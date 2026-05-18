AI ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟได้ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การประมูลอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา และคุณภาพการเข้าชมที่ดีขึ้น ส่งผลให้ ROAS ดีขึ้น ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ลดลง และเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้ามากขึ้น
โฆษณาแบบเนทีฟมีกฎง่าย ๆ ข้อเดียว: แสดงโฆษณาที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม หากพลาดข้อใดข้อหนึ่ง แคมเปญของคุณก็จะขาดทุน นั่นเป็นความจริงเสมอมา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเร็วในการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การหาว่าโฆษณาใดได้ผล กลุ่มเป้าหมายใดที่แปลงเป็นลูกค้าได้ หรือตำแหน่งโฆษณาใดคุ้มค่า ต้องใช้เวลาทดสอบด้วยตนเองหลายสัปดาห์ ตอนนี้วงจรนั้นทำงานในพื้นหลังอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีใครแตะต้องสเปรดชีตเลย
แคมเปญทั้งห้าด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสำรวจว่าปัญหาคืออะไร พวกเขาทำอะไร และตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ทำไม AI ถึงทำงานได้ดีในโฆษณาแบบเนทีฟ
ความเกี่ยวข้องเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพของโฆษณาแบบเนทีฟ ยิ่งความสอดคล้องระหว่างโฆษณาและเนื้อหาโดยรอบ กลุ่มเป้าหมาย และเวลา มากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น การทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันอย่างสม่ำเสมอ ในแคมเปญและตำแหน่งการแสดงโฆษณาที่หลากหลาย คือจุดเด่นที่สุดของ AI
การกำหนดเป้าหมาย การเสนอราคา การหมุนเวียนโฆษณา และการวิเคราะห์การเข้าชม สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง สิ่งที่เคยใช้เวลาทดสอบหลายวัน สามารถทำได้แบบเรียลไทม์ โดยสัญญาณการปรับปรุงจะถูกส่งกลับไปยังแคมเปญโดยอัตโนมัติ
นี่คือภาพรวมของผลลัพธ์ในส่วนหลัก ๆ ของการจัดการแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟ
|ความสามารถของ AI
|ผลกระทบต่อแคมเปญ
|การกำหนดเป้าหมายแบบคาดการณ์
|ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงได้เร็วขึ้น
|การปรับปรุงโฆษณา
|ปรับปรุง CTR และลดความเบื่อโฆษณา
|การเสนอราคาอัตโนมัติ
|ช่วยรักษาระดับ CPA และ ROAS ตามเป้าหมาย
|การวิเคราะห์คุณภาพการเข้าชม
|กรองการเข้าชมที่มีคุณภาพต่ำหรือไม่ถูกต้อง
|การจับคู่ตามบริบท
|วางโฆษณาในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
การกำหนดเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้าช่วยเพิ่มคุณภาพการเข้าชมเว็บไซต์ได้
AI ประมวลผลรูปแบบการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการท่องเว็บ สัญญาณจากอุปกรณ์ และข้อมูลบริบท เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเป็นลูกค้าสูงกว่าได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าการแบ่งกลุ่มด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณภาพการเข้าชมที่ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่จะมีการเสนอราคาใด ๆ เกิดขึ้น
AI ช่วยเร่งการทดสอบโฆษณา
แคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟจะสูญเสียโมเมนตัมอย่างรวดเร็วเมื่อโฆษณาล้าสมัย เครื่องมือ AI จะทดสอบหัวข้อ รูปภาพ และปุ่ม CTA อย่างต่อเนื่อง โดยจะปรับการใช้จ่ายไปยังเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติ ลดระยะเวลาการทดสอบ A/B ด้วยตนเองที่เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์ให้เหลือเพียงกระบวนการเบื้องหลังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเสนอราคาอัตโนมัติช่วยให้ ROAS ดีขึ้น
การเสนอราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะปรับเป้าหมาย CPC และ CPA แบบเรียลไทม์ตามความน่าจะเป็นของการสร้างลูกค้า คุณภาพการวางตำแหน่งโฆษณา และพฤติกรรมการเข้าชม ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงซึ่งมีกำไรน้อย ระดับการตอบสนองดังกล่าวสร้างความแตกต่างที่วัดได้ในผลกำไรโดยรวมของแคมเปญ
AI ตามบริบทช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้อง
AI ตามบริบท ประเมินเนื้อหาหน้าเว็บ คำสำคัญ และโครงสร้างเพื่อจับคู่โฆษณากับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโฆษณาแบบเนทีฟ การจับคู่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นและลดการลดลงของผู้เข้าชมหลังคลิก ซึ่งเป็นสองตัวชี้วัดที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของแคมเปญ
กรณีศึกษาที่ 1: Heinz ใช้ AI พิสูจน์การจดจำแบรนด์ของตนเอง
ตัวอย่างการโฆษณาด้วย AI ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางส่วนนั้น เกิดจากแนวคิดที่เรียบง่ายและจดจำได้ทันที Heinz ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ด้วยแคมเปญซอสมะเขือเทศ AI ที่โด่งดังของพวกเขา
ความท้าทาย
Heinz ต้องการเสริมสร้างการจดจำแบรนด์ในตลาดผู้บริโภคที่มีการแข่งขันสูง และทำในวิธีที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นการรับรู้แบบเฉื่อยชา
กลยุทธ์ AI
Heinz ใช้เครื่องมือ AI แบบสร้างสรรค์ รวมถึง DALL·E เพื่อสร้างภาพซอสมะเขือเทศจากข้อความง่าย ๆ แนวคิดหลักที่ขับเคลื่อนแคมเปญนั้นตรงไปตรงมา ไม่ว่าข้อความจะถูกเขียนอย่างไร ภาพซอสมะเขือเทศที่สร้างโดย AI ก็จะดูเหมือนขวดซอสมะเขือเทศของ Heinz เสมอ แบรนด์นำข้อสังเกตนั้นมาสร้างเป็นข้อความหลัก "นี่คือหน้าตาซอสมะเขือเทศจาก AI" และเชิญชวนให้ผู้ใช้ลองใช้คำสั่งของตนเองและแบ่งปันผลลัพธ์ ทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์
แคมเปญนี้สร้างการมีส่วนร่วมทางออนไลน์อย่างมหาศาล การรายงานข่าวในสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และกระแสการแชร์บนโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างโฆษณา AI แบบสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุดในรอบไม่กี่ปีมานี้
ข้อคิดสำคัญ
Heinz ไม่ได้ใช้ AI เพื่อสร้างแบรนด์ขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่ใช้ AI เพื่อพิสูจน์ว่าแบรนด์ของตนนั้นเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จเพราะข้อมูลเชิงลึกหลักนั้นแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง และเทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้ชมมีวิธีสัมผัสประสบการณ์โดยตรง
กรณีศึกษาที่ 2: Bedrop ลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ได้สูงสุดถึง 76% ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ของ MGID
แคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟที่เน้นประสิทธิภาพมักประสบปัญหาในการขยายงบประมาณโดยไม่สูญเสียผลกำไร Bedrop แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง เผชิญกับความท้าทายดังกล่าวในตลาดสุขภาพของเยอรมนีที่มีการแข่งขันสูง นี่จึงกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาโฆษณาแบบเนทีฟที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI สามารถปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและขนาดไปพร้อมกันได้อย่างไร
ความท้าทาย
Bedrop ต้องการเพิ่มปริมาณการซื้อและอัตราการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าโดยไม่ลดกำไรในตลาดสุขภาพและความงามที่มีการแข่งขันสูงในเยอรมนี ปัญหาหลักอยู่ที่การระบุแหล่งที่มา MGID ปรับแต่งโดยเน้นข้อมูลการคลิกครั้งสุดท้าย ในขณะที่ Bedrop วัดประสิทธิภาพผ่านโมเดลการคลิกครั้งแรกของ Tracify ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่แพลตฟอร์มรายงานกับสิ่งที่ธุรกิจเห็นจริง
