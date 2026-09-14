เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตามไปด้วย แม้ปัจจัยอื่นๆ จะเหมือนเดิม แต่กลุ่มเป้าหมายเดิมกลับมีความต้องการที่แปรผันไปตามพยากรณ์อากาศในพื้นที่นั้นๆ อย่างน่าทึ่ง และนี่คือสิ่งที่กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์โดยเฉพาะ

สภาพอากาศเปรียบเสมือนพนักงานขายที่เก่งกาจอย่างที่เราคาดไม่ถึง บ่ายที่อากาศร้อนจัดเพียงวันเดียวอาจช่วยกระตุ้นยอดขายไอศกรีม เครื่องดื่มเย็น ๆ และครีมกันแดดได้มหาศาล ในขณะที่ยามเย็นที่ฝนตกอาจทำให้บริการจัดส่งอาหารหรือการรับชมเนื้อหาแบบสตรีมมิ่งกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้คน

สิ่งนี้ทำให้สภาพอากาศกลายเป็นสัญญาณแบบเรียลไทม์ที่บ่งบอกว่าผู้คนอาจต้องการอะไรในลำดับถัดไป สำหรับนักการตลาดที่ใช้โฆษณาแบบเนทีฟ การจับจังหวะเวลาเหล่านี้อาจเป็นตัวตัดสินความแตกต่างระหว่างโฆษณาที่ดูเหมือนสุ่มส่งมาทั่วไป กับโฆษณาที่ปรากฏขึ้นได้ถูกที่ถูกเวลาอย่างแท้จริง

การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศคืออะไร

💡การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศคือวิธีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอโฆษณาโดยอิงจากสภาพอากาศปัจจุบันหรือการพยากรณ์อากาศในพื้นที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ปริมาณฝน หิมะ ลม ความชื้น ระดับรังสียูวี หรือสภาวะอากาศอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก

หลักการพื้นฐานนั้นเรียบง่ายมาก:

สภาพอากาศเปลี่ยน → ความต้องการหรือพฤติกรรมผู้คนเปลี่ยน → รูปแบบโฆษณาเปลี่ยน

ยกตัวอย่างเช่น การเร่งโปรโมทแคมเปญกาแฟเย็นในพื้นที่ที่อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศ ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากการโปรโมทกาแฟเย็นตัวเดิมทั่วทั้งประเทศสเปนในช่วงฤดูร้อน (ซึ่งกรณีหลังนั้นเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่และฤดูกาล)

นอกจากนี้ การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศยังสามารถทำได้มากกว่าแค่การจับคู่สินค้าให้เข้ากับสภาพอากาศ เช่น เย็นวันที่ฝนตกอาจกระตุ้นให้เกิดแคมเปญบริการจัดส่งอาหาร วันหยุดสุดสัปดาห์ที่อากาศอบอุ่นครั้งแรกของฤดูใบไม้ผลิอาจนำไปสู่โฆษณาอุปกรณ์ทำสวนหรือเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง หรือหากมีการพยากรณ์ว่าคลื่นความร้อนกำลังจะมาถึง ร้านค้าปลีกอาจปรับแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟให้เน้นไปที่พัดลม เสื้อผ้าช่วงฤดูร้อน หรือสินค้าที่ช่วยคลายร้อน ก่อนที่อุณหภูมิจะพุ่งสูงถึงขีดสุดเสียอีก

หัวใจสำคัญคือการเจาะกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเป็นตัวกำหนดนั่นเอง

การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศเป็นมากกว่าแค่เรื่องร้อน หนาว หรือฝนตก

แม้ว่าอุณหภูมิและปริมาณฝนจะเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด แต่สภาพอากาศยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมาย ความชื้นอาจทำให้ทรงผมเสียทรงได้ รังสียูวีที่สูงอาจทำให้ครีมกันแดดกลายเป็นสินค้าที่จำเป็นเร่งด่วนขึ้นมาทันที หรือการพยากรณ์ว่าวันเสาร์อากาศจะแห้งสบายไม่มีฝน อาจเปลี่ยนความคิดที่ว่า "เราน่าจะจัดสวนใหม่นะ" ให้กลายเป็นการออกไปเลือกซื้อสินค้าจริง ๆ ได้ในที่สุด สำหรับผู้โฆษณา สภาพอากาศในลักษณะต่าง ๆ สามารถกลายเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ หากมีความเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลระหว่างสภาพอากาศกับสิ่งที่ผู้คนมีแนวโน้มจะทำต่อไป

สัญญาณจากสภาพอากาศ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสในการโฆษณา
อุณหภูมิ การแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อผ้า, เครื่องดื่ม, ระบบปรับอากาศ, การท่องเที่ยว
ฝน แผนการเดินทาง กิจกรรมกลางแจ้ง ความต้องการอยู่บ้าน บริการส่งอาหาร, บริการสตรีมมิ่ง, บริการเรียกรถรับส่ง
หิมะและน้ำแข็ง การสัญจร ความปลอดภัย การเดินทาง ยางรถยนต์, บริการด้านยานยนต์, อุปกรณ์สำหรับฤดูหนาว
ดัชนีรังสียูวี ระยะเวลาที่อยู่กลางแจ้งและความต้องการการปกป้องผิว ครีมกันแดด, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, แว่นตา
ความชื้น ความรู้สึกสบายตัวและความต้องการดูแลตัวเอง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความเย็น
ลม แผนการและกิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยว, การจัดงานอีเวนต์, สินค้าตกแต่งบ้านและสวน
ระดับละอองเกสร ความสบายเมื่ออยู่กลางแจ้งสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า สิ่งที่ผู้คนวางแผนจะทำหรือซื้อในอนาคต การท่องเที่ยว, เสื้อผ้า, สินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

