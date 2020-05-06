สร้างบัญชี
ผู้เขียน

Karina Klymenko

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์

Karina Klymenko ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ MGID ด้วยประสบการณ์กว่าแปดปีในการสร้างโฆษณาที่รอบคอบและประสบความสำเร็จ Karina ดูแลสำนักงาน MGID ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก เธอทำงานร่วมกับทีมต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างสรรค์โฆษณาทั้งหมดได้รับการแปลความหมายสำหรับภูมิภาคต่าง ๆ นอกเหนือจากความหลงใหลในการเรียนรู้และใช้กลเม็ดและคำแนะนำทางจิตวิทยาในระบบนิเวศการโฆษณาแล้ว Karina ยังติดตามแนวโน้มของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถหา Karina Klymenko ได้ใน linkedin หรือ twitter

บทความโดย Karina Klymenko

8110
3 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
เคล็ดลับโฆษณาช่วงฤดูร้อน: อะไรบ้างที่ได้ผลเมื่อความสนใจสั้นล...

ผู้ซื้อสื่อทุกคนต่างหวาดกลัวเดือนกรกฎาคม เพราะต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) เริ่มสูงขึ้น อ...

16 มิ.ย. 2569 • 3 อ่านขั้นต่ำ
10922
4 อ่านขั้นต่ำ
MGID GenAI vs Midjourney
ผู้โฆษณา
MGID GenAI เทียบกับ Midjourney: การสร้าง...

เครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง Midjourney ได้เปลี่ยนวิธีการผลิตงานโฆษณาไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก...

26 ก.พ. 2569 • 4 อ่านขั้นต่ำ
5863
3 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
ประเภทเนื้อหายอดนิยมที่นักการตลาดพันธมิต...

การตลาดแบบพันธมิตรไม่ใช่แค่การเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังเป็นการจับคู่ข้อความที่เหม...

1 ก.ค. 2568 • 3 อ่านขั้นต่ำ
7705
3 อ่านขั้นต่ำ
ผู้โฆษณา
ความเบื่อโฆษณาคืออะไร: ทำความเข้าใจ วัดผ...

เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งแม้แต่แคมเปญโฆษณาที่ดีที่สุดก็หมดความน่าสนใจ ข้อความยังคงเหมือนเดิม แต่...

3 มิ.ย. 2568 • 3 อ่านขั้นต่ำ
10446
2 อ่านขั้นต่ำ
Creative Trends
ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
แนวทางเรื่องราวที่จะกำหนดผลลัพธ์ของโฆษณา...

เมื่อปี 2025 เริ่มต้นขึ้น ถึงเวลาที่จะมองไปยังอนาคตของข้อความและเรื่องราวที่จะกำหนดผลลัพธ์ของแ...

7 ม.ค. 2568 • 2 อ่านขั้นต่ำ
5780
2 อ่านขั้นต่ำ
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
ข่าวสินค้า
วิธีที่ MGID สร้างสมดุลระหว่างโฆษณาคุณภา...

คุณภาพโฆษณาถือเป็นรากฐานสำคัญของแคมเปญออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้โฆษณา โฆษณาที่สร้างสร...

6 ธ.ค. 2567 • 2 อ่านขั้นต่ำ
7715
2 อ่านขั้นต่ำ
MGID Upgrades Its Image Generation Model article cover
ข่าวสินค้า
MGID ได้ทำการอัปเกรดโมเดลการสร้างภาพ

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า MGID กำลังเปิดตัวการสร้างภาพโมเดลใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรั...

13 พ.ย. 2567 • 2 อ่านขั้นต่ำ

แสดงประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเนทีฟในไม่กี่นาที

ด้วย MGID คุณจะสามารถเข้าถึงผู้เผยแพร่โฆษณาได้มากกว่า 32,000 รายและการแสดงผล 185+ พันล้านครั้งต่อเดือน

เป็นผู้โฆษณา
เป็นผู้เผยแพร่โฆษณา