กลยุทธ์ AI
MGID วางโครงสร้างการปรับแต่งโดยเน้นสี่ประเด็นหลัก ได้แก่ ความสดใหม่ของโฆษณา ประสิทธิภาพการประมูล คุณภาพการเข้าชม และความสอดคล้องของการระบุแหล่งที่มา
แคมเปญเปลี่ยนจากการประมูลแบบ CPC เป็น CPA Tune ซึ่งเป็นโมเดลการประมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ MGID ซึ่งปรับให้เข้ากับเป้าหมายการสร้างลูกค้าแบบเรียลไทม์ ประสิทธิภาพของโฆษณาได้รับการตรวจสอบผ่านข้อมูลเชิงลึกของ CTR Guard พร้อมการอัปเดตเป็นประจำเพื่อป้องกันความเบื่อโฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ทำผลงานได้ไม่ดีจะถูกตัดออกอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณใหม่ไปยังตำแหน่งโฆษณาที่ดีกว่า การเปรียบเทียบข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของ MGID และ Tracify รายสัปดาห์ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
ผลลัพธ์
เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่สี่ Bedrop ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างมีนัยสำคัญ:
- ลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ได้สูงสุดถึง 76.54%
- เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROAS) ได้สูงสุดถึง 297%
แคมเปญยังคงรักษาความสอดคล้องที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มและข้อมูลการระบุแหล่งที่มาภายในของผู้ลงโฆษณา ทำให้แบรนด์สามารถปรับขนาดงบประมาณได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ข้อคิดสำคัญ
ด้วยการผสมผสานการประมูลอัตโนมัติกับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การอัปเดตโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ และการติดตามการระบุแหล่งที่มาอย่างซื่อสัตย์ MGID ทำให้การปรับขนาดเป็นไปได้โดยไม่สูญเสียผลกำไร ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง วินัยในการดำเนินงานนั้นมีความสำคัญพอ ๆ กับเทคโนโลยีเอง
กรณีศึกษาที่ 3: Nike ใช้ข้อมูลการแข่งขันสองทศวรรษเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเดียว
ตัวอย่างแคมเปญ AI บางส่วนมุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ในขณะที่บางส่วนแสดงให้เห็นว่า AI สามารถเสริมสร้างการเล่าเรื่องและการมีส่วนร่วมของผู้ชมในวงกว้างได้อย่างไร แคมเปญ “Never Done Evolving” ของ Nike กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของการใช้ AI ในการโฆษณา โดยการผสมผสานข้อมูลกีฬา แมชชีนเลิร์นนิง และการเล่าเรื่องที่สร้างอารมณ์ร่วม
ความท้าทาย
Nike ต้องการฉลองครบรอบ 50 ปีด้วยสิ่งที่มีความหมายมากกว่าการย้อนรำลึกถึงอดีต เป้าหมายคือการเฉลิมฉลองอาชีพของเซเรนา วิลเลียมส์ในแบบที่ให้ความรู้สึกสร้างสรรค์อย่างแท้จริง สร้างความประทับใจทางอารมณ์ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องโดดเด่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมสื่อที่มีการแข่งขันสูงมาก
กลยุทธ์ AI
Nike ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันของเซเรนา วิลเลียมส์เกือบสองทศวรรษ (การเคลื่อนไหว การเลือกช็อต รูปแบบการตัดสินใจ สไตล์การเล่นในแต่ละช่วงอาชีพ) และใช้การวิเคราะห์นั้นเพื่อจำลองการแข่งขันเสมือนจริงระหว่างตัวเธอในวัยเยาว์และวัยผู้ใหญ่ เทคโนโลยีนี้สร้างการเล่นของเธอในแต่ละช่วงอาชีพขึ้นมาใหม่ได้อย่างสมจริง จนทำให้การเปรียบเทียบดูสมจริงมากกว่าแค่การแสดงให้เห็น AI ไม่ได้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นหัวใจหลักของแคมเปญ แต่ AI เป็นกลไกที่ทำให้การเล่าเรื่องน่าเชื่อถือ
