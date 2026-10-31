แคมเปญช่วง Black Friday ที่ประสบความสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน อาจเริ่มสูญเสียแรงส่งไปทันทีที่เข้าสู่เดือนธันวาคม
โฆษณาของคุณยังคงมียอดคลิก มีการสร้างลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขต่าง ๆ ก็ดูดีมาก แต่แล้วช่วง Cyber Monday ก็สิ้นสุดลง สิ่งที่ตามมาคือต้นทุนที่ค่อย ๆ สูงขึ้น ในขณะที่ยอดขายเริ่มชะลอตัวลง จนในที่สุด แคมเปญที่เคยทำผลงานได้ดีที่สุดกลับกลายเป็นขาลงเสียอย่างนั้น
ความเป็นจริงแล้ว อาจไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเลย ผู้บริโภคยังคงซื้อสินค้าอยู่ เพียงแต่ลำดับความสำคัญของพวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อใกล้ถึงกำหนดวันสุดท้ายสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ทันช่วงคริสต์มาส ส่วนลดต่าง ๆ ก็เริ่มมีความสำคัญน้อยลง และการทุ่มงบประมาณเพิ่มเข้าไปในแคมเปญอาจส่งผลให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมได้
คำถามคือคุณควรเดินหน้าใช้กลยุทธ์เดิมที่ได้ผลอยู่เมื่อใด เมื่อใดควรปรับเปลี่ยน และเมื่อใดถึงเวลาที่ต้องทบทวนแนวทางทั้งหมดใหม่ คำตอบขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลจากแคมเปญของคุณกำลังบอกอะไร และในขณะนั้นผู้บริโภคต้องการอะไรกันแน่
หนึ่งฤดูกาลกับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
ช่วง Black Friday มักจะเน้นไปที่การนำเสนอส่วนลดเป็นหลัก ในขณะที่ช่วงคริสต์มาสจะให้ความสำคัญกับตัวเลือกของขวัญและกำหนดเวลาในการจัดส่งสินค้า ในระหว่างช่วงเวลานี้ ผู้บริโภคจำนวนมากต่างเปรียบเทียบราคา สร้างรายการสินค้าที่อยากได้หรือเฝ้ารอว่าจะมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้ปรากฏออกมาอีกหรือไม่
แม้บางคนจะเลือกซื้อของขวัญคริสต์มาสเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่บางคนก็อาจจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมักจะมีความทับซ้อนกันในช่วงเทศกาล แม้แต่คนที่มุ่งเน้นแต่การหาสินค้าราคาถูกที่สุด ก็อาจกลายเป็นคนที่ต้องรีบซื้อของขวัญในนาทีสุดท้ายได้หากสถานการณ์เอื้ออำนวย นี่คือสิ่งที่ทำให้การโฆษณาในช่วงเทศกาลมีความซับซ้อน เพราะแม้ปฏิทินจะกำหนดตารางเวลาไว้ให้เหล่านักการตลาด แต่ผู้บริโภคก็ไม่ได้ปฏิบัติตามตารางเหล่านั้นเสมอไป
ตัวเลขต่าง ๆ ยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี โดย EMARKETER คาดการณ์ว่าช่วง Cyber Five (ระยะเวลา 5 วันตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าถึง Cyber Monday) จะคิดเป็นสัดส่วนถึง 16.5% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซในช่วงเทศกาลในสหรัฐอเมริกาในปี 2026 ในขณะเดียวกัน Basis พบว่า 54% ของผู้บริโภคที่ได้รับการสำรวจ ไม่ได้มองว่า Black Friday หรือ Cyber Monday เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต้องซื้อสินค้า เนื่องจากมีข้อเสนอดี ๆ ให้เลือกตลอดทั้งฤดูกาล
รายการสินค้าที่ผู้บริโภคตั้งใจจะซื้อก็มีความยืดหยุ่นเช่นกัน โดย 39% ของผู้ที่ซื้อของขวัญในช่วงเทศกาลมีการวางแผนการซื้อส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ 43% เป็นการผสมผสานระหว่างการวางแผนซื้อไว้ก่อน กับการเลือกซื้อสินค้าที่เพิ่งมาพบเห็นในภายหลังระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจริง ความยืดหยุ่นดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับการโฆษณาที่เน้นเนื้อหา เนื่องจากผู้ที่กำลังอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผิวในช่วงฤดูหนาวอาจได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาไม่เคยนึกถึงมาก่อน
|ช่วงเทศกาล
|สิ่งที่อยู่ในใจของผู้ซื้อ
|สิ่งที่ผู้โฆษณาควรพิจารณาใหม่
|ก่อนช่วง Black Friday
|ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ และตัดสินใจว่าจะเพิ่มสินค้าชิ้นไหนลงในรายการสิ่งที่อยากได้
