บทความที่ติดแท็ก
Holiday Marketing
สิ่งที่เหนือกว่าดอกกุหลาบและช็อคโกแลต: ทัศนคติใหม่ต่อวันวาเล...
คุณรู้หรือไม่ว่าคน Gen Z เกือบครึ่งชอบฉลองวันวาเลนไทน์กับเพื่อนหรืออยู่แม้แต่คนเดียว ใช่แล้ว ว...
24 ม.ค. 2568 • 4 อ่านขั้นต่ำ
คู่มือ
ความสำเร็จในช่วงเทศกาลวันหยุด: กลยุทธ์แห่งชัยชนะเพื่อจุดประก...
กลยุทธ์การตลาดช่วงวันหยุดของคุณพร้อมแล้วหรือยัง ในขณะที่อากาศภายนอกยังคงอบอุ่นอยู่ ตอนนี้เป็นเ...
30 ก.ย. 2567 • 1 อ่านขั้นต่ำ
การตลาดในช่วงวันหยุดปี 2023: การเตรียมตัวสู่ความสำเร็จ
'นี่คือฤดูกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง! เมื่อใกล้ถึงช่วงวันหยุด นักช้อปก็เริ่มเข้าชมเว็บไซต์ ...
6 พ.ย. 2566 • 3 อ่านขั้นต่ำ
การสร้างความได้เปรียบสำหรับฤดูกาลเปิดเทอม: เคล็ดลับสำคัญสำหร...
เมื่อฤดูร้อนใกล้หมดไป ฤดูกาลใหม่ก็ใกล้เข้ามา เป็นการส่งสัญญาณให้นักเรียนเก็บผ้าเช็ดตัวบนชายหาด...
23 ส.ค. 2566 • 2 อ่านขั้นต่ำ
คู่มือ
การตลาดในช่วงวันหยุดประจำปี 2021: กลยุทธ์สำหรับอีคอมเมิร์ซ
เทศกาลวันหยุดของปีนี้จะทำลายสถิติทั้งหมดที่เคยมีมา
จากข้อมูลของ Adobe ซึ่งได้ทำการติดตามยอดขา...
15 พ.ย. 2564 • 1 อ่านขั้นต่ำ