ผลลัพธ์
แคมเปญนี้สร้างการมีส่วนร่วมทางออนไลน์อย่างมหาศาลและได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำตำแหน่งของไนกี้ในด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพด้านกีฬาชั้นยอด นอกจากนี้ยังกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แข็งแกร่งที่สุดของการใช้ AI ในแคมเปญโฆษณา โดยที่แมชชีนเลิร์นนิงสนับสนุนการเล่าเรื่องที่เน้นอารมณ์ แทนที่จะมาแทนที่การเล่าเรื่อง
ข้อคิดสำคัญ
แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จเพราะเรื่องราวมาก่อน ข้อมูลการแข่งขันกว่าสองทศวรรษคงไม่มีความหมายอะไรหากปราศจากเรื่องราวที่น่าสนใจ: AI ช่วยให้ Nike สามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างแม่นยำและครอบคลุม แต่ทิศทางขแงโฆษณาต่างหากที่ทำให้มันประสบความสำเร็จ
กรณีศึกษาที่ 4: Nutella ทำให้กระปุก Nutella 7 ล้านกระปุกมีความพิเศษเฉพาะตัวได้อย่างไร
การสร้างความเฉพาะบุคคลกลายเป็นหนึ่งในธีมสำคัญที่สุดของเรื่องราวความสำเร็จด้านโฆษณา AI ในยุคปัจจุบัน Nutella แสดงให้เห็นว่า AI สามารถเปลี่ยนแม้แต่บรรจุภัณฑ์จริงให้กลายเป็นประสบการณ์การโฆษณาขนาดใหญ่ได้อย่างไร
ความท้าทาย
Nutella เผชิญกับความท้าทายที่พบได้ทั่วไปในแบรนด์สินค้าตลาดมวลชน บริษัทต้องการสร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนนับล้านซื้อโดยไม่คิดมาก เป้าหมายคือการทำให้สินค้าที่คุ้นเคยรู้สึกคุ้มค่าที่จะตามหา แบ่งปัน และพูดถึง โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวผลิตภัณฑ์เอง
กลยุทธ์ AI
สำหรับแคมเปญ "Unica" ในอิตาลี Nutella ใช้อัลกอริทึมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างฉลากขวดที่ไม่ซ้ำกันถึงเจ็ดล้านแบบ แต่ละแบบเป็นการผสมผสานที่แตกต่างกันของลวดลาย สี และองค์ประกอบภาพ ไม่มีขวดไหนเหมือนกันเลย ฉลากเหล่านี้เปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้กลายเป็นของสะสม และผู้บริโภคก็ตอบสนองด้วยการตามหาฉลากที่ตนเองชื่นชอบและแบ่งปันทางออนไลน์ การขยายผลทางสังคมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์มากกว่าการโปรโมทแบบเสียค่าใช้จ่าย
ผลลัพธ์
ขวดทั้งเจ็ดล้านขวดขายหมดเกลี้ยง ในขณะที่แคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและการมองเห็นแบรนด์อย่างมีนัยสำคัญ แคมเปญนี้ยังกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของการใช้ AI ในการโฆษณาในหัวข้อการปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลในระดับที่กว้างขวางในการประชุมในปี 2025
ข้อคิดสำคัญ
การปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลในระดับนี้เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหากใช้การผลิตแบบดั้งเดิม Nutella ใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อทำสิ่งที่ดูเรียบง่ายในเชิงโครงสร้าง ในกรณีนี้คือการเปลี่ยนแปลงฉลาก แต่ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีนัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์กลายเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากกว่าที่จะเป็นเพียงสินค้าที่ซื้อทุกวัน
กรณีศึกษาที่ 5: Starbucks ผสานการปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลเข้ากับการดำเนินงานและโฆษณา
ตัวอย่างมากมายของการใช้ AI ในการโฆษณา มักมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือการทำงานอัตโนมัติของแคมเปญเท่านั้น Starbucks เลือกใช้ AI ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป โดยการผสานรวม AI เข้ากับการตลาดและประสบการณ์ของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม “Deep Brew” ของตัวเอง
ความท้าทาย