|กลุ่มเป้าหมายพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อแล้วหรือยัง หรือแคมเปญจำเป็นต้องสร้างความสนใจก่อน
|ช่วง Black Friday และ Cyber Monday
|มองหาข้อเสนอที่คุ้มค่าและตัดสินใจว่าจะซื้อทันทีเลยหรือไม่
|แคมเปญสามารถขยายขอบเขตโดยไม่กระทบต่อผลกำไรได้หรือไม่
|ช่วงเดือนธันวาคมและเทศกาลคริสต์มาส
|เลือกของขวัญที่มีความหมาย ตรวจสอบความพร้อมของสินค้า และกังวลเรื่องกำหนดเวลาในการจัดส่ง
|ข้อเสนอที่มีอยู่ยังคงตอบโจทย์สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อหรือไม่
|หลังเทศกาลคริสต์มาส
|มองหาข้อเสนอหลังเทศกาล เลือกซื้อของให้ตัวเอง และให้ความสำคัญกับสิ่งใหม่ ๆ
|แคมเปญใดที่ยังคงมีความต้องการรองรับอยู่ และแคมเปญใดที่หมดความจำเป็นไปแล้ว
ให้มองว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นกรอบความคิดที่มีความคาบเกี่ยวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อที่กำลังเปรียบเทียบสินค้าในช่วงเดือนธันวาคม อาจต้องการความมั่นใจในระดับเดียวกับคนที่กำลังเลือกดูสินค้าในช่วงเดือนตุลาคม หน้าที่ของคุณคือการปรับแคมเปญให้สอดคล้องกับกรอบความคิดของผู้ซื้อในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้าผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือการทำให้ข้อเสนอที่น่าสนใจอยู่แล้วนั้น ตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น
ก่อนถึงช่วง Black Friday: กลุ่มเป้าหมายของคุณพร้อมที่จะซื้อแล้วหรือยัง
เมื่อ Black Friday ใกล้เข้ามาและคู่แข่งต่างก็เร่งเครื่องกันอย่างเต็มที่ จึงเป็นเรื่องยากที่จะหักห้ามใจไม่ให้ผลักดันทุกแคมเปญไปสู่โหมดสร้างลูกค้า ทั้งที่ในความเป็นจริง ผู้ซื้อจำนวนมากยังไม่ได้ตัดสินใจเลยด้วยซ้ำว่าต้องการซื้ออะไร
ข้อมูลจาก Emplifi ระบุว่า ผู้บริโภคในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรที่ได้รับการสำรวจจำนวน 49% คาดว่าจะเริ่มคิดเรื่องการซื้อของช่วงเทศกาลภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2026 ในขณะที่ 38% วางแผนว่าจะเริ่มซื้อของขวัญแล้ว ความสนใจเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อในทันที
คุณควรสร้างความต้องการหรือมุ่งเน้นไปที่การสร้างลูกค้าเลยดี คำตอบขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นของแคมเปญนั้น ๆ
|จุดตัดสินใจ
|สถานการณ์ A: แบรนด์ใหม่
|สถานการณ์ B: สินค้าที่ขายดีอยู่แล้ว
|สถานการณ์
|แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแห่งใหม่ต้องการดึงดูดนักช้อปในช่วงเทศกาล แต่ยังเป็นที่รู้จักน้อยและมีข้อมูลการซื้อจำกัด
|ร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียงมีสินค้าที่ได้รับความนิยม มีระบบติดตามการซื้อที่เชื่อถือได้ และมีประวัติยอดขายที่ทำกำไรได้ดี
|สิ่งที่อาจดึงดูดใจ
|เปิดตัวด้วยส่วนลดครั้งใหญ่สำหรับ Black Friday โดยหวังว่ายอดคลิกจะเปลี่ยนเป็นยอดขาย
|เพิ่มงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อคว้าโอกาสจากความต้องการซื้อที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด
|แนวทางที่ชาญฉลาดกว่า
|แนะนำสินค้า ทดสอบความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และระบุว่าข้อความแบบใดที่สามารถดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่มีศักยภาพได้
|ขยายกิจกรรมที่เน้นการปิดการขายอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สำหรับ MGID: ในกรณีของแคมเปญที่ต้องการการมองเห็นในวงกว้างก่อนถึงช่วงพีคของการขาย รูปแบบโฆษณาแบบดิสเพลย์ วิดีโอ และสื่อสมบูรณ์สามารถช่วยแนะนำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมใหม่ ๆ ได้ การกำหนดเป้าหมายตามบริบทจะช่วยเชื่อมโยงโฆษณาแบบเนทีฟเข้ากับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ CPA Tune จะช่วยปรับ CPC ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย CPA ที่กำหนดไว้ เมื่อมีข้อมูลการสร้างลูกค้ามากเพียงพอ กลยุทธ์ทั้งสองนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยกิจกรรมที่เน้นการสร้างการรับรู้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยต่อแบรนด์ ส่วนแคมเปญที่มุ่งเน้นการสร้างลูกค้าจะคอยผลักดันให้เกิดการดำเนินการที่วัดผลได้ ในขณะที่ผู้ซื้อค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้การตัดสินใจซื้อมากขึ้น
