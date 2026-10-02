ด้วยเทคโนโลยี AI คำถามของผู้ใช้จะได้รับคำตอบก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาเสียอีก ทำให้ตอนนี้ผู้เผยแพร่โฆษณาจำเป็นต้องพิจารณาว่าจะลงทุนในด้านใดนอกเหนือไปจากการทำ SEO หรือการพึ่งพาเครื่องมือค้นหาเพียงอย่างเดียว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รูปแบบธุรกิจนั้นเรียบง่ายและชัดเจน: ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างเนื้อหา เครื่องมือค้นหาช่วยดึงดูดผู้เข้าชม และยอดการเข้าชมเหล่านั้นก็เปลี่ยนเป็นรายได้ แต่การค้นหาด้วย AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเงียบเชียบ โดยมอบคำตอบให้แก่ผู้ใช้ก่อนที่พวกเขาจะมีความจำเป็นต้องคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์
ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถควบคุมยอดการเข้าชมที่สูญเสียไปได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของตนเอง และประสิทธิภาพในการสร้างรายได้จากความสนใจของผู้เข้าชม นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วิดีโอขยับขึ้นมาเป็นลำดับความสำคัญอันดับต้น ๆ เพราะวิดีโอช่วยสร้างพื้นที่โฆษณาคุณภาพสูง ช่วยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบแคมเปญใหม่ ๆ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมที่หันมาเสพเนื้อหาวิดีโอกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดทั้งวัน
วิดีโอกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างรายได้
ผู้เผยแพร่โฆษณาได้ทดลองทำวิดีโอมานานหลายปีแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็มีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป ต้นทุนการผลิตที่สูง ระบบเล่นวิดีโอที่ใช้งานยาก และปัญหาอื่น ๆ ทำให้โมเดลธุรกิจนี้ดูไม่ค่อยคุ้มค่าหรือราบรื่นนัก ผู้เผยแพร่โฆษณาส่วนใหญ่จึงลองทำดูแล้วพบกับความผิดหวังหรือขาดทุน ก่อนจะลดความสำคัญของวิดีโอลงไปอย่างเงียบ ๆ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้คือปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ว่ามูลค่าการใช้จ่ายด้านโฆษณาวิดีโอดิจิทัลทั่วโลกจะพุ่งสูงถึง 2.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2026 ความต้องการของผู้โฆษณาได้เปลี่ยนมาที่วิดีโอมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้ชมที่คุ้นเคยกับการเสพเนื้อหาวิดีโอแบบสั้นและรวดเร็วตลอดทั้งวันผ่านแพลตฟอร์มอย่าง YouTube Shorts, TikTok และ Reels
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา การโฆษณาผ่านวิดีโอมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านหลัก ดังนี้:
- การผลิต: วิดีโอรูปแบบสั้น ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลเทียบเท่ากับการผลิตรายการโทรทัศน์อีกต่อไป
- พื้นที่โฆษณา: วิดีโอช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหามีรูปแบบโฆษณาคุณภาพสูงไว้สำหรับนำเสนอขายควบคู่ไปกับโฆษณาแบบดิสเพลย์และเนทีฟ
- แคมเปญ: แบรนด์ต่าง ๆ มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการสาธิตสินค้า การเล่าเรื่อง และการสนับสนุน ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้วิดีโอเริ่มกลายเป็นช่องทางสร้างรายได้สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ นอกเหนือจากแหล่งรายได้แบบเดิม
วิดีโอแบบสั้นเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสื่อ
แม้ว่าผู้เผยแพร่โฆษณาไม่จำเป็นต้องปรับโฉมหน้าแรกของเว็บไซต์ให้เหมือนกับ TikTok แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชมจะละทิ้งพฤติกรรมการเสพเนื้อหาแบบ TikTok เมื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ
ในความเป็นจริง ผู้คนต่างคาดหวังวิดีโอที่กระชับตรงประเด็น เหมาะกับการรับชมบนมือถืออย่างเป็นธรรมชาติ และไม่กินเวลาหรือต้องใช้ความพยายามในการรับชมมากนัก ข้อมูลจาก Media.net ระบุว่า ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ 9 ใน 10 คนเปิดรับการรับชมวิดีโอแนวตั้งแบบสั้นบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา อีกทั้งวิดีโอแนวตั้งที่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาทียังสร้างการมีส่วนร่วมได้สูงกว่ารูปแบบมาตรฐานถึง 2.5 เท่า