Starbucks ดำเนินธุรกิจในระดับที่การปรับตามความชอบส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอทำได้ยาก ความท้าทายคือการทำให้คำแนะนำมีความเกี่ยวข้องและทันท่วงทีสำหรับผู้ใช้แอปและสมาชิกสะสมแต้มหลายล้านคน โดยไม่ทำให้ประสบการณ์นั้นดูเป็นกลไกเกินไปหรือให้ความรู้สึกซ้ำซาก
กลยุทธ์ AI
Starbucks สร้างกลยุทธ์ AI ขึ้นมาโดยใช้แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองที่ชื่อ Deep Brew ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมประวัติการซื้อ ข้อมูลพฤติกรรม สัญญาณตำแหน่ง และรูปแบบการสั่งซื้อ เพื่อสร้างคำแนะนำเฉพาะบุคคลภายในแอปและระบบนิเวศของสมาชิกที่สะสมแต้ม
สิ่งที่ทำให้ Deep Brew แตกต่างจากระบบแนะนำสินค้าทั่วไปคือขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มเดียวกันนี้ยังรองรับการพยากรณ์สินค้าคงคลัง การวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการวางแผนความต้องการในร้านค้าต่าง ๆ การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการดำเนินงานต่าง ๆ ทำงานผ่านระบบเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าการปรับปรุงที่ลูกค้าเห็นและการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนหลังบ้านจะได้รับการจัดการบนแพลตฟอร์มเดียว
ผลลัพธ์
AI ช่วยให้ Starbucks ปรับปรุงการปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคล ปรับปรุงการดำเนินงานให้คล่องตัว และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมดิจิทัลและในร้านค้า โครงการนี้ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในตัวอย่างการโฆษณาด้วย AI เนื่องจากเป็นการผสมผสานการตลาดแบบเฉพาะบุคคลเข้ากับประสิทธิภาพการดำเนินงาน แทนที่จะแยกออกจากกัน
ข้อคิดสำคัญ
Starbucks มองการปรับแต่งเฉพาะบุคคลเป็นปัญหาด้านการดำเนินงาน โดยการเชื่อมโยงคำแนะนำที่ลูกค้าเห็นกับการวางแผนระดับร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มเดียว บริษัทจึงสร้างความสม่ำเสมอที่โครงการการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่วนใหญ่ทำไม่ได้จนสำเร็จ
สิ่งที่แคมเปญที่ประสบความสำเร็จที่สุดมีเหมือนกัน
แม้ว่าอุตสาหกรรมจะดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ตัวอย่างการโฆษณาด้วย AI ที่ประสบความสำเร็จที่สุดมักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
AI ช่วยเร่งวงจรการเรียนรู้
การปรับแต่งด้วยตนเอง เช่น การทดสอบโฆษณา การตรวจสอบตำแหน่งโฆษณา การปรับราคาเสนอ จะดำเนินการในรอบสัปดาห์เป็นอย่างดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยมีความล่าช้า AI จะบีบอัดวงจรการตอบรับนั้นให้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้ แคมเปญจะปรับตัวตามสัญญาณประสิทธิภาพก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้
ในแคมเปญทั้งห้า การปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้:
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใคร
- คำแนะนำเฉพาะบุคคล
- การเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- การหมุนเวียนโฆษณาแบบอัตโนมัติ
แม้ว่ารูปแบบจะแตกต่างกัน แต่ตรรกะพื้นฐานนั้นสอดคล้องกัน ยิ่งประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไหร่ การตอบสนองก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
ระบบอัตโนมัติช่วยลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในแคมเปญเหล่านี้มาจากการใช้จ่ายที่ดีขึ้น การเสนอราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การกรองการเข้าชม และการกำหนดเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยลดส่วนแบ่งงบประมาณที่ใช้ไปกับตำแหน่งโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายที่ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า ซึ่งเป็นจุดที่แคมเปญเนทีฟส่วนใหญ่สูญเสียกำไรไปโดยไม่รู้ตัว