สัญญาณด้านสภาพอากาศประการสุดท้ายนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศไม่จำเป็นต้องรอให้สภาพอากาศนั้นเกิดขึ้นจริงเสียก่อน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยากรณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้อากาศจะอุ่นขึ้นผิดปกติ ผู้คนอาจเริ่มมองหาอุปกรณ์ทำบาร์บีคิว เฟอร์นิเจอร์สนาม หรือวางแผนทริปท่องเที่ยวระยะสั้นกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะได้เริ่มหยิบเก้าอี้สนามออกมานั่งพักผ่อนกันจริง ๆ ซะอีก

บางครั้ง สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ก็เป็นสัญญาณสำหรับการโฆษณาที่ดีกว่าสภาพอากาศในวันนี้

📚 การรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมีค่าไม่แพ้การรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ มาเรียนรู้ว่าการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้นักการตลาดคาดการณ์พฤติกรรมลูกค้าได้อย่างไร และช่วยเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการตัดสินใจทำแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นได้อย่างไร

การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศทำงานอย่างไร

โชคดีที่ไม่มีใครต้องมานั่งเฝ้าหน้าต่างเพื่อคอยสังเกตเมฆฝนแล้วกดเปิดใช้งานแคมเปญด้วยตัวเอง

การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศทำงานโดยเชื่อมโยงข้อมูลสภาพอากาศเข้ากับกฎของแคมเปญ: ข้อมูลสภาพอากาศ (เช่น ฝนตก) จะถูกผูกเข้ากับสถานที่ตั้ง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการทำงานให้เกิดการตัดสินใจว่าจะแสดงโฆษณาอย่างไร

สมมติว่าผู้โฆษณาบริการจัดส่งอาหารกำหนดกฎไว้ดังนี้:

หากมีการพยากรณ์ว่าฝนจะตกหนัก
และเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 21.00 น.
และผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่ให้บริการจัดส่ง
ให้เปิดใช้งานแคมเปญสำหรับช่วงเย็นที่ฝนตก

ข้อมูลสภาพอากาศอาจครอบคลุมทั้งสภาพอากาศปัจจุบัน การพยากรณ์อากาศ หรือรูปแบบสภาพอากาศในอดีต ตัวกระตุ้นนี้สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงโฆษณาหรือไม่ จะตั้งราคาประมูลในแคมเปญสูงแค่ไหน จะโปรโมทสินค้าตัวใด หรือจะแสดงโฆษณาแบบใด

นอกจากนี้ ข้อมูลสภาพอากาศยังช่วยให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น The Weather Company ระบุว่าโซลูชันการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของตนใช้ข้อมูลสภาพอากาศทั้งในอดีตและการพยากรณ์ ควบคู่ไปกับชุดข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าสภาพอากาศในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร

ทำไมการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาแบบเนทีฟได้

การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศไม่ได้ช่วยเปลี่ยนโฆษณาที่ธรรมดาให้กลายเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมได้ในทันที อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำได้คือการทำให้โฆษณามีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผู้คนพบเห็นโฆษณานั้นมากขึ้น

และสำหรับโฆษณาแบบเนทีฟ ซึ่งมักมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจมากกว่าการขัดจังหวะประสบการณ์ของผู้ใช้ จังหวะเวลาและบริบทจึงสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้

จับสัญญาณความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

สัญญาณการกำหนดเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะบอกข้อมูลที่ค่อนข้างคงที่แก่นักโฆษณา เช่น สถานที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่ สิ่งที่พวกเขาอ่าน หรือสิ่งที่พวกเขาเคยแสดงความสนใจมาก่อน

แต่สภาพอากาศนั้นแตกต่างออกไป เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยน ความต้องการหรือเจตนาของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตามไปด้วย

คนที่ไม่ได้สนใจจะสั่งอาหารเย็นเลยตอนเวลา 16.00 น. อาจเปลี่ยนใจอย่างมากเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักตอน 19.00 น. อันที่จริง ผลการทดลองภาคสนามที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Psychology พบว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาที่มีต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี

ช่วยเพิ่มเหตุผลที่น่าสนใจให้กับโฆษณาแบบเนทีฟ

โดยปกติแล้ว โฆษณาแบบเนทีฟจะได้รับประโยชน์จากบริบทของพื้นที่ที่โฆษณาปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งมักเป็นสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อการค้นหาและรับชมเนื้อหา แต่สภาพอากาศสามารถเข้ามาเสริมอีกมิติหนึ่ง (คือสภาพความเป็นจริงในโลกภายนอก) ให้กับบริบทดังกล่าวได้

ลองจินตนาการว่าคุณเห็นหัวเรื่องสองแบบนี้ในวันพฤหัสบดี:

วางแผนทริปพักผ่อนสุดสัปดาห์หน้าของคุณ

และ

ฝนตกตลอดช่วงสุดสัปดาห์เลยใช่ไหม พบกับ 6 จุดหมายปลายทางที่มีสภาพอากาศสดใส บินไปเที่ยวได้ในระยะทางใกล้ ๆ

โฆษณาชิ้นที่สองไม่ได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไปเสมอไป แต่มันให้คำตอบที่ดีกว่าสำหรับคำถามที่ว่า “ทำไมฉันถึงควรสนใจเรื่องนี้ในตอนนี้”

ท่ามกลางฟีดข่าวที่มีข้อมูลอัดแน่น เหตุผลเพิ่มเติมที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจนี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

ช่วยบริหารจัดการการแสดงผลโฆษณาในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด

หากความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นภายใต้สภาพอากาศบางรูปแบบ การรันแคมเปญด้วยความเข้มข้นเท่า ๆ กันในทุกพื้นที่อาจไม่ใช่การใช้งบประมาณที่ชาญฉลาดที่สุดเสมอไป

สัญญาณจากสภาพอากาศสามารถช่วยให้นักโฆษณากระตุ้นแคมเปญหรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลโฆษณาเมื่อสภาพอากาศเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง แนวคิดสำคัญในที่นี้คือการ “แสดงโฆษณาในช่วงเวลาที่โฆษณานั้นจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีที่สุด”

มีหลักฐานจากการทดลองที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอยู่เช่นกัน การศึกษาภาคสนามชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์พบว่า มี CTR สูงกว่ากลุ่มที่อยู่ในสภาพอากาศปกติถึง 40% ในช่วงที่มีฝนตก และสูงกว่า 34% ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ทั้งที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับชมโฆษณาแบนเนอร์แบบเดียวกัน โดยคณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญที่ครอบคลุมไปไกลกว่าแค่สินค้าที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างชัดเจนเท่านั้น

ไอเดียการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศแยกตามอุตสาหกรรม

สินค้าบางอย่างดูเหมือนจะมาคู่กับสภาพอากาศอยู่แล้ว เช่น ครีมกันแดดที่เหมาะกับวันแดดจ้า ซุปที่เหมาะกับเย็นวันอากาศหนาว หรือร่มที่แน่นอนว่าต้องขายดีในวันฝนตก แต่โอกาสที่น่าสนใจกว่ามักจะเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับสภาพอากาศไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น

อุตสาหกรรม สถานการณ์สภาพอากาศ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางสำหรับโฆษณาแบบเนทีฟ
บริการส่งอาหาร เย็นวันอากาศหนาวและมีฝนตก การออกไปข้างนอกดูน่าสนใจน้อยลง ข้างนอกฝนตกเหรอ ให้มื้อเย็นมาหาคุณถึงที่สิ
แฟชั่น อุณหภูมิลดต่ำลงกะทันหัน คนเริ่มรู้ตัวว่าเสื้อผ้าที่มีอยู่ไม่เหมาะกับอากาศหนาว สัปดาห์หน้าอากาศจะหนาว 7 ไอเทมที่ควรมีติดตู้ไว้
การท่องเที่ยว พยากรณ์อากาศสุดสัปดาห์ดูไม่ดี การหนีไปเที่ยวที่ที่มีแดดจ้ากลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ที่บ้านฟ้ามืดเหรอ จองทริปไปรับแสงแดดดีกว่า
ยานยนต์ หิมะตกหรืออุณหภูมิต่ำจนเป็นน้ำแข็ง ความปลอดภัยและการบำรุงรักษารถกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน ขับรถหน้าหนาว: 5 สิ่งที่ควรเช็กก่อนหิมะจะมาเยือน
บ้านและสวน สุดสัปดาห์อากาศอบอุ่นและแห้งสบาย งานปรับปรุงบ้านหรือสวนกลายเป็นสิ่งที่น่าทำ อากาศดีสักที: 6 โปรเจกต์แต่งสวนหลังบ้านสำหรับสุดสัปดาห์นี้
ความบันเทิง สุดสัปดาห์ที่ฝนตก ผู้คนใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านมากขึ้น ติดแหง็กอยู่ในบ้านใช่ไหม 8 รายการที่คุ้มค่าแก่การใช้เวลาดูตลอดสุดสัปดาห์
ความงามและสกินแคร์ ค่า UV สูงหรือความชื้นสูง การปกป้องผิวและความสบายผิวกลายเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ UV แรงใช่ไหม สิ่งที่ผิวของคุณต้องการจริง ๆ คืออะไร
ค้าปลีก คลื่นความร้อนกำลังจะมา ความต้องการสินค้าเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ไอเทมรับมือคลื่นความร้อนที่คุณจะดีใจที่ซื้อเตรียมไว้ก่อน

บางครั้งตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดอาจเกิดขึ้นในอีกสถานที่หนึ่ง

การท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ รีสอร์ตริมทะเลไม่จำเป็นต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยอิงจากสภาพอากาศที่ดี ณ จุดหมายปลายทางเสมอไป แต่อาจเจาะกลุ่มเป้าหมายเพราะสภาพอากาศที่บ้านของพวกเขาแย่มากก็ได้ การที่พยากรณ์อากาศในเมืองแมนเชสเตอร์ระบุว่าฝนจะตก ในขณะที่บาร์เซโลนาอากาศแจ่มใส เราสามารถสร้างข้อเสนอที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงได้จากการแค่โฆษณาว่า "เที่ยวบินไปบาร์เซโลนาสิ" เฉย ๆ

ตรรกะเดียวกันนี้สามารถใช้ในทางกลับกันได้เช่นกัน บริการส่งอาหารจะสนใจเรื่องฝนตกในพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่ ส่วนร้านค้าปลีกอาจสนใจอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้ของพื้นที่ที่ร้านตั้งอยู่ ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกใช้ตัวกระตุ้นการทำงานด้วยสภาพอากาศ ให้ลองถามตัวเองว่า สภาพอากาศของใครกันแน่ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของลูกค้า ของร้านค้า หรือของจุดหมายปลายทาง

สินค้าไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเสมอไป

บริการสตรีมมิ่ง เกม และการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้มีเงื่อนไขที่ต้องพึ่งพาสภาพอากาศ Netflix สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยมแม้ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้อาจยังคงได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศได้ The Weather Company นำข้อมูลสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การช้อปปิ้งออนไลน์ การไปร้านอาหาร กิจกรรมกลางแจ้ง และความบันเทิงภายในบ้านมาใช้ แทนที่จะจำกัดการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพอากาศไว้แค่เรื่องฝนหรืออุณหภูมิเพียงอย่างเดียว