สี่สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนขยายขนาดแคมเปญ
การเพิ่มงบประมาณจะช่วยส่งเสริมแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกัน มันอาจทำให้ความผิดพลาดที่มีราคาแพงอยู่แล้ว กลายเป็นความผิดพลาดที่ต้องจ่ายแพงกว่าเดิมก็ได้ ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจขยายขนาดแคมเปญ ควรตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เสียก่อน:
- ข้อมูลการสร้างลูกค้า: คุณมีจำนวนการสร้างลูกค้ามากพอที่จะชี้วัดถึงแนวโน้มที่แท้จริงแล้วหรือยัง หรือคุณกำลังตัดสินประสิทธิภาพจากจำนวนคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น
- ความสามารถในการทำกำไร: คุณทราบหรือไม่ว่า CPA สูงสุดที่ข้อเสนอของคุณสามารถรองรับได้คือเท่าไหร่ หลังจากที่หักส่วนลดและต้นทุนอื่น ๆ ออกแล้ว
- หน้าแลนดิ้งเพจ: ลูกค้าสามารถเข้าใจข้อเสนอ ตรวจสอบสถานะสินค้า และดำเนินการสั่งซื้อจนเสร็จสิ้นได้โดยไม่มีอุปสรรคที่ไม่จำเป็นใช่หรือไม่
- ศักยภาพในการขยายขนาด: ยังมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพได้อีกหรือไม่ หรือคุณกำลังจ่ายเงินมากขึ้นเพียงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มเดิม
หากผ่านการตรวจสอบทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว คุณก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะขยายขนาดแคมเปญ แต่หากคำตอบในบางข้อยังไม่ชัดเจน การทดสอบในสเกลที่เล็กลงก่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่กว่าในภายหลัง
Black Friday: เมื่อการขยายขนาดแคมเปญไม่คุ้มค่าอีกต่อไป
ตัวเลขในช่วงเทศกาล Black Friday อาจดูดีจนน่าหลงผิดได้ แม้ว่ายอดสั่งซื้อจะหลั่งไหลเข้ามาและกราฟการสร้างลูกค้าจะพุ่งสูงขึ้น แต่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ "อัตรากำไร" เพื่อดูว่าแคมเปญนั้นประสบความสำเร็จจริง ๆ หรือไม่
ส่วนลดจะทำให้รายได้ต่อการขายลดลง ในขณะที่ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูงขึ้นอาจเข้ามาเบียดบังกำไรที่เหลืออยู่ จนกลายเป็นว่าแม้คุณจะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่กลับมีกำไรน้อยลง
ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลง: ตัวอย่างการคำนวณ
ลองพิจารณาสินค้าที่มีราคาขาย 100 ดอลลาร์ โดยมีต้นทุนสินค้าและค่าดำเนินการจัดส่งรวม 40 ดอลลาร์ มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการให้ส่วนลดและต้นทุนค่าโฆษณาที่สูงขึ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง:
|ตัวชี้วัด
|แคมเปญปกติ
|แคมเปญ Black Friday
|ราคาขาย
|$100
|$75
|ต้นทุนสินค้าและค่าดำเนินการจัดส่ง
|$40
|$40
|CPA
|$20
|$25
|กำไรต่อคำสั่งซื้อ
|$40
|$10
|จำนวนคำสั่งซื้อ
|100
|200
|กำไรสุทธิรวม
|$4,000
|$2,000
หากยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสองเท่าแต่กำไรกลับลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง การยอมรับอัตรากำไรที่ต่ำลงอาจยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า หากแคมเปญนั้นสามารถดึงดูดลูกค้าที่จะกลับมาซื้อซ้ำในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนวณตัวเลขเหล่านี้ให้ชัดเจนเสียก่อน
3 สัญญาณที่ควรเฝ้าระวัง
1. ค่า CPA ของคุณกำลังเข้าใกล้จุดคุ้มทุน
การให้ส่วนลดส่งผลต่อจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถจ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้ามาหนึ่งคน ดังนั้น คุณควรคำนวณค่า CPA ที่ยอมรับได้ใหม่ โดยอิงจากราคาโปรโมชันจริงและต้นทุนผันแปรต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการจัดส่ง
2. งบประมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างการเติบโตในสัดส่วนที่เท่ากัน
หากยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนการเปลี่ยนเป็นลูกค้าให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพต่ำลงหรือไม่ หรือ CPC แพงขึ้น หรืออัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้ากำลังลดลง หากเป็นเช่นนั้น ควรค่อย ๆ ปรับเพิ่มงบประมาณอย่างระมัดระวัง แทนที่จะคาดหวังว่าผลลัพธ์จะดีเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
3. กลุ่มเป้าหมายที่เคยสร้างผลลัพธ์ได้ดีที่สุด เริ่มมีต้นทุนสูงขึ้น
เมื่อเพิ่มงบประมาณ ยอดการเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาอาจมาจากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองน้อยกว่า หรือมาจากช่องทางวางโฆษณาที่มีราคาแพงกว่าเดิม คุณควรเปรียบเทียบค่า CPA และคุณภาพของการเปลี่ยนเป็นลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพื่อดูว่าการขยายงบประมาณยังคงดึงดูดลูกค้าที่คุ้มค่าอยู่หรือไม่
กำหนดเป้าหมาย CPA ของคุณให้เกิดประโยชน์
ลองกลับมาดูตัวอย่างสินค้าที่ราคา 75 ดอลลาร์ หากหักต้นทุนสินค้าและค่าดำเนินการจัดส่งออกไป 40 ดอลลาร์ คุณจะเหลือเงิน 35 ดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา ซึ่งนั่นคือค่า CPA ณ จุดคุ้มทุนภายใต้สมมติฐานแบบง่ายนี้ หากคุณตั้งเป้าหมาย CPA ไว้ที่ 35 ดอลลาร์ ยอดสั่งซื้อแรกก็จะไม่เหลือเงินไปครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือสร้างกำไร แต่หากคุณต้องการเหลือกำไร 15 ดอลลาร์ต่อคำสั่งซื้อ เพดานค่า CPA ของคุณก็จะลดลงเหลือ 20 ดอลลาร์
สำหรับบนแพลตฟอร์ม MGID: ฟีเจอร์ CPA Tune จะช่วยให้ CPC สอดคล้องกับเป้าหมาย CPA ที่คุณตั้งไว้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องคอยปรับราคาประมูลด้วยตนเอง ฟีเจอร์นี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการติดตามผลการสร้างลูกค้าที่แม่นยำ มีปริมาณการสร้างลูกค้าเพียงพอ และมีงบประมาณรายวันอยู่ที่ประมาณ 5–7 เท่าของเป้าหมาย CPA (หากตั้งเป้าหมายไว้ที่ 20 ดอลลาร์ ก็ควรใช้งบประมาณวันละประมาณ 100–140 ดอลลาร์)
กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อจำกัดความเสียหายไว้ล่วงหน้าก่อนถึงช่วงสุดสัปดาห์
ช่วงเทศกาล Black Friday ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนักสำหรับการตัดสินใจอย่างใจเย็น ใช้ข้อมูลอัตรากำไร ปริมาณการสร้างลูกค้า และความล่าช้าในการรายงานเพื่อพิจารณาว่าควรเข้าแทรกแซงเมื่อใด แทนที่จะตอบสนองต่อความผิดปกติทุกครั้งที่แดชบอร์ดแสดงผล
1. CPA กำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้
ควรกำหนดเกณฑ์การแจ้งเตือนไว้ที่ระดับต่ำกว่าค่า CPA สูงสุดที่คุณยอมรับได้ หากต้นทุนยังคงสูงเกินเกณฑ์ดังกล่าวจนเห็นเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน ให้ตรวจสอบคุณภาพของการเข้าชม อัตราการสร้างลูกค้า และความสามารถในการทำกำไร ก่อนตัดสินใจว่าจะลดงบประมาณลงหรือไม่
2. การเพิ่มงบประมาณไม่ก่อให้เกิดการสร้างลูกค้ามากเพียงพอ
หากคุณเพิ่มงบประมาณแล้วแต่จำนวนการสร้างลูกค้าแทบไม่เปลี่ยนแปลง ให้ชะลอการขยายงบประมาณออกไปก่อน ลองเปรียบเทียบงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นกับจำนวนการสร้างลูกค้าที่ได้รับมา แล้วตรวจสอบดูว่า CPC ที่สูงขึ้น หรือคุณภาพของการเข้าชมที่แย่ลง เป็นปัจจัยที่บั่นทอนผลตอบแทนของคุณอยู่หรือไม่
3. ผลลัพธ์ของเมื่อวานดูแย่ผิดปกติ
ก่อนจะปรับเปลี่ยนอะไร ให้ตรวจสอบเรื่องความล่าช้าในการบันทึกการสร้างลูกค้า หรือข้อผิดพลาดในการรายงานข้อมูลเสียก่อน ผลการดำเนินงานของวันล่าสุดอาจยังแสดงข้อมูลการสร้างลูกค้าไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นข้อเสนอ ซึ่งผู้บริโภคต้องใช้เวลาตัดสินใจนาน
หลังช่วง Cyber Monday: แคมเปญของคุณกำลังสูญเสียแรงส่ง หรือความต้องการของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป
เมื่อสถานการณ์หลังช่วง Cyber Monday เริ่มนิ่งลง แดชบอร์ดแคมเปญของคุณอาจดูไม่สดใสเท่าที่ควร จนทำให้ปุ่ม “หยุดแคมเปญ” ดูน่ากดขึ้นมาทันที
อย่างไรก็ตาม เดือนธันวาคมไม่ใช่ช่วงที่การช้อปปิ้งเงียบเหงาจนไร้ผู้คนแต่อย่างใด ข้อมูลจาก Epsilon's 2026 Holiday Strategy Playbook ระบุว่า ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการสำรวจจำนวน 33% เลือกที่จะซื้อสินค้าช่วงเทศกาลส่วนใหญ่ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม เทียบกับ 25% ที่เลือกซื้อในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
ดังนั้น หากแคมเปญของคุณเริ่มประสบปัญหาหลังช่วง Cyber Monday สาเหตุอาจมาจากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาอาจซ่อนอยู่ในสื่อโฆษณาหน้าแลนดิ้งเพจหรือต้นทุนของการติดตามที่คุณได้รับมาก็ได้
|สิ่งที่คุณพบ
|สิ่งที่อาจกำลังเกิดขึ้น
|สิ่งที่คุณควรทำต่อไป
|CTR ลดลง, CVR คงที่
|สื่อโฆษณาอาจเกิดภาวะที่ผู้ชมเริ่มเบื่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของการเข้าชม รวมถึงระดับการมีส่วนร่วมที่ลดลง
|เปรียบเทียบผลลัพธ์แยกตามสื่อโฆษณาและตำแหน่งการวางโฆษณา หากแนวโน้มยังคงแย่ลง ให้ทดสอบสื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ ๆ
|CTR คงที่, CVR ลดลง
|ข้อเสนออาจเริ่มหมดความน่าสนใจ หรืออาจมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาเข้ามาแล้ว
|ตรวจสอบหน้าแลนดิ้งเพจ, ราคา, ความพร้อมในการจำหน่ายสินค้า และประสิทธิภาพในขั้นตอนการชำระเงิน ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนสื่อโฆษณา
|CPC เพิ่มขึ้น, CVR คงที่
|ค่าใช้จ่ายในการดึงดูดการเข้าชมสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบประมูลโฆษณา
|ตรวจสอบค่า CPA และอัตรากำไร หากการสร้างลูกค้ายังคงสร้างกำไรได้ การที่ CPC สูงขึ้นก็อาจยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
|CPA เพิ่มขึ้น, CPC คงที่
|จำนวนคลิกที่เปลี่ยนเป็นยอดขายลดลง หรือสัดส่วนประเภทของการสร้างลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง
|วิเคราะห์ค่า CVR แยกตามอุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย และหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อระบุจุดที่ประสิทธิภาพลดลง
|จำนวนการสร้างลูกค้าลดลง, ประสิทธิภาพโดยรวมคงที่
|ปริมาณการเข้าชมอาจกำลังลดลง แม้ว่าแคมเปญจะยังคงสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม
|ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายขีดจำกัดงบประมาณ ปริมาณการเข้าชมที่มีอยู่ และแนวโน้มของหมวดหมู่สินค้านั้น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจลดงบประมาณการลงทุน
ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น อย่าเพิ่งด่วนสรุปผลจากตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว ค่า CTR ที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าสื่อโฆษณาของคุณเสื่อมประสิทธิภาพลงเสมอไป เช่นเดียวกับค่า CPA ที่สูงขึ้น ก็ไม่ได้แปลว่าแคมเปญนั้นจะขาดทุนโดยอัตโนมัติ
สำหรับผู้ใช้งาน MGID: หากไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ประสิทธิภาพลดลงคืออะไร คุณสามารถใช้ MIA ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ของ MGID ในการวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่ ตรวจสอบการตั้งค่าและรายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าควรตรวจสอบส่วนใดต่อไป หากปัญหาเกิดจากสื่อโฆษณาที่เสื่อมประสิทธิภาพลง ฟีเจอร์ CTR Guard จะคอยติดตามการลดลงของค่า vCTR และสามารถสร้างสื่อโฆษณาทางเลือกให้คุณได้สูงสุดถึง 3 รูปแบบเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดย MIA จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ CTR Guard จะช่วยให้คุณรับมือกับการที่ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับสื่อโฆษณาลดน้อยลงได้
ทำไมตัวเลขการสร้างลูกค้าที่ลดลง 30% จึงไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด
ลองจินตนาการถึงผู้ลงโฆษณาสองรายที่พบว่ายอดการสร้างลูกค้าลดลง 30% หลังจากช่วง Cyber Monday
แคมเปญ A: ปัญหาด้านการสร้างลูกค้า
- ปริมาณการคลิกยังคงใกล้เคียงเดิม
- CPC แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- CVR ลดลงจาก 4% เหลือ 2.8%
แคมเปญนี้ยังคงดึงดูดปริมาณผู้เข้าชมได้ในระดับเดิม แต่มีผู้เข้าชมจำนวนน้อยลงที่ตัดสินใจซื้อหรือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้คลิกเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวข้อเสนอ หน้าแลนดิ้งเพจ กระบวนการชำระเงิน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม
แคมเปญ B: ปัญหาด้านปริมาณการเข้าชม
- ปริมาณการคลิกลดลง 30%
- CVR ยังคงอยู่ที่ 4%
- CPA ยังคงคงที่
ในกรณีนี้ ผู้เข้าชมที่คลิกเข้ามายังคงตัดสินใจซื้อในอัตราเดิม ผู้โฆษณาจึงควรตรวจสอบว่าทำไมจำนวนการคลิกถึงลดลง เช่น รูปแบบการแสดงผลของแคมเปญเปลี่ยนไปหรือไม่ งบประมาณจำกัดปริมาณการเข้าชมอยู่หรือเปล่า หรือจำนวนการแสดงผลที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมีน้อยลง
นอกจากนี้ ความต้องการที่ลดลงตามฤดูกาลก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลในระดับตลาดหรือหมวดหมู่สินค้ามาประกอบการพิจารณา หากขาดบริบทเหล่านี้ การตัดสินใจลดงบประมาณหรือเปลี่ยนโฆษณาอาจเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับแคมเปญนั้น ๆ
ความผันผวนรายวันอาจทำให้เข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะเมื่อการสร้างลูกค้าเกิดขึ้นโดยมีความล่าช้า ดังนั้น ควรเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญ และหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนตัวแปรหลายอย่างพร้อมกัน บางครั้งปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวแคมเปญ แต่อาจเป็นเพราะข้อเสนอของคุณเริ่มมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อใกล้ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาส
เกิดอะไรขึ้นกับข้อเสนอของคุณเมื่อใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาส
ส่วนลดที่คุ้มค่าอาจดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าของขวัญคริสต์มาสจะส่งถึงมือผู้รับทันเวลา เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคม ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทางเลือกในการจัดส่ง ความพร้อมของสินค้า และความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ จะกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่น้อยไปกว่าราคา
ผู้ซื้อจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดในเชิงปฏิบัติเหล่านี้เป็นอย่างมาก อ้างอิงจากรายงานช่วงเทศกาลสำคัญปี 2026 ของ Emplifi พบว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมการสำรวจจำนวน 89% ให้ความสำคัญกับการจัดส่งฟรี ในขณะที่ 73% ระบุว่ายินดีจ่ายเพิ่มเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าตามกำหนดเวลา
1. ราคาดูดี แต่คุณค่ากลับไม่ชัดเจน
ลองพิจารณาชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวราคา 80 ดอลลาร์ที่ลดราคาอยู่ 20% แม้ราคาจะดูน่าสนใจ แต่ผู้ซื้ออาจสงสัยว่าภายในกล่องมีอะไรบ้าง และคุ้มค่าพอที่จะนำไปเป็นของขวัญหรือไม่
สิ่งที่ควรปรับเปลี่ยน: ลองทดสอบแนวทางการโฆษณาที่เน้นไปที่รายละเอียดสินค้าและประโยชน์ที่จะได้รับ แทนที่จะชูเรื่องส่วนลดเป็นหลัก ส่วนบนหน้าแลนดิ้งเพจควรแสดงรายละเอียดสินค้า รีวิวจากผู้ใช้งานจริง และตัวเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับเป็นของขวัญให้เห็นได้อย่างชัดเจน
สิ่งที่ควรติดตาม: เปรียบเทียบอัตราการสร้างลูกค้าและ CPA ระหว่างแนวทางเดิมที่เน้นส่วนลด กับแนวทางใหม่ที่เน้นคุณค่าของสินค้า
2. การจัดส่งอาจกลายเป็นปัจจัยตัดสินใจที่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ซื้อ
โฆษณาของคุณนำเสนอของขวัญคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบ แต่ในขั้นตอนการชำระเงินกลับระบุว่าต้องใช้เวลาจัดส่งถึง 7 วันทำการ ทั้งที่ตอนนั้นเป็นวันที่ 21 ธันวาคมแล้ว กรณีเช่นนี้ต่อให้ใช้โฆษณาที่สร้างสรรค์แค่ไหนก็แก้ไขไม่ได้