แคมเปญ AI ที่ทรงพลังยังคงขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
แคมเปญเหล่านี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี ไฮนซ์มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแบรนด์ ไนกี้มีเรื่องราวที่คุ้มค่าแก่การบอกเล่า นูเทลล่ามีกลไกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีความพิเศษเฉพาะตัว แม้ว่า AI จะทำให้ไอเดียเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้ในวงกว้าง แต่ไอเดียเหล่านั้นมาก่อน การจัดลำดับนั้นสำคัญ และเป็นจุดที่แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวนมากทำผิดพลาด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ทำงานโดยใช้ข้อมูลป้อนเข้าที่ได้รับ รากฐานของแคมเปญที่แข็งแกร่ง เช่น ความหลากหลายของโฆษณา เป้าหมายการสร้างลูกค้าที่ชัดเจน การติดตามที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ระบบอัตโนมัติสร้างแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางปฏิบัติเหล่านี้แยกแคมเปญที่ประสบความสำเร็จออกจากแคมเปญที่หยุดชะงักอย่างรวดเร็ว
- เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่กว้างขึ้น: ข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายที่แคบจะจำกัดข้อมูลที่ระบบ AI ต้องการในการระบุรูปแบบและกลุ่มที่มีความตั้งใจสูง พารามิเตอร์เริ่มต้นที่กว้างขึ้นจะช่วยให้ระบบอัลกอริทึมมีพื้นที่ในการเรียนรู้ก่อนที่จะปรับให้แคบลงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
- ทดสอบโฆษณามากกว่าที่คิดว่าจำเป็น: ชุดโฆษณาขนาดใหญ่ ทั้งหัวข้อ รูปภาพ และ CTA หลาย ๆ แบบจะให้สัญญาณแก่ระบบอัลกอริทึมมากขึ้นในการทำงาน รูปแบบที่ชนะนั้นแทบจะไม่ใช่รูปแบบที่คุณเลือกด้วยตนเอง
- อัปเดตโฆษณาตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ: เมื่อเริ่มเกิดความเบื่อโฆษณาขึ้น ประสิทธิภาพของโฆษณาแบบเนทีฟจะลดลงเร็วกว่าที่ผู้โฆษณาส่วนใหญ่คาดไว้ การอัปเดตโฆษณาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษา CTR และทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพคงที่ตลอดการดำเนินแคมเปญที่ยาวนานขึ้น
- ขยายขอบเขต AI ให้เหนือกว่าแค่ตัวโฆษณาเอง: การปรับปรุง ROAS ที่ดีที่สุดบางส่วนมาจากการผสมผสานการกำหนดเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพหลังการคลิก: หน้าแลนดิ้งเพจแบบไดนามิก ข้อความส่วนบุคคล การทดสอบ CTA การคลิกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางการสร้างลูกค้าเท่านั้น
- เปลี่ยนไปใช้การประมูลอัตโนมัติเมื่อข้อมูลการสร้างลูกค้ามีความเสถียร: โมเดลการประมูล AI ต้องการสัญญาณที่เชื่อถือได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล การเริ่มต้นด้วยการประมูลด้วยตนเองและค่อย ๆ เปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติจะทำให้ระบบมีประวัติเพียงพอที่จะทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างมีความหมาย
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเข้าชมมากกว่าปริมาณ: การเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ การกรองด้วย AI และการจับคู่ตามบริบทจะช่วยให้มั่นใจได้ว่างบประมาณจะถูกใช้ไปกับตำแหน่งโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายที่ก่อให้เกิดการสร้างลูกค้าได้จริง
- รักษาการวางแผนกลยุทธ์ด้านโฆษณาไว้ในมือมนุษย์: AI ช่วยเร่งการทดสอบและการดำเนินการ แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะสิ่งที่มีอยู่แล้วเท่านั้น แนวคิดแคมเปญ ทิศทางของข้อความ และความสอดคล้องของแบรนด์ยังคงต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างรอบคอบของมนุษย์ และนั่นคือจุดที่ประสิทธิภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นจริง