AccuWeather ก็มีแนวคิดในลักษณะเดียวกันผ่านผลิตภัณฑ์ AccuWeatherIQ ซึ่งผสมผสานข้อมูลพยากรณ์อากาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเข้ากับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งบนแพลตฟอร์มของ AccuWeather เองและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตัวกระตุ้นของพวกเขามีหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งที่เน้นไลฟ์สไตล์ อิงตามผลกระทบ อิงตามค่าความรู้สึกต่ออุณหภูมิจริงและสภาพอากาศทั่วไป โดยมองว่าสภาพอากาศเป็นสัญญาณบ่งชี้พฤติกรรม มากกว่าจะเป็นแค่ตัวเลขบนเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งช่วยขยายขอบเขตของแบรนด์ที่มีเหตุผลจำเป็นต้องติดตามพยากรณ์อากาศให้กว้างขึ้นอย่างมาก

วิธีปรับโฆษณาแบบเนทีฟให้เข้ากับสภาพอากาศ

ตัวกระตุ้นการทำงานด้วยสภาพอากาศช่วยกำหนดเวลาแสดงโฆษณาได้อย่างแม่นยำโดยที่คุณไม่ต้องคอยเฝ้ามองท้องฟ้า แต่หน้าที่ของคุณยังคงเป็นการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

ข่าวดีก็คือ งานโฆษณาที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศไม่จำเป็นต้องตะโกนบอกอุณหภูมิให้ผู้คนรับรู้เสมอไป

เริ่มต้นที่ "ช่วงเวลา" ไม่ใช่แค่ "คำพยากรณ์"

ลองพิจารณาแคมเปญเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน หากเป็นเวอร์ชันทั่วไป ข้อความอาจเป็น:

ปรับปรุงบ้านของคุณสุดสัปดาห์นี้

ข้อความนี้ก็ถือว่าใช้ได้ แต่ก็อาจถูกลืมได้ง่ายเช่นกัน

ทีนี้ลองจินตนาการว่าสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงอากาศแจ่มใส หัวข้อโฆษณาอาจเปลี่ยนเป็น:

สุดสัปดาห์นี้อากาศดี 7 ไอเดียปรับปรุงสวนหลังบ้านที่น่าทำตอนนี้เลย

ในทางกลับกัน หากพยากรณ์อากาศระบุว่าวันเสาร์จะมีฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วม คุณสามารถปรับหัวข้อโฆษณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ว่า:

สุดสัปดาห์นี้ออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหม 7 โปรเจกต์ในบ้านที่น่าลงมือทำ

หมวดหมู่สินค้าไม่ได้เปลี่ยนไป กลุ่มเป้าหมายก็อาจจะยังเป็นกลุ่มเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสนใจในขณะนั้น

สูตรสำเร็จสำหรับโฆษณาที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศนั้นเรียบง่ายมาก นั่นคือเริ่มต้นจากสิ่งที่สภาพอากาศกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความต้องการ

ตัวอย่างเช่น:

สภาพอากาศ สถานการณ์ของผู้บริโภค มุมมองที่เข้ากับบริบทแบบเนทีฟ
คลื่นความร้อน มองหาวิธีคลายร้อน 7 วิธิง่าย ๆ ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นในสัปดาห์นี้
ฝนตก เปลี่ยนแผนมาทำกิจกรรมในร่ม วันหยุดที่ฝนตกคือโอกาสเหมาะที่จะลองทำสิ่งเหล่านี้...
อากาศหนาวระลอกแรก สัมผัสได้ถึงฤดูหนาวอย่างแท้จริง หนาวแล้วหรือ สิ่งที่ควรเช็กก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว
วันหยุดแดดดี มีเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น รับแสงแดดให้คุ้มค่า: 6 ไอเดียสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
พยากรณ์ว่าหิมะจะตก ต้องรีบเตรียมตัว หิมะกำลังจะมา: 5 สิ่งที่ควรทำก่อนหิมะตก

ใช้ข้อมูลสภาพอากาศก็ต่อเมื่อมันช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้อง

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพอากาศอาจทำให้เกิดความรู้สึกอยากระบุสภาพอากาศลงในหัวเรื่องทุกครั้งเพียงเพราะทำได้ แต่จริง ๆ แล้วไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเสมอไป

ข้อความอย่าง “พื้นที่ของคุณมีอุณหภูมิ 31°C!” อาจพิสูจน์ได้ว่าระบบการกำหนดเป้าหมายทำงานได้จริง แต่มันไม่ได้ทำให้โฆษณานั้นมีประโยชน์เสมอไป บ่อยครั้งที่การโฆษณาที่ดีกว่าคือสิ่งที่ตอบสนองต่อ_ผลกระทบ_ของสภาพอากาศนั้น ๆ:

ร้อนจนไม่อยากทำอาหารใช่ไหม ลองเมนูมื้อเย็นฤดูร้อนที่ทำง่ายและรวดเร็วเหล่านี้

แทนที่จะเป็น:

วันนี้อากาศร้อน! มาซื้อของสดกันเถอะ!

