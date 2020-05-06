Karina Klymenko
Karina Klymenko ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่าแปดปีในการสร้างโฆษณาที่รอบคอบและประสบความสำเร็จ Karina ดูแลสำนักงาน MGID ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก เธอทำงานร่วมกับทีมต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างสรรค์โฆษณาทั้งหมดได้รับการแปลความหมายสำหรับภูมิภาคต่าง ๆ นอกเหนือจากความหลงใหลในการเรียนรู้และใช้กลเม็ดและคำแนะนำทางจิตวิทยาในระบบนิเวศการโฆษณาแล้ว Karina ยังติดตามแนวโน้มของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
บทความโดย Karina Klymenko
ผู้ซื้อสื่อทุกคนต่างหวาดกลัวเดือนกรกฎาคม เพราะต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) เริ่มสูงขึ้น อ...
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง Midjourney ได้เปลี่ยนวิธีการผลิตงานโฆษณาไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก...
การตลาดแบบพันธมิตรไม่ใช่แค่การเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังเป็นการจับคู่ข้อความที่เหม...
เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งแม้แต่แคมเปญโฆษณาที่ดีที่สุดก็หมดความน่าสนใจ ข้อความยังคงเหมือนเดิม แต่...
เมื่อปี 2025 เริ่มต้นขึ้น ถึงเวลาที่จะมองไปยังอนาคตของข้อความและเรื่องราวที่จะกำหนดผลลัพธ์ของแ...
คุณภาพโฆษณาถือเป็นรากฐานสำคัญของแคมเปญออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้โฆษณา โฆษณาที่สร้างสร...
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า MGID กำลังเปิดตัวการสร้างภาพโมเดลใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรั...
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