ข้อได้เปรียบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี
แคมเปญทั้งห้าในบทความนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรม งบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่พลวัตพื้นฐานนั้นสอดคล้องกัน แทนที่จะเข้ามาแทนที่งานเชิงกลยุทธ์ AI ทำให้การดำเนินการเร็วขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพแม่นยำยิ่งขึ้น และการขยายขนาดพึ่งพาการแทรกแซงด้วยตนเองน้อยลง
เครื่องมือต่าง ๆ มีให้ใช้งานอย่างแพร่หลายในขณะนี้ สิ่งที่แยกแคมเปญที่ประสบความสำเร็จออกจากแคมเปญที่ไม่ประสบความสำเร็จคือวิธีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ข้อมูลโฆษณาที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ระบบอัตโนมัติสามารถทำได้และทำไม่ได้ด้วยตัวเอง
คำถามที่พบบ่อย
AI ช่วยปรับปรุงแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟได้อย่างไร
AI ช่วยปรับปรุงแคมเปญแบบเนทีฟในหลายระดับพร้อมกัน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย การทดสอบโฆษณา การจัดการการเสนอราคา และการกรองการเข้าชม ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในทางปฏิบัติคือความเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพที่ก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาหลายวันในการวิเคราะห์ด้วยตนเอง ตอนนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้แคมเปญสามารถปรับตัวให้เข้ากับสัญญาณประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถให้ผลลัพธ์อะไรได้บ้าง
ผลลัพธ์จะแตกต่างกันอย่างมากตามประเภทธุรกิจ งบประมาณ และความสมบูรณ์ของแคมเปญ แต่การปรับปรุงที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ที่ต่ำลง และผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการโฆษณา (ROAS) ที่แข็งแกร่งขึ้น กรณีศึกษาของ Bedrop ในบทความนี้ พบว่า CPA ลดลงกว่า 76% และ ROAS เพิ่มขึ้นเกือบ 300% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีโครงสร้างที่ดี ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
โฆษณาแบบเนทีฟที่ใช้ AI เหมาะสำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่เท่านั้นหรือไม่
ไม่ใช่ ในขณะที่แบรนด์ขนาดใหญ่มีข้อมูลมากกว่า แต่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI สามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับงบประมาณ ผู้โฆษณารายเล็กมักเห็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในสัดส่วนที่เท่ากัน เนื่องจากระบบอัตโนมัติช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีทีมซื้อสื่อขนาดใหญ่
MGID ใช้ AI ในการโฆษณาแบบเนทีฟอย่างไร
MGID ใช้ AI ตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ: การกำหนดเป้าหมายเชิงคาดการณ์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูง การเสนอราคาอัตโนมัติผ่าน CPA Tune การให้คะแนนประสิทธิภาพของโฆษณาผ่าน CTR Guard การจับคู่ตามบริบทเพื่อความเกี่ยวข้องของตำแหน่งโฆษณา และการกรองการเข้าชมเพื่อลดการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือมีคุณภาพต่ำ
ฉันจำเป็นต้องมีชิ้นงานโฆษณาจำนวนมากเพื่อใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ชิ้นงานโฆษณาที่หลากหลายจะช่วยให้ระบบ AI ได้รับสัญญาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ: ชิ้นงานโฆษณาจำนวนมากที่มีคุณภาพต่ำจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี AI ยังสามารถช่วยสร้างชิ้นงานที่หลากหลายได้ แต่ข้อความหลักและทิศทางด้านภาพยังคงได้รับประโยชน์จากการป้อนข้อมูลอย่างรอบคอบจากมนุษย์อยู่