แบบแรกให้ความรู้สึกที่เข้ากับสถานการณ์และจังหวะเวลา ในขณะที่แบบหลังให้ความรู้สึกแปลก ๆ เหมือนตู้เย็นของคุณหัดส่งข้อความแจ้งเตือนมาหาคุณเอง

โฆษณาที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศได้ดีที่สุดจะไม่ใช่แค่การรายงานสภาพอากาศ แต่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไป

มองให้ไกลกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัด

หัวเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่มันไม่ใช่เพียงองค์ประกอบเดียวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้

สัญญาณจากสภาพอากาศสามารถส่งผลต่อสิ่งเหล่านี้ได้:

  • รูปภาพ: เลือกภาพให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น มื้อค่ำแสนอบอุ่นในบ้านยามฝนตก หรือระเบียงรับแสงแดดในวันที่อากาศอบอุ่น
  • สินค้า: นำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นที่สุดเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นชุดกันฝน รองเท้าแตะ หรือครีมกันแดด
  • ประโยชน์ที่ได้รับ: ปรับจุดขายตามสภาพอากาศ เช่น ความสะดวกสบายเมื่อฝนตกหนัก ความเย็นสบายในช่วงคลื่นความร้อน หรือความปลอดภัยเมื่อหิมะกำลังจะตก
  • คำกระตุ้นการตัดสินใจ: เลือกการกระทำที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้น ๆ คำกระตุ้นการตัดสินใจอย่าง "สั่งไปเป็นมื้อเย็นวันนี้เลย)" อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคำทั่วไปอย่าง "ช้อปเลย" ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักตอนเย็น
  • หน้าแลนดิ้งเพจ: สานต่อแนวคิดจากโฆษณาหลังจากที่ลูกค้าคลิกเข้ามา หากโฆษณานำเสนอสินค้าจำเป็นสำหรับวันฝนตก ก็ควรพาผู้ใช้งานไปยังหน้าสินค้าเหล่านั้นโดยตรง

การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศในสถานการณ์จริง: ได้ผลจริงหรือ

ฟังดูแล้ว การกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศเป็นเรื่องที่มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน วันอากาศร้อนก็ต้องเครื่องดื่มเย็น ๆ เย็นวันฝนตกก็ต้องบริการส่งอาหาร หิมะตกก็ต้องรองเท้าบูทสำหรับฤดูหนาว น้อยครั้งนักที่แคมเปญการตลาดจะมีเงื่อนไขแบบ "เหตุและผล" ที่ลงตัวและชัดเจนขนาดนี้ แต่ตรรกะที่ลงตัวก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอไป

คำถามสำคัญคือ แคมเปญจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นจริงหรือไม่เมื่อนำปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตัวอย่างจากสถานการณ์จริงหลายกรณีชี้ให้เห็นว่าทำได้จริง

Lipton เพิ่มความถี่โฆษณาตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น

สำหรับแคมเปญชา Lipton Ice Tea ในเวียดนาม มีการใช้ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก OpenWeatherMap เพื่อกระตุ้นให้โฆษณาบน YouTube แสดงผลในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเอื้อให้เครื่องดื่มเย็น ๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

แคมเปญนี้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ถึง 3.8 ล้านคน และมียอดการรับชมโฆษณาจนจบรวม 13 ล้านครั้ง ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ Lipton รายงานว่ามี อัตราการคลิกผ่าน (CTR) เพิ่มขึ้น 153% และยอดขายเพิ่มขึ้น 18% ถือเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปล่อยให้ข้อมูลอุณหภูมิมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณา

Dulux นำสภาพอากาศมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานโฆษณา

Dulux แบรนด์สีทาบ้านในออสเตรเลียเลือกใช้วิธีที่แตกต่างออกไป โดยแคมเปญนี้ใช้ข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่เพื่อสลับเปลี่ยนชิ้นงานโฆษณาที่เน้นเรื่องแสงแดด ลม และพายุ พร้อมนำเสนอข้อความที่สื่อถึงความทนทานของผลิตภัณฑ์ Dulux Weathershield นอกจากนี้ แคมเปญยังกำหนดเป้าหมายไปยังหน้าจอดิจิทัลที่อยู่ใกล้กับร้านค้าที่มีสินค้าวางจำหน่าย ข้อมูลจาก Vistar Media ระบุว่าแคมเปญนี้ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมร้านค้าได้ถึง 130%

สิ่งที่ทำให้ตัวอย่างนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือ สภาพอากาศมีผลต่อการปรับเปลี่ยน "เหตุผลในการนำเสนอ" ของโฆษณา แดดแรงใช่ไหม ก็ชูจุดเด่นเรื่องการป้องกันรังสียูวี พายุจะเข้าใช่ไหม ก็เน้นเรื่องความทนทาน สินค้าตัวเดิม แต่มีเหตุผลที่แตกต่างกันในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า

America Today ให้สายฝนเลือกสินค้า

ร้านค้าปลีกสัญชาติเนเธอร์แลนด์ America Today ทดสอบโฆษณาแบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศในพื้นที่ เมื่อฝนเริ่มตกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ผู้ใช้ในพื้นที่นั้นจะเห็นโฆษณาที่เน้นเสื้อกันฝนแทนที่จะเป็นเวอร์ชันมาตรฐาน

โฆษณาเสื้อกันฝนที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศทำยอด CTR ได้ที่ 1.3% เทียบกับ 1.1% ของโฆษณาแบบปกติ ในขณะที่ค่า CPA ลดลง 35% และ ROA สูงขึ้น 58% เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี บริษัทรายงานว่า ROA เพิ่มขึ้น 52% จากการใช้กลยุทธ์ที่อิงตามสภาพอากาศนี้

นี่อาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศมีจุดประสงค์อย่างไร อย่าพยายามโน้มน้าวทุกคนว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้สินค้านั้น แต่จงมองหาจังหวะเวลาที่สินค้านั้นจะมีความจำเป็นหรือน่าสนใจขึ้นมาอย่างมาก