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาแล้ว วิดีโอที่มีความยาวสั้นลงช่วยจะช่วยขจัดอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งของรูปแบบเนื้อหานี้ไปได้ เมื่อผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาแบบสั้น การทำโฆษณาวิดีโอจึงไม่จำเป็นต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตที่ต้องใช้ทุนสร้างมหาศาลอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนบทความที่มีอยู่เดิมให้เป็นวิดีโออธิบายเนื้อหาความยาว 40 วินาที หรือตัดทอนช่วงที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นวิดีโอชุดใหม่ที่สดใหม่และน่าสนใจได้
นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถแปลงเนื้อหาข่าวหรือบทความเดิมให้กลายเป็นรูปแบบที่หลากหลายได้ในคราวเดียว เราได้เจาะลึกแนวทางนี้ในคู่มือเรื่องเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง ซึ่งอธิบายว่าเรื่องราวเพียงเรื่องเดียวสามารถเป็นรากฐานให้กับประสบการณ์เนื้อหาหลากหลายรูปแบบได้ โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากเนื้อหานั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม การผลิตวิดีโอจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าจะสร้างมูลค่าได้มากขึ้นเสมอไป วิดีโอจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันสามารถทำในสิ่งที่บทความทั่วไปทำไม่ได้ เช่น การแสดงภาพสินค้าขณะใช้งานจริง การถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนให้เห็นภาพชัดเจน หรือการนำเสนอผู้เชี่ยวชาญผ่านหน้าจอ หากคลิปวิดีโอความยาว 45 วินาทีทำหน้าที่เพียงแค่อ่านเนื้อหาในบทความให้ผู้ชมฟัง ก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะคุณเพิ่งสร้าง "บทความที่อ่านช้ากว่าเดิม" ขึ้นมานั่นเอง
สิ่งที่ผู้เผยแพร่โฆษณาควรตั้งคำถามเมื่อคิดจะสร้างวิดีโอจากเนื้อหาที่มีอยู่เดิมคือ "วิดีโอจะช่วยให้เรื่องราวนี้มีประโยชน์ น่ารับชม หรือมีมูลค่าทางธุรกิจมากขึ้นหรือไม่" หากคำตอบคือไม่ ก็ควรปล่อยให้เนื้อหานั้นคงรูปแบบบทความไว้ตามเดิมจะดีกว่า
ทำไมผู้โฆษณาถึงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้ความสนใจในรูปแบบวิดีโอ
แม้ว่าการแสดงผลของโฆษณาแบบวิดีโอและดิสเพลย์ อาจปรากฏอยู่บนหน้าเว็บเดียวกัน แต่คุณค่าของทั้งสองรูปแบบนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
วิดีโอต้องการความสนใจที่จดจ่อและตั้งใจมากกว่า เพราะเป็นการผสมผสานทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว และการเล่าเรื่องเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อผู้ชมเลือกที่จะรับชม แบรนด์จะมีพื้นที่ในการสื่อสารมากกว่าโฆษณาแบบดิสเพลย์ ซึ่งมักจะต้องแย่งชิงความสนใจกับองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมายบนหน้าเว็บ
ตัวเลขราคาโฆษณาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น มีรายงานว่านิตยสาร Time สามารถเรียกเก็บค่า CPM (ต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง) สำหรับวิดีโอแนวตั้งได้สูงกว่าพื้นที่โฆษณาแบบดิสเพลย์มาตรฐานถึง 25–40%
อย่างไรก็ตาม เพียงแค่มีตัวเล่นวิดีโอ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเปลี่ยนมูลค่าพื้นที่โฆษณาจาก 5 ดอลลาร์ให้กลายเป็น 15 ดอลลาร์ได้ในทันที เพราะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาด้วยคุณภาพของสื่อ
แล้วปัจจัยอะไรกันแน่ที่ทำให้พื้นที่โฆษณารูปแบบวิดีโอมีมูลค่าสูงกว่า
เน้นที่ "ความสนใจ" มากกว่าแค่ "การมองเห็น"
วิดีโอที่ผู้ชมตั้งใจรับชมมอบผลลัพธ์ให้แก่ผู้โฆษณาได้มากกว่าแค่ยอดการแสดงผลที่ปรากฏอยู่ส่วนล่างของหน้าเว็บ ซึ่งมักถูกมองข้ามไปอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที ในทางกลับกัน วิดีโอจะเล่นก็ต่อเมื่อผู้ชมยินยอมให้เล่นเท่านั้น ทั้งอัตราการรับชมจนจบ ระยะเวลาในการรับชม และการมีส่วนร่วม ล้วนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้ชมกำลังให้ความสนใจจริง ๆ ไม่ใช่แค่เลื่อนหน้าจอผ่านไปเฉย ๆ