สิ่งที่ควรปรับเปลี่ยน: ตรวจสอบกำหนดเวลาจัดส่งรอบสุดท้ายก่อนที่จะโฆษณาเรื่องการจัดส่ง หากมีบริการจัดส่งด่วนหรือบริการรับสินค้าด้วยตนเอง ควรระบุทางเลือกเหล่านี้ให้เห็นชัดเจนทั้งในโฆษณาและบนหน้าแลนดิ้งเพจ หากไม่สามารถจัดส่งให้ทันช่วงคริสต์มาสได้แล้ว ให้เปลี่ยนไปโปรโมทสินค้าอื่นที่จัดส่งทัน หรือนำเสนอตัวเลือกเป็นของขวัญในรูปแบบดิจิทัลแทน (หากมี)
สิ่งที่ควรติดตาม: ติดตามอัตราการละทิ้งตะกร้าสินค้าและอัตราการการสร้างลูกค้าหลังจากที่อัปเดตข้อมูลการจัดส่งแล้ว หากลูกค้ายังคงไม่ตัดสินใจซื้อ ให้ตรวจสอบปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าจัดส่ง สถานะสินค้าคงคลัง หรืออุปสรรคอื่น ๆ ในขั้นตอนการซื้อ
หนึ่งผลิตภัณฑ์กับห้ามุมมองสำหรับการทดสอบ
หากข้อเสนอของคุณยังดีอยู่ แต่รูปแบบการสื่อสารเริ่มดูจำเจ อาจถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนโฆษณาใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม คุณสามารถลองปรับมุมมองได้ดังนี้:
- โอกาสหรือสถานการณ์: ใครที่กำลังต้องการผลิตภัณฑ์นี้ในตอนนี้ และอะไรที่ทำให้ช่วงเวลานี้มีความสำคัญหรือเหมาะสม
- คุณค่า: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำไมถึงคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
- หลักฐานทางสังคม: รีวิวจากลูกค้าตัวจริงบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานไว้อย่างไรบ้าง
- กำหนดเวลา: มีเหตุผลที่ชัดเจนหรือไม่ว่าทำไมต้องตัดสินใจซื้อก่อนวันที่กำหนด
- เพื่อตนเอง: ผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้สามารถดึงดูดคนที่ซื้อไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้หรือไม่
ควรทดสอบทีละมุมมองโดยเทียบกับโฆษณาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงจุดใดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป
ในแพลตฟอร์ม MGID: คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างด้วย AI เพื่อสร้างภาพโฆษณาทางเลือกสำหรับมุมมองต่าง ๆ พร้อมทั้งใช้ฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้นก่อนเริ่มใช้งานจริง นอกจากนี้ สำหรับการปรับเปลี่ยนตามเทศกาล คุณยังสามารถใช้กลยุทธ์การตั้งชื่อหัวเรื่องโฆษณา สำหรับช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้ เช่น Black Friday, Cyber Monday และคริสต์มาสได้ โดยวิธีนี้จะช่วยอัปเดตเฉพาะส่วนหัวเรื่องโฆษณาเท่านั้น ในขณะที่ภาพประกอบ คำอธิบาย ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) และหน้าแลนดิ้งเพจยังคงเดิม ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากแคมเปญที่ดำเนินการจริงจะเป็นตัวตัดสินว่ารูปแบบใดควรทำต่อ
หลังช่วงคริสต์มาส: แคมเปญไหนบ้างที่ควรนำกลับมาใช้ต่อ
เมื่อถึงวันที่ 26 ธันวาคม แคมเปญช่วงเทศกาลบางรายการอาจหมดความน่าสนใจไปแล้ว ในขณะที่บางรายการยังคงมีศักยภาพอยู่ การใช้บัตรของขวัญ การจัดโปรโมชันหลังเทศกาล หรือการตั้งเป้าหมายรับปีใหม่ ล้วนเป็นเหตุผลใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจซื้อสินค้าได้อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ ช่วงสัปดาห์หลังคริสต์มาสอาจเป็นโอกาสดีที่จะนำแคมเปญกลับมาทดสอบใหม่อีกรอบ
1. คงแคมเปญที่สร้างกำไรไว้ต่อไป
หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าขายได้ตลอดปี ยังคงสร้างยอดขายได้ในระดับ CPA ที่ยอมรับได้ ก็ไม่มีเหตุผลจำเป็นต้องหยุดแคมเปญเพียงเพราะเทศกาลคริสต์มาสผ่านไปแล้ว ทั้งนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการของตลาด คุณภาพของการสร้างลูกค้าและอัตรากำไรยังคงอยู่ในระดับที่ดี ก่อนที่จะตัดสินใจปรับเปลี่ยนสิ่งใด ๆ
2. มอบเหตุผลอีกประการให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจกลับมาหาคุณ
ผู้ชมที่เคยเข้ามาดูสินค้าหรือเริ่มขั้นตอนการชำระเงินแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ อาจยังคงเป็นกลุ่มที่มีคุณค่า หากข้อมูล การอนุญาต และตัวเลือกในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเอื้ออำนวย คุณสามารถดึงดูดพวกเขาอีกครั้งด้วยข้อเสนอหลังช่วงเทศกาลที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอในปัจจุบัน แทนที่จะเป็นส่วนลดช่วงคริสต์มาสที่หมดเขตไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
สำหรับ MGID: ตัวเลือกในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการกำหนดเป้าหมายใหม่บนแพลตฟอร์ม MGID ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมกลุ่มเดิมได้อีกครั้ง แต่ก่อนจะดำเนินการดังกล่าว อย่าลืมปรับปรุงสื่อโฆษณาให้เป็นปัจจุบันเสียก่อน เพราะการใช้โฆษณาสำหรับข้อเสนอที่หมดเขตไปแล้วไม่เพียงแต่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียกลุ่มเป้าหมายที่คุณอุตส่าห์สร้างมาอีกด้วย
3. มองให้ไกลกว่าแค่การซื้อของขวัญ
ไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อสินค้าในเดือนมกราคมจะเป็นคนที่กำลังมองหาของขวัญตกค้างจากช่วงเทศกาล ตัวอย่างเช่น บริการสมัครสมาชิกเพื่อสุขภาพ ย่อมได้รับความสนใจมากกว่าจากกลุ่มคนที่ตั้งเป้าหมายรับปีใหม่ มากกว่ากลุ่มคนที่กำลังมองหาของขวัญ
หลักการเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับการหาลูกค้าใหม่ โดยแบรนด์ประกันภัยอาจทดสอบข้อความเกี่ยวกับการทบทวนความคุ้มครองสำหรับปีข้างหน้า ส่วนแบรนด์บริการทางการเงินก็อาจนำเสนอโปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจจะขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ ตลาด และความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
4. ยุติแคมเปญที่หมดความจำเป็นแล้ว
โปรโมชันบางรายการมีวันหมดอายุที่ชัดเจน หากข้อเสนอนั้นสิ้นสุดลง สินค้าไม่มีจำหน่ายแล้ว หรือต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าสูงกว่ามูลค่าที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง การปล่อยให้แคมเปญดำเนินต่อไปเพียงเพราะความเคยชินย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
เตรียมความพร้อมสำหรับแคมเปญในปีหน้า
ก่อนที่ตัวเลขต่าง ๆ จะถูกรวบรวมไปอยู่ในรายงานประจำไตรมาส ให้ลองจดบันทึกสิ่งที่คุณอาจต้องการทราบในเดือนตุลาคมปีหน้าไว้ ดังนี้:
- องค์ประกอบที่ประสบความสำเร็จ: กลุ่มเป้าหมาย สื่อโฆษณา และข้อเสนอใดบ้างที่สร้างยอดขายได้อย่างคุ้มค่า
- จุดเปลี่ยนสำคัญ: ประสิทธิภาพเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อใด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใดบ้างที่ส่งผลดีอย่างแท้จริง
- โอกาสที่พลาดไป: มีแคมเปญที่มีแนวโน้มดีแต่คุณกลับหยุดไปเร็วเกินไปหรือไม่ หรือมีกลุ่มเป้าหมายใดที่คุณเข้าถึงช้าเกินไปหรือเปล่า
- บทเรียนที่นำไปใช้ต่อได้: ผลลัพธ์ใดบ้างที่สามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การประมูลราคา และการทดสอบสื่อโฆษณาในอนาคตได้
ข้อควรจำอีกประการคือ คริสต์มาสไม่ใช่เส้นชัยสำหรับทุกตลาดเสมอไป เทศกาลอย่าง Boxing Day, กิจกรรมส่งเสริมการขายในระดับภูมิภาค หรือเทศกาลตรุษจีน สามารถขยายโอกาสทางการตลาดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมและช่วงเวลาหลังจากนั้นได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะนำปฏิทินแคมเปญเดียวกันไปใช้กับทุกตลาดทั่วโลก
ปฏิทินช่วงเทศกาลไม่ได้เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของคุณ
คุณอาจวางแผนโปรโมชันช่วงเทศกาลไว้ล่วงหน้าหลายเดือน แต่ผู้บริโภคมักมีแผนการของตัวเอง ซึ่งอาจทำให้ปฏิทินแคมเปญที่เตรียมมาอย่างดีต้องมีการปรับเปลี่ยนกะทันหัน
นักโฆษณาที่รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีที่สุด คือผู้ที่ประเมินไว้แล้วว่าสิ่งใดควรให้ความสำคัญ สิ่งใดรอได้ และเมื่อใดที่ควรเข้าไปจัดการ บางครั้งการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดอาจเป็นการปล่อยให้แคมเปญที่กำลังสร้างผลกำไรได้ดำเนินต่อไปตามปกติ