ข้อเท็จจริงที่ควรตระหนัก

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดี แต่ไม่ควรตีความว่า "แค่เพิ่มการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพอากาศ แล้วจะได้ ROA เพิ่มขึ้น 58% ทันที" ผลลัพธ์ของแคมเปญขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งตัวสินค้า สื่อโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง สถานที่ และการออกแบบการทดลอง นอกจากนี้ กรณีศึกษาจำนวนมากยังเผยแพร่โดยบริษัทที่ดำเนินแคมเปญเอง ดังนั้นตัวเลขเหล่านั้นจึงควรถูกมองว่าเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานสากล และบางครั้ง สภาพอากาศก็อาจไม่ใช่ปัจจัยชี้วัดที่สำคัญที่สุดเสมอไป

ในการทดลองอีกกรณีหนึ่งของ Lipton ทาง PepsiCo ได้ทดสอบสื่อโฆษณาที่สื่อถึงสภาพอากาศแจ่มใสและฝนตก เปรียบเทียบกับโฆษณาแบบปกติบน Facebook และ Instagram แม้ว่าโฆษณาที่ปรับตามสภาพอากาศจะช่วยเพิ่ม CTR ได้ แต่ทีมงานก็พบว่าตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดูเหมือนจะมีผลต่อประสิทธิภาพมากกว่าความแตกต่างระหว่างโฆษณาแบบสภาพอากาศแจ่มใสและฝนตก

ซึ่งนำไปสู่คำถามถัดมาว่า: ในเมื่อยอดขายผันแปรตามสภาพอากาศ แล้วโฆษณามีส่วนช่วยผลักดันยอดขายได้มากน้อยเพียงใดกันแน่

วิธีวัดผลการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพอากาศโดยไม่ยกความดีความชอบให้สภาพอากาศเพียงอย่างเดียว

ความท้าทายคือ สภาพอากาศสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้แม้ว่าโฆษณาของคุณจะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยก็ตาม หากยอดขายไอศกรีมพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนจัด เป็นเพราะแคมเปญที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพอากาศหรือเปล่า หรือเป็นเพราะผู้คนรู้สึกร้อนและตั้งใจจะซื้อไอศกรีมอยู่แล้วไม่ว่าจะเห็นโฆษณาหรือไม่ก็ตาม นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการดูแค่ผลลัพธ์ของแคมเปญก่อนและหลังเกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังไม่เพียงพอ

เริ่มต้นจากตัวชี้วัดที่คุณให้ความสำคัญอยู่แล้ว

ไม่มี KPI พิเศษสำหรับการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศซ่อนอยู่ในแดชบอร์ดของคุณหรอก แต่คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดมาตรฐานทั่วไปได้โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแคมเปญ เช่น:

  • CTR และ CPC
  • อัตราการสร้างลูกค้า
  • CPA
  • ROA
  • รายได้
  • จำนวนผู้เข้าชมร้านค้าหรือปริมาณผู้คน
  • การมีส่วนร่วมบนแลนดิ้งเพจ

แต่โปรดจำไว้ว่า ตัวเลขเหล่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณมีการเปรียบเทียบที่เหมาะสมเท่านั้น

เปรียบเทียบแคมเปญของคุณกับคู่เทียบที่เหมาะสม

วิธีง่าย ๆ วิธีหนึ่งคือการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและเผชิญกับสภาพอากาศเดียวกันออกเป็นสองกลุ่ม:

หากคุณต้องการทดสอบ... สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน สิ่งที่ต้องคงไว้เหมือนเดิม
การแสดงโฆษณาตามสภาพอากาศ ช่วงเวลาที่โฆษณาแสดง โฆษณา
โฆษณาที่ปรับตามสภาพอากาศ หัวเรื่อง/รูปภาพ/ข้อความ เงื่อนไขการแสดงโฆษณา
กลยุทธ์สภาพอากาศแบบเต็มรูปแบบ การแสดงโฆษณา + โฆษณา แคมเปญควบคุมที่เทียบเคียงกันได้
✔️ ควรปรับเปลี่ยนตัวแปรเพียงอย่างเดียวหากเป็นไปได้ มิฉะนั้น คุณอาจดีใจกับผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่รู้ว่าปัจจัยใดกันแน่ที่เป็นตัวสร้างความสำเร็จนั้น

การตั้งค่าลักษณะนี้เคยถูกนำมาใช้ในแคมเปญจริงมาแล้ว ในการทดลองหนึ่งเกี่ยวกับสินค้าตกแต่งบ้านและสวนในสหราชอาณาจักรและเยอรมนี MTA Digital ได้ดำเนินแคมเปญที่ทำงานตามสภาพอากาศควบคู่ไปกับแคมเปญมาตรฐานที่รันต่อเนื่องตามปกติ สิ่งสำคัญคือพวกเขาใช้โฆษณาที่เหมือนกัน เพื่อให้สามารถทดสอบผลลัพธ์ของการแสดงโฆษณาตามสภาพอากาศได้โดยตรง แทนที่จะวัดผลจากความแตกต่างของหัวเรื่องหรือรูปภาพ แคมเปญที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศทำอัตราการสร้างลูกค้าได้สูงกว่าแคมเปญแบบปกติถึง 76.17% ในสหราชอาณาจักร และ 28.37% ในเยอรมนี โดยในสหราชอาณาจักรนั้น CPA ยังลดลงอีก 39.32% ด้วย

หากคุณต้องการทดสอบตัวโฆษณา คุณสามารถทำการทดลองในรูปแบบอื่นได้ เช่น เมื่อฝนเริ่มตก กลุ่มหนึ่งจะยังคงเห็นโฆษณาปกติที่เชิญชวนให้ “สั่งมื้อเย็นออนไลน์” ในขณะที่อีกกลุ่มจะเห็นข้อความว่า “คืนที่ฝนตกเหรอ ให้มื้อเย็นมาหาคุณถึงที่เลยสิ”