พื้นที่ที่เหมาะสมกว่าสำหรับแคมเปญแบบเนทีฟ
วิดีโอช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณามีพื้นที่ในการผสานแบรนด์เข้ากับเนื้อหามากขึ้นโดยไม่ทำให้คุณภาพของแคมเปญลดลง
ลองนึกภาพผู้เผยแพร่โฆษณาด้านเทคโนโลยีที่กำลังรีวิวแล็ปท็อปเครื่องใหม่ แคมเปญแบบดิสเพลย์ทั่วไปอาจทำได้เพียงแค่แปะแบรนด์ไว้ข้าง ๆ บทความรีวิว แต่วิดีโอสามารถแสดงให้เห็นทั้งหน้าจอ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด และประสิทธิภาพการใช้งานจริง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถนำเสนอเนื้อหานั้นควบคู่ไปกับการสนับสนุนหรือแคมเปญแบบเนทีฟได้อีกด้วย
ผู้โฆษณาไม่ได้จ่ายเงินเพียงเพื่อให้โฆษณาอยู่ใกล้กับเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังสามารถจ่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การรับชมได้ด้วย
ความหายาก
ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างพื้นที่สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ได้แทบทุกที่ แต่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอนั้นทำได้ยากกว่า ความจำกัดของพื้นที่โฆษณาวิดีโอคุณภาพสูง เมื่อผนวกกับความต้องการของผู้โฆษณา จึงทำให้พื้นที่โฆษณาวิดีโอเหล่านี้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงขึ้น
บทเรียนสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาคืออะไร จงจัดแพ็กเกจโฆษณาวิดีโอโดยอิงจากสิ่งที่ผู้โฆษณาต้องการจ่ายเงินซื้อจริง ๆ นั่นคือ การรับชมที่มีส่วนร่วม บริบทของเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและมีมิติ ในทางปฏิบัติ มักหมายถึงการจับคู่วิดีโอแบบสั้นเข้ากับพื้นที่โฆษณาแบบเนทีฟ การสนับสนุน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะนำยอดการแสดงผลวิดีโอทั้งหมดไปรวมไว้ในกองเดียวกัน
กลุ่มผู้ชมวิดีโอที่ดีที่สุด คือกลุ่มที่คุณไม่ต้อง "เช่า" มา
ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจสร้างยอดเข้าชมวิดีโอที่น่าประทับใจบน TikTok, YouTube หรือ Instagram ได้ แต่กลับมีโอกาสสร้างรายได้น้อยอย่างน่าประหลาดใจ เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มเหล่านั้น
วิดีโอบนโซเชียลมีเดียไม่ใช่การลงทุนที่แย่ แต่ต้องตระหนักไว้เสมอว่า มูลค่าของมันนั้นขึ้นอยู่กับการกระจายเนื้อหาเป็นหลัก บนแพลตฟอร์มของตนเอง ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถควบคุมได้ว่าวิดีโอจะปรากฏที่ใด มีอะไรตามมา การผสานรวมโฆษณาอย่างไร และสามารถรวบรวมและใช้สัญญาณผู้ชมใดได้บ้าง ความสัมพันธ์โดยตรงเหล่านี้มีความสำคัญในเชิงพาณิชย์เช่นกัน ข้อมูลผู้ชมจากแหล่งที่มาโดยตรงสามารถช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างพื้นที่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อมากขึ้น และสนับสนุนข้อตกลงโดยตรงและแบบโปรแกรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้
ผู้เผยแพร่โฆษณาด้านอาหารโพสต์วิดีโอสูตรอาหาร 30 วินาทีบนโซเชียลมีเดียและได้รับยอดวิว 500,000 ครั้ง ซึ่งถือว่าดีมากในแง่ของการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม หากผู้เผยแพร่โฆษณาใส่คลิปวิดีโอสูตรอาหารสั้น ๆ เหล่านั้นไว้ในบทความที่เกี่ยวข้องและสร้างประสบการณ์ "ดูต่อ" รอบ ๆ วิดีโอเหล่านั้น ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถ:
- ขายพื้นที่โฆษณาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอาหาร
- สร้างชุดวิดีโอสำหรับแบรนด์เครื่องครัวหรือร้านขายของชำ
- แนะนำวิดีโออื่นหลังจากวิดีโอแรกจบลง
- เรียนรู้ว่าผู้ชมของตนเองดูหัวข้อใดบ้าง
- ใช้สัญญาณเหล่านั้นเพื่อสร้างเนื้อหาและแพ็กเกจโฆษณาในอนาคตให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใครเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใครบางคนกดเล่น
สามคำถามที่ควรถามก่อนลงทุน
ก่อนลงทุนอย่างหนักในรูปแบบวิดีโอใหม่ ควรพิจารณาสามคำถามนี้:
- การรับชมครั้งต่อไปเกิดขึ้นที่ไหน หากทุกวิดีโอจบลงด้วยการที่ผู้ชมกลับไปยังฟีด แพลตฟอร์มนั้นจะเป็นเจ้าของเส้นทางการรับชม
- สามารถขายได้ด้วยวิธีอื่นหรือไม่ หากวิดีโอถูกนำไปรวมอยู่ในกลุ่มโปรแกรมเดียวกับทุกอย่าง ศักยภาพระดับพรีเมียมส่วนใหญ่ก็จะหายไป
- เราเรียนรู้อะไรจากการรับชม หัวข้อที่รับชม พฤติกรรมการรับชมจนจบ และการรับชมซ้ำ สามารถกลายเป็นสัญญาณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งที่มาโดยตรง หากไม่มีข้อมูลใด ๆ กลับมายังผู้เผยแพร่โฆษณา ส่วนที่มีค่าของการแลกเปลี่ยนนี้ก็จะหายไป
คุณไม่ควรนำวิดีโอออกจากแพลตฟอร์มโซเชียล พวกมันยังคงเป็นช่องทางการค้นพบที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดกว่าคือการทำให้พวกมันเป็นประตูหน้าสำหรับเนื้อหาวิดีโอของคุณ แทนที่จะเป็นทั้งหมดของการดำเนินงาน
วิธีทดสอบวิดีโอก่อนขยายขนาด
ข้อดีของวิดีโออาจดูดีบนกระดาษ แต่จะได้ผลจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และโมเดลรายได้ของคุณ ก่อนที่จะลงทุนเพิ่มในการผลิตและหวังว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้น ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากการทดสอบที่เน้นเฉพาะจุดเพียงไม่กี่ครั้ง
เริ่มต้นจากจุดที่วิดีโอมีบทบาทสำคัญ
รีวิวผลิตภัณฑ์ บทแนะนำ บทสัมภาษณ์ ไฮไลท์กีฬา และวิดีโออธิบายภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีของวิดีโอ เริ่มต้นจากส่วนเหล่านี้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มวิดีโอในส่วนที่จะช่วยเสริมเนื้อเรื่องให้ดียิ่งขึ้น
ทดสอบตำแหน่งโฆษณาและการจัดรูปแบบ
ตำแหน่งการจัดวางมีความสำคัญไม่แพ้ตัวคลิปเอง เปรียบเทียบวิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความที่เกี่ยวข้องกับฟีดเฉพาะหรือโมดูลวิดีโอแนะนำ ทดสอบรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน รวมถึงความยาวที่แตกต่างกัน วิดีโอที่ดีอาจถูกมองข้ามไปหากถูกซ่อนไว้ด้านล่างสุดของหน้าเว็บ
วัดผลรายได้ควบคู่ไปกับยอดการรับชม
ยอดการรับชมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณควรติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาในการรับชม, อัตราการรับชมจนจบ, CPM ของวิดีโอ, รายได้ต่อเซสชัน และพฤติกรรมของผู้ชมหลังจากนั้น ที่สำคัญที่สุดคือ ให้เปรียบเทียบเซสชันเหล่านั้นกับหน้าเว็บที่คล้ายกันแต่ไม่มีวิดีโอ หากยอดการรับชมวิดีโอเพิ่มขึ้น แต่รายได้ต่อเซสชัน ความลึกของเซสชัน หรือพฤติกรรมในการกลับมาเข้าชมซ้ำแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าคุณอาจเพียงแค่สร้างกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจริง
เป้าหมายคือการค้นหาส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเนื้อหา ตำแหน่งโฆษณา และรูปแบบวิดีโอ ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ชมเลือกที่จะรับชมและผู้โฆษณายินดีจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสนใจนั้น
เมื่อผู้เผยแพร่โฆษณารู้แล้วว่าจุดที่สร้างมูลค่าเหล่านั้นอยู่ที่ใด การขยายขนาดก็จะไม่ใช่การเสี่ยงโชคอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
วิดีโอต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง
วิดีโอจะไม่เข้ามาแทนที่บทความ และไม่ควรเป็นเช่นนั้น จุดแข็งของวิดีโออยู่ที่โอกาสในการสร้างมูลค่าในแบบที่ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถหาได้จากรูปแบบอื่น วิดีโอช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น สร้างพื้นที่โฆษณาที่มีมูลค่าสูงขึ้น หรือนำเสนอเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น ความท้าทายที่แท้จริงจึงอยู่ที่การระบุให้ได้ว่า วิดีโอสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้กับเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณาได้อย่างไร
ผู้เผยแพร่โฆษณาที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากวิดีโอ อาจไม่ใช่แค่คนที่ผลิตวิดีโอออกมามากที่สุด แต่คือคนที่รู้ว่าผู้ชมต้องการรับชมที่จุดไหน ผู้ลงโฆษณายินดีจ่ายเงินเพิ่มให้กับอะไร และจุดไหนคือจุดที่ความต้องการของทั้งสองฝ่ายมาบรรจบกันพอดี