังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้ในแง่ของขนาด
อย่างไรก็ตาม การสนทนาด้วย AI ช่วยให้ผู้โฆษณามีโอกาสเข้าถึงผู้ใช้ในขณะที่พวกเขากำลังคิดตัดสินใจอย่างจริงจัง แทนที่จะเพียงแค่ค้นหาข้อมูล
นั่นยังยกระดับมาตรฐานด้านความเกี่ยวข้อง ในการค้นหา การจับคู่คำค้นหามักจะเพียงพอที่จะได้รับคลิก แต่ใน AI แบบสนทนา ผู้ใช้คาดหวังว่าคำตอบจะสะท้อนถึงบริบทที่พวกเขาได้แบ่งปันไปแล้ว โฆษณาที่ไม่คำนึงถึงบริบทนั้นอาจรู้สึกว่าเป็นการขัดจังหวะมากกว่าเป็นประโยชน์
สิ่งที่นักโฆษณาควรทำในวันนี้
การรอให้แพลตฟอร์มเติบโตเต็มที่นั้นเป็นความคิดที่ผิด การแข่งขันยังอยู่ในระดับต่ำ และแบรนด์ที่กำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้คือแบรนด์ที่จะรู้วิธีใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น Best Buy, Lowe's และ VistaPrint เป็นหนึ่งในผู้ลงโฆษณากลุ่มแรก ๆ ที่ดำเนินการแคมเปญบน Ads Manager แบบบริการตนเองของ OpenAI ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2026
ลำดับความสำคัญบางประการเริ่มชัดเจนขึ้นแล้ว
เริ่มต้นจากเล็ก ๆ และใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้
การโฆษณาด้วย AI รุ่นแรกนั้นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการเพิ่ม ROAS ให้สูงสุด ทดสอบในอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย และข้อความที่แตกต่างกัน ให้ความสนใจกับจุดที่การสนทนาของ AI เข้ากับเส้นทางของลูกค้าของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
แทนที่จะพยายามเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุดในทันที ให้มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ความสำเร็จในระยะแรกน่าจะมาจากการจับคู่ช่วงเวลาที่สำคัญของลูกค้า แทนที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่หมวดหมู่กว้าง ๆ
คิดใหม่เรื่องความคิดสร้างสรรค์
ผู้คนใช้ ChatGPT เพื่อค้นหาคำตอบ ทำให้โฆษณาเป็นเพียงส่วนรองของประสบการณ์ นั่นทำให้ภาพลักษณ์ของโฆษณาที่ดีเปลี่ยนไป เนื้อหาที่อธิบาย เปรียบเทียบ หรือช่วยแก้ปัญหา มักจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าข้อความโฆษณาที่ก้าวร้าว
ยิ่งโฆษณาของคุณให้ความรู้สึกเหมือนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากเท่าไหร่ ผู้ใช้ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับมันมากขึ้นเท่านั้น
สานต่อบทสนทนาหลังจากที่คลิก
หน้าแลนดิ้งเพจมีความสำคัญไม่แพ้ตัวโฆษณาเอง ผู้ที่คลิกหลังจากสนทนากับ AI อย่างละเอียดถี่ถ้วน จะมีปัญหาเฉพาะที่เจาะจงอยู่ในใจแล้ว การส่งผู้เข้าชมไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ทั่วไปหรือแบบฟอร์มขอข้อมูลแบบกว้าง ๆ อาจสร้างความไม่สะดวกใจ หากหน้าเว็บนั้นไม่ได้ตอบคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคลิก
ผู้โฆษณาควรคิดว่าหน้าแลนดิ้งเพจเป็นส่วนขยายของบทสนทนา ยิ่งหน้าเว็บสอดคล้องกับความตั้งใจดั้งเดิมของผู้ใช้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น
วัดผลในสิ่งที่สำคัญ
เมื่อแพลตฟอร์ม AI พัฒนาขึ้น ความสำเร็จอาจถูกวัดในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
นอกเหนือจาก CTR และการสร้างลูกค้าแล้ว ผู้โฆษณาอาจให้ความสนใจกับสัญญาณต่าง ๆ เช่น คุณภาพการมีส่วนร่วม บริบทของการสนทนา และวิธีที่ AI มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อตลอดเส้นทางการซื้อมากขึ้น
ผู้โฆษณากลุ่มแรก ๆ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบความถูกต้องของประสิทธิภาพที่รายงานโดยแพลตฟอร์มเทียบกับการวัดผลอิสระ การวิเคราะห์เว็บไซต์ ข้อมูล CRM และผลลัพธ์การขายจริงให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ความสามารถในการรายงานยังคงพัฒนาต่อไป
ปรับตัวให้ยืดหยุ่น
บางทีคำแนะนำที่สำคัญที่สุดก็คือคำแนะนำที่ง่ายที่สุด
ฟีเจอร์และรูปแบบโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจงเปิดใจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ สิ่งที่ได้ผลในอีกหกเดือนข้างหน้าอาจแตกต่างจากสิ่งที่ได้ผลในวันนี้มาก
โฆษณา ChatGPT กำลังกลายเป็นช่องทางประสิทธิภาพที่จริงจัง
การอัปเดตแพลตฟอร์มล่าสุดแสดงให้เห็นว่า OpenAI ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การแนะนำการโฆษณาไปยัง ChatGPT อีกต่อไป แต่กำลังสร้างแพลตฟอร์มการตลาดประสิทธิภาพที่ครบวงจร ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้า การระบุแหล่งที่มาขั้นสูง การกำหนดงบประมาณอัตโนมัติ และการวัดผลบนมือถือ เป็นความสามารถมาตรฐานใน Google Ads และ Meta Ads การปรากฏตัวของโฆษณา ChatGPT บ่งชี้ว่า OpenAI กำลังลดช่องว่างด้านฟังก์ชันการทำงานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงรักษาประสบการณ์การโฆษณาแบบสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้
การสนทนาเพิ่งเริ่มต้น
โฆษณา ChatGPT นำเสนอภาพแรกเริ่มของทิศทางที่การโฆษณาดิจิทัลอาจจะมุ่งไป OpenAI คาดการณ์รายได้จากโฆษณาประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 ในขณะที่ Google กล่าวว่า Gemini ไม่มีโฆษณาและไม่มีแผนการใด ๆ ในปัจจุบัน ทำให้ OpenAI เป็นบริษัทหลักที่กำลังทดสอบโมเดลนี้ในปัจจุบัน
สำหรับผู้โฆษณา การทำความเข้าใจว่าผู้คนพูดคุยกับ AI อย่างไร อาจมีความสำคัญมากพอ ๆ กับการทำความเข้าใจว่าพวกเขาค้นหาอย่างไร แบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่มีงบประมาณมากที่สุด แต่จะเป็นแบรนด์ที่รู้ว่าเมื่อใดที่ข้อความของพวกเขาสร้างคุณค่าอย่างแท้จริงให้กับการสนทนา