เป้าหมายของการทดลองนี้คือการวัดผลลัพธ์ส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากโฆษณา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาเพิ่มเติมหลังจากหักลบกับความต้องการซื้อที่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากปัจจัยด้านสภาพอากาศแล้ว

จำแนกผลลัพธ์ตามตัวกระตุ้นการทำงาน

อย่าเหมารวมทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นวันที่แดดออก พายุหิมะ หรือเมฆที่ดูไม่น่าไว้วางใจ ไว้ในหมวดหมู่รายงานเดียวกัน ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยปัจจัยต่าง ๆ แยกกัน เช่น ฝน ความร้อน ความหนาวเย็น และการพยากรณ์อากาศ จากนั้นจึงจำแนกรายละเอียดเพิ่มเติมตามตลาด งานโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอ

คุณอาจพบว่าฝนเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส่งผลชัดเจนในขณะที่อุณหภูมิแทบไม่มีผล หรือพบว่าเงื่อนไขกระตุ้นบางอย่างช่วยเพิ่ม CTR แต่ไม่ได้เพิ่มอัตราการสร้างลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ อันที่จริง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณสภาพอากาศไม่จำเป็นต้องชนะในการทดสอบทุกครั้งจึงจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

อย่าหยุดแค่ยอดคลิก

หัวเรื่องโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศอาจเป็นตัวดึงดูดให้คนคลิกได้อย่างยอดเยี่ยมในความหมายตรงตัว แต่เช่นเดียวกับ Clickbait ทั่วไป การที่คนคลิกไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความต้องการซื้อที่สร้างกำไรเสมอไป

หาก CTR เพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการสร้างลูกค้าลดลง แสดงว่าคุณอาจสร้างแค่ความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าความตั้งใจซื้อที่แท้จริง หรือหากค่า ROA ดีขึ้นแต่ยอดขายก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะทำโฆษณาหรือไม่ คุณอาจกำลังวัดผลจากสภาพอากาศมากกว่าวัดผลจากโฆษณา

ควรติดตามผลลัพธ์จากสัญญาณสภาพอากาศไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซื้อเท่าที่ข้อมูลจะเอื้ออำนวย เพื่อสร้างข้อพิสูจน์ทางธุรกิจที่ชัดเจน เพราะแม้ข้อสรุปที่ว่า "ผู้คนคลิกมากขึ้นเมื่อฝนตก" จะน่าสนใจ แต่ข้อสรุปที่ว่า "เราสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อฝนตก" นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้

วิธีสร้างแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟที่กำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศ

พร้อมที่จะนำการกำหนดเป้าหมายตามสภาพอากาศมาใช้งานแล้วหรือยัง ลองสร้างแคมเปญโดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยหลักดังนี้

1. กำหนดพฤติกรรมที่คุณต้องการดึงดูด

เริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าฝน ความร้อน หรือความหนาวเย็น ส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ลองเติมคำในช่องว่างของประโยคนี้:

เมื่อเกิด___ขึ้น กลุ่มเป้าหมายของเรามีแนวโน้มที่จะ___ ซึ่งสร้างโอกาสให้เราสามารถ___

หากคุณไม่สามารถเติมคำในช่องว่างทั้งสามจุดได้โดยที่ตรรกะยังสมเหตุสมผล แสดงว่าสัญญาณสภาพอากาศนั้นอาจไม่มีน้ำหนักมากพอ

2. เปลี่ยนไปใช้ตัวกระตุ้นการทำงานที่แม่นยำ

แปลงสมมติฐานดังกล่าวให้เป็นกฎเกณฑ์ที่แคมเปญสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยกำหนดเกณฑ์วัด สถานที่ ช่วงเวลา และเลือกว่าจะใช้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันหรือข้อมูลพยากรณ์อากาศ

ตัวอย่างเช่น:

พยากรณ์ปริมาณน้ำฝน ≥ X มม. + ช่วงเวลา 17.00–21.00 น. + พื้นที่จัดส่งสินค้า → เริ่มแคมเปญสำหรับช่วงเย็นที่ฝนตก

นอกจากนี้ ควรปรับเกณฑ์วัดให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น อุณหภูมิ 18°C อาจรู้สึกอุ่นสบายในตลาดแห่งหนึ่ง แต่อาจรู้สึกหนาวเย็นอย่างชัดเจนในอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นตัวเลขเดียวกันจึงไม่ควรถูกนำมาใช้กระตุ้นแคมเปญเดียวกันในทุกพื้นที่โดยอัตโนมัติ

พยายามรักษาความเรียบง่ายของเงื่อนไขไว้เท่าที่ข้อกำหนดทางธุรกิจจะเอื้ออำนวย

3. กำหนดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวกระตุ้นการทำงานเปิดขึ้น

สัญญาณสภาพอากาศไม่จำเป็นต้องทำงานเหมือนสวิตช์ไฟที่เปิดหรือปิดสำหรับทุกคนพร้อมกัน คุณต้องเลือกว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อตัวกระตุ้นการทำงานนั้นทำงาน:

กลไกปรับเปลี่ยน ตัวอย่าง
การนำเสนอ เริ่มรันแคมเปญ
งบประมาณ เพิ่มการใช้จ่ายในช่วงที่สภาพอากาศกระตุ้นความต้องการซื้อสูง
การประมูลราคา เสนอราคาประมูลที่สูงขึ้น/เชิงรุกมากขึ้น
สินค้า เปลี่ยนจากการขายรองเท้าผ้าใบมาเป็นชุดกันฝน
โฆษณา แสดงหัวเรื่องและรูปภาพที่เข้ากับบรรยากาศวันฝนตก
หน้าแลนดิ้งเพจ นำผู้เข้าชมไปยังหน้าสินค้าที่เหมาะกับสภาพอากาศนั้น ๆ

คุณสามารถใช้กลไกปรับเปลี่ยนหลายอย่างร่วมกันได้ แต่ต้องมั่นใจว่าคุณรู้ว่ากำลังทดสอบตัวแปรใดอยู่บ้าง

4. กำหนดแผนสำรอง

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และแคมเปญของคุณต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น สำหรับทุกเงื่อนไขตัวกระตุ้นให้กำหนดสิ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อตัวกระตุ้นทำงาน → ใช้กลยุทธ์ตามสภาพอากาศ
  • เมื่อตัวกระตุ้นไม่ทำงานแล้ว → กลับไปใช้กลยุทธ์ปกติ

และอย่าลืม! ตรวจสอบรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่หากเกิดข้อผิดพลาด เช่น ปริมาณสินค้าคงคลัง ขีดความสามารถในการจัดส่ง งบประมาณแคมเปญ และพื้นที่ให้บริการ เพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรหากคุณคาดการณ์คลื่นความร้อนได้แม่นยำ แต่กลับดึงดูดคนให้มาซื้อพัดลมที่สินค้าหมดสต็อกไปแล้ว

5. กำหนดรูปแบบการทดสอบก่อนเริ่มแคมเปญ

กำหนดนิยามของความสำเร็จให้ชัดเจนก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์ จากนั้นสรุปรายละเอียดทั้งหมดลงในเอกสารสรุปแคมเปญ (Brief) สั้นๆ ดังนี้:

  1. พฤติกรรม: ฝนตกทำให้การอยู่บ้านเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า
  2. เงื่อนไขตัวกระตุ้น: พยากรณ์ว่าฝนจะตกในช่วงเย็น
  3. กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ใช้งานที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการจัดส่ง
  4. การดำเนินการ: เริ่มรันแคมเปญในช่วงเย็นที่ฝนตก
  5. แผนสำรอง: กลับไปใช้แคมเปญปกติเมื่อเงื่อนไขตัวกระตุ้นสิ้นสุดลง
  6. กลุ่มควบคุม: แคมเปญปกติที่รันต่อเนื่องโดยใช้โฆษณาเดียวกัน
  7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ: ยอดการสร้างลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยมี CPA เท่าเดิมหรือต่ำกว่า

หากข้อมูลทั้ง 7 ข้อนี้ชัดเจน แสดงว่าคุณพร้อมสำหรับการทำแคมเปญแล้ว แต่ถ้ายังไม่ชัดเจน การเพิ่มข้อมูลสภาพอากาศเข้าไปก็คงไม่ช่วยให้การคาดการณ์ผลลัพธ์ของแคมเปญดีขึ้นได้

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามสภาพอากาศคุ้มค่าสำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่

แคมเปญบางประเภทมีความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติกับสภาพอากาศ ในขณะที่บางประเภทอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมากนัก

น่าลองทดสอบ อาจไม่คุ้มค่าที่จะทำ
ความต้องการสินค้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตามสภาพอากาศ สภาพอากาศแทบไม่มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อ
จังหวะเวลามีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ วงจรการซื้อใช้เวลานานและไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะระยะสั้น
สภาพอากาศที่ต่างกันทำให้สินค้าที่เหมาะสมแตกต่างกันไปด้วย คุณจะนำเสนอสินค้าและข้อความเดิมไม่ว่าจะเกิดสภาพอากาศแบบใดก็ตาม
คุณสามารถปรับการนำเสนอ การประมูลราคา หรือโฆษณาได้เมื่อตัวกระตุ้นทำงานเงื่อนไขสภาพอากาศ ไม่มีส่วนใดของแคมเปญที่เปลี่ยนแปลงไปจริง ๆ
คุณมีปริมาณข้อมูลมากพอที่จะเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ เงื่อนไขสภาพอากาศทำให้กลุ่มเป้าหมายเล็กลงจนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
คุณสามารถวัดผลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่มีความหมายได้ คุณไม่สามารถแยกแยะผลกระทบของโฆษณาออกจากความต้องการสินค้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสภาพอากาศได้

ใช้ประโยชน์จากพยากรณ์อากาศให้คุ้มค่าในแผนสื่อของคุณ

สภาพอากาศเป็นหนึ่งในสัญญาณการกำหนดเป้าหมายเพียงไม่กี่อย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ก่อนมื้อเช้า ทำลายแผนงานในช่วงมื้อเที่ยง และสร้างความต้องการสินค้าขึ้นมาใหม่ในช่วงมื้อเย็น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักโฆษณาต่างคอยติดตามพยากรณ์อากาศอยู่เสมอ

แต่สิ่งที่น่าสนใจจริง ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อแผนสื่อของคุณนำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาร่วมใช้ในการวางแผนด้วย

ผู้โฆษณา
Ad Creation
Victoria Mozolevska
ในฐานะผู้จัดการด้านเนื้อหาที่ดูแลบล็อกของ MGID วิคตอเรียรับบทบาทหลากหลายอย่างลงตัว ผสานทักษะของนักเขียนผู้มีสไตล์เฉพาะตัว นักวิจัยที่ลุ่มลึก และนักวางกลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ที่มองการณ์ไกล ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เธอสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลาย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นเป้าหมายที่ชัดเจน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ในกลุ่มธุรกิจ B2B, B2